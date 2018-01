Hernhag: Tre bra aktier i uppåtgående trend

Arthur: God morgon! Har fått ett oväntat arv på 100 000 kr. Tänkte placera dem på investmentbolag med en 5 års period. Men undrar vilken aktie du skulle rekommendera på 1 års sikt? Tack! //Arthur

Marcus: Hej! På så kort tid som ett års sikt får jag hänvisa till PA-portföljen som nystartar i kommande nummer av PA och PG. Alternativt att du letar efter bra bolag i stigande kurstrender och äger så länge trenden är uppåt, som Balder, Hoist och IAR Systems.

Anders: Hej Marcus! Ska investera ca 10 miljoner. Behöver inte använda pengarna på 10 år. Vilka aktier ska jag satsa på och hur mycket ska jag gå in med i varje bolag? Vill ha stabila bolag som delar ut minst 3,5 procent.

Marcus: Hej! Grunda gärna med investmentbolag även om de har lägre direktavkastning än så. Fastighetsbolaget Castellum är en gammal favorit. Byggbolaget Skanska är i en svacka nu, men är stabilt i grunden. Ett stabilt bolag som delar ut så mycket är finska försäkringsbolaget Sampo, som även är storägare i Nordea. Lägg eventuellt till en annan svensk storbank. Välj mellan Axfood och ICA. Ha omkring likaviktat, säg 10-15 aktier med 5-15 procent i vardera där de tryggaste väger lite mer än de lite mindre trygga kanske.

Madelene : God fortsättning! Ett år som portföljinnehavare och, pust, ligger på plus trots förluster i H&M och Inwido bla. Vill vikta över mot flera investmentbolag och aktier som är mindre konjunkturkänsliga. Vilka kan, förutom Investor och Kinnevik, vara lämpliga?

Marcus: Hej! Jag gillar de flesta investmentbolag, men Bure är tillväxtfokuserat, Industrivärden är stort och stabilt, Lundbergs och Latour är trygga och bra långsiktigt, etc.



Mia: Hej! Har en stor post i H&M som jag ligger ca 13 procent back i. Kan tänka mig att behålla dessa på lång sikt. Tror du att aktien kommer gå ner mycket mer och att återhämtningen tar lång tid?

Marcus: Hej! Jag tror inte aktien faller mer den här månaden, men kapitalmarknadsdagen i februari lär ge en större kursrörelse i H&M. Återhämtningen kan ta tid och mitt råd att sedan ifjol att undvika fysiska butikskedjor med sällanköpsvaror.



Mikael: Vilken gamingaktie tror du mest på vad gäller möjligheterna till utdelningshöjningar?

Marcus: Jag vill minnas Angler Gaming sagt de ska börja med utdelning i vår. Annars finns det nog störst utdelningsuppsida de kommande åren i de mest framgångsrika gamingbolagen, som G5 om vinsten hänger med tillväxten upp.



Maja H: En av mina favoritaktier, Sandvik, får säljrekommendation idag. Varför och borde jag sälja ?

Marcus: Nu när gruvkonjunkturen äntligen tar fart ska du inte sälja för tidigt, men möjligen har mycket framgång redan räknats in i Sandvikts kurs. Trenden i aktien är tydligt uppåt så behåll så länge det ser ut så i kursdiagrammet.



Mattias: Hej Marcus. Tack för en bra fredagschatt. Vad kan man räkna med för genomsnittlig avkastning på svenska börsen när man gör en sparkalkyl? Hur tycker du man kan tänka kring sparandet om man inte vill jobba längre enligt pensionsutredningen....

Marcus: Hej! Att bygga upp ett eget sparande skapar frihet och mindre beroende av statligt bestämt pensionsålder. Räkna med 8 procent i totalavkastning minus 2 procent i inflation så har du 6 procent i real avkastning per år sett över de kommande 10 åren. Inget kan veta exakt vad vi får, men väljer du bra bolag och lättar på gasen i några långa börsnedgångar borde du få minst 6 procent i real avkastning.



christer: Vad är bäst, sälja innan utdelning eller efter utdelning alt sälja innan och återinvestera i samma aktie och hoppas på kursstegring ? Teoretiskt så junker ju aktien lika mycket som utdelning. Finns det någon strategi gällande detta ?

Marcus: Det finns en del strategier kring utdelningstiming, men ingen som sparar tid eller ger stor överavkastning. En del statistik säger att aktier ger överavkastning innan utdelningsdagen, annan att det går bättre efteråt när aktierna återhämtar fallet efter ex-dagen. Men det finns alltid många undantagsår i statistikserierna och det är inga stora skillnader i avkasting heller. Jag tror inte det spelar så stor roll helt enkelt. Återinvestera utdelningen i det bolag eller den aktie du tror mest på, kanske bolaget som gav utdelningen kanske ett annat.



Inge: Jag har nyligen sålt mina H&M-aktier och tänkte placera pengarna i e-handel, har du några förslag på bra sådana bolag?

Marcus: Amerikanska Amazon är en favorit, men svårt att värdera aktien. Svenska Qliro kanske gör en turn around till slut, men är inget givet utgångscase. Tyvärr blir bra e-handelsleverantörer som Dibs och Nets uppköpte ganska snabbt.



ROLAND FRÅN SMÅLAND: Har lite preferensaktier och ser hur olika inlösenkurser de har. De flesta ligger i närheten av nuvarande kurs medan någon har så högt som ca 3 ggr nuvarande kurs. Kan man tolka det som att de med betydligt högre kurs inte har i tankarna att lösa dem? Eller tolkar jag fel? Tack för bra chatt.

Marcus: Nej, jag tror inte något av fastighetsbolagen har tankar på att lösa in preferensaktierna. Den här typen av aktier värderas mycket utifrån vilken direktavkastning som är rimlig jämfört med ränteläget och respektive bolagets kreditrisk. Att Corem och Klövern handlas så långt under sina inlösenkurser är i sig positivt, men det är mest att inlösenkurserna är frikostigt satta.



Krösus af Kastning: Hej! Vill skaffa mig en portfölj som ger mig utdelning varje månad, gärna ungefär samma belopp varje månad. Hur ska jag göra? Vill helst ha bara svenska aktier.

Marcus: Samma belopp varje månad blir svårt att ordna med enbart svenska aktier, men t.ex. Autoliv, Klövern och Hemfosa delar ut kvartalsvis. Sen finns bolag som Atlas Copco och Resurs Bank som delar ut halvårsvis. Letar man går det att få utdelning varje månad, men det är bättre att fokusera på de bästa bolag och aktierna i första hand, inte när utdelningen kommer.



Undrande: Hur ser du på Tele2-Comhem sammanslagningen, Verkar som vi Tele2 ägare drog kortaste strået. Några idéer varför Kinnevik (som kunde stoppat affären) ville att detta ska ske?

Marcus: För att de varken visste eller bryr sig så mycket om hur kursen går en enskild dag eller två. På sikt tror Kinnevik på fusionen och att det ska gynna Tele2 som får en massa nya kunder och bättre marknadspositioner via Comhem. De bygger i princip upp ett oligopol tillsammans med Telia nu inom några av delsektornerna i branschen. Sett över flera år lönar det ska kanske.



Hagman: Hej Marcus. Trevligt att chatten är tillbaka efter juluppehållet. Jag sparar på mycket lång sikt men börjar bli lite tveksam till värderingarna på börserna, speciellt i USA. Tror du det kan vara en bra affär att nu under Q1 sälja av 20% av aktierna för att ha lite kassa ifall börser rasar i år eller nästa år. Eller tycker du man ska ligga 100% investerad oavsett värdring på börsen och fortsätta att återinvestera alla utdelningar?

Marcus: Hej! Sett över många brukar det löna sig att balansera tillgångarna, så du i goda börstider säljer av lite aktier och placerar i tryggare tillgångar och tvärtom när börsen fallit. Till exempel en gång om året, eller vart annat år, etc. Synd bara att det är negativ centralbanksränta i Sverige och en inflation som äter av kontosparandet. Att alltid vara 100 procent investerad i aktier kan också vara en bra strategi, men den är tuff att ha de år börsen går dåligt.



Rayan: Hej Skägget, och gott nytt 2018! Jag har ca 25 år kvar till pension, tänkta satsa mina sparade pengar (Ca 500 tusen) på några stabila/utdeln. føretag och 2-3 fonder låta dem ligga i 20-25 år. Så mina 2 frågor/funderingar; 1) Forslag på ett par bra företag/fonder om jag inte är så aktiv. 2) eftersom börsen har gått upp mkt sista åren och det snakkas hela tiden om övervädering, blir det bra om jag köper lite då och då from nu och under hela 2018? Tack för bra chat!

Marcus: Hej! 1 Didner& Gerge Global, Carnegie Sverige och Strand Småbolagsfond. 2 Svårt att säga, kanske ska du skynda dig köpa innan trenden vänder ned, men att sprida ut köptillfällena minskar risken för att du köper nära en eventuell kurstopp.



ulla-britt: Hej Marcus Jag har 500000 att handla aktier för kan du ge mig ett bra förslag på aktier.Jag tänkte Volvo och Hennes och Maurits.Är det bra

Marcus: Hej! Volvo går väldigt bra som bolag just nu, så den kurstrenden är skön men bolaget är konjunkturberoende. H&M har det svårt som bolag så den rekommenderar jag att du undviker.



Birgitta: Hej. Jag har 1300 HM Ligger med ca 115 tkr i förlust i dagsläget! Rådgivning fr. "Förståsigpåare"har ju absolut inte stämt o hade jag följt min Magkänsla skulle jag sålt för länge sedan! Vad gör ledningen? Berömmer sig själv! Tredje generation... Ärva... Förvärva.... Fördärva? Vad tycker du jag ska göra? Sälja i dagsläget känns ju inte bra. Jag litar bara på Dej o borde lyssnat på ditt råd tidigare eftersom du varit mer skeptisk Till HM än de flesta andra. Mvh Birgitta

Marcus: Hej! Mitt råd är långsiktigt att undvika H&M, men med lite tur stiger de efter kapitalmarknadsdagen i februari när de ska komma med en hel del mer information om e-handelssatsningarna, etc.



Rut: Hej Marcus Kanske är det för tidigt att svara på denna fråga men jag undrar över vilken av dessa aktier som kan vara mest köpvärd att fylla på med vid kommande utdelningar . Har Acando,Axfood castellum Hemfosa Industrivärden Investor Kinnevik Latour Nibe Nordea Resurs Skanska

Marcus: Hej! Jag gillar de flesta av de där bolagen, svårt att välja. :-)



Anders: Morrn! Du talar ju gott om Realty income i många chattar mm. Den har ju gått rätt dåligt under en lång tid. Är det ränteoro eller vad säger du? Kan det vara läge att köpa fler?

Marcus: Hej! Ja, det kan vara ränteoro nu när de höjer styrräntorna i USA. Realty Income är ett bra långsiktigt case och jag ser ingen omedelbar uppsida.



Ingrid: Hej! Det är många dubbla budskap vad gäller aktier. Är aktier dyra nu? Vågar man köpa vid nedgångar på 1-2 års sikt? Många skriver att aktier är bästa alternativet just nu. Vilka aktier är bäst att köpa på sig nu med 1-2 års sikt?

Marcus: Hej! Många aktier är dyra, men konjunkturen är bra och räntorna ännu låga så det finns en anledning till att kurserna stigit. Värderingen säger rätt lite om hur börsen ska gå det kommande året, däremot att vi bör se upp om bolagsvinsterna inte stiger i år. Bra bolag går alltid att köpa i nedgångar om vi bara håller ut tills det vänder.



Åsa: Hej! Hur ser du på Tele2 efter nyheten om sammanslagningen med Com Hem? Vad gör du med dina egna? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Tror Tele2 får lite tristare kursutveckling under fusionsarbetet. Jag sålde av ungefär tredjedel av mina aktier när fusionen presenterades, men behåller resten så länge trenden i aktien är uppåt rent tekniskt. Långsiktigt lär nog bolaget fortsätta vara en stabil kassako.