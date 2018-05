Hernhag: Tre bra aktier att köpa och två att undvika

Amy: God förmiddag! Kan du nämna tre aktier som är köpvärda just nu och gärna tre som man inte bör äga i dagsläget?

Marcus Hernhag: Hej! IT-bolaget Proact och fastighetsbolagen SBB och Stendörren. Alla tre har intressant värdering och framtid. Aktier att undvika är bolag i branscher med tuffa förutsättningar och bolag som riktigt långsiktigt underpresterat, som Anoto och Pricer.

Lundakarneval: Hej! I dag är det gratis courtage på norska börsen! Har du några bra tips på aktier?

Marcus Hernhag: Hej! Ett av de bästa bolagen är Tomra, men den aktien har gått upp mycket och länge och jag ångrar att jag inte köpte den för länge sen. Blir det en rejäl rekyl där så.

Kjell Öhman: Hej Marcus! Följer din chatt varje fredag. Du var ju tidigt ute med att varna för H&M! Vad, tror du, fortsätter familjen Persson att öka sitt aktieinnehav? Dold agenda, eller skyddar man kursen genom sina köp?

Marcus Hernhag: Hej! De tycker nog bara att aktien är köpvärd så jag tror att de fortsätter köpa.

Takstolen: Hej Marcus! Vid ett scenario där Stefan Persson köper ut hela H&M:s B-aktie från börsen, hur bestäms kursen för detta? Vad ligger bakom detta massiva köp? Släpper de ”bomben” snart?

Marcus Hernhag: Hej! Familjen Persson har inte råd med att göra det själva. I så fall blir de väldigt tungt belånade. Tror inte något händer där på länge.

Jens: Hej! Är det inte dags att ändra förhållningssätt till H&M nu när de börjat gå uppåt? Ingen vågar brukar gå emot en nedåtgående trend men nu ser väl ändå botten ut att vara passerad?

Marcus Hernhag: Hej! Kursen ser ut att ha bottnat, det håller jag med om. Frågan är hur mycket uppåt det kan gå när branschens förutsättningar ändras och mycket omställningsarbete återstår för H&M. Jag vet inte om aktien är ett fynd eller en värdefälla så jag håller mig undan. Strategin att vara skeptisk mot butikskedjor håller jag fast vid.

Jinmar: God förmiddag! Stefan Persson, H&M:s ordförande, köper på sig aktier för miljarder i H&M. Är han bara ute efter utdelningen eller kan det vara ett utköp från börsen som är målet? Är det överhuvudtaget möjligt?

Marcus Hernhag: Hej! Som långsiktig vision drömmer nog Persson om att kunna heläga bolaget. Som störste ägaren får han mycket utdelning på de här nivåerna och kan återinvestera miljarder kr varje år och få ännu mer utdelning kommande år och så vidare. Undrar hur mycket familjen äger om 10-20 år?

Erik: Hej Marcus! Igår kom nyheten att Samhällsbyggnadsbolaget upprättar ett certifikatprogram om 2 miljarder kr. Jag vet inte vad det betyder men det ska tydligen vara relaterat till emissioner. Vad kan jag som aktieägare förvänta mig framöver?

Marcus Hernhag: Hej! Certifikat betyder skuldsedel. SBB fixar en del av sin finansiering via certifikatprogrammet. SBB utvecklas fortsatt som de ska. Äldre dyrare lån läggs om till billigare.



Girige Görgen: Hej. Det gäller detta med att köpa mer i bolag som stiger rejält. Har innehav i Paradox sedan länge, nu plus 400 procent. Har även innehav i THQ Nordic, nu plus 800 procent. Likaså liknande i Stillfront med plus 300 procent. Det är rejäla uppgångar! Men eftersom jag är dumsnål har jag sålt av små portioner allt eftersom. Är det läge att fortfarande gå in i dessa bolag? Gällande THQ har positiva signaler sänts efter rapport och nu verkligen i Paradox (Spiltan talar sig varma om Paradox sedan länge och de är inte dumma...). Vågar man gå in nu igen eller ska jag vara tacksam med de många hundra procenten i vinst?

Marcus Hernhag: Hej! Går du in med mer nu och ökar riskerna i din portfölj bör du kompensera dig för det genom att vara redo sälja av om kurstrenden börjar toppa. Visst ser det ljust ut för bolagen på både kort och lång sikt, men det är svårt att veta exakt hur ljust det blir framöver och vad som redan är inräknat i kursen. Det enklaste är att du nöjer dig med befintliga positioner.



Jacke: Hej. Sugen på att göra ett tillägg med fastigheter i portföljen. Tittar på Pfizers och SBB, vad tror du om de bolagen?

Marcus Hernhag: Hej! Jag har inget negativt att säga om de bolagen. SBB känns lockande, har inte tittat på Pfizers värdering på ett tag.



E Olofsson: Hej Marcus! Som läsare av dina böcker och krönikor vill jag ha din synpunkt på Sagax nyemission. Teckna eller sälja? På förhand tack.

Marcus Hernhag: Hej! Teckna D-aktien om du gillar utdelningar.



Skäggstubben: Köpte Indentive AB vid deras notering och sen dess har det bara gått utför. Det kommer inga nyheter eller analyser, så jag har ingen aning om hur företaget ligger till. Vad tror du och/eller vad vet du om företaget? Tack på förhand!

Marcus Hernhag: Hej! Undvik fallande knivar. Bolaget är verksamt inom en spännande bransch, men det räcker inte för få en åtminstone hygglig aktiekursutveckling så undvik bolaget.



Perre: Hej! Jag har drygt 25 procent av min portfölj i Skagen KonTiki och Global. Har sparat i cirka 10-15 år så jag ligger bra på pluss. Samtidigt har Skagen inte presterat så bra mot index de sista fem åren. Jag funderar på at sälja alla Skagenfonder och köpa annat. Har nästan allt i svenska aktier och fonder och bara några få procent i Norge och Finland. Har du något råd? Globalfonder eller aktier på USA-börsen eller bara ligga kvar?

Marcus Hernhag: Hej! Börja vikta ned i Skagen Fonderna och satsa på andra fonder med annan inriktning. Inspiration kan du få på http://www.privataaffarer.se/borsguiden/hernhag-ratt-trender-och-teman-kan-hoja-din-avkastning-961367 och förslag på färdiga fondportföljer finns i varje nummer av PA



Svensson: Ligger 100 procent i Investor fördelat lika mellan A- och B-aktier. Känns som en trygg hamn att ha sina placeringar där i oroliga tider. Vad anser du om det? Borde jag sprida riskerna mer med fler investmentbolag och i så fall vilka? Eller kan jag ligga kvar i enbart Investor, de har ju ändå en ganska bred portfölj?

Marcus Hernhag: Det vore ännu lite bättre om du spred riskerna till andra investmentbolag. Sälj av en liten del eller ta utdelningen och återinvestera i till exempel Latour och Bure.



Henrik: Hur ser du på Catena Medias framtid? Börjar ju se ljust ut nu efter USA-nyheten.

Marcus Hernhag: Det är fullt fart just nu, men deras bransch förändras snabbt. Reglering av kasinomarknaderna är en sak som påverkar hur bolagen kommer att vilja marknadsföra sig. Catena Media har oavsett det en ljus framtid, men följ med i utvecklingen av detta spännande tillväxtbolag.



Birgitta A: Har fått teckningsrätt i Karo Pharma, ska man köpa eller sälja?

Marcus Hernhag: Är du långsiktig ägare i bolaget använder du teckningsrätten för att teckna aktier i nyemissionen.



Kalle: Hej! Karo Pharma har erbjudande om tecknande av nyemission, hur ställer du dig till det? Kursen har gått ganska svängigt senaste tiden. Hur placerar du privat till pensionen? Övervikt i fonder eller aktier? Trevlig helg när det är dags!

Marcus Hernhag: Hej! Karo Pharma är en bra chansaktie, men det kommer att bli en svängig kursresa även framöver. Min aktieportfölj är grunden i mitt sparande, oavsett om det är till pension eller inte, oavsett depåer etc. Fonder är bäst som komplement för riskspridning och för att komma åt intressanta branscher.



Roberto: Hej Marcus, har aktier i bland annat Raysearch, Crunchfish och Viking Supply. Tycker de två förstnämnda bolagen ligger på oförtjänt lågt pris. Hur tror du framtiden för dessa bolag ser ut, när vänder kursen? Och är Resurs Bank fortsatt din favorit när det kommer till banksektorn? Tack för en intressant chatt!/ Rob.

Marcus Hernhag: Hej! Vet inte om jag har någon favorit i banksektorn. Raysearch tror jag fortsatt är en bra tillväxtaktie, men det är en klassiker att det blir djupa hack i kurvan sen marknaden varit för positiv och bolaget har en lite kärvare period.



Lena: Hej, har svårt att välja mellan Bure och Essity, vilken kan vara det bästa alternativet att ta in i en aktieportfölj?

Marcus Hernhag: Hej! Essity känns sammantaget tryggare då Bure har stort fokus mot ett par tillväxtbolag, men ditt val beror lite på vad du behöver i just din portfölj.



Nils: Hej! Finns det någon substans i det gamla uttrycket; "köpa till sillen och sälja till kräftorna"?

Marcus Hernhag: Hej! Mycket lite, men från midsommar och en månad framåt finns det en viss säsongsmässig positiv effekt på börsen.



Tom: Hej Marcus, jag läste i en av dina böcker att du jämförde Castellum och Hufvudstaden som relativt lika. Vilket fastighetsbolag kan du föreslå i stället? Trevlig helg

Marcus Hernhag: Hej! Vilket fastighetsbolag som helst som inte fokuserar mot kontor i storstäder. Till exempel Hemfosa som i stället har samhällsfastigheter och stabil utdelning.



Elin: Hej Marcus! Funderar på att utöka mitt innehav med Akelius pref. Är den för dyr nu? Försöker utöka min portfölj så jag får utdelning de flesta av åtets månader.

Marcus Hernhag: Hej! Akelius Pref är i dyraste laget. Kursen har bara stått på dessa nivåer två gånger tidigare och det var 2014 och 2015.



Rotas: Jag har beställt din nya bok men har inte läst den än. Jag hörde på er podd när du och Kavastu pratade om boken, han påstod att båda era strategier var bra men att med hans kom man snabbare till målet. Min fråga är om du tycker det är sant och under hur lång tid du tycker man ska mäta avkastningen på för att få ett korrekt svar och även om du har några tankar på att ändra din utdelningsstrategi mot mer trendande strategi?

Marcus Hernhag: Hans sätt att placera i aktier kräver mer tid, mer reasearch, mer kunskap medan jag är mer passiv och låter kapitalet arbeta åt mig i större utsträckning. Det är två olika sidor av samma mynt. Om du lyckas med att följa de bästa trenderna på börsen får du överavkastning, annars inte. Mät avkastningen jämfört dina insatser, så att säga.



Yvonne: Hej,jag har 100 000 kr som jag tänkt placera i Xact Högutdelande. Är det läge att placera innan utdelningen och för hela summan på en gång.

Marcus Hernhag: Hej! Det spelar i princip ingen roll om det är före eller efter utdelningen. NAV-kursen faller med utdelningen.



Zus: Har du några tankar om Spiltan Investmentbolag-fonden jämfört direktägande i flertalet investmentbolag? 0,2 procent är ju en relativt låg avgift och köper man direkt får man ju betala courtage.

Marcus Hernhag: Jag tycker det är en bra fond.