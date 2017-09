Hernhag: Två spännande industriaktier

Hansson: Hej, jag har dålig vikt i industri i min portfölj. Vad skulle du rekommendera?

Marcus: Hej, mycket är dyrt inom industri. Men titta närmare på Beijer Alma och Bufab.

Christina M: Hej! Mina 500 stycken Balder pref går ju till inlösen snart. Vill gärna satsa på någon ny pref. Funderat på Akelius pref men den verkar rätt så dyr just nu. Är det vettigt att investera i preffar? Hur ska jag tänka? Kan du ge mig ett tips?

Marcus: Hej! Ja, det är fortfarande bra med preffar, men många är dyra, exempelvis Akelius som du nämnde. Titta närmare på Alm Equity Pref eller Oscar Propp Pref. Du läste väl min rankning på http://www.privataaffarer.se/borsguiden/hernhag-rankar-borsens-preferensaktier-931592

Torsten: Hej Marcus! Hög ålder i förening med besvärande ögonproblem gör att jag överväger att överge enskilda aktier och helt övergå till reinvesterande fonder. Det rör sig om sjusiffriga belopp och jag tar gärna emot förslag på ett antal fonder du finner lämpliga. Finns det någon vits med att ha dem i ISK? Har du något annat bättre förslag, så är jag tacksam för det.

Marcus: Hej! Fonder kan mycket väl vara det bästa alternativet för dig i så fall. Ha gärna aktiefonderna i ISK, trots allt tror jag det lönar sig över tid. Ett par trevliga fonder som finns i PA:s fondportföljer är Carnegie Sverigefond och BL-Global Equites.



Pontus: Hej Marcus! Tycker du att det är ett bra läge att fylla på i AT&T eller bör man vänta?

Marcus: Hej! Det känns fortfarande som att AT&T ligger relativt lågt kursmässigt.



Petter: Hej Marcus. Vad tycker du om följande fördelning: SEB 17,3 procent, Atlas Copco 12,1 procent, Electrolux 11 procent, Akelius 10,3 procent, Sandvik 10,3 procent, Trelleborg 9,5 procent, Alfa Laval 6,8 procent, Astra Zeneca 7,5 procent, SKF 6,9 procent, Lundberg 5,3 procent och HiQ 3 procent.

Marcus: Hej! Ja, det ser inte så tokigt ut det där.



Hajen4: Hej Markus! Vad tror du om Climeon som ska in på börsen nu? Såg att ni hade en artikel i veckan där ni gav rådet att teckna. Det ligger helt klart i tiden. Har du någon uppfattning om priset de satt på bolaget?

Marcus: Hej! Det är bra de satt ett fastställt pris och inget prisintervall, men det är ändå svårt att värdera ett bolag som går med förlust.



Fundersam: Är Spiltan högräntefond något för ISK-sparande?

Marcus: Om den fortsätter gå som den gjort sista året så. Men räntefonder i allmänhet är lite tveksamma i ISK, men får du högre avkastning än schablonräntan som nästa år blir cirka 1,6 procent så lönar det sig.



Kalle: NCC eller Skanska? Eller kanske avvakta med byggbranschen?

Marcus: Skanska är min favorit av de två byggbolagen.



Bebbe: Hej! Första gången jag skriver till dig. Jag har 100 000 kr som jag ska placera nu och jag har sedan tidigare cirka 600 000 kr i en VP-depå med aktier som består av ABB, Atlas Copco, Electrolux, Elekta, Getinge, Husqvarna, H&M, Sandvik, SEB, Semafo, Swedbank, Trelleborg och Volvo. Vad tycker du att jag ska komplettera med? Funderar på Axfood nu när dom har gått ner några kronor. Känns som en defensiv placering men ändå ganska trygg. Andra förslag, eller tycker du att jag ska säkra upp med några fonder? I så fall vilka? Tack för en bra tidning och goda råd. Bebbe

Marcus: Hej! Du har redan industrirelaterade bolag så det räcker. Men något mot IT som Hexagon eller fastigheter som Balder. Axfood går bra också, de är defensivare sett som placering.



Bango: Hej Marcus! Jag är 18 år och under sommaren började jag med aktier. Som nybörjare tyckte jag utdelningsaktier passade perfekt för mig och min portfölj ser ut som följande: Axfood, Castellum, Industrivärden C, Investor A, Kinnevik B, Scandic, Skanska, Swedish Match. Funderar på att ta in Essity, SEB A och Latour. Tar gärna emot åsikter angående dessa och tips på fler bolag (både svenska och utländska) som jag kan kika på! Tusen tack för grymma böcker och bra fredagschatt!

Marcus: Hej! Kul du gillar mina böcker. Det ser bra ut även om Latour känns ovanligt dyra har bolaget mycket bra historik.



Jesper: Tjena Marcus! Har läst båda dina böcker och har den tredje hemma i brevlådan redo för att läsas. Mycket trevlig läsning. Har sparat i aktier i snart ett år och håller på att bygga min utdelningsportfölj. Undrar om du kunde ta en titt och hojta till om du har någon åsikt. Mina innehav är: Axfood, Bufab, Castellum, Cloetta B, Eolus Vind, Fortnox, H&M B, Hexpol B, Holmen, Industrivärden C, Intrum Justitia, Investor B, Kinnevik B, Latour B, Nibe B, Nobina, Paradox, Ratos B, Resurs Holding, Volati. MVH Jesper

Marcus: Hej! 20 aktier innebär en rätt stor och bred portfölj, vilket är bra. Jag är fortsatt skeptisk till Ratos och H&M, men det krävs ju inte så mycket till förbättring för att de ska stiga om det kommer goda nyheter.



Peter X: H&M-riktkursen sänks till 140 kr på grund av sjunkande marginaler, kommer familjen Persson köpa ut H&M från börsen? Vad tror du?

Marcus: Jag tror inte de har kapitalet som krävs ens för 140 kr i kurs, men tillsammans med några riskkapitalistfonder så finns det en teoretisk chans. Föga sannolikt med bud på H&M, men möjligt i någon liten mån.



bankboken: Hej Marcus, tack för en bra chatt och bra böcker. Om du hade 0,5 miljoner över på banken till 0-ränta men skulle vilja ha i vart fall lite avkastning med minimal risk. Vad skulle du rekommendera då? Har aktier sen tidigare i spridda bolag.

Marcus: Hej! Ett högräntekonto med statlig insättningsgaranti kan ge upp till 1 procent i ränta. Se http://www.privataaffarer.se/jamfor/jamfor-sparkonto-oversikt/ men testa om du gillar hur lätt eller svårt det är att göra insättningar och uttag och kontakta kundtjänsten, etc. Vissa nischbanker kan ge höga räntor just för att de inte är så särskilt enkla och kundvänliga.



Lya: Är relativt ny på aktiemarknaden och nu rätt osäker på vad göra. Gick på rekommendation in i Oskar Properties för ett halvår sedan och står nu med en relativt stor förlust. Vad göra, ligga still i båten eller ta smällen? Övriga aktier i portföljen ligger på plus så skulle jag avyttra allt i dag blir förlusten försumbar.

Marcus: Jag tror det är för sent att sälja i bostadsbyggarna nu, så med lite tvekan svarar jag behåll.



T: Hej! Vilken väljer du mellan Xact Högutdelande och Xact utd OMXSB? Högutdelande har högre förvaltningsavgift, då borde väl OMXSB vara lämpligare eftersom båda har ganska god riskspridning?

Marcus: Hej! Högutdelande-fonden följer ett smartare index som bygger på höga utdelningar och låga kursrörelser. OMXSB bygger på hur stor omsättningen är i aktierna och det tycker jag är en mer oförutsägbar urvalsmetod.



Peter B: Hej Marcus! Jag har 30 procent av mitt innehav i Hemfosa. De skriver på sin hemsida att de ska ha bäst avkastning under en femårsperiod och då borde detta vara en stabil aktie med bra utdelning. Det jag undrar är, har jag för stor tilltro till Hemfosa? I min portfölj har jag Bure, Investor, Tele2, Peab, Nordea, Industrivärden, med flera. Ha en go helg!!

Marcus: Hej! 30 procent är väldigt mycket att ha i en och samma aktie. Av principiella skäl borde du på sikt försöka få ned vikten i Hemfosa-innehavet, men jag ser i nuläget inget negativt som säger att det är bråttom eller så. Återinvestera åtminstone utdelningen i de övriga bolagen.



Louis: Hej! Hur ser du på Estea kapitalandelsbevis kontra preffar och räntebevis, vilket föredrar du?

Marcus: Hej! Esteas produkter har lite högre risk och potential, dessutom en beräknad löptid. Nordeas räntebevis ger ingenting så länge Stibor är negativt. Preffar är räntekänsliga de också, men är nog bästa alternativet till räntepapper om man är klart defensiv.



PER: Hej Marcus! Jag minns finanskrisen 2009... Hur ser risken ut i Swedbank under de kommande tio åren, enligt din mening? Tror du det är stor risk för ett liknade kursras inom den närmaste framtiden?

Marcus: Hej! Risken borde vara mindre då kapitaltäckningskraven på bankerna är mycket högre nu. Å andra sidan har Swedbank stor slagsida mot bolån och bostadspriserna är höga i Sverige, men inte ens under krisen i början av 1990-talet blev förlusterna från privatsidan särskilt stora. Sammantaget ser jag ingen fara på taket i nuläget.



Matte: Hej Marcus! Vad tycker du om Eolus Vind, är det en aktie att behålla framöver? Och vad är dina tankar om Betson?

Marcus: Hej! Jag tycker det är två helt okej chansaktier, även om deras branscher är under förändring så det är inte superlätta case.



Arvid: Hej Marcus! Jag har tio år kvar till pension och funderar på vilka aktier som kan passa. För nuvarande har jag Investor och Kinnevik. Tar gärna emot tips på fler aktier som du tror kan prestera bra under dessa år. Jag har funderat på Skanska och Axfood?

Marcus: Hej! Skanska och Axfood har jag inga invändningar emot.



Hagge: Hej Marcus! Tack för en grym chatt, kanon för mig som är nybörjare. Vad säger du, Castellum eller Magnolia Bostad? Ha en riktigt go helg!

Marcus: Hej! Castellum känns helt klart tryggare.



Nybörjaren: Hej Marcus. Säg att jag får utdelning på mitt ISK-konto som jag vill återinvestera. Men jag vill inte göra det just nu, utan vänta "till bättre tillfälle". Är det fel av mig att flytta dessa pengar från kontot och placera dem på ett vanligt räntekonto under tiden? Förlorar jag pengar på att göra så skattemässigt, eller hur fungerar det där egentligen?

Marcus: Hej! Om jag fattat det hela rätt: Tar du ut kapitalet så pass länge att du slipper två kvartalsavstämningar så sänker du schablonintäkten mer än du höjer den när du sen gör insättningen.



Kerstin: Hej! IoT och AI ligger ju i tiden och framtiden. Har du några förslag på köpvärda aktier i den kategorin? Ännu en läsvärd bok från dig!

Marcus: Hej! IAR Systems är ett bolag som gynnas av utvecklingen.