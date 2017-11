Hernhag: Tre it-aktier med potential

Peter: God morgon! Behöver komplettera portföljen med it, sparhorisont cirka 5-7 år. Har du några förslag?

Marcus: Hej! När det blir rekyler i bolag som Mycronic, Hexagon och IAR kan det vara läge långsiktigt. Spännade, men helt olika tillväxtförutsättningar för alla tre.

Uffe: Hej, är SAS återhämtning stabil eller väntar nya negativa överraskningar?

Marcus: Hej! SAS historik förskräcker och jag utesluter inte nya överraskningar när de ska refinansiera sig nästa vår. Troligen löser de in preffen även om finansieringen känns oklar.

Anders : Hej! Äger sen en tid tillbaka en del Investor B-aktier. Är det läge att byta ut dem till A-aktier i stället, med tanke på att de är billigare? Eller finns det risker med en lägre handel där?

Marcus: Hej! Jag ser inga risker med att handeln ska bli för liten i Investor A. Att byta från B-aktien till A-aktien lönar sig bara om ditt courtage är riktigt lågt. Prisskillnaden mellan aktierna är rätt liten.



Bosse : Hej Marcus! Skulle en stor post i SCA vara en bra investering att dryga ut pensionen med, det är bra direktavkastning och stabilt bolag. Hälsn. Bosse

Marcus: Hej! SCA:s direktavkastning blir nog inte så hög då de delat ut Essity och därför delar ut klart lägre summa kontanter nästa vår. Men det är nog ett värdebolag som kan tillföra portföljen en del på så vis.



Carl: Hej, finns det någonstans där man kan följa din privata portfölj? Shareville eller liknande. Med vänlig hälsning/Carl

Marcus: Hej! Mina innehav står på min sajt, men det går inte att följa i avkastningsmässigt via någon tjänst eller så, nej.



Annika: Hej, är det kanske bra att ett historiskt sett bra bolag som exempelvis H&M går dåligt, men ändå behåller en hög utdelning och att man nu har möjlighet att köpa fler aktier till lågt pris?

Marcus: Hej! Om H&M lyckas förbättra kassaflödet och vinsten framöver är det ju bara bra att aktien gått ned och blivit billig. Jag är skeptiskt till att det ska bli så de närmaste åren. Därmed är jag tveksam till aktieköp.



Silop : Hej! Nu är det snart ett nytt år och därför kommer en skattefråga, som du kanske kan svara på. Jag har en riktig fet vinst i Volvo och funderar på att dela upp överföringen från min depå till ISK. Går det att kvitta vinsten från depån mot schablonskatten på ISK?

Marcus: Hej! Nej. Du kan flytta Volvo-aktierna till ISK om du vill, men reavinst blir det och schablonintäkten från ISK kommer att höja din skatt ytterligare.



Gustav: Hej Marcus! Vad tror du om Hexagon på plus fem års sikt? Tycker värderingen ser hög ut....Trevlig helg!

Marcus: Hej! Ja, Hexagon är dyra just nu, men kurstrenden är uppåt som om marknaden såg stort vinstlyft framöver. Rättegången mot vd:n oroar förstås och kan ge hicka framöver, vad vet jag. Sett på fem år och längre sikt är Hexagon ett spännande bolag.



Mike: Hej! Jag skulle vilja ha tips på fastighetsbolag som främst har hyresrätter.

Marcus: Hej! Heba Fastigheter, Balder, Wallenstam har en hel del hyresrätter även om jag inte vet den exakta fördelningen på rak arm.



Jakob: Hej Marcus! Vad tror du om Clas Ohlson B? Innehavet ligger nu på plus 5 procent. Behålla eller sälja?

Marcus: Hej! Det är ett bra bolag och värderingen är okej, men frågan är hur framtiden ser ut när ett annat bolag i allt större utsträckning börjar sälja samma sak via e-handel.



Rådvill: Hej! Har genom ett arv plötsligt fått 10 miljoner kr. Har haft private banking men avslutade det då jag inte alls var nöjd då banken inte ens slog index. Nu är min fråga hur du skulle göra med att investera pengarna?

Marcus: Hej! Jag skulle fundera ut vilka placeringar som jag mår bra av att ha. Framför allt skulle jag strunta i börsindex. Personligen gillar jag utdelningsaktier och att utdelningen jag får årligen ska öka över tid och gå att leva på.



Stefan: Hej Marcus, och tack för en bra chatt. Vilken är din uppfattning om strukturerade produkter? Är de alltid ett dyrt och dåligt val?

Marcus: Hej! Nej, ibland kan de vara bra komplement, men det varierar över tiden vilka villkor vi kan få. De flesta är för krångliga så generelt avråder jag, men det kan finnas undantag.



FredrikW: Hej Marcus, tack för bra böcker. Jag försöker följa dina råd över åren, och det går hittills mycket bra. Vad tror du om följande portfölj med procentandel av portföljen i fallande ordning: Castellum 20 procent, Latour 12 procent, Investor 12 procent, Volvo 9 procent, Nordea Bank 9 procent, Evolution Gaming Group 9 procent, Novo Nordisk 6 procent, Apollo Global Management LLC 5 procent, Creades 5 procent, Cloetta 4 procent, Karo Pharma 3 procent, Skistar 3 procent, Öresund 2 procent och Starbreeze 1 procent?

Marcus: Hej! Ser ut som en bra portfölj. Långsiktigt tror jag Öresund kommer att gå bättre än Cloetta, men bra att du inte ligger så tungt i Starbreeze som är väldigt riskabelt men har stor potential en vacker dag.



Per-Åke: NetEnt har svårt att lyfta trots starka rapporter. Har du någon förklaring?

Marcus: Tillväxten är inte så oerhört snabb och en av deras spellanseringar blev försenad. Det verkar finnas oro för hårdnande konkurrens också.



Starbreeze : Vad tror du om Starbreeze? Köpläge?

Marcus: En spännande chansaktie, men det verkar inte vara bråttom att köpa när aktien bara faller hela tiden.



Per: Hej! Jag har haft Alfa Laval i snart tio år. Det har varit en bra affär, men jag läste tidigare att du har sålt ditt innehav. Jag funderer på att sälja hälften av mitt innehav, men jag måste ha ett konkret alternativ på en eller flera aktier som jag kan köpa i stället. Har du något bra tips?

Marcus: Hej! Mycket inom verkstad har gått bra en längre tid. Alfa Lavals kurstrend är till min förvåning uppåt igen så det kanske inte är läge att sälja mitt i haussen. Ett alternativ till Alfa är annars AQ Group.



Jan: ISK vs. KF vid arv/dödsfall? Hej vill lyfta fram stora skillnader, som inte kommit fram i din chatt. KF går till insatt förmånstagare och kan betalas ut när släktutredningen är klar, relativt kort tid efter dödsfall. Försäkringstagaren kan på så vis fördela sitt arv, detta kräver inget testamente. ISK går in i dödsboet och när bouppteckning är klar. Det kan ta lång tid innan utbetalning sker.

Marcus: KF har förmånstagare vilket inte ISK har. Det är mycket riktigt en fördel, ja.



Madelene: Hej! Tror du storbankerna sänker courtageavgiften snart?Jag retar mig på Swedbanks höga avgift.

Marcus: Hej! Nordea har redan sänkt courtaget för aktiehandel och andra storbanker kan med lite tur komma att följa efter de kommande åren.



Sandvold: Hur ser du i dag på riskerna att några bostadsutvecklare inte ska klara sina åtaganden vad gäller utdelningen på sina preferensaktier?

Marcus: Nu i närtid under vintern ser jag inga risker direkt för inställda utdelningar på de stora bolagens preffar. Senare under nästa år och åren därefter kan det i somliga fall bli skakigare för bostadsutvecklarna i takt med att resultaten försämras och deras nya projekt allt färre.



Karin M: Hej! Har gjort en mycket bra vinst på mina Sectra. Är det fel att sälja och ta hem vinsten? Och sedan gå in igen vid eventuell rekyl?

Marcus: Hej! Om det kommer en rekyl sen du sålt så vore det förstås bara bra att gå in då igen. Men passar det din strategi att sälja och försöka tajma kursrörelser? Kanske faller Sectra ned under 150 kr en gång till någon gång framöver. Du kan också sälja lite grann av ditt innehav så du behåller en grundplåt och viktar om med endast en del av aktierna.



Pirre: Hej, hej, fråga eller tips: Dina böcker blir allt bättre i takt med att du blir konkretare. Har just läst om din senaste. Kommer nästa bok att handla om hur man konkret kan studera redovisningar eller dylikt, tro?

Marcus: Hej! Tack, men nej. Min grundfilosofi är att vi placerare ska tänka enkelt och inte behöva gräva så djupt i redovisningstekniska termer och avancerade analyser. Ännu djupare inom redovisning är inte mitt spår.



anneå: Hej. Följdfråga till tidigare fråga från "silop". Om jag har Volvo i depå, kan jag då köpa likadana i ISK? Vad händer då med ingångsvärdet i depån? Eller vice versa?

Marcus: Hej! Har du Volvo-aktier i en aktiedepå och du sätter in kontanter i ISK och köper Volvo-aktier för där så påveras inte ingångsvärdet för Volvo-aktierna du har i aktiedepån. ISK-innehavet är mig veterligen en sak för sig.



Anna: Hej Marcus! Vågar man köpa Bilia, eller vad anser du?

Marcus: Hej! Bilia borde inte kunna falla så mycket mer tycker jag. Lockande direktavkastning.



Blorn: Hej Marcus! Läser just nu din bok om att hitta världens bästa aktier. Jag har just nu fonderna Didner & Gerge Aktiefond, Didner & Gerge Småbolag, Didner & Gerge Global, Carnegie Asia, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad, Lannebo Europa Småbolag A SEK. Tycker du att jag är helt fel ute? Skulle vilja ta in en vanlig aktie, hade tänkt Victoria Park. Har du ett bättre förslag?

Marcus: Hej! Victoria Park känns inte direkt som den ultimata förstaaktien i en portfölj. Inget fel på deras projekt förvisso och aktien kompletterar antagligen dina fonder rätt bra.



Erik: Hej, hur tycker du att Balder känns på dessa nivåer och även med tanke på nuvarande bostadsklimat?

Marcus: Hej! Efterfrågan på Balders hyresrätter lär snarast öka om bostadsmarknaden blir skakig och det byggs färra nya bostäder framöver. Balder har redan lättat på gasen och sänkt belåningen lite vill jag minnas. Aktien fortfarande bra på sikt.