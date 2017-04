Hernhag: Tre aktier jag klarar mig bra med i tio år

Långsiktigt : Om du hade 100 000 kr och skulle köpa aktier och behålla i tio år från nu, vad skulle du köpa? Tack för en bra chatt och böcker!

Marcus: Castellum, Netent och Kinnevik är tre aktier jag tror jag skulle klara mig bra med på tio års sikt.



Peter: Hej! Vad tror du om Fingerprint efter stämman? Ska kursen ned ytterliggare eller är det dags att köpa en lott?

Marcus: Hej! Jag skulle tro att kursbotten i Fingerprint är ganska nära, men jag har egentligen ingen konkret uppfattning.



Roger: Varför åker G5 upp och ner som den aktien gör? Ska jag plocka hem vinsten? Köpte på 39 kr.

Marcus: G5 gasar med marknadsföring olika mycket från en tid till annan och tillväxt och vinstmarginaler pendlar därför i otakt. Det är ett av de mest snabbväxande bolagen på börsen, men aktien har värderats upp väldigt mycket. Överväg ta hem en del av vinsten.



Henrik: Hej Marcus! Mitt ratio just nu (likvider/aktier) är 20 procent i kassan och 80 procent i aktier, tycker du att jag bör ha mer i kassan nu när börsen ligger högt? Köper du mer NetEnt nu? Trevlig Helg! Henrik

Marcus: Hej! Mer i kassan tycker jag inte du behöver än, trenden på börsen har varit upp en tid och det kan hålla i sig.



Mange: Tack för dina kloka tankar, både här och i böckerna! Jag vet att aktieägande är ett risktagande. Har gjort en del omplaceringar i portföljen under året och det ser bra ut med ett undantag, NetEnt. Jag testade det bolaget mest efter dina positiva tongångar om bolaget men ville kanske ha det lite som en lottsedel. Hur ser du på bolaget i dag, är nergången kortsiktig eller kanske strukturell? Är det köpläge för ytterligare fynd eller ska man kvickt som attan sälja av det man redan skaffat, helt eller delvis i NetEnt?

Marcus: Jag ser fortsatt positivt på Netent. Bolaget håller på att växa in i värderingskostymen, men det kanske tar en liten tid till innan kursen långsiktigt stiger igen. Tillväxten är hög och marginaltappet under första kvartalet är mer av tillfällig karaktär.



Olle: Hej, vill börja med att tacka för alla goda råd genom tiderna. Min fråga är vad du tycker att man bör göra med kontanta medel som jag har på två olika nischbankskonton, cirka 1,8 miljoner kr. Har aktier för cirka 1,8 miljoner också. Aktierna är följande Akelius pref, Astra, Latour, Investor, Duni, Wallenstam, Evolution Gaming, Ica, H&M, Öresund. Har haft kontanterna flera år nu och väntat på en nergång för att eventuellt köpa lite mera aktier. Är 60 år nu så bör man överhuvudtaget köpa på sig mera aktier? Hur hade du tänkt?

Marcus: Hej! Hälften av kapitalet på bankkonto känns lite för defentivt. Svårt läge när räntorna är så låga, riktigt säkra alternativ finns knappt. Jag väljer preferensaktier i stället för svenska ränteplaceringar, men det innebär ju högre risk.



Ursus: Hur investeras 1 miljon kr i dagsläget, vilket inte kommer att konsumeras inom överskådlig tid? Börsen står ju högt, men trots allt lär goda tider stå för dörren.

Marcus: Att köpa kvalitetsbolag när de rekylerar ned eller tagit paus i sina långsiktigt stigande kurstrender borde löna sig. Satsa på det som ännu inte är uppenbart dyrt, till exempel Academedia, Nibe, Resurs och Skanska.



Johan Olsson: Hej! Om börsen skulle börja gå ned, följer då alla bolag med oavsett nuvarande kurs? Jag har aktier i bland andra Diös och Castellum vilka jag har fått för mig har låg/rimlig värdering. Är detta ''säkrare'' aktier vid ett börsfall än aktier som har ökat mycket i kurs? I övrigt vill jag tacka för att du delar med dig av ditt kunnande till bland andra mig.

Marcus: Hej! Om börsnedgången blir bred ja, men det vi hade från våren 2015 och drygt ett år framåt var främst för storbolagen och inte de lite mindre. Relativt sett känns Castellum och Diös som säkrare än de dyraste och konjunkturkänsliga bolagen. En del verkstadsbolag som handlas till över 30 gånger den redovisade årsvinsten skulle rasa mer om konjunkturen oväntat vek nedåt nu.



Osäker: Hej, tack för bra och lärorik chatt och tidning. Tacksam över att få förslag på en fond med 50 procent räntor och 50 procent aktier. Låg avgift. Att spara till en buffert under cirka två år. Har fått förslag på Handelsbanken Balans 50, men tycker den är för dyr. Carnegie strategi kan det vara nått?

Marcus: Hej! Carnegie Strategifond och deras värdeaktiefokus gillar jag. Kan vara en bra mellanväg.



Jan: Hej! Som jag tolkar det är skillnaden mellan OMXSPI och OMXSGI att de omfattar alla bolag noterade på Stockholmsbörsen men att OMXSGI är inklusive utdelningar. När jag kollar tillbaka ett år så har OMSXPI gått från index 478,64 till 570,20 = 16,41 procent och OMXSGI har gått från 183,55 till 221,88 = 20,88 procent. Detta innebär att utdelningen varit i snitt 20,88 minus 16,41 = cirka 4,5 procent för alla dessa bolag. Jag köper själv i större bolag med utdelning men kommer "bara" upp i 2-3 procent utdelning räknat på min portföljs värde vid årets början. Jag har lite svårt att förstå att snittsiffran kan vara så hög eftersom många bolag inte delar ut någonting alls. Kan det verkligen vara så här eller kan jag missat nånting? Har med intresse läst dina böcker. Hälsningar Jan

Marcus: Hej! Det stämmer, OMXSGI är ett avkastningsindex. Storbankerna delar ut mycket (4-6 procent i direktavkastning) och väger tungt i båda indexen (20-25 procdent). En annan sak är att avkastningsindex återinvesterar utdelningarna, så att det blir en viss ränta-på-ränta-effekt om börsindex går upp efter att utdelningarna skiftats ut om våren.



Louis: Hej! Köpte räntebevis utgivna av Nordea för cirka fyra till fem år sedan. Lösen sker inom ett år och jag har kursvinst på många, är det inte skäl att sälja innan lösen för att ta kursvinsten då jag annars bara får tillbaka nominella värdet. Eller tänker jag fel?

Marcus: Hej! Du tänker rätt. Jag sålde mina räntebevis för ett par år sedan efter kursuppgångarna. Den "effektiva" räntan om du köper för till exempel 105 kr och behåller tills inlösen på 100 kr blir vid 5 procents ränta noll. Kursminskningen ned till 100 kr äter upp fördelen med att få ränteutbetalningarna. Den teoretiska räntan är till och med negativ ibland på vissa räntebevis, enligt tabellen hos Avanza. https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/rantebevis.html



Stoffe: Hej. Har en stor post Volvo och ligger plus 30 procent. Sälja av allt, lite eller behålla?

Marcus: Hej! Jag tycker det är dags att börja lätta på innehavet i Volvo även om trenden är uppåt. Volvos vinst per aktie har legat mellan 4-9 kr sedan mitten av 00-talet eller längre tillbaka. Utan långsiktigt stigande trend i vinsten kan inte aktien klättra i evigheter. Behöver kanske inte vara bråttom att sälja allt, konjunkturen pekar ännu uppåt.



Leif B: Hej Marcus, ser fram emot att läsa dina kloka kommentarer varje fredag. Dagens utgåva av Di ger rådet att "dra dig tillbaka – vänta på rean". Så vad tycker du, ska jag sälja de aktier som gått upp kraftigt (Gunnebo, Sobi) eller de som ligger back (H&M, Autoliv, Telia). /Leif B

Marcus: Hej! Främst Autoliv tycker jag du ska behålla, men jag ser ingen direkt övervärdering i de aktier du äger (även om H&M och Telia har sina problem just nu). Att vänta på rean känns vettigare i bolag som Alfa och Atlas som handlas till över 30 gånger fjolårets vinst. Även med vinstlyft är de inte billiga.



Mymlan : God fredagsförmiddag, Mackan och tack för härliga böcker och chatt. Är det dags att vikta om nu, från cykliskt till mer defensivt? Har du några tips på bolag isåfall?

Marcus: Hej! Under kommande året kanske det är det, det beror lite på vad kvartalsrapporterna innehåller. Mycket tyder på ett uppsving för flera av bolagen, men mycket ingår redan i kurserna. Försiktighet kan nog inte skada.



Esset: Hur tolkar du besluten vid Akelius årsstämma? Hur kommer en nyemission påverka preffen tror du? Positivt, negativt, oväsentligt?

Marcus: Nyemission av stamaktier stärker snarast bolagets finanser och gynnar preferensaktien. Såvida de inte lånar upp för mycket i samband med kommande förvärv. Nyemission av preffar kan tillfälligt pressa kursen, mycket beroende på om det är en nyemission riktad till ett fåtal investerare eller alla befintliga. Det är dessutom inte säkert att de genomför nyemissionerna, de har bara bemyndiganden att göra det.



Allan Andersen: Hej Marcus, tack för bra och lärorik chatt, tidning och din hemsida. Jag har börjat att jobba med en utdelningsportfölj. I början har det varit fokus på svenska bolag och just nu har jag 15 bolag i den ISK:n. Jag måsta sälja av en fond (på grund av att Avanza gör om min insättning) och tänker på en Worldwide utdelningsportfölj. Har du tänker vilka bolag att börja med? Tänker initialt Sampo från Finland, hur är det med USA? Europa? Har din bok klar til bra timar for sommar semesteren. Sorry for dålig svenska – är ursprungligen dansk.

Marcus: Hej! Sampo känns som en bra början utanför Sverige. Amerikanska fastighetsbolaget WP Carey höjer utdelningen i stadig takt, liksom hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson.



Marianne: Nordea rekommenderar behåll på Raysearch men Pareto har köprekommendation med 20 procentigt lyft. Efter Nordeas rekkommendation behåll går Raysearch ner varje dag. Vad tror du om det?

Marcus: Vinsthemtagningar efter stor kursuppgång tidigare. Nordeas kunder säljer av lite grann helt enkelt. Det är övergående.



Kalle: Jag är ny på det här med aktier och har börjat satsa på en utdelningsportfölj på lång sikt där allt återinvesteras tillsammans med ett månadssparande. Vad tycker du om min portfölj nedan? Fördelningen? Ta in yttligare företag? Rottneros 18 procent, HM 12 procent, Bure 11 procent, Lucara 11, Investor 10, Hemfosa 9, Nordea 9, Saltängen 6, Hiq 5, Tele2 5, Ratos 4.

Marcus: Det känns lite riskabelt att ligga så tungt i Rottneros, som är ett cykliskt bolag. I övrigt har du en stabil och bra portfölj.



Peter: Hej! Tycker du att Autolivs kurs är attraktiv nu?Tack och trevlig helg / Anders

Marcus: Hej! Ja, i det stora hela tycker jag det. Autoliv är ett bra bolag.



Peter: Hej! Är Investor och Lundbergsföretagen för dyr att köpa nu? Peter

Marcus: Hej! Nog inte på många års sikt, men värderingsmässigt är de dyrare än vanligt nu. Men trenden är din vän, så det är svårt att säga avstå till bra bolag med stigande kurser.



Leena: Hej Marcus, jag älskar dina böcker! Kommer det inte en ny snart?

Marcus: Hej! Tack, i höst kan det komma en tredje aktiebok om allt går som planerat.