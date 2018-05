Hernhag: Tre aktier att månadsspara i på fem till sju år

Magnus: Vilka tre aktier rekommenderar du att månadsspara i på fem till sju år?

Marcus: Investor för hög substansrabatt borde det löna sig att köpa in sig i. IT-bolaget Hexagon för de är dyra men väldigt lovande på sikt. Essitys trygga efterfrågan på hygienprodukter och bolagets goda förvärvshistorik känns också bra att ta rygg på då och då framöver.

Hej Marcus: Jag blir lite nervös när aktier stiger utan att jag förstår varför. Hemfosa till exempel. Jag är 40 procent upp på Hemfosa. Då tänker jag sälja och ta hem vinsten eller behålla och njuta. Vad säger Marcus?

Marcus: Hej! Jag tyckte det var konstigt att Hemfosa var så billiga tidigare så jag köpte, men sen gick de upp över 100 kr så jag sålde. Bra bolag på sikt och jag köper gärna tillbaka, men hittar du andra bättre fastighetsinvesteringar säljer du. Annars är det okej att behålla ett bra bolag även om aktien gått upp en del. Kurstrenden är fint uppåt just nu så ligg kvar lite till.

Arne: Hej Hernhag! Jag vill komplettera portföljen med ytterligare ett investmentbolag. Har sen tidigare Investor och därutöver Swedish Match, Castellum, NCC, Ica, Swedbank, Tele2, Volvo, Bilia, Fortum, Millicom, Boliden, Holmen. Vad är ditt bästa förslag? Har funderat på Kinnevik men är öppen för andra.

Marcus: Hej! Kinnevik är ett bra investmentbolag så varför inte? Det är mycket en smaksak vad man föredrar och när. Latour och Lundbergs har haft låg substansrabatt en tid, men annars är det riktigt bra.



Wivis: Hej Marcus. En kompletteringsfråga angående Swedol. Om budet på Swedol går igenom vad kommer då att hända med mina aktier om jag tackar nej till budet? Kommer mina aktier då att förfalla utan värde? Eller slutar det med en långdragen tvångsinlösning? Vill helst behålla aktien då jag tycker den verkar intressant.

Marcus: Hej! Budet kommer nog att att fullföljas av Nordstjernan, men det blir ingen tvångsinlösen. Swedol blir kvar på börsen då alltför många tackar nej. Inte ens om Nordstjernan kommer över 90 procents ägande och tvångsinlöser resten blir dina aktier värdelösa. Inte i något scenario kommer dina aktier att tappa allt värde.



Johan Ludvig: Hej! Du har tidigare verkat positiv till Latour, vad tycker du i dag? Har aktien blivit för dyr?

Marcus: Hej! Det ser ut att finnas lite substansrabatt i Latour, så det är ett helt okej köp men kanske inget fynd ur det perspektivet. Bolaget har bra historik, men lite trist kurstrend just nu.



Jens: Jag har gått ganska hårt in på några förhoppningsbolag. Just nu är det Sivers IMA Hilding, SalteX och Tobii. Det går sådär, Sivers är det enda som går bra. Bör jag ligga kvar eller göra mig av med dessa? Mvh/Jens

Marcus: Långsiktigt ska du aldrig ligga kvar i fallande knivar. Bolag som går dåligt och förlorar pengar eller aktier som långsiktigt trendar nedåt. Alltför sällan är det värt riskerna.



MH: Hej Marcus, Tack för fredagschatten! Vad är din syn på Skanska efter rapporten som inte var någon höjdare? Varför går H&M upp? Är det dags att köpa Ericsson?

Marcus: Hej! Skanskas vändning dröjer tydligen, vilket nästan var befarat. Rensat för engångsposterna går resten av bolaget rätt bra. H&M rekylerar upp efter en lång och hård nedgång, troligen är det värsta över där men inte lockar det mig långsiktigt. Det gäller Ericsson också, där det är svårt att veta när och hur en riktig vändning för bolaget kommer.



Sture Sjöström: Hej Marcus, Jag har ett brett aktiefondsparande sedan många år (Sverigefonder/globalfonder/blandfonder) till mina två barnbarn. De har nu en tidshorisont på cirka tre till fem år då pengar kommer att behövas för kommande bostadsköp. Nu undrar jag mot bakgrund av att investeringsklockan tickar mot att aktiekurser kommer att inom en nära framtid, med stor säkerhet, falla relativt kraftigt på grund av den stora osäkerheten vi i dag ser både globalt och i Sverige, inte minst politiskt. Nu undrar jag: 1/ För att säkra investerat kapital, är det lämpligt att inom kort omfördela totala aktiefondskapitalet till till exempel Spiltan Räntefond och Spiltan Högräntefond, för att senare åter investera i aktier/fonder då konjunkturen återvänder och att vi på nytt närmar oss en högkonjunktur? 2/ Vad är risken att investera hela kapitalet i korta och långa räntefonder i en kommande lågkonjunktur som alternativ till till exempel bankkonto med någon procent i ränta?

Marcus: Hej! Räntefonder kan falla i värde, men visst lär de ge mer avkastning än vanligt konto. Kan du tajma börsen är räntefonder ett alternativ under tiden, men jag är fortsatt rätt positiv till börsen.



Henke: Hej, H&M har nyligen hållit bolagsstämma och presenterat hur man avser att tackla de motigheter som man mött på senare år. Hur bedömer du företagets framtidsutsikter? Bör man ligga kvar med sina aktier tills vidare och avvakta en tid?

Marcus: Hej! Även om H&M håller på att bottna kursmässigt är det många osäkerhetsmoment och tuffa utmaningar kvar för dem. Jag säger undvik till investeringar i butikskedjor mot konsumenter sedan våren 2017.



Louis: Hej! Det pratas alltid om att sprida sina placeringar för att minska sårbarheten. Jag har en väldigt stor portfölj svenska aktier (40-tal bolag) samt har skuggat dig med köp av amerikanska aktier senaste ett till två åren, vilket gett god utdelning. Min fråga: jag har nu ytterliggare 2 miljoner kr som ska investeras, är det rekommendabelt att köpa mer amerikanska aktier nu när kronan är svag eller rekommenderar du globalfonder, tillväxtmarnader eller vad?

Marcus: Hej! Det viktigaste är bolagen och aktiekurserna, valutan är egentligen mindre viktig men visst, med dyr dollar är det frågan om du ska köpa så mycket mer i USA. I alla fall med det mesta av dina pengar fyll på i de bolag du har eller komplettera med en lämplig fond. http://www.privataaffarer.se/borsguiden/hernhag-ratt-trender-och-teman-kan-hoja-din-avkastning-961367



Arne: Hej Marcus Såg att du avyttrat Akelius pref. Någon särskild anledning? Ligger själv tungt i densamma, är det dumt ?

Marcus: Hej! Det var ett tag sen jag gjorde det vill jag minnas. Helt okej att ligga kvar, men Akelius Pref är på höga kursnivåer. Det får vi ha i åtanke.



Amy: Godmorgon, vill tacka dig för rådet att köpa Bahnhof, har gått mycket bra och tror det fortsätter gå bra? Har haft mycket minus på mina Elekta men nu har det vänt till plus så där ser man att det lönar sig att vara långsiktig men vad tror du om bolaget på sikt?

Marcus: Hej! Bahnhof tuffar och går som bolag och det tror jag håller i sig. Elekta är jag däremot mer skeptisk till, även om de är svårare att bedöma. De har fortsatt en del bra produkter, men allt funkar inte bra där.



Aktiegumman: Hej. Tror du utdelningen är säker i Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) även framöver i stigande räntor?

Marcus: Hej! Ja, men jag vet inte om konvertiblerna har rörlig ränta i stor utsträckning. Däremot kan högre räntor pressa bolagen och öka riskerna på så vis, men med fondens riskspridning är jag någorlunda lugn när det gäller utdelningens framtid.



Cisse: Hej! Viktat om i KF och sålt del av av OHI till förmån för Six Flags och J&J, vad tror du om det?

Marcus: Hej! Det bedömer jag som att du får betydligt lägre risk. Ett klokt beslut.



Kalle: Hej Marcus och tack för en bra chatt. Jag undrar över budet på Victoria Park. Är även budet på preffarna höjt och om så är hur går det med dem om man redan accepterat budet på 315 kr?

Marcus: Hej! Om det första budet inte går igenom drar sannolikt budgivaren tillbaka det helt. Logga in hos din bank/nätmäklare och kolla om du inte kan ändra dig och tacka nej till första budet. Med lite tur fortsätter budkriget.



Fabricius: Hur håller du motivationen uppe när sparandet trots relativ hög sparkvot går långsamt (långsiktigt sparande).

Marcus: Då skulle jag fokusera mot något lämpligt delmål. Jag fokuserar hellre mot de totala årliga utdelningarna som portföljen ger i stället för hur mycket aktierna är värda.



Axel: Hej Marcus! Ser att din aktieportfölj inte längre innehåller Tele2. Hur tänker du kring detta? Jag tycker personligen Tele2 känns positivt i och med förvärvet av ComHem.

Marcus: Hej! Ja, visst gör det, men det blir ändå ett nytt bolag och efter en någorlunda snabb uppgång sålde jag därför och för att hålla nere antalet innehav i min portfölj.



Utdelningshöjaren: Hej! Jag har cirka 60 olika (svenska, amerikanska och europeiska) bolag som alla är handplockade för att ha en lång historik av att höja eller åtminstone bibehålla utdelningen. Fråga 1: är det för många bolag? Fråga 2: nu har jag viktat dessa jämt, tänker jag rätt? PS. Exempel på bolag är JnJ, P&G, Castellum, Nibe och LVMH.

Marcus: Hej! Det är ovanligt många, men för en passiv investerare går det bra med stort antal aktier. Att jämnvikta portföljen mer eller mindre låter som en bra idé.



Kasam: Godermorgon Marcus! Har några frågor kring Magic Formula. Undrar dels vad som gör att ju längre man ligger i båten med dessa undervärderade aktier som man dessutom byter ut varje år desto mer tar avkastningen fart? Också om det är vettigt att använda strategin Magic Formula Trender och korrigera aktier efter varje kvartal.

Marcus: Hej! De flesta aktier de flesta år går bra jämfört med börsindex, men inte alla aktier hela tiden. Därför bör man uppdatera sig och satsa på aktierna som formeln tar fram. Jag tror det räcker med årsvis översyn av innehaven.



Marie: Hej, vad tror du om Ratos, dags att ge upp och sälja med förlust även om innehavet är långsiktigt?

Marcus: Hej! Egentligen borde det vara för sent, men i längden lönar det sig att undvika bolag som har svag historik. Här är min senaste Ratos-analys: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/det-mesta-pekar-fortsatt-at-fel-hall-for-ratos-964044



Magnus: Hej Marcus. I podden med dig och Arne Kavastu rekommenderar ni G5. Aktiern står i dag i 453 kr. Finns det så mycket mer uppsida där egentligen? 453 kr är ju rätt "dyrt" MVH Magnus

Marcus: Hej! Bolagets tillväxt är extremt snabb, intäkterna steg 59 procent under första kvartalet. Vilken värdering som är motiverad där är svårt att säga, men det finns mycket bränsle för aktien att stiga på och framtiden är ljus. Kortsiktigt har kursen rusat och nästan accelererat, men med långa stigande trender i ryggen är det ett lovande bolag. Riskerna är förstås mycket höga efter en kort snabb uppgång.



Kicki: Hej. Tredje gånger gillt. Hur gör jag med mina aktier i Getinge? Ligger med 54 procents förlust. Sälja eller vänta? Snälla, ge mig råd. MVH Kicki

Marcus: Hej! Bolaget kommer att överleva, men mitt råd är att undvika bolaget tills vidare. Tänk på att en del av nedgången är utdelningen av Arjo.