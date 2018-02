Hernhag: Folkaktien du ska undvika

Benny: Hej! Vad tror du om Ericsson både som aktie och som bolag. Köpläge?

Marcus: Hej! Jag tycker det är bäst att hålla sig undan i Ericsson. Så många osäkerhetsmoment och så mycket i koncernen som har förändrats och kommer att förändras. Det finns inget i de senaste tio årens utveckling för marginaler och vinst per aktie som lockar.

F: Vad tror du om Angler Gaming?

Marcus: Växer så det knakar, allt verkar gå åt rätt håll. Troligen bäst att behålla aktien ett tag till.

Erik: Hejsan Marcus! Diös höjer utdelningen till 2, 90 kr, känns som en bra höjning. Vad har du för kommentar på det?

Marcus: Hej! Det sänder positiva signaler.

Sam: Tjenare Marcus. Vad tror du om Catella, kommer de höja utdelningen i år också och kommer Angler Gaming kunna fortsätta växa som de gjort?

Marcus: Hej! Catella Media och Angler Gaming är fortsatt två bra chansaktier. Anglers tillväxt borde börja sakta in från de här skyhöga nivåerna, men vad vet man.

Mr Larsson: Hej Marcus. Vilken teori har du gällande G5, de visar bra siffror men faller kraftigt? Hur ska jag tänka, är långsiktig.Tacksam för svar

Marcus: Hej! Aktier som stigit kraftigt i kurs har högt ställda förväntningar på sig. Marknadens aktörer och analytikerna har ibland olika förväntningar. Utfallen på rapporterna blir ibland oväntat då. Som för Evolution Gaming igår rasade och idag stiger.



Per-Åke: NetEnt kom ju med en rapport som var helt i linje med analytikernas prognos. Utsikterna för 2018 var goda. Ändå rasade aktien. Har du någon förklaring?

Marcus: Både Netent och Evolution rasade igår och stiger idag. Olika aktörer dominerar handeln i aktien olika dagar. Det finns statistik på att kursutvecklingen i sig en aktie dag ett inte säger något om kursutvecklingen dag två. Nu handlar det förvisso om rapportreaktion för NetEnt, men lite kaosartad är aktiehandeln.



OG: Hej! Vad händer nu med Arcamaktien?

Marcus: Hej! Arcam är avnoterade efter uppköpsbudet. Har du inte sålt väntar tvångsinlösen under det kommande året.



Sven-Erik: Hej Marcus! Håller på att bygga upp en utdelningsportfölj. Är det fel tänk om man har "preffar" som stomme och med olika utbetalningstider?

Marcus: Hej! Direkt fel behöver det inte vara, men långsiktigt kommer totalavkastningen att bli större i bra stamaktier. Men prioriterar du preffarnas trygga utdelningar och att du får kassaflöden fyra gånger om året högre än totalavkastningen på lång sikt kan du ju ha stommen där. Om du ser preffarna som ett sorts offensivt räntesparande är de helt okej, du får säkert mer där än i statsobligationer.



Margareta: Hallå Marcus! Är det fel att utöka i Axfood? Finns minska-rekommendationer ser jag. Trodde livsmedel var en säker bransch i något osäkra tider.

Marcus: Hej! De rekommendationerna kan ju bygga på en annan placeringshorisont än din. Eller vara för andra typer av placerare än du. Livsmedel är fortfarande en trygg hamn även om e-handelns intåg ökar osäkerheterna en del.



Kristian: Hej, NetEnt står inte med i dina innehav på sparportföljen, har du sålt? Är du fortfarande positiv till bolaget på 5-10 års sikt?

Marcus: Hej! Ja, jag har sålt. Avvaktar tills vidare, men är positiv till bolaget på sikt. Vet inte när vändningen kommer för aktien och jag är lite orolig för om de verkligen får upp tillväxten i år.



Håkan: Hej! Vad tror du om att köpa H&M nu?

Marcus: Hej! Så länge alla trender pekar nedåt tycker jag vi ska hålla oss borta från H&M. Även om direktavkastningen är nästan dubbelt så hög som den varit historiskt sett.



Kent: Hej Marcus! Hur ser du på SolTech:s obilgationslån till 8,75 procents ränta? Dels riskmässigt, dels också avkastningsmässigt jämfört med aktier eller aktiefonder?

Marcus: Hej! SolTech ser ut att gå med förlust så risken med att låna ut pengar är uppenbarligen hög. Jag kan inte bedöma potentialen i deras produkter de kommande fem åren, men generellt sett är det svårt att bli uthålligt lönsamt för ett bolag. Jag tecknar i vart fall inte.



Lennart: Hej. Är det stor skillnad mellan obligationslån och preferensaktier där de i bägge fallen ger en utdelning på 8 procent? Hur ser du på att teckna obligationslån i SolTech Energy med 8,75 procents årlig ränta?

Marcus: Hej! Obligationer är generellt sett tryggare än preferensaktier om vi pratar kreditrisken. För just Soltech är risken mycket högre än för stora och lönsamma fastighetsbolag, så jag gillar preffarna i de bolagen mycket mer än en obligation i Soltech.



Stefan: Hej Är inte så van med aktier och har därav en fråga. Om en fond utvecklas med crka 5-7 procent per år och en aktie har samma procent i utdelning. Är det bättre eller förmånligare med aktier ändå?

Marcus: Hej! Om aktiens kurs är oförändrad så direktavkastningen (utdelningen) blir hela dina avkastning på 5-7 procent får du lika mycket från aktien som från en fond som ger just så mycket. Då spelar det ingen avgörande roll vad du placerar i. Jag tycker det är lättare att analysera och förstå aktier än fonder. Utdelningarna ändras mycket mindre och mer sällan än fondkurser och aktiekurser, så att följa utdelningstrenden hjälper mig.



Magnus: Hej, vad tror du om Powercells aktie? Vätgasdrivna bilar kan bli stort I framtiden kanske./Magnus

Marcus: Hej, Kanske, men vätgasen måste utvinnas ur vatten eller något vilket i sig kräver lite energi. Det finns ingen vätgas naturligt på jorden som ens kan ersätta en liten del av alla fossila bränslen. Bortsett från det är vätgas bra grejer som energi, kanske kan Powercell vara ett av många bolag som lyckas inom det området, men det känns som rena lottsedeln.



Kurt: Du har skrivit att du köpt BEP.UN. Vilket är ditt andra kanadensiska innehav?

Marcus: Boston Pizza Royalties Income Fund.



Thomas: Hej. Köpläge i Ratos?

Marcus: Hej! Tveksamt. Förr eller senare vänder det nog för Ratos, men så länge vi inte ser tydliga tecken på att deras substansvärde ökar år för år så är det nog bäst att undvika aktien.



MickeSvalov: Hej Marcus, Fortnox är ett spännande bolag som nyligen också levererade en bra rapport för Q4. Trots detta föll kursen och strax efter rapporterades att styrelseordföranden sålde aktier för dryga miljonen. Hur ska man tolka detta? Hur ser du på framtiden för detta bolag? Tack på förhand // Micke

Marcus: Hej! Fortnox växer som ett framrullande snabbtåg. Insiderdomen och insiderförsäljningen är trista saker, men bolaget påverkas inte. Framtiden är mycket ljus för Fortnox, men aktien är dyr av den anledningen.



pappabo: Hej! Tack för en jättefin chatt, men vad tror du om Resurs?

Marcus: Hej! Jag gillade tidigare Resurs, men sen gick de upp i kurs och nu undrar jag varför Nordic Capital säljer Resurs och köper upp Nordax. Är Nordax så mycket bättre? Resurs lockar med hög direktavkastning och känns okej i det stora hela.



Ante: Hej. En del företag erbjuder obligationer med 8-9 procent fast årlig ränta. Vad tycker du om det? Finns det några risker? Man binder ju sina pengar 3-5 år, men man får ju en fast avkastning. Eller?

Marcus: Hej! Obligationer och preferensaktier har ett avkastningstak då räntan respektive utdelningen inte höjs. Med ett avkastningstak ska vi kompensera oss för det genom att hålla nere riskerna. Att då till exempel teckna obligationer i bolag som inte är lönsamma är inget jag rekommenderar. Ska vi ta höga risker är det bättre att göra det i mindre poster i stamaktier som verkligen kan ge avkastning om bolagen lyckas. Företagsobligationsfondernas avkastning runt 3 procent är oerhört mycket tryggare och lockar mer än 8-9 procent i ränta för enstaka högriskobligationer.



Birgitta: Hej! Har funderingar angående min premiepension. Jag har Didner & Gerge aktiefond, Skagen Global och Skagen Kon-Tiki. Skulle du rekommendera mig att byta till AP7 Såfa. Blir pensionär om ett par år.

Marcus: Hej! Nej, ska du byta fond är det till något tryggare i så fall. Som en företagsobligationsfond som du successivt slussar över kapital till de kommande åren om du inom några år ska börja få ut premiepension.



9to5: Hej! Vad tror du om att köpa en aktie som ger utdelning varje månad, typ Realty Income, för lånade pengar där räntan är längre än vad utdelningen är? Skulle man köpa Realty för cirka 5 miljoner så får man cirka 25 000 kr i utdelning varje månad. Man skulle kunna se det som lön. Efter cirka 16 år skulle utdelningen vara ikapp värdet för aktierna på cirka 5 miljoner (exklusive räntan).

Marcus: Hej! Så länge du är lågt belånad och sprider ut riskerna till fler än ett bolag kan du om du vill låna billigt och köpa de tryggaste högutdelarna. Det passar inte alla, men somliga placerare skulle det troligen fungera för om inte räntorna mot förmodan rusar så Realtys aktie faller och dina lån blir mycket dyra.