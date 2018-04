Hernhag: Tre spännande aktier på fem års sikt

Per: Hej Marcus! Vi ska köpa lite aktier till våra vuxna barn som de inte får röra på fem år. Vilka tre aktier skulle du välja med en sådan placeringshorisont? Fortsatt trevlig och solig fredag!

Marcus: Hej! Bure och Hexagon ger lovande tillväxtchanser och Essity konjunkturstabila produkter.

Charlie: Hej! Vad skulle du investera i för amerikanska utdelningsaktier samt vilka svenska utdelningsaktier tycker du är bra. Jag tänkte spara i aktier ca 20-30år, har nu 500.000 att investera och kommer försöka spara minst 6000-8000 varje månad.

Marcus: Hej! JNJ har tryggast utdelning, men senaste aktien jag köpte var Six Flags. Investor är som alltid en trygg bas, Beijer Alma är ett bra industribolag.

M: Hej! Om man trots allt vill äga ett klädbolag... vad skulle välja, MQ, HM eller Kappahl?

Marcus: Hej! Om jag måste välja säger jag H&M, även om mitt råd är att undvika hela sektorn.

Hej: Hej, sån bra chatt! En fråga, vad tror du om att köpa aktier i svenska storbanker just nu? varför har de gått ner så mycket och vad tror du långsiktigt?

Marcus: Hej! Jag ser fortsatt rätt liten uppsida kortsiktigt, men när kurserna är ned lite så börjar de locka. Långsiktigt lär de klara av att vara kassakor tror jag, även om nischbanker och bolåneutmanare lär pressa dem.



Tommy: hej...kort fråga,bästa alternativet på tio år-Telia eller tele 2 ? Med vänlig hälsning tommy

Marcus: Hej! Jag gillar Tele2 lite mer än Telia.



Micke: Hej Marcus! Vad är din analys av bolaget softtronic?

Marcus: Hej! En helt okej IT-konsult.

Mike: Hej! Varföt tror du MTG står och stampar? Anser inte marknaden att MTGx-avknoppningen är intressant?

Marcus: Hej! Det är snarare NEG-avknoppningen (TV-kanalerna) som marknaden inte tror blir så värdefull. Kvarvarande MTGx blir ett spännande tillväxtbolag, men aktien drevs upp rätt mycket innan den tänkta TDC-affären, så nu rekylerar den.



Tommy: Hej, tycker NeuroVive verkar spännande och ska teckna i emissionen idag, trots vad du skrev i placeringsguiden men undrar vad är units!

Marcus: Hej! Units innebär en kombination av teckningstoption och aktie. Sätt dig in i villkoren innan du tecknar så du vet vad du köper. Det är mitt råd.



Anita:Hej. Min nitlott -95% NeuroVive teckna eller sälja

Marcus: Hej! Som jag skrev i Placeringsguiden som kom ut i veckan - undvik bolaget och nyemissionen. Lottsedlar är sällan värda risken.

Robban: Hur skulle du agera om du hade amorteringsfritt i 5år? Jag personligen går lång i aktier och känner att jag har råd om 5år att börja amortera då och hellre börjar nyttja ränta på ränta. Tack för 3st bra böcker!

Marcus: Så länge man är lågt belånad är amorteringar inget absolut krav. Men ha en tydlig aktiestrategi. Direktavkastningen är ofta högre än låneräntan, så det kassaflödesöverskottet vill du gärna ska räcka till räntor och amorteringar framöver. Som en extra säkerhet alltså.

Tobias: Skulle du rekommendera en portfölj med bara investmentbolag? vilka skulle du äga tillsammans då för att få bra spridning?

Marcus: Ja, det är en helt okej strategi. Sammansättningen beror lite på vad du är ute efter och vad som passar dig. Bure har två tillväxtbolag, Investor storbolag och lite onoterad, konglomeratet Volati enbart onoterade dotterbolag, Kinnevik har mycket telekom och e-handel, etc.

Görgen: Hej Marcus. Jag funderar på att köpa lite ytterligare till min utdelningsportfölj där jag satsar på vad jag hoppas på är framtida utdelningshöjare samt stabila utdelningsbolag (banker, it-konsuter etc...). Av följande bolag jag nämner som jag ar portföljen vad skulle vara ditt val att utöka i: Acando (+50%), Atlas (+50%), Bonava (+12%), Byggpartner (-12%), Castellum (+16%), Ericsson (+40%), Fortum (+27%), Hexagon (+66%), Industriv (+40%), Engelska Skolan (-15%), Know IT (+180%), Malmbergs (-27%), NCC (-14%), Nine (+26%), Nordea (0), SJR (+56%), Tele 2 (+21%), Telia (+15%). Min "känsla" (är lärare) att Engelska skolan är sjukt lång kö till och därmed (som lekman) borde det vara en god framtid och aktien står relativt lågt...köp? Nordea, låg likaså, stabil utdelning... Hmm?



Marcus: Hej! Förutom politisk risk har säkert Engelska Skolan en bra framtid, då välskötta skolor har god efterfrågan. Nordea är inte direkt någon långsiktig vinst- eller utdelningshöjare, men kassaflödena lär vara fortsatt bra ett tag till.



Morgan: Hej Marcus. Har sålt av det mesta under veckan, närmar mig 70 år, så är inne på att säkra upp nu. Ligger tungt kvar på Ericsson - Telia och Skanska. Ge mig råd om hur jag skall göra med dessa tre. Sälja eller behålla? Utdelningen är ju stabil och bra.

Marcus: Hej! Tittar på vi de senaste tio åren är trenden för vinst per aktie inte alls lockande för Ericsson och Telia, medan Skanska bygger värden lite bättre ändå. Även om man kan tycka att botten borde vara nära för alla tre aktierna, så är Ericsson och Telia inga favoriter direkt så avveckla de innehaven framöver.

John: Jag är lite sugen på att köpa in mig i swedol, men vad kan vara bra att tänka med läget som råder med budet på 32 kr. Tror du det kan vara ett bra läge att kliva på?

Marcus: Budet innebär ett kursgolv så länge budtiden inte gått ut. Swedol ligger på hyfsade nivåer sammantaget, även om det är oroande är de två som byggt upp bolaget nu säljer hela sitt innehav.

Svetsaren: Hejsan vet du vilken årsstämma som har bästa respektive sämsta maten/fikat?

Marcus: Hej! Vilken smakfull fråga, som jag tyvärr inte har något matnyttigt svar som du kan sätta tänderna i. Jag går aldrig på bolagsstämmor då formalian tråkar ut mig och jag har så mycket annat att göra i livet.

Peter: Hej! Är det vettigt att flytta pengar från nätbank till Spiltan Högräntefond för att få högre avkastning? Ska man sprida ut överföringarna eller är det ok att föra över 500 000 kr på en gång?

Marcus: Hej! Risken ökar då räntefonder kan gå ned i värde, vilket inte kontosparande med insättningsgaranti kan. Uppsidan i Spiltan Högräntefond är större och sannolikt slår du åtminstone inflationen med en sådan placering. Det går nog bra att föra över allt på en gång, men jag skulle göra fondköpet från en aktiedepå hos en av de stora nätmäklarna.



Tiger: hallå Marcus! jag ska få 300000 kr av min far, jag tänkte köpa aktier för pengarna, vilka skulle du köpa?

Marcus: Hej! Börja leta aktier i olika branscher för att sprida riskerna. Investmentbolag som Bure och Volati och bolag som höjer vinsten per aktie sett på 5-10 år. De bolag jag skulle köpa kanske inte passar just dig lika bra, men jag skulle leta bolag som gynnas av samhällstrenderna och har hög direktavkastning eller stigande utdelning. Atlas Copco och Proact är två vitt skilda bolag men med aktier som är intressanta av olika anledningar.

Benke: Hej.Har läst alla dina böcker och fått många tips. Jag vill minska risken i mina portföljer har du några tips på förtagsobligafonder och bra räntefonder.

Marcus: Hej! Spiltan Högräntefond och Carnegie Corporate Bond är två fonder, men det finns fler bra som har ganska korta räntetider på innehaven.

Tobbe: Hej Marcus. Köpa Nibe på denna nivån med horisont 20 år?

Marcus: Hej! Nibe har mycket bra historik och bolaget känns välskött. Just 20 år vet jag inte, men sett på flera års sikt tror jag bolaget kommer att fortsätta växa och öka vinsten. Även om aktien är smådyr så lär det bli bra.