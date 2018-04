Hernhag: Därför äger jag inga aktier i storbankerna

Helene: Hej, varför har du valt att inte köpa aktier i de fyra stora bankerna: SEB, Swedbank, Handelsbanken eller Nordea?

Marcus: Hej! Jag äger aktier i Sampo som är störste ägare i Nordea. Jag tycker det räcker som exponering mot storbankerna, som i och för sig kommer att vara kassakor ett tag till men utmaningarna från nischbanker, nätmäklare, fintech, bolåneutmanare, etc är orosmoment på sikt så jag tycker inte vi ska vara överinvesterade i bankerna utan hålla positionerna på lagom nivå.

Per: Hej. Är intresserad av bolag som arbetar mot e-handelsbutiker. Vilka kommentarer har du om Avensias möjligheter att växa?

Marcus: Hej! Avensia har goda möjligheter att växa. Ett intressant alternativ i IT-konsultbranschen.

Ove: Hej, vad har du för syn på Opus Group som nu utökar sina etableringar runt om i världen?

Marcus: Hej! Opus är ett svårt bolag och jag kan erkänna direkt att till exempel bilprovningar i Pakistan inte är min starkaste sida i livet. Aktien känns långsiktigt som en bra chansaktie.

Patrik: Tjena, hur ser du på bolag som SCA? Sålde mitt innehav i igår eftermiddag efter en väldigt bra utveckling i år men nu funderar jag på om jag kanske borde ha fyllt på lite i stället. Tanken var nog att det kanske skulle komma en rekyl neråt.

Marcus: Hej! SCA som bolag är ett tryggt och bra bolag och aktiens trend är hygglig. Fundera ut om bolaget passar in i din strategi och portfölj långsiktigt eller kortsiktigt och i så fall varför. Att gissa kursutveckling och tajma rekyler är mycket svårt. Hitta först ett vinnande koncept för de stora penseldragen.



GF: Vad kommer det sig att du inte tycker att Bergman & Beving platsar bland högutdelarna?

Marcus: Bergman hette tidigare BB Tools och jag tipsade om dem tidigare ifjol när de var med på Privata Affärers aktierådslista. Sen har jag inte följt dem så noga. De har en imponerande historik av avknoppningar.



Ingmari: Jag köpt ett fåtal Latouraktier före spliten år 2017. I dag har jag förlust på 13 procent! Vad kan jag förvänta mig av denna aktie som jag trodde var en trygg placering med god tillväxt som tidigare?

Marcus: Bolaget är tryggt sett över många år. Förr eller senare kommer aktien att leverera också, men det är svårt att veta på kort sikt. Att ligga minus i vissa innehav, ibland länge, ingår i aktiesparande.



FredrikW: Evolution Gaming Group. En aktie du rekat och som jag själv ägt länge och känt mig trygg med (och fortfarande känner mig trygg med). Vad är din slutsats efter senaste tiden stora turbulens?. Själv känner jag mig trygg med bolaget, deras starka postion inom sin marknad. Jag passade själv på att köpa på mig lite extra nu, men vill inte ligga för tung i denna typ av bolag, tänker jag rätt?

Marcus: Evolution investerar så tungt just nu att det kommer att bli ett par lite svagare kvartal marginalmässigt. Samtidigt ökar konkurrensen och aktien har tidigare handlats till höga multiplar. Det finns fortfarande en rimlig chans att den långsiktiga kursutvecklingen blir stigande igen, men osäkerheterna har ökat.



Ollebull: Tja! Syn på Sagax D aktie? Vad tror du om Axfood på lång sikt? Hotas de av Amazon och andra aktörer eller vågar man ligga kvar med en stor post? Lite inne på att sälja och flytta till mer säkra kort som till exempel Investmentbolagen jag äger men gillar direktavkastningen i Axfood. Tack för en bra chatt!

Marcus: Hej! Sagax D är en helt okej högutdelande aktie, men riskerna är högre än för Sagax Pref. Axfood har en hygglig satsning på mat via beställning på nätet, men visst vore en Amazon-satsning på det ett hot. Axfood känns sammantaget helt okej i alla fall de gånger aktien rekylerar ned en bit.



Magnus: Hej, vad tror du om att gå in i Hemfosa nu? Är det rätt läge? Jag gillar deras strategi med mycket samhällsfastigheter?/Magnus

Marcus: Hej! Jag gillar också Hemfosa, men aktien har gått från 80 kr till 100 kr på ett år så värderingen har hissats upp. Långsiktigt har jag inget negativt att säga.



Helene: Hej , Tycker du att Sampo är köpvärd till dagens värdering?

Marcus: Hej! Inget fyndläge direkt, men känns helt okej såvitt jag kan se.



Bengt: Hej Marcus, har en fråga angående Swedbank som gått ned kraftigt på grund av bolånepress av uppstickare som DNB, Enkla.com med flera. Enligt mig känns nedgången överdriven, att bygga upp en lånemassa tar inte det extremt långtid? Vid vilken nivå tycker du Swedbank är köpvärd?

Marcus: Hej! Det kan ta tid innan uppstickarna når stora volymer, ja, men om det sätter press på marginalerna redan i närtid så lär det ge visst avtryck i kurstrenden.



Macke: Vad tror du om Ratos framtid?

Marcus: Svårt att spekulera i när det vänder för dem, så jag håller mig undan.



Jan: Hur ser du på Eniroaktien?

Marcus: En lottsedel jag inte kan rekommendera någon.



Mikael Nybörjare: Hej! Jag sitter rätt bra i Swedol. Kan du förklara vad som händer i den aktien och vad du tycker man bör göra. Tackar för bra böcker och bra chatt.

Marcus: Hej! Nordstjernans budpliktsbud på 32 kr utgör att golv för aktien på kort sikt. Troligen är det inte så många som tackar ja till det utan aktien kommer att bli kvar på börsen. Avvakta.



Anita: Hej, dina tankar om Clas Ohlson?

Marcus: Hej! Sedan våren 2017 är mitt råd och min strategi att undvika butikskedjor inom sällanköpsvaror till konsument och det står jag kvar vid. Jag är gärna kund hos Clas Ohlson ett tag till, men inte aktieägare.



Mikael: Hej! Föredrar du NCC eller Skanska ur ett utdelningsperspektiv?

Marcus: Hej! Jag föredrar Skanska som är lite större och har verksamhet i USA. Det är inget givet val och jag ägde en liten post i NCC för några år sedan.



Helena: Hej, jag köpte H&M förra veckan på 125 kr. Ska jag satsa långsiktigt, eller ta hem vinsten?

Marcus: Hej! Det beror lite på varför du köpte dem och vad din strategi är. Jag skulle ta hem vinsten.



Anita: Hej! Vet du när uppköpet av Wilson Therapeutics kommer att ske? Tror du på fler intressenter?

Marcus: Hej! Acceptperioden blir enligt planerna 25 april till 23 maj. Nej, jag tror inte på budkrig. I slutet av accepttiden tackar du därför med fördel ja.



Emil: Hallå, Hur ser du på Fortum? En högutdelande aktie som trots dess storlek det inte pratas så mycket om.

Marcus: Hej! Jag har i många år nu väntat på att elbilarna ska höja efterfrågan på el, men det lär dröja ett tag till. Fortum tyngs periodvis av de låga elpriserna, men förvärvet av en stor del av Uniper uppskattas av aktiemarknaden så kanske blir det fortsatt dragning uppåt i Fortum-aktien, men vi får se.



Kjell: Hej Marcus! Om man i dessa tider vill flytta kapital till säkrare papper så föreslår du till exempel Carnegie C Bond eller Lannebo C Bond, men inte Spiltans Högräntefond som har dubbelt så stor avkastning och mindre avgift, lika högt rankad hos Morningstar. Vad har jag missat? Kjell

Marcus: Hej! Jag gillar Spiltan Högräntefond också!



Anders: Sobi har gått bra nu ett tag, vad tror du om utvecklingen på kort sikt och hur ser du långsiktigt på aktien?

Marcus: Långsiktigt går det åt rätt håll för Sobi. http://www.privataaffarer.se/borsguiden/kommentar-sobi-fortsatt-pa-ratt-vag-959470



Kalle: Hej! Swedbanks Robur Rysslandfond. Ska jag sälja eller ha is i magen?

Marcus: Hej! Ryssland är en region jag egentligen tycker vi ska undvika, men med mycket små poster går det ju att behålla och chansa och se det som just en chanspost.



Emma-Stina: Hej,hej! I dessa allergichocktider, vad tror du om nylistade Iconovo, som gått ner sedan börsintroduktionen? Helt annan fråga: Kan Betsson repa sig nu eller skulle du hellre rekommendera Leo Vegas? Trevlig allergi- och spelhelg!

Marcus: Hej! Jag tycker Leo Vegas verkar gå bättre som bolag än Betsson och håller det i sig lär det avspegla sig i aktiekursen. Iconovo har jag inte koll på.



Rörmokarn: Runt fika bordet på jobbet gick snacket om bland annagt THQ Nordic, Gapwaves, Anoto, Senzagen, Camurus och Orexo. Är de bara lottsedlar eller något man kan chansa lite på? Har för närvarande "bara" investmentbolagen. Lugnt, skönt och bra men det kanske kan vara nåt nu när utdelningarna trillar in?

Marcus: Ja, investmentbolagen är i allmänhet bättre än de där högriskaktierna. THQ är annars en bra chansaktie om du vill ha en sådan i portföljen http://www.privataaffarer.se/borsguiden/kommentar-valfortjant-dyr-spelaktie-955958



Jonas: Tjena Marcus! Äntligen vår men oj vad det stormar på börsen.Tänkte placera lite på företagsobligationsfonder. Har du något tips och vad är bäst att använda AF eller ISK konto?

Marcus: Hej! Jag säger vanlig aktiedepå (och inte ISK) för räntefonder. http://www.privataaffarer.se/borsguiden/hernhag-den-sakraste-placeringen-som-slar-inflationen-959584