Hernhag: Två aktier att satsa allt på

Roger: Hejsan! All in på ett eller två bolag, åtta till tio år, vad skulle du chansa på? /Roger

Marcus: Hej! Om jag skulle chansa: Hexagon för det händer så mycket inom IT-områdena där de är och Evolution Gaming som har mycket obruten mark kvar inom livekasinon. Annars vore förstås investmentbolag bäst för riskspridningens skull.

Magnus: Hej Marcus! Jag vill öka min exponering mot banker men har svårt att bestämma mig. Vilken bankaktie gillar du bäst just nu? Både storbanker och nischbanker är av intresse.

Marcus: Hej! Titta närmare på Collector, Hoist och Resurs. Annars är SHB stabilast, men dyrare än övriga storbanker som allmänt har mindre potential/risk än uppkomlingar.

Caroline: Hej Marcus! Tack för bra böcker och chatt! Har 600 000 att placera. Förslag på tre aktier för långsiktigt sparande och hur jag ska investera (köp vid ett eller flera tillfällen)? Min portfölj består i dag av Lundberg, Investor, Industrivärden, Swedbank, Ericsson, H&M, Scandi Standard och Telia. Stort tack & trevlig helg. Caroline

Marcus: Hej! Latour må vara dyra men de kan sin sak. Jag gillar även Skanska som rekylerat i kurs. På riktigt lång sikt är Hexagon en favorit. Däremot är jag mer osäker på Ericsson, H&M och Telia.



Johan: Hej Marcus, SBB "släpper" en preferensaktie. Hur tecknar man sig för den? Har du någon åsikt om bolaget? Tunga insiderköp nyligen. Ha en goo fredag! Mvh Johan

Marcus: Hej! SBB Pref emitterades via uppköpsbudet på Högkullen Pref. Något erbjudande till allmänheten utöver det har jag inte sett.



mikael: Hej Marcus, människan blir allt sjukare och fetare... Vet du någon bra läkemedels-ETF? Och om ja, tror du det skulle var en bra långsiktig investering?

Marcus: Hej! Börshandlade läkemedelsfonder finns det många av, men svårt att säga vilka på http://etfdb.com/type/sector/healthcare/ som är bäst. VHT kanske.



Annika: Hej Marcus, vågar man satsa på Bonava? Kan den tänkas ligga nära botten nu?

Marcus: Hej! Bonava borde vara nära botten, men trenden ser inte ut att ha gjort någon bottenformation än. Kanske inte bråttom att köpa.



Per: Hej Marcus! Din uppfattning om Prime Living pref? Höjer både utdelning och inlösenkurs om något år. Bör vara en säkerhet att kursen hålls uppe? Risker i bolaget? Vd och andra nyckelpersoner slutade efter kort tid.

Marcus: Hej! En högriskpreff som jag varken rekommenderar eller avråder från. Jag känner inte till alla turer i bolaget.



George Derius: Betsson har blivit rejält nervärderat – tycker du att det inte längre är en bra investering?

Marcus: Osäkerheterna på flera års sikt är större än tidigare, men aktien är nära nivåer där den vände upp förra gången. Kursen är mycket pressad nu, men med lite tur ljusnar det framöver.



Lasse: Hej Marcus. Efter uppdelningen av SCA, vet du vad som händer med utdelningen i Essity respektive SCA?

Marcus: Hej! SCA lär sänka utdelningen till 1,15 kr per aktie och Essity väntas dela ut 5,74 kr per aktie. Detta enligt prognoserna som lämnats till SME Direkt.



Kjell Öhman: Hej Marcus! Läste nu på morgonen om Samhällsbyggnadsbolagets planer på en nyemission med preferensaktier. Vad skulle detta innebära för oss som äger vanliga stamaktier?

Marcus: Hej! SBB:s befintliga preff SBB Pref ska noteras på First North den 12 oktober. Påverkar inte direkt stamaktierna.



Stefan L: Hej! Jag läste några kommenterar på Facebook. Vad är skillnaden mellan ISK-konto och Kapitalförsäkring? Kapitalförsäkring rekommenderaras för utländska aktier, den ger källskatt tillbaka? Jag förstår inte riktigt!

Marcus: Hej! De är snarlika, men KF har en liten skattefördel för utlandsnoterade innehav som ger utdelningar. Förutom det är det för många lika bra med ISK.



JONAS: Hej! En enkel fråga, hur kommer SAS eventuella nyemission att påverka preferensaktierna som står i cirka 540 kr?

Marcus: Hej! Jag gissar att SAS kommer att använda mandatet att emittera stamaktier som delfinansiering för att lösa in preferensaktierna. I så fall blir SAS Pref inlöst till 525 kr nästa vår.



Patte: Hej Marcus! Har du någon syn på varför SSM Holding går sådan kräftgång? Jag förstår att marknaden tror att bostadspriserna har peakat, men bolaget går ju bra och uppvisar en stabil resultaträkning.

Marcus: Hej! Marknaden är tydligen orolig för de kommande åren. Även om bostadsbyggarna går bra nu kan de gå lite sämre framöver och det sätter press på aktierna.



Per: Hej Marcus! Jag försöker lära mig mer om preferensaktier. De har ju vad jag förstår en kurs som bolaget kan lösa in preffen för. Var hittar jag information om detta? Ta Klövern Pref som exempel. Tack på förhand / Per

Marcus: Hej! Det är sällan preffarna blir inlösta, men det händer. Köp aldrig en preff som handlas över inlösenkursen. Tabell med inlösenkurser finns i varje nummer av Placeringsguiden.



Lotta: Vad tror du om Global X Internet of Things? Har du förslag på aktier inom IoT?

Marcus: Känns spontant som en intressant fond, även om mycket är dyrt i sektorn.



Wera: Axis är ett bolag jag ägt och gillat. Vad händer med aktien och kan man handla som förut fast omsättningen är låg?

Marcus: Axis är noterade precis som tidigare och du kan handla aktien som vanligt. Kursen är just nu för ovanlighetens skull under gamla budkursen på 340 kr.



Peter: Hej! Äger Balder i ISK. Rekommenderar du att behålla Balder eller att sälja och köpa Castellum eller Hemfosa i stället? Det är långsiktigt. Tack och trevlig helg.

Marcus: Hej! Balder är ett av de mest framgångsrika fastighetsbolagen. Behåll du.



Peter: Hej! Innebär det stor skillnad långsiktigt att satsa på Castellum kontra Hemfosa vad gäller risk och avkastning?

Marcus: Hej! Nej, jag tycker inte det är någon stor skillnad.



Hagman: Hej Marcus, vilken hedgefond tror du kan gå bäst om det blir en björnmarknad framöver?

Marcus: Hej! Eftersom hedgefonderna är så hemlighetsfulla med sina innehav och metoder är det omöjligt att svara på. De med lägst risk och som inte placerar i aktier skulle nog stå emot bra, men bäst går de som positionerar sig bäst i bearpositioner.



Kroppkakan: Tjena Marcus! Prisa Gud att det är fredag och chatten är igång. Kan du tipsa om ett bolag på Stockholmsbörsen som i nuläget ser attraktivt ut sett till p/b-talet? Med vänliga hälsningar.

Marcus: Hej! SCA och Holmen har relativt låga p/b-tal om vi värderar skogsinnehaven till marknadspriset.



Janne: Janne: Hej Marcus! Vad tycker du man ska göra med Starbreeze har backat mycket efter PA:s råd som chansaktie.

Marcus: Hej! Det är fortsatt ett spännande bolag. Förr eller senare borde det komma ett ryck åt rätt håll.



Fritz: Hallåj! Hur tycker du denna portfölj ser ut? Investor, Nobina, Nibe, Axfood, Kinnevik, Swedbank, Volvo, NCC, Nilörngruppen, Resurs, Bonava, Cloetta, HiQ, Thule, Bravida, Öresund, Scandic, Inwido, Kopparbergs, Fenix Outdoor, Betsson och Skanska. Innehaven ligger på mellan cirka 2-6 procent. Någon bransch som saknas? Eller något som ska bort? Är långsiktig och skulle nog vilja skala ner något på antalet aktier. Men samtidigt är det rätt kul med många olika. Helst vill jag ha en portfölj som jag kan månadsspara till under många år. Ha en fin dag!

Marcus: Hej! Det ser i allmänhet bra ut, men flera av innehaven har olika sorters exponering mot byggsektorn samtidigt som det är tunt med fastighetsbolag.



Daniel: Hej! Jag har en portfölj med 17 innehav lika fördelade enligt följande: Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour, Melker Schörling, Swedbank, Sampo, Danske Bank, Castellum, Skanska, Inwido, Axfood, Marine Harvest, Pandora, Trelleborg, Holmen samt Novo Nordisk. Anser du att 17 innehav är för mycket? Vet att Investmentbolagen i sig ger en stor riskspridning. Vad tror du om Inwido och Pandora? Bolagen värderas till låga p/e-tal samt har en hyfsat hög direktavkastning, men har dock gått svagt på senare tid.

Marcus: Hej! 17 innehav är inte för mycket. Det finns de som har många fler. Inwido kommer nog tillbaka framöver. Pandora har jag sämre koll på.



kalle: Hej Marcus!! Vad anser du om fonden XACT Högutdelande?

Marcus: Hej! Jag gillar den. Bra riskspridning mellan olika stabila utdelningsbolag.



Mr I: I dag på morgonen menade "alla" experter att börsen skulle norrut. Hittills i dag söderut. Hur förklara?

Marcus: Det är små rörelser och ingen kan veta hur börsen går på riktigt kort sikt. Även om det kanske fanns det som talade för uppgång även i dag kan det ändå gå ned av många olika anledningar. Marknadens aktörer håller inte alltid med experterna.



Eva: Hej, vad anser du om SSP:s preferensaktier? Hur tycker du man ska göra med sitt aktieinnehav i Haldex?

Marcus: Hej! Haldex känns bara dyr nu när uppköpet inte blev av, men med mycket tur kanske det blir något ändå. SPP Pref är jag positiv till, även om vi får se vilken kurs de öppnar på i nästa vecka.



Martin: Hejsan! Om du vore skuldfri och har ett hus med marknadsvärde på cirka 2,5 miljoner (äger 50 procent) och en portfölj på drygt 1 miljon, skulle du belåna huset för att få mer kapital att investera?

Marcus: Hej! Ja, en liten del av huset skulle jag förr eller senare belåna och köpa aktier med god direktavkastning för. I alla fall om det blir kursnedgångar i bra bolag så. Men det är inte givet att alla ska ta lån.



Janne: Hej! Trevlig chatt att ta del av. Vad tror du om konverteringen från preffarna till stamaktier i Ferronordic. Finns åsikter både för och emot att konvertera. Har du en uppfattning i valet?

Marcus: Hej! Det är svårt att säga. Preffen i sig lockar mer än stamaktien då utdelningen ska höjas framöver, men minns jag rätt är de erbjudna 1 300 kr (i form av stamaktier) högre än de 1 200 kr som inlösenkursen annars är. Ett bra bud, men kanske inte den mest givna/lockande "budvalutan".



Sigge: Hej Marcus! Hur ser du på NetEnt i dag – den har ju fallit mycket. Är det fortfarande en av dina långsiktiga favoriter? MVH Sigge

Marcus: Hej! Ja, fast jag ökar inte. Vill se att tillväxt och vinst tar fart igen först.



Lukas: Vad tror du om Swedish Match som tillägg i sin portfölj just nu? Den lockat med bra direktavkastning.

Marcus: Kan säkert löna sig. Men kom ihåg att räkna direktavkastningen på ordinarie utdelning också, inte bara den där bonusutdelningen ingår.