Hernhag: Tre bra värdeaktier

Benke.: Hej. Tack för en bra bok om värdeaktier. Det skulle vara bra om du kunde föreslå några bra värdeaktier. Din aktiechatt är bäst.

Marcus: Hej! Skogsbolaget SCA, som har dolda tillgångar i form av skog som är bokfört till lågt värde. Axfood är konjunkturstabilt och Heba Fastigheter är tryggaste fastighetsbolaget.

Jörgen: God morgon, Vill du ge tips på 3 aktier jag kan känna mig trygg med i höst Jag har hört talas om den sämsta höstmånaden för handel med aktier,vet du vilken?

Marcus: Hej! September är statistiskt sett den sämsta börsmånaden i Sverige. Tre aktier för en trygg höst är de tre värdeaktier jag gav i föregående svar.



Ali: Hur investera arv på 3 miljoner medelrisk 10 år när börs o fastigheter är högt värderat

Marcus: Jag skulle börja med några relativt säkra preferensaktier som ger ca 7 procent i direktavkastning. Sen börja köpa kvalitetsbolag som fallit i kurs, typ Skanska och även Bilia och Resurs känns lockande just nu.

Preff: Hej, Kan du rekommendera några bra preffar som känns okej prismässigt och utdelningsmässigt att köpa nu.

Marcus: Hej! Oscar Properties Pref B, då B-preffen har ett kursgolv via möjligheten till frivillig inlösen varje mars månad. Corem Pref känns okej fortfarande, men liksom mitt eget största preffinnehav Klövern Pref har värderingen börjat stiga. Volati är okej också, även om det var mycket billigare tidigare i år.

Jonas: Hej Marcus! Kan Du ge exempel på relativt säkra preferensaktier?

Marcus: Hej! Säkraste preffarna är nog Volati Pref och Akelius Pref, men båda känns relativt dyra just nu. Volati har sin intjäning från flera olika branscher och Akelius hyresrätter i storstäder i olika länder lär inte stå tomma. Bolagen har därmed råd med utdelningen även framöver.

Mattias: Hej Marcus. Vad är största risken i preffar?

Marcus: Hej! Största risken är nog stigande inflation och därför högre räntor. Det skulle slå mot avkastningen.

Mattias: Hej Marcus. Vad skulle skälet vara att bygga en egen utdelningsportfölj istället för att investera i Xact Högutdelande?

Marcus: Hej! Med en egen utdelningsportfölj kan du även få lite mindre bolag samt preferensaktier som ger utdelning fyra gånger om året. Både enskilda aktier och Xact Högutdelande är det jag rekommenderar.

Nick: Hej Marcus, Är det försent att gå in i Volvo om min avsikt är att behålla dem i alla fall 5 år?

Marcus: Hej! Jag tycker det är rätt sent sett på fem år. Aktien har efter 1,5 goda år klättrat till det gamla kursrekordet för tio år sedan innan finanskrisen. Volvo brukar gå lysande som bolag när konjunkturen tar fart, för att i lågkonjunkturer går riktigt illa.



Bernt: Kommer Nordeas utdelning minska med 15 procent då den beskattas i Finland om man har Aktien inom ISK.? Tidigare har den ju inte beskattas inom ISK.

Marcus: Ja, det verkar så. Men i vanlig aktiedepå och KF blir det ingen ökad beskattning medan det i ISK kan bli mer då det där finns ett tak för hur mycket källskatt på utdelningar från utländska innehav man kan få tillbaka.



Rut: Hej Marcus Jag har Nordea aktier i portföljen ska jag sälja dessa nu med tanke på flytten till Finland

Marcus: Hej! Nej, det ser jag ingen direkt anledning till. För bolaget blir det snarare en förbättring.

Anders: Hej! Hur ser du Nordeaflytten, har någonting ändrats långsiktigt till det sämre för oss aktieägare?

Marcus: Hej! Nej, inte direkt.



Gustav: Tjena Marcus! Nordea flyttar huvudkontor men aktien förblir noterad på Stockholmsbörsen. Kommer man bli skyldig att betala finsk källskatt på utdelningen (15 procent) från nästa år om man äger aktier via stockholmsbörsen? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Ja, men främst i KF får du tillbaka den efter uppåt tre år och i ISK kan du få tillbaka källskatten på utdelningarna om du hamnar under maxbeloppet.

Connie Nilsson: Hej. Tack för dina böcker och en bra chatt. Undrar om det är bra att satsa på valutasäkrade fonder. Tänker bl.a på Franklin US Opportunities A sek. Eller finns det någon annan bättre fond? Connie

Marcus: Hej! Bara om kostnaden för valutasäkringen är låg. Såvida det inte är en räntefond som placerar i andra valutor, för då är en valutasäkring ofta bra på så vis att du får bara det du vill och slipper stor påverkan av valutakursrörelser.



Hilding: Jag har 350 tkr i vardera Klövern och Volati preffar samt ESTEA3. Har ytterligare 1 milj att placera. Är det fel att placera dessa i samma papper? Sparhorison 5 år. Vill inte placera i vanliga aktier utan föredrar obligationer tyg ESTEA eller preffar.

Marcus: Riskspridning är bra, men direkt fel att begränsa dig behöver det inte vara om du kompenserar genom att förstå riskerna du tar med ett färra antal innehav. Häng med i marknadstrenderna och nyhetsflödet.



Mvh Thomas: Hej Marcus. Har i veckan fått din nya bok och den verkar mycket intressant. Men till frågan: Har läst om "Dödskors på börsen" och undrar över hur du ser på detta?Hur mycket tror du börsen faller och vilken typ av aktier blir de största förlorarna? Blir det verkstad,fastighetsbolag, banker eller...?

Marcus: Hej! Dödskors och guldkors ger ibland falska signaler, så det är inget jag tittar så mycket på. Just nu när börsen rekylerar ned kan det bli ett dödskors när korta trenden passerar den långa på väg ned. Om det blir en längre nedgång eller inte återstår att se.



Kim: Hej Marcus. Vad tycker du om Volati som bolag efter senaste rapporten? MVH Kim

Marcus: Hej! Fortsatt ett bra långsiktigt case.



Johan: Hej, Allas frågor kommer inte med på denna chatt? Skickade även förra veckan utan svar! Bara en undran...

Moderator: Hej Johan! Marcus får bokstavligen hundratals frågor vid varje chatt. Det är omöjligt att svara på alla och vi tvingas göra ett urval.



Janne: Hej. Sitter nervöst med 350 000 stam Eniro. Dumpar jag nu blir det liten vinst. Behåller jag får jag köpa nya för 20 öre. Vad tror du ? Långsiktigt?

Marcus: Hej! Jag skulle sälja aktierna. Överlever bolaget finns det potential, men riskerna är för höga.



Ellabella: Hej! Jag är nybörjare med aktie handel. Köpte din senaste bok världens bästa aktier, men tänkte fokusera på svensk aktier för att börja med, vilken av dina böcker eller någon annans bocker tipsar du mig?

Marcus: Hej! Den enkla vägen hitta världens bästa aktier utgår från de svenska aktierna. Det är ingen guide att hitta internationella aktier, även om jag förstås nämner ett fåtal utländska bolag.



Anders: Skulle du köpa in dig i Axfood eller Ica på lång sikt o vilket av bolagen väljer du i så fall?

Marcus: ICA har nog bästa matkonceptet, men Axfood-aktien lockar ändå mest just nu.



JoJo.: Hej! Jag har tänkt ge bort 1 miljon vardera till mina tre barn ålder 40-50 år som enskild egendom, har du några säkra förslag så dom kan få lite extra pension.Tack på förhand.

Marcus: Hej! De stora investmentbolagens aktier vore kanske lämpligast i detta fall. T.ex. Investor, Kinnevik, Lundbergs.



My : Hej Marcus! Nybörjarfråga: Kan du säga – mellan tummen och pekfingret – om det lönar sig att välja enskilda bolag framför investmentbolagen? Har någon gjort en studie på detta, tagiit fram ett snitt på hur många procent det handlar om? Jag inser att jag inte kommer kunna pricka in rätt bolag om jag inte följer de regelbundet. Kanske är ett par investmentbolag ett bättre alternativ? Jag läste nånstans att investmentbolagen ger ca 10 procent i avkastning per år under en tioårsperiod. Det är ju inte så pjåkigt.

Marcus: Hej! För många är säkert investmentbolagens aktier det allra bästa. Historiskt sett har de avkastat mer än aktiefonder och börsindex.



Calle: Tjena! Härligt med fredag. SCA eller Holmen. Vad tror du, påverkas de mycket av fallande Dollar?

Marcus: Hej! Ja, men konjunkturen och efterfrågan är viktigare.



Johan W: Bygger en utdelningsväska och undrar om du har några tankar kring mitt innehav? Är det någon bransh jag borde ha me som jag inte har tänkt på? har jag för mycket av någon, enligt dig? Bahnhof, Castellum, Corem Property Group Pref, Ericsson (ah jag vet), HM (ah jag vet oxo! but i believe), investor, kinnevik, nordea, resurs, scandic och skanska. Nordea är kanske nog läge köpa i KF kanske istället och sälja den i ISK.

Marcus: I det stora hela bra portfölj, även om jag skulle gilla t.ex. Axfood bättre än H&M och Ework eller annat IT-bolag hellre än Ericsson.



Bengt: Hej Marcus! Läget? Är det en god idé att köpa aktier i ''Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB'' (SBB B)? Din syn på bolaget och aktien? Riskfylld investering? Mvh Bengt

Marcus: Hej! Det är ett väldigt snabbt bygge, men kan vara bra trots det. Personligen vill jag se lite kontinuitet innan jag blir helt positivt inställd.