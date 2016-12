Hernhag: Tre aktier du måste ha i portföljen

Caroline: Hej Marcus. Tre must-have aktier till portföljen för 2017? God jul och tack för en grym chatt! /Caroline

Marcus: Hej! Tre aktier jag önskar jag hade i portföljen är Beijer Alma, Hemfosa och Lundbergs.Bra bolag och aktier som jag tror kan fortsätta upp, även om t.ex. Lundbergs inte känns så billiga längre.

Hasse H: Hej Marcus, Löning och dags att fylla på portföljen! Vilka svenska utdelningsbolag tycker du ser köpvärda ut i nuläget? God Jul och Gott Nytt År!

Marcus: Hej! Fastighetsbolaget Hemfosa och storbanken Nordea är två kandidater där.

Jens: Hej! Om vi tittar på large cap, kan du nämna några köpvärda bolag långsiktigt? Gärna något/några investmentbolag & något/några enskilda bolag! God jul! :)

Marcus: Hej! Jag gillar som jag tidigare om aktiechattarna skrivit investmentbolag som Investor. Spännande storbolag är även de utdelningsstabila Alfa Laval och Atlas Copco, men främst Autoliv är tuffar på bra i det stora hela.

Capo: Hej Marcus, Jag vet att man inte bara ska leta aktier efter uppköpsrykten, men det är alltid en extra spänning. Är Scandic Hotels en hetare uppköpskandidat nu efter kinesernas affär med Rezidor? Har du några andra aktier där det snurrar uppköpsrykten? Capo

Marcus: Hej! Inom gamblingsektorn skulle det kunna bli fortsatta strukturaffärer. Jag skulle heller inte bil förvånad om det blev någon form av strukturaffär eller ändring i ägarleden inom Kinneviks teleoperatörer eller Melker Schörlings innehav. Någon borde räkna på Fingerprint också.

Mikael: Hej! Tycker du att senaste dagarnas nedgång i SAS Pref är befogad? Är ju nästan 10% direkavkastning nu.

Marcus: Hej! Nja, inte direkt, men visst ökar risken om t.ex. svenska staten börjar lämna ägarledet. Osäkerheten kring SAS finansiering kvarstår på marknaden.



Morsan: Hej Marcus! Köpte Axfood förra veckan och tänkte sälja mina ICA aktier. Vad tror du om det på 5 års sikt? Tack för alla bra tips detta året. Ha en bra jul och nyår!

Marcus: Hej! Axfood är mer nischade/smalare än ICA, på gott och ont. Båda bolagen är stabila i grunden.



M: Vet du någon ETF eller aktie som delar ut månadsvis som inte är noterad i dollar eller kanadadollar?

Marcus: Nej, inte på rak arm.



Sebbe: Vilket av Stockholmsbörsens it-konsulter tycker du är köpvärd idag och kan dra nytta av digitaliseringstrenden?

Marcus: Ett konsultbolag att titta närmare på är Acando.



Mymlan : God jul, Marcus och stort tack för bra bok. Jag har redan en utdelningsportfölj och vill nu komplettera med ytterligare en portfölj. Sparhorisont är minst 10 år. Månadsspar 5000 kr. Den ska bestå av 50 procent investmentbolag och 50 procent tillväxtbolag. Är det klokt tänkt? Vilka tillväxtbolag med kvalitet bör jag köpa?

Marcus: Hej! Trevligt du gillar min bok. Förvärvsmaskiner som AQ, Nibe, Recipharm och Sweco är fyra förslag att försöka tajma in köp i.



Kristina: Hej Marcus! Vill köpa avkastningsaktier. Vad säger du om Kinnevik? PE-talet ligger på över 1900. Hur kan det vara möjligt? Lämplig att köpa?

Marcus: Hej! P/e-tal är inte så tillämpligt på investmentbolag, eftersom deras vinster svänger i takt med att börsen går upp eller ned. Resultatet blir negativt vid nedgångar och positivt vid uppgångar på börsen och det utan att investmentbolagen gjort någon affär. Kinnevik värderar du bättre utifrån substansvärdet och eventuell substansrabatt, utdelningen, framförallt kanske portföljinnehaven och vad du tror om dem. Kinnevik är helt okej att äga framöver.



Calle: GOD JUL! Preffar är populära och undrar om du har något tips på bra sådana som inte är fastigheter. Handen på hjärtat, tror du verkligen att SAS får svårt att fixa utbetalning till sina preff-ägare. 10% lockar verkligen och det är ju lika många som köper som säljer :-) Själv litar jag på SAS.

Marcus: Hej! Jag tror SAS ordnar utbetalningarna till preffägandet, men någon form av oro på marknaden lär finnas. Troligen löser de in preffen och finansierer det med en ny med andra villkor.



Majsan: Hej, jag sparar till mina barn i en kapitalförsäkring i mitt namn men med barnen som förmånstagare då jag vill ha koll på att pengarna inte drar iväg när de fyller 18. Hittills har jag sparat bara i fonder, men efter att ha läst dina böcker har jag tänkt börja spara även i aktier åt dem. Min fråga är om det är dumt att göra det i kapitalförsäkringen? Det kanske är bättre att göra det i deras egna ISK av skattemässiga skäl(de har sådana konton). Hur skulle du ha tänkt? Barnen är 12 och 14 år.

Marcus: Hej! Jag ser ingen uppenbar nackdel med att även köpa aktier åt barnen i din KF. På gott och/eller ont får barnen som du vet full makt över ISK redan vid 18 år.



Utdelaren: Hej! Jag har sedan ett år tillbaka en portfölj med utdelningsaktier. Det jag undrar är följande: Vilket index ska jag jämföra med? Hur räknar jag ut min totala avkastning inklusive utdelningarna?

Marcus: Hej! Ett enkelt sätt att få något i alla fall lite relevant att framöver jämföra dig med att titta på avkastningen på nya fonden Aktiespararna Direktavkastning, som följer ett utdelningsindex med storbolag. Din totala avkastning är kursen plus utdelningen i varje aktie. Kanske din nätmäklare ha en graf över hur värdet på din portfölj går, annars finns det ju en fiktiv portföljtjänst här på PA.



MR Larsson : Hej. Funderar på att köpa svolder, undrar varför det skiljer så mycket på a och b aktien, vilken är att föredra?

Marcus: Hej! Svolder A är tunnt handlad och jag skulle inte vilja ta i den aktien. Svolder B mycket bättre prissatt.



Tomtefar: Tjena, Vad är din uppfattning om den glödheta eyetrackingmarknaden och Tobii i synnerhet. Skulle du kalla papperet för en lottsedel, eller ser du potentialen i bolaget. Vågar du ha en uppfattning? Fridens och God Jul!

Marcus: Hej! Jag kallar Tobii för chansaktie. Lovande bolag, men väldigt svårt att värdera.



Okunnig: Hej! Vad menas med att Riksbanken stödköper statsobligationer? Glad helg! Nyfiken

Marcus: Hej! Det innebär att de köper statsobligationerna för att pressa upp priset, så räntan faller. Således blir det lägre marknadsräntor och mer kapital i de finansiella systemen. Allt för att få upp inflationen från 1% till 2%.



Capo: Hej Marcus, skulle du välja Hoist eller Nordax, eller helst båda? /Capo

Marcus: Hej! Jag skulle välja Hoist i första hand, även om jag inte har något emot Nordax heller känns Hoist lite tryggare.



Bengt: Hej! Kinneviks aktiekurs har reducerats ganska mycket den senaste tiden, men hur ser bolagets framtidsutsikter ut sett på 1, 3 och 5 års sikt? Går bolaget ordentligt med vinst? Mvh Bengt

Marcus: Hej! Allt hänger ju på innehaven i deras portfölj. Både Millicom och Tele2 har gått trögt på börsen. Kanske vänder det framöver.



John: Hej Marcus. Apropå årets julkapp som är VR-glasögon, vad anser du om Starbreeze? Ett av få bolag på börsen just nu som uttalat satsar stort inom VR branschen som spås en väldigt expansiv framtid. Listbyte, stora spelsläpp, VR-satsning och flertal förläggaruppdrag inom 6-12 månader, köpvärd aktie? God Jul och Gott Nytt År

Marcus: Hej! Starbreeze är fortsatt en bra chansaktie.



Nicklas: Hej, jag ligger ca 12% minus på Telia som jag mest köpt pga utdelningen. Men funderar nu på att lägga dessa pengar på en annan bra utdelare men med större sannolikhet till stigande aktiekurs. Vilken aktie skulle du valt? Ser du någon möjlighet till att Telia börjar att stiga den närmsta tiden? Mvh Nicklas

Marcus: Hej! Telias chanser ligger i att de blir klara med försäljningarna av verksamheter i österled, klarar av USA-stämningen, samt kommer med ett utdelningsförslag som marknaden gillar. Telia har inte varit någon av mina favoriter de senaste åren och både de och Tele2 har svårt att få upp vinsterna då det är svårt att ta ordentligt betalt för datatjänsterna.



Hagman: Hej Marcus, Tror du att norska laxbolag har mer att ge eller är det bättre att jag tar hem vinsten i ZalMar och omplacerar i andra branscher?

Marcus: Hej! Med tanke på hur laxbranschen svänger kanske priserna toppat för den här gången.



Stefan: Hallo! Har en större post i Swedish Match, har skall jag agera, sälja eller omplacera?. Ligger minus nära 9%.

Marcus: Hej! Långsiktigt har inget direkt blivit sämre i Match på sistone. Tvärtom får aktieägarna 9,5 kr per aktie inbetalt till depån idag som extrautdelning. Historiskt har bolaget varit bra på att återköpa aktier och få tillväxt på så vis för vinsten och utdelningen per aktie.



Simon: Hej Marcus! Hur ser du på fastighetsbolagen nuförtiden? Finns det avkastning kvar att hämta? Vilket bolag är din favorit?

Marcus: Hej! Ja, jag ser ingen evig ränteuppgång precis. Tror inte marknadsräntorna stiger så oerhört högt och länge den här gången heller. Kan bli fortsatt press på fastighetsaktierna för det. Vill du ha tillväxt inom fastigheter är Balder en favorit.



Charlie : Vad tror du om oljepriset ? och den svenska kronan ?

Marcus: Oljepriset nådde nog botten tidigt i år, men utbudet kan lätt bli större om priset stiger mycket mera. Troligen är både uppsida och nedsida relativt begränsade.



Kristian: Hej Marcus, jag letar ett fastighetsbolag samt ett inom byggsektorn. Har du några som du skulle rekommendera i en långsiktig placering?

Marcus: Hej! En favorit i byggsektorn är Skanska, även om de andra är rätt bra också.



Olle: Hej! Hur mycket vikt ska man lägga på att tajma kursen om man plockan in bolag för att behålla länge och för utdelning? Bra exempel på vad jag menar är Investor som i min portfölj klättrat 12% sedan köp. Nu känns dyrt att fortsätta plocka in den men kanske man inte ska tänka för mycket på?

Marcus: Hej! Ju längre sparhorisont desto mindre viktig blir timingen.



Marcus: En god jul och ett gott nytt år önskar jag till alla aktiechattare!



Moderator: Aktiechatten gör nu juluppehåll och är tillbaka den 13 januari. God jul allesammans!