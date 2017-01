Hernhag: Sex utdelningsaktier för långsiktiga investerare

Emma: Hej Marcus! Om du skulle få välja några utdelningsaktier att investera långsiktigt i vilka skulle du välja idag ?

Marcus: Hej! Finska finansbolaget Sampo eller svenska Nordea, fastighetsbolag som Castellum, Hemfosa eller möjligen Oscar Prop Pref B. Kanske Beijer Alma även om de gått upp en bit.

Peo: Hej Marcus. Skulle vilja komplettera min portfölj med en It-konsult men tycker att dom flesta verkar dyra. Har du något förslag?

Marcus: Hej! Acando är fortfarande inte för dyr.

Eric: Hej Marcus. Hur ska man se på H&M och Getinge? Båda dalar i värde och Getinge sänker utdelningen. Kan dom vända uppåt? Är dom köpvärda?

Marcus: Hej! Det känns inte bråttom att köpa någon av dem. Så fort deras verksamheter börjar gå bra igen kanske. H&M har i vart fall inte sänkt utdelningen än.



Monica K Persson: Hej! Jag är nybörjare i aktievärlden. Köpte 200 FPC för 115,50kr. Liten volym och behöver inte pengarna nu. Kommer dom någonsin komma upp i detta pris igen? Vad tror du? Finns nog fler med mig, som undrar.

Marcus: Hej! I Fingerprint är allt möjligt, men jag vet inte hur sannolikt det är. Trenden pekar fortsatt nedåt för aktien så 115 kr känns avlägset.



Safe: Hej Marcus! När säljer du en aktie som bara fortsätter att gå ner? Har du någon procentsats? Tankar? MVH Safe

Marcus: Hej! Jag har ingen procentsats, men kanske sätter en stop loss för att skydda mig mot att ha helt fel position. Det beror lite på hur bra bolaget utvecklas också sett till vinst, tillväxt, etc.



Anders: Tjena! Känns svårare än någonsin att placera och få avkastning på sina pengar nu. Sitter med allt kapital på bankkonto. Har du några goda råd?

Marcus: Hej! Det mesta är bättre än bankkonto, men vad du ska byta till beror på placeringshorisont och vilka risker du kan ta. Vissa företagsobligationsfonder kan fortfarande vara ett alternativ.



Carl: Vågar man blanka Ericsson nu?

Marcus: Det känns rätt sent att blanka Ericsson. Så mycket värre borde det inte kunna gå för bolaget och aktien kanske bottnar kring dessa nivåer. Blanka innebär oavsett hög risk så ta i vart fall inte för stor position.



Glen: Hetaste värdeaktien just nu utifrån pris vs direktavkastning, PE mm.?

Marcus: Lundbergs är en värdeaktie som blivit väldigt het, men därmed också lite dyr.



Conny: Hej, Vad säger du om preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter (skall man teckna)

Marcus: Hej! Det finns många andra alternativ när det gäller sådana placeringar. Varför just Preservia?



Tom: Läste i en av dina böcker om eWork, som historiskt haft år där dom legat på ca 8% diravk. Har noterat att du äger en del även idag. Dom ger fortfarande fin utdelning. Men vad tror du om framtiden? Kommentarer om Creades, med tanke på nyheter om utdelning?

Marcus: Ework gillar jag långsiktigt, men de är inte så oerhört billiga längre. Ger bra riskspridning mot IT-sektorn.



Hannes: Hej! Köpte CLX Communications när den var som lägst och har nu fått en väldigt trevlig vinst. Framtidsutsikterman ser goda ut med rejäl omsättningstillväxt. Ska jag behålla eller säkra av min vinst? En annan fråga, vad tror du om världskonjunkturen med Trump i täten? Handelskrig, försämrade relationer brukar ju inte stödja generell kursuppgång. Sen tycker jag mig se ett turbulent år i Europa med många nationalistiska partier som kan få majoritet. Dags att minska risken i sina mer globala innehav?

Marcus: Hej! Konjunkturen ser ut att vara på väg uppåt, men som vanligt de senaste åren är både det och börsen svårare och osäkrare än någonsin. :-) CLX ska du behålla om du är långsiktig, vara beredd att sälja om kursen visar svaghet om du är trader.



Bankmannen: Hej! Köpte precis Resurs Bank till min utdelningsportfölj. Vad tycker/tror du om Resurs? Gillar din bok.

Marcus: Hej! Resurs gillar jag just nu. Blir nog ett bra val.



Johan: Hej Marcus, Tack för en bra chat! Jag har startat en utdelningsportfölj och har några frågor om denna. Jag har Kinnevik B, Investor B, Castellum, Beijer Alma B, Nobina, Latour B, Bure Equity, eWork Group, Axfood, Hennes & Mauritz B. Är där i din åsikt något jag saknar och bör lägga till? Samt hur borde jag fördela % av portföljen på de olika aktierna? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Du kommer långt med de innehav du har. Du kan fördela innehaven ganska lika, men Bures portfölj innebär högre risk än Axfood så fundera på ha de lite mer riskabla aktierna lite lägre viktade.



Bernt: Hej! Saknar en läkemedelsaktie i min portfölj. Funderar på Medivir eller Recipharm. Vad säger du?

Marcus: Hej! Jag skulle rekommendera Recipharm av de två. Säkrast framtidsutsikter.



Hjördis: Vad har hänt med Betsson?

Marcus: Marknaden spelar aktien ett spratt, kanske slår börsens aktörer vad om försämrade framtidsutsikter eller fortsatt prispress i bokslutet. Nedgången på sistone förvånar mig.



Mats: Hej. Sålde Betsson idag med förlust. Vad tror Ni om framtiden?

Marcus: Hej! Jag är osäker då den där svenska spelutredningen för att göra Betssons verksamhet laglig kommer i år tror jag. Nu innebär lagligheten att de får börja betala skatt, men de försämrade marginalerna borde redan vara inräknade och väntade.



Inge: Varför har Klövern preferens sjunkit så mycket? Dags att sälja eller köpa.

Marcus: Inom ett år eller så är det troligen läge att köpa, men pressen på preferensaktier via stigande marknadsräntor kan hålla i sig.



PR: Vad tycker du man ska göra med Eltel?

Marcus: Undvik. Men äger du redan aktien är det rätt sent att sälja nu. Vänta eventuellt på uppstuds.



Per-Åke: Ser att du rekommenderar att köpa en preferensaktie på lång sikt. Innebär det att du inte tror på att inflationen kommer upp till "normal" nivå (3-4 procent) inom överskådlig tid.

Marcus: Vi har endast haft 3-4% i inflation ett undantagsår precis innan finanskrisen, annars enbart lägre inflaton de senaste 15 åren. Det finns fortsatt mycket som sätter press på priser globalt och i Sverige. Särskilt mycket högre räntor än de vi hade för 2-3 år sedan tror jag inte vi får. Blir det en ny kris någonstans (finanskris, krig) lär räntorna falla pga den oron.



Anne: Hur mycket säker är Hemfosa? Kan man vikta ganska högt?

Marcus: Hemfosa tillhör nog den minst riskabla tredjedelen av aktier på börsen.



Fred: Vad tror du om betsson och Kindred(Unibet), de har ju båda fallit mycket sista tiden, trots att de gör pengar och ger hyfsad utdelning. Är det köpläge nu?

Marcus: Kanske, men jag ser inte riktigt hur långt och djupt marknadens oro och press kommer att gå. Vill avvakta boksluten först.



Hedvig: Hej, Jag började köpa aktier i höstas, så jag är nybörjare. Jag har köpt en del aktier som gått bra, men 3 aktier som gått ner 40-50% . Det är Gabather, Cefour och Aptahem . Vad tror du om dessa aktier? Ska jag sälja och placera pengarna i met stabila aktier eller tror du på uppgång ?

Marcus: Hej! De där tre bolagen är verkligen inte några nybörjaraktier. Förhoppningsbolag ska du undvika och överlåta till rena spekulanter och proffs etc. Köp aktier i bolag som tjänar en massa pengar istället, dina odds är i det stora hela mycket bättre där.



Morfar: Hej! Planerar att månadsspara till mina barnbarn. Vad skulle du rekommendera att man sparar i för något. (15-20 år) Om du rekommenderar aktiefonder, vilken typ av fonder bör man spara i och ev. fördelning. Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Den lättaste och säkraste starten är investmentbolag som Industrivärden, Investor, Bure, Latour, Lundbergs. Historiskt sett ger det bättre avkastning till lägre kostnad än aktiva aktiefonder.



Nybörjare: Hej! Har nyligen börjat spara i aktier och surfat runt på olika aktiechatter för att lära mig lite om vad som är köpvärt och inte. Vad bör man i första hand titta på om ett bolag man anser vara bra är dyrt eller inte? Som i ditt svar angående Lundbergs här nedan.

Marcus: Hej! I Lundbergs fall vill jag gärna se lite substansrabatt, alltså att aktien handlas lägre än deras egna kapital. Vi får se i bokslutet vad de har i substans vid årsskiftet. Lundbergs fastigheter och aktier har inte värderats upp så mycket som kursen stigit så rabatten har försvunnit i takt med kursuppgången. Därmed är aktien lite dyr, men det är ett bra bolag som man säkert kan tjäna penger på ändå sett över tid.



Ingeborg: Hej. Vad anser du om Getinge? Funderar på att byta den till NetEnt.

Marcus: Hej! Långsiktigt lönar det sig nog med det bytet, även om risker och bransch och annat är helt olika. Getinge känns som ett avvakta-läge fortsatt. Netent går däremot bra som bolag, men har dyrare aktie.



Törnblom : Tror du på en större nedgång innan den närmsta framtiden?

Marcus: Nej, men det vore önskvärt så jag kan köpa aktier billigt.



Hasse: Hej Marcus! Har sålt av allting eftersom magkänslan säger det. Har du något förslag, där pengarna kan växa någorlunda tryggt under denna turbulenta tid?

Marcus: Hej! Lågriskaktier är tyvärr utrotningshotade som det känns nu. :-)