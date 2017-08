Hernhag: Två bra utdelningsbolag just nu

SILOP: Dollarkursen har försvagats mot svenska kronan. Vilka svenska aktier är det dags att köpa eller sälja?

Marcus: Valutor rör sig cykliskt, aktier stiger på lång sikt. Det är bara från ett år till ett annat som valutor verkligen påverkar ett bra bolag. Råvarubolagen pressas av svagare dollar, men importerande bolag som Clas Ohlson gynnas.

Bengan: Hej! Nu när dollarn sjunkit lite har du några tips på köpvärda utdelningsaristokrater, har redan JNJ och AT&T sedan tidigare.

Marcus: Hej! Allmänt är utdelningsaristokraterna väldigt högt värderade. Direktavkastningar på 2-2,5 procent är inte så lockande för stora tröga bolag med endast måttlig tillväxt. Gillar mer fastighetsbolag som Realty Income och W P Carey.

Anna Olausson: Hej! Jag har under veckan börjat att köpa mig in i Intrum Justitia, jag tror att aktien kan fortsätta att vara pressad ett tag till och särskilt som att det nu pratas om att Nordic Capital vill casha in. Men vad tror du om denna på lång sikt? Kassako?

Marcus: Hej! De kvarvarande delarna är fortfarande ett bra bolag skulle jag tro, även om det är en ny konstellation. Det finns en chans att bolaget och kursen återhämtar sig någon gång framöver. Men osäkerheten är högre än vanligt och om Nordic får sälja till lite rabatt till institutioner lär kursen falla. Intrum skulle nog må bättre av en ny storägare av kött och blod.



Gunilla: God morgon, Marcus! Skönt att ha dig här igen efter julis deprimerande utveckling på börsen. Mest deppar jag över Saabs och Skanskas utveckling. Kan du ge mig något hopp?!

Marcus: Hej! Saab är fortfarande upp kursmässigt i år, men Skanskas nedgång känns som mer än bara en rekyl. Där är det en temporär svacka. Sett över de kommande åren lär båda bolagen utvecklas bra.



Ove: Hej! Undrar om vi just nu anses befinna oss i en högkonjunktur eller i en begynnande högkonjunktur? Hur bör man tänka och räkna?

Marcus: Hej! Konjunkturen har pekat uppåt ett tag, sen ifjol tror jag, så vi har en ganska ung högkonjunktur nu. Å andra sidan behöver den inte bli så oerhört lång eller hög.



Inger: Vad händer med Raysearch Laboratories? Storägare som säljer eller har företaget problem?

Marcus: Raysearch är fortfarande upp 370 procent på tre år. Värderingen blev väldigt hög, så även om det är ett bra bolag är det nog inte så konstigt att kursen faller lite. Skulle kunna finnas något annat bakom också, kanske.



Chris: Hej och välkommen tillbaks. Kan 10 procents utdelningstillväxt tänkas rimligt över tid med en direktavkastning för portföljen på 3,6 procent? Denna portfölj uppfyller I princip det de senaste tio åren exklusive bonusutdelningar: Atlas, Castellum, Intrum, Kopparberg, Nibe, Netent, Resurs (eventuellt för framtiden), AT&T, JnJ, W P Carey.Tack på förhand!

Marcus: Hej! 10 procent i utdelningstillväxt är klart högre än de genomsnittliga 5,7 procent vi sett på S&P500 de senaste 50 åren. Men visst är det möjligt för somliga av dina bolag att ligga uppåt 10 procent.



Kenneth: Hej Marcus! Är Skanska, alternativt NCC köpvärda just nu och vad tror du om Gränges?

Marcus: Hej! Skanska och NCC har fallit i kurs och blivit lite billigare, men det blir nog bra långsiktigt.



Lottis: Hej! Brukar följa det du skriver och ser nu att det börjar bli dags att kolla på amerikanska aktier. Du poängterar att utdelningen i SEK blir lägre på grund av lägre dollar. Jag tänker att det borde vara bra att köpa aktierna till lägre kurs och sedan när dollarn stiger ökar ju utdelningen per automatik. Tänker jag fel? (Har fortfarande semester och är lite seg ;-) ) Vänliga hälsningar Lottis

Marcus: Hej! Ja. Så kan man tänka, men det kan dröja länge innan dollarn stärks igen om vi har otur. Men visst, köpa tillgångar i dollar nu när valutan ger oss lite rabatt och sen gynnas när den till slut stärks vore ett bra scenario.



Sten: Kommentar till Vitrolife, köpvärd?

Marcus: Mycket bra bolag med fina tillväxtförutsättningar. Den höga värderingen gör att det är svårt att säga köp i Vitrolife.



Stig L: Är Tesla en aktie som lämpar sig för en investering 500 000 kr på tre år?

Marcus: På just tre år? Vet inte det, men trenden i aktien är upp så en trendföljande investerare kan köpa. Oklart hur länge kursen kan stiga även om framtiden är spännande för Tesla.



Roger: Vad händer i G5 egentligen? Kursen rusar nästan varje dag och det ligger köprekommendationer. Sälja och ta hem en rejäl vinst eller ligga kvar och hoppas att kursen stiger? Din åsikt?

Marcus: Marknaden gillar verkligen rakettillväxten i G5. Vinsterna pekar också uppåt men det är svårt att säga vilken värdering som är motiverad. Det går så bra för bolaget så du ska inte sälja allt. Kanske ta hem en del av vinsten nu när kursen accellererat uppåt.



Len: Hej! Vad tror du om H&M i nuläget? Har de varit pressade av dollarkursen och att det blivit bättre nu när den gått ner lite? Tror du att dollarn i närtid går ner ytterligare?

Marcus: Hej! H&M har varit pressade av bland annat dollarkursen, men nu gynnas bolaget av lite svagare dollar. Inte så mycket som tidigare nu när verksamheten i USA är rätt stor, men ändå. Trenden är i vart fall mot än svagare dollar, men jag ser inte varför den egentligen skulle falla så mycket mer.



Thomas: Hej Marcus! Hur bedömer du Essitys B-aktier för en lite mer långsiktig investering, det vill säga på drygt fem års perspektiv? Det har talats ibland om att det är en kommande "folkaktie".

Marcus: Hej! Bolaget gillar jag på fem års sikt eller längre tid. Konjunkturstabilt och lär växa vidare med förvärv.



Anne: VP-konto eller depå? Sparbanken ämnar, med hänvisning till EU-direktiv (?) ändra min VP-bas till depå. Finns något sätt att behålla VP-konto och fortsätta handla? Byta bank, vilken? Hur annars direktregistrera sig som ägare? Måste göras varje år? Hur hindra banken utnyttja min rösträtt, etc? Hur gör de "stora grabbarna"?

Marcus: Så länge depån inte har några årsavgifter utan är gratis som hos nätmäklarna är det väl bara att byta? Depåer är mer anpassade för handel via nätet och så. I praktiken tror jag inte du kommer att märka någon stor skillnad om dina aktier och fonder ligger i den ena eller andra sortens konto/depå.



Per-Åke: Alan Greenspan varnar för en obligationsbubbla. Han anser att det stora problemet är att de långa räntorna kommer stiga när bubblan på obligationsmarknaden kollapsar. Detta kan komma att spilla över på de rekordhöga värderingarna på aktiemarknaderna. Har du någon kommentar?

Marcus: Han har rätt, fast det kan dröja många år innan det blir någon större reaktion. I Japan har det varit extremt låga räntor i decennier och globaliseringen sätter press på inflationen. Det år räntorna börjar bli mer normala skulle det säkert få börsen att hicka till.



Kristina: Hej Marcus... Nu lever vi i en ny tid med en framtid med elbilar. Och vilka aktier är då bra att äga med de här nya behoven som kommer?

Marcus: Hej! Elproducenter som Fortum och Eolus lär gynnas av ökad efterfrågan på el, även om kopplingen inte är tydlig och linjär från ett år till ett annat. Det fina bolaget Garo som gör produkter för elinstallationsmarknaden gynnas också, men aktien har värderats upp mycket redan.



Xeno: Handlar du amerikanska aktier i kapitalförsäkring?

Marcus: Ja.



Margareta J: Senaste Privata Affärer sid 18. "Pengamaskinen". Har 5 000 kr på Avanza och tänkte börja med dessa och satsa cirka 800 kr per aktie. Tänker öka på lite då och då. Är det någon av dessa aktier som jag ska en större summa på? Ger Oscar och Global bästa utdelningen? Fattar inte riktigt det där med direktavkastning i procent? Är det krångligare att ha "Oscar" som inte är på svenska listorna? Tack för en bra och spännande tidning.

Marcus: Min utgångspunkt är att du över tid har ungefär likviktad portfölj. Global X-fonden har månadsutdelning, men hur mycket du får påverkas av dollarn. Svenska aktier är lite enklare på så vis.



Falken: Hej Marcus,Vad tror du om Tobiis teknik och framtid?

Marcus: Hej! Tobii har säkert bra teknik och framtiden är spännande. Väldigt svårt att säga vart aktien tar vägen, det lär bli en svängig resa.



Karin M: Hej Marcus! Kul med chatten igen! Tänkte köpa Castellum. Är det läge nu månntro? Sympatiskt med utdelning två gånger per år.

Marcus: Hej! Ja, varför inte Castellum på dessa nivåer. Helt okej värdering.



Jessica : Äntligen är chatten tillbaka! Hur ser du på Bure?

Marcus: Bra investmentbolag med fokus mot några få tillväxtaktier.



David H: Hej! Håller på med att bygga en långsiktig portfölj. Har just nu 40 procent i aktier och 60 procent utanför. Siktar på att komma upp i fördelningen 70/30. Mina största poster är Castellum, Kinnevik, Axfood, Swedish Match, Hexagon och Intrum Justitia. Vill komplettera detta nu med ett investmentbolag, men jag tycker de ser väldigt högt värderade ut. Är det ett bra läge att köpa ett investmentbolag tycker du och i så fall vilket?

Marcus: Hej! Håller med om att flera investmentbolag är ganska dyra just nu. Antingen väntar du på lite högre substansrabatter, eller så köper du ändå och behåller så länge kurstrenden är uppåt.



Linus: En fråga: lyssnar på några poddar och alla slutar sina "tips" med "men gör din egna analys". Läser man sedan på till exempel Privata Affärer om de nya analyserna så skiljer sig banker och liknande i sina analyser upp till 50 procent i riktkurser. Hur ska jag då kunna göra en bättre själv? Man har ju ett vanligt jobb med.

Marcus: Gör din egen analys på så vis att du funderar på om aktien är något för dig. Förändras samhället över tid så det gynnar bolaget och passar aktien in i din portfölj? Satsar du på kort eller lång sikt och vad talar för bolaget och aktien på de horisonterna? Om du köper ett bra bolag för att behålla på tio års sikt sätter du inte tydlig riktkurs, utan konstaterar att värderingen är kring medeltalen för bolaget och du räknar mer ut att aktien borde stå högre om vinsten och utdelningen fortsätter upp de kommande åren. Keep it simple!



Fredrik: Hej! Har du någon förklaring till varför kursen på Mycronic hålls nere? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Det är fortsatt ett bra bolag, men efter de senaste årens uppgångar är den här pausen kanske inte så konstig.



Johan: Gomspace Group? Något du kollat på? Vad tror du om caset?

Marcus: Följer inte bolaget så noga, men det är en chansaktie i en spännande framtidsbransch.