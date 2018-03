Hernhag: Två storbolagsaktier att undvika

Bea: Hej Marcus! Har folkaktierna H&M och Ericsson. Ligger på rejält minus. Sälja eller behålla? Om du rekommenderar sälj, vad köper jag i stället? Vill inte ta för för stor risk och orkar inte följa börsen dagligen. Mvh/ Bea

Marcus: Hej! Mitt långsiktiga råd kvarstår i de aktierna – undvik. Investor är kanske det stabilaste och bästa du kan köpa om du vill vara passiv investerare och ha få aktier.

Ulla: Hej. Äger bland annat Systemair och Mycronic. Vad tror du om dem på 1-2 års sikt? Ulla

Marcus: Hej! Jag gillar bolagen. Systemair är nere mot kursnivåer där de vänt upp tidigare och Mycronic har haft bra orderingång en tid.

Bo: Hej. Är 72 år och mycket aktieintresserad. Under årens lopp har jag haft en mycket bra utveckling av min långsiktiga portfölj nu värd cirka 8 miljoner. Portföljen består till största delen av svenska verkstadsaktier men innehåller även byggaktier och spelbolagsaktier samt Lannebo småbolag sammanlagt cirka 20 olika aktier. Inga investmentbolag. Börjar oroa mig för en större börsnedgång och funderar därför att väga om portföljen mot mer "säkra" aktier / fonder med lägre risknivå. Tacksam för förslag på lämpliga aktier eller fonder med lägre risknivå som jag kan känna mig trygg med de närmaste åren i en turbulent värld.

Marcus: Hej! Börja slussa över pengar till företagsobligationsfonder i så fall. De lär ge 2-3 procent om året i genomsnitt och påverkas inte direkt av börsen.

Anne: Hur ser du på Hybricon Bus Systems snabbladdade elbussar?

Marcus: Intressant verksamhet, men har hittills inte alls blivit bra. Med fallande intäkter skulle jag undvika bolaget.



Perka: Hej! Jag har lite Oscar Properties Holding Pref B som jag nu fått erbjudande att lösa in. Jag tycker det ser bra ut att behålla dem, kanske alltför bra. Har du något bra råd att ge när det gäller dessa preffar?

Marcus: Hej! Den procentuella vinsten av att lösa in Oscars B-preffar är ganska liten, men det är en relativt säker vinst. Samtidigt är Oscar P i en marknad som gungar och lär göra det ett tag till med osäker intjäning som följd. Jag är positivt inställd till inlösen.



Roggen: Hej! Läst alla dina böcker, jättebra tips och råd. Jag vill gärna höra vad du tror om Intrum som köpcase nu, har gått ner en hel del senaste tiden. Du skrev tidigare i höstas att den var köpvärd under 300 kr, gäller det fortfarande? Vad tror du om Bettsson?

Marcus: Hej! Intrum tycker jag är intressant på dessa nivåer. Bolaget har fortsatt en lång fin trend av utdelningshöjningar. Betsson är däremot inget jag rekommenderar.



Tillväxtaktie?: Hej Marcus! Tack för ett bra forum för frågor. Vad tror du om Instalcos aktie framöver, nu när FSN sålde ut hela sitt innehav? Bör det göra gott för kursen och vilket p/e är lämpligt om de fortsätter att växa i samma takt? Vad jag förstod så var vinsten per aktie cirka 3,69 för 2017, och det ger väl ett p/e på cirka 14-15 i dag vilket väl är lågt om man ser till tillväxten i bolaget? Tacksam för dina tankar!

Marcus: Hej! Jag är mer positiv till Instalco nu än inför börsintroduktionen. http://www.privataaffarer.se/borsguiden/teckna-inte-nya-svarvarderade-borsbolaget-912200 Känns i och för sig inte bråttom att köpa aktien, men det är inget jag avråder från heller.



Mike: Hej! Låter du likvida medel ligga utan avkastning på ISK eller köper du andelar i någon räntefond i väntan på köptilfälle i någon aktie?

Marcus: Hej! Räntefonder undviker jag för pengar jag ska köpa aktier för. Det tar ibland flera dagar innan en säljorder av en räntefond går igenom så man ser det på depån och det är för lång tid. Börsnoterade produkter är så mycket snabbare. Cash is king när det gäller kortsiktigt kapital, men för halvlång placeringsghorisont som ett år eller så då finns det bra alternativ i form av räntefonder.



Claes N: God förmiddag Marcus! Med tanke på din insikt i aktiemarknaden, delar du uppfattningen i följande påstående? "JP Morgan-toppen Daniel Pinto varnar för ett potentiellt börsfall på uppemot 40 procent inom de närmaste åren. Det rapporterar CNBC".

Marcus: Hej! Det är ett mycket intressant uttalande som jag inte tänker bry mig om. Jag har läst och hört sånt där i 10-20 år. Experter som varnar för en krasch av något slag. Det hör till. Somliga som ropar "vargen kommer" tillräckligt länge eller bara har tur får rätt, men de flesta har fel.



Morgan: Hej! Köpte Ahlsell efter en rekommendation i Privata Affärer. Men aktien rör sig bara i sidled. Vad tror du om framtidsutsikterna för aktien? Sälja eller invänta bättre tider?

Marcus: Hej! Det är oförändrat läge där. Det borde kunna komma ett uppsving, men frågan är när exakt.



Johan: Kindred växer så det knakar. Du är inte intresserad?

Marcus: Det är ett bra tillväxtbolag och en intressant aktie. Ingen boll jag springer på för tillfället.



Uno: Tillsammans med min fru har vi en aktieportfölj värd cirka 4 miljoner kr. Vi är båda ungefär 75 år. Jag har inte tänkt sälja utan låta våra barn ärva portföljen när vi går bort. Tycker du det är en bra idè?

Marcus: Ja, om barnen kan ta hand om aktieportföljen på ett lämpligt vis.



Gamlamormor: Hej Marcus, tack för alla dina böcker som jag läser med jämna mellanrum. Nu börjar jag dra öronen åt mig. Har haft H&M i många, många år men nu så tror jag att jag måste sälja, har förlorat halva mitt innehav. Vad händer med utdelningen vid försäljningen? Småsparare som jag är.

Marcus: Hej! Säljer du så får du ingen aktieutdelning från det bolaget något mer. Men det finns ju andra bolag.



Joakim: Läge att kliva in i Johnson & Johnson nu? De verkar ha tappat lite.

Marcus: Ja, JNJ börjar locka igen. http://www.privataaffarer.se/borsguiden/sakraste-utdelningshojaren-borjar-locka-igen-956124



Arne i Lidköping: Hej Hernhag! Jag har en utdelningsportfölj med i huvudsak svenska bolag. När utdelningarna kommer framöver vill jag gärna ta in ett skogsbolag som platsar bland utdelarna. Jag tackar inte heller nej till ett som kan förväntas få en bra kursresa. Sparhorisonten skymtar sådär tio år framåt. Hoppas på svar

Marcus: Hej! Jag gillar SCA som har en del lågt bokförd skog. Holmen känns okej, men efter de senaste årens kursuppgång där borde inte uppsidan vara stor.



Leif: Jag har under en tid köpt ETF:er, Guggenheim Invest China Technology och Global X Robotics & Artificial Intelligence. Har du någon uppfattning om dessa ETF:er? Nu är problemet att man inte kan köpa amerikanska ETF:er längre. Hur länge tror du att detta köpstopp kommer att gälla? Om det blir länge, finns alternativa placeringar?

Marcus: Det är alternativ på gång, men undrar om det blir så bra. Hoppas handeln med ETF:er kommer igång som vanligt någon gång, men det kan dröja. ETF:er är precis som andra fonder svåra att analysera, men som tematiska inslag i en portfölj är fondernas inriktning förstås intressanta.



Karin S: Morning! Nu är jag trött på Netent. Har gått back och verkar inte vända. Jag tänker sälja med förlust. Vad ska jag satsa på i stället, är ute efter och i behov av säker utdelning. Tack för bra chatt och trevlig helg!

Marcus: Hej! Netent har förutsättningar för att vända, men frågan är om det blir så. Känslan är att deras spel inte är lika populära längre. Säker utdelning får du av till exempel IT-konsulter och fastighetsbolag och flera andra branscher.



Tommy: Volati? Ligger back 30 procent, ska jag sälja av eller finns det någon uppsida att tala om?

Marcus: Bolaget går mycket bättre än aktiekursen. Långsiktiga behåller därför Volati, medan placerare med momentum/kursföljande strategier undviker aktien.



Jocke : Hej I min portfölj finns Astra Zeneca, 17 procent, Atlas Copco B, 19 procent, Boliden, 3 procent, Essity B, 6 procent, H&M B, 4 procent, Industrivärlden C, 5 procent, NCC B, 5 procent, Nordea, 6 procent, SCA B, 3 procent, SEB A, 6 procent, Skanska B, 5 procent, Telia, 12 procent, Volvo B, 9 procent. Vilka tycker du man ska öka i och vilka ska man sälja av, är också sugen på Trelleborg, vad tror du där.

Marcus: Hej! Astra är inte precis den säkraste aktien i din portfölj, utan har lånat kapital de senaste åren för att finansiera alla investeringar och utdelning. Det känns offenstivt att ligga tyngst där.



Elisabeth: Hej! Du flaggar en del för Investor. Är den tillräckligt köpvärd just nu? Har fått loss en peng att satsa på något lämpligt papper.

Marcus: Hej! Rent fundamentalt, ja om vi ser till värderingen av Investor-aktierna och substansrabatten, men somliga av deras innehav som Atlas Copco är inte direkt jättebilliga och Investors kurstrend är heller inte stabilt uppåt direkt.



Aktiebonden: Hej Marcus och tack för tre bra böcker. Innehar 5 000 aktier i Nordax som ska inlösas till en enligt min mening alldelesför låg kurs. Har aktierna sedan i somras och väntar på utdelningen. Blir jag blåst på denna nu och hjälper de tatt vägra inlösen?

Marcus: Hej! Svårt att säga när jag tittar på saken så här i hasten, bolaget föreslog utdelning i bokslutet men rekommenderar budet och har skjutit upp årsstämman. Avvakta och se om du får utdelning plus budkursen eller bara budet. Det krävs att bolagsstämman röstar ja till utdelning för att du ska kunna få den.



Katarina: Måste man köpa 100 stycken Johnson & Johnson? Handlar från Nordea och då verkade det som 100 stycken aktier var det minsta. Har andra banker också så?

Marcus: Det kan jag inte tänka mig. Småposter ska alltid gå att lägga order på, annars vore det underligt.