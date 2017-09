Hernhag: Tre köpvärda aktier att hålla fast vid de närmaste åren

Mackan: Vilka är dina favoritaktier om man skulle välja 3 stycken att köpa idag med en tidshorisont på 1-3år?

Marcus: Tre tillväxtbolag med åtminstone okej värdering och kurstrend samt som jag gillar är Balder, IAR Systems och Mycronic.

Wille: Heja, Vilket av dom svenska investmentbolagen är mest likt Berkshire Hathaway?

Marcus: Hej! Latour kanske då deras industribolagsdel till stor del är helägd och innehaven även i övrigt är långsiktiga. Inget av de svenska investmentbolagen ligger ens lite tungt i ett helägd försäkringsbolag, så riktigt likt Berkshire är inget av dem.

Tomas: Hej! Har du några bra tips på europeiska utdelningsaktier? Helst med flera utdelningar/år. Mvh Tomas

Marcus: Hej! Nej, men det finns ETF:er som följer europeiska aktier, som First Trust STOXX European Select Dividend.

Took: Nybörjarfråga: Jag är med på varför fondförvaltarna har en förvaltningsavgift, men varför har investmentbolagen en avgift? Vad är det jag betalar för?

Marcus: Investmentbolag förvaltar en aktieportfölj och har ett huvudkontor som gör det. Sånt kostar i regel mindre än vad vanliga aktivt förvaltade fonder kostar.



Irländaren: Vad tror du om Alfa Laval? Finns det mer uppsida eller är det dags att sälja?

Marcus: Värderingsmässigt är det dags att sälja Alfa Laval, vilket jag gjort i veckan. Uppsidan känns liten och stora vinstlyft är nu inräknade i aktiekursen. Däremot är trenden fortsatt uppåt så det behöver inte vara bråttom ur den aspekten.



Mike: Varför går Spiltans Högräntefond så mycket bättre än en vanlig räntefond? Är risken mycket större?

Marcus: Riskerna är som namnet antyger relativt höga, men Spiltans Högräntefond kan också investera i konvertibler och preferensaktier och inte bara i obligationer. En speciell fond, men bra.



Mikael: Hej Marcus! Är det läge att köpa Melker Schörling nu när premien är borta?

Marcus: Hej! Det blir säkert en bra affär sett över många år.



Klas: Är Addvise obligation på 7,5% något att fundera på i förhållande till risk?

Marcus: Det är en okej placering. Addvise tjänar pengar nuförtiden, men har en ganska låg soliditet. Börsens preferensaktier som ger 7-8% lockar minst lika mycket, även om en obligation har sina fördelar.



Leif: Varför dröjer det med SBB s notering för preffarna

Marcus: Vet inte. Jag väntar också på den.



Lasse: Hej! I Placeringsguiden nr 8 skrevs det om bolag med en fastighet. Direktavkastningen är ju god. Vad anser du om risken och finns det någon av aktierna som är att föredra resp undvika? Platsar de i din utdelningsportfölj? Mvh Lasse

Marcus: Hej! Enfastighetsbolagen kan platsa i en utdelningsportfölj, men då risken är lite högre får du kompensera för det genom att sprida ut riskerna eller placera lite mindre än vanligt i sådana aktier.



80-åring: Jag har en gammal räntefond, Swedbank Robur Ränta Flexibel, med 180% vinst som de senaste åren stått helt stilla. Schablonskatten gör att det blir förlust varje år nu. Skall jag sälja den och betala vinstskatt och köpa något annat istället. I så fall vad? Har i övrigt bara aktier och aktiefonder.

Marcus: Swedbank Robur Räntefond Flexibel har gått ned i kurs de senaste tre åren. På 10 år är avkastningen 1,8 procent. Det imponerar inte alls. Sälj och placera i något annat. Inklusive schablonskatt går du back. Räntefonder passar bäst utanför ISK.



Kalle X: Hej! Har du några synpunkter på ADD vice groups nya obligationslån?

Marcus: Hej! Addvise obligations ränta indikerar att det är ganska hög risk, vilket jag håller med om. Som komplement i en bred portfölj kan den funka som placering.



Åke: Hej Marcus!Tror väldigt starkt på att E-handeln kommer att öka enormt framgent.Kan du ge tips på ett antal bolag som du tror blir dom största vinnarna på det?Boozt,Sportamore,zalando via kinnevik,är av intresse men är osäker om det är rätt tid att gå in med tanke på all dess uppgång.Åsikt om det ? Tack för trevlig fredagschatt.

Marcus: Hej! Kinnevik känns bra värderade så varför inte välja dem. Mer renodlad expoering mot e-handel via bl.a. betalningar över nätet etc kan du få via danska Nets.



Mikael: Hej! Det sägs att bolag som har huvudägare av kött och blod generellt går bättre. Stämmer det enligt dig? Kan du ge exempel på några sådana bolag?

Marcus: Hej! Ja ofta men inte alltid, Latour, Lundbergs och Melker Schörling är tre sådana bolag. Fenix är ett annat. H&M var det, men numera går det sådär för dem.



Ljublina: Hej Marcus! Jag brukar läsa din chatt men skriver första gången Hoppas att jag får svar Jag har aktie i Precise Biometrics som jag har stor förlust i Min fråga är Finns det chans att att dem aktierna återhämtar sig med tanke på att det nya teknik (ansiktsigenkänning) tar över? Väldigt tacksam för dina funderingar

Marcus: Hej! Jag är fortsatt mycket tveksam till att Precise skulle vara värda risken att äga.



Mange: Hej, jag köpte efter din rekommendation en rejäl post i NETENT som sedan dess utvecklats sämst i portföljen men trots allt (ytterst marginellt) positivt . Hur ser du på NETENT idag, köp, öka, behåll, minska, sälj/ byta till annat bolag i samma bransch, eller byta till annan bransch? Jag har mest verkstad, övrig industri, teknologi ?? Väntar ett rejält kassatillskott inom kort??

Marcus: Hej! Timing är inte vad jag sysslar med primärt. Netent har bra potential de kommande 5-10 åren, men behöver visa mer stigande vinst för att kursen ska öka.



janbo: Hej Marcus! Vad är fakta om Nordeaflytten. Det förekommer en mängd av känslomässiga nonsens i tidningarna. Vilka är de vekliga fördelarna respektive nackdelarna för Sverige? Finns det skäl att byta bank om man är "måttlig" nöjd med Nordea men ser inga bättre mellan övriga storbanker?

Marcus: Hej! Sverige slipper framöver rädda Nordea vid en finanskris, men det finns spridningseffekter mellan länder och så går landet miste om skatt varje år tills dess. Rent pengamässigt finns inga skäl att byta bank. De fackförbund som nu lämnar Nordea gör det av rent nationalistiska skäl.



Ronnie: Hej Marcus och tack för en bra chatt! Hur ser du på den nya skatten på ISK?

Marcus: Hej! Det är ännu ett oroande steg som gör det dyrare att spara, särskilt när statslåneräntan stiger och det skulle ha blivit dyrare (högre skatt) ändå. Dessutom får vi ju betala schablonskatten även om börsen faller, så det är ju dåliga börsår en sorts "skatt på förluster". Fortfarande rätt låg skatt, men ändå.



Pelle: Tycker du man ska teckna Addvise Groups obligationslån som de ska ge ut med 7,25 % ränta? Ska man teckna på ISK i så fall? Hälsn. Pelle

Marcus: I ISK passar den bra om det är en högränteplacering du är ute efter.



Pirko : Hej. När/ vilkenkonjunktur är det bäst att äga preffar med hänvisning till utdelningen? Sänks den ofta och i såfall när? / nybörjaren

Marcus: Hej! Preffarnas utdelning ska i regel aldrig ändras, men är det lågkonjunktur och kris ökar risken för att den ska sänkas. Hittills är det bara i högriskpreffarna det har skett och då av mer bolagsspecifika skäl.



Fredrik: Hur ser du på Cloetta efter den nyligen aviserade vinstvarningen?

Marcus: Det skriver jag om nästa veckas nya nummer av Privata Affärer. Kan tyvärr inte avslöja det redan nu.



My: Jag behöver en bank till min utdelningslåda. Spelar det nån roll över 5-6 år vilken av storbankerna jag väljer?

Marcus: Det är mest en smaksak. SHB är tryggaste och dyraste banken, Swedbank ligger tyngst inom bolån, etc.



M: Hej! Vilken är din syn på Apples aktie? Känns billig jämfört med och Google och Amazon t.ex.

Marcus: Hej! Ja, men potentialen i Apple är kanske inte lika svindlande heller även om Apple nog är lättare att värdera och räkna på. Jag gillar Apple, men har inte analyserat dem.



Emmas Pappa: Kinnevik, Latour, Investor, Industrivärden, Axfood och H&M i portföljen, behövs något mer på 10år?

Marcus: Jag ser inget uppenbart behov av någon mer aktie.



Steve: Vad tror du om Volvo?

Marcus: Att det varit åka av på börsen en tid, men det kan nog bli en och annan sladd framöver för Volvo när konjunkturen börjar vända.