Hernhag: Så mycket ska du sälja om du vill leva på kapitalet

Karin : Hej! Hur ska man tänka kring aktieförsäljning och vinsthemtagningar? När är det läge? Har ägt aktier i cirka 15 år, alla i större svenska bolag. Har aldrig sålt. Vore ju trevligt att kamma hem lite slantar och utöka min skrala pension.

Marcus: Hej! En tumregel för den som vill leva på sitt kapital är att sälja 4 procent om året. Troligen ökar dina aktier med mer än så per år i värde så trots regelbundna försäljningar lär du ha kvar ditt kapital. Vill du utöka din pension mer säljer du lite mer per år. Utdelningar får du ju utöver försäljningarna.

Jon: Hejsan Marcus! Vad tror du om att öka i Evolution Gaming? Och köpa Svolder på nuvarande nivåer (äger i den aktien sedan tidigare). Har gått upp en del sista tiden, vänta på rekyl?

Marcus: Hej! Evolution G håller på att växa in i sin värderingskostym. En bra chansaktie det kanske är läge att öka lite i, ja. Svolder ser ut att handlas med substanspremium så den känns dyr även om substansen blir allt högre hela tiden.

Utdelning 20 år: Hej Marcus, jag har noterat att du har Betsson och Netent i din portfölj. Mina frågor är: Varför Betsson? Den har hög direktavkastning, men tror du den kommer hålla? Förväntar du dig högre utdelning i Netent framöver? Vad gör den annars i en utdelningsportfölj? Tack för en bra chatt och två goda böcker.

Marcus: Hej! Deras svacka såg ut att vara över och jag hoppas på att kursen ska återhämta sig mer. Så har inte blivit fallet, så jag funderar över min framtid i Betsson, även om utdelningen lär står sig blir det knappast några höjningar framöver. Det blir det däremot i Netent där vinstutsikterna är stabilare.

Karin: Hej Marcus! Äger sedan tidigare Nibe, köpta vid ungefär samma nivå. Ska man öka eller avvakta med nyinköp? Vad tycker du om Ica som ett tillskott? Har portfölj med H&M, SCA, Atlas, Investor, Ratos, Clas Ohlson, Evolution Gaming, Betsson, Alfa Laval, Autoliv, Intrium, Garo. Eller man ska fylla på med annan aktie? Tack på förhand! Trevlig helg!

Marcus: Hej! Du har många bra aktier. Har inga invändningar mot att du ökar i Nibe eller köper till ICA.



Per Persson: Preservia lockar med 10 procents utdelning för sin preferensaktie. Klipp eller stor risk att bli av med insatsen? MVH PP

Marcus: Lockar verkligen 10 procent? Concent, Ginger Oil (numera namnändrade till Petrotarg) och Eniro hade alla cirka 10 procent i direktavkastning och alla har pausat/skjutit sina utdelningar nu. Preservia ser ju dessutom helt nystartade ut.



Matte: God fredag! Vad tror du om oljeaktier? Vilken är din favorit i sektorn? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Läget för oljeaktierna är hyggligt. Lundin Petroleum har kanske mest spännande läge på sikt, men Tethys Oil känns tryggast.



Mymlan : Här kommer en nybörjarfråga igen. Kanske för svår för ett kort svar men jag hoppas på din höga pedagogiska nivå: Vad betyder att något är underliggande? Det låter lite flummigt. Finns det nyckeltal och liknande som fungerar på sådant som är underliggande?

Marcus: Underliggande faktorer är det som finns där och verkar men som kanske inte alltid syns eller slår igenom i ttill exempel aktiekursen eller vinsten. Exempel: Underliggande har vi en urbanisering som gynnar fastighetsbolag som fokuserar mot städer som växer, men det syns inte i aktiekurserna nu när räntorna tillfälligt stiger och pressar kurserna.



Bertil: Hej! Vad tror du om utvecklingen av Hexpol? Aktien har ju stått stilla väldigt länge nu.

Marcus: Hej! Hexpol borde kunna ta fart snart då både förvärv och bättre efterfrågan borde kunna komma förr eller senare.



Olof: Tjena Marcus! Jag skulle vara väldig tacksam för din input! Tycker du att jag ligger för tungt i någon sektor? Vad tycker du om balansen mellan risk och möjlig avkastning? Aktier: Autoliv, Novo Nordisk, Nibe, Kindred, NetEnt, Nordea, Skanska, SAAB, Camurus, Hoist, Nordax, Bonava och Sandvik. Fonder: Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Global Investmentbolag, SEB Nordamerika små och mellanstora bolag, DNB teknologi. Tack och trevlig helg!

Marcus: Hej! Riskspridningen ser bra ut.



MIcke: Jag har en portfölj med SEB (största innehav), Industrivärden, Nobina, Scandi Standard, Victoria Park, Edgeware, NIbe, Hufvudstaden, NetEnt, Öresund, Tele2, Bioinvent. Känner mig lite osäker på Scandi Standard och Hufvudstaden just nu. Vad är ditt omdöme? Jag har lång sikt på sparandet, cirka 15 år.

Marcus: Just de två känns bra på sikt.



Mr Defensiv: Hur ser du på Deutsche Bank som en investering? Värderingen är 50 procent av det materiella egna kapitalet. Om det kan nå en avkastning på detta kapital med 5 procent (vilket är lägre än kostnaden för det egna kapitalet) så innebär det en avkastning till aktieägaren på 10 procent.

Marcus: Värderingen indikerar att det är kris för banken och det är det. Nedskrivningar av tillgångar och stora utgifter lär gröpa ur substansen under de kommande åren. Undvik är mitt råd, även om potentialen är stor om allt går bättre än förväntat.



Tom: Hej! Jag köpte Hexagon när den var nere och dippade i samband med att Rollén satt häktad. Dags att sälja och ta hem vinsten nu?

Marcus: Hej! Om du är kortsiktig är det vinsthemtagningsläge snart, men är din strategi långsiktigt ägande ser det fortsatt rätt bra ut för bolaget.



Kristina: Hej! Jag Har Acando i min utdelningsportfölj. Aktiekursen har stigit och jag ligger cirka 60 procent plus. Är kursen motiverad så att man kan köpa på sig mera eller är det en tillfällig uppgång?

Marcus: Hej! Jag säger som så att det är värt risken att behålla aktien ett tag till.



Petter: Hej, i höstas var det mycket prat om preferensaktier. Flera backade i värde i höstas men är det fortfarande en bra affär och i så fall har du någon rekommendation?

Marcus: Hej! Jag rekommenderar fortsatt preffar som ger omkring 6-7 procent i direktavkastning. Troligen klättrar inte inflationen och räntorna så särskilt högt den här gången heller. Men det känns inte direkt bråttom att öka i preffar.



Chinna: Är det dags att köpa Castellum nu eller är kursen för hög?

Marcus: Kursen ser aptitlig ut, men jag tror inte det blir någon märkbar uppgång inom kort.



Tomas: Hej Marcus! Vad anser du om Diös aktieemission?

Marcus: Hej! Den är stor så jag hoppas att de vet vad de gör när de köper alla dessa fastigheter från Castellum. Är du ägare i Diös tecknar du.



Sten Rik: Nordnet? Ta budet (38 kr) eller behålla, då det förefaller som att det är en bit kvar till avnoteringens kravgräns för huvudägarna (90-procentigt ägande)? Visserligen fick återköpet, och nån hedgefond, kursen att stiga kraftigt, men det finns kanske mer att hämta för dem som hänger kvar.

Marcus: Ta budet du, även om det nog inte behöver vara bråttom att säga ja.



Lärjungen : Hernhag, ack så jag önskar att jag fann dina goda råd innan jag köpte Anoto-aktier! Men till min fråga; kan du nämna fem preferensaktier som är ganska säkra att klara utdelningarna på låååång sikt, det vill säga till inlösen eller cirka 30-40 år framåt? Undrar även hur troligt det är att Sdiptech samt Pegroco klarar utdelningarna fem år framåt? Tacksam för alla tips både på chatten och din egen sida!

Marcus: Säkra utdelningar tycker jag det är i till exempel Sagax, Balder, Akelius, Volati, Hemfosa och Fast Partner. Ratos är kanske allra tryggast, men de kanske löser in sin preff snart. Sdiptech och Pegroco är lite svårare att bedöma.



+72: Hej Marcus, kan nu dina böcker utantill och har tagit till mig valda delar. En principiell fråga: Har en portfölj med ett tiotal utdelningsaktier i ISK och i en öppen depå med cirka 15 olika aktieslag med tillväxtaktier och lite chansaktier. Problematiken är den senare där ett antal aktier utvecklats med 300-500 procent och fortfarande har utvecklingsmöjligheter. Svängningarna är dock stora och hela portföljen "kantrar" då och då. Hur tänker man, sälja och ta hem vinster, minska för mer jämnvikt eller leva med problemet.

Marcus: Hej! Kul du läst mina böcker så väl. Sälj lite grann i de tillväxtaktier som stigit mest om du vill sänka risken och få stabilare utveckling. Annars är ju kurssvängningar snarare möjligheter för en långsiktig placerare som då kan öka eller bara strunta i det.



Sigge: Hejsan! Klövern pref verkar ha en nedåtgående trend. Ska jag ligga kvar eller sälja till något mindre räntekänsligt? Jag har även stor post i Akelius pref som har klarat sig bättre. MVH S

Marcus: Hej! Klövern Pref borde det vara för sent att sälja nu.



Kattis: Hej! Köpte Balder pref för ett tag sedan. De har minskat en del. Tror du de kommer att gå upp snart? Utdelningen fyra gånger per år är ju tilltalande. Köpte samtidigt Hemfosa som även de sjunkit i värde. Känns ju inte så kul. Ska jag sitta still i båten och vänta på bättre tider? Vad säger du?

Marcus: Hej! Fastighetsaktierna har rekylerat sedan i höstas, sånt får vi leva med. Räntorna stiger inte i evigheter, men det kanske dröjer innan fastighetsaktierna vänder upp med kraft igen.



Staffan: Hej, Karo Pharma har varit en spännande förhoppningsaktie i många år. Nu gör de en årsvinst på cirka 100 miljoner vid sidan av forskningen och genomför just nu en emission på 375 miljoner. De har ett optionsprogram som löper ut om ett drygt år där lösenkursen är satt till 74 kr. Kursen är i dag 26 kr. Enligt mig är detta en oerhört spännande och numera väldigt säker aktie. Vad har du att säga om Karo Pharma?

Marcus: Hej! Spännande att följa utvecklingen i det bolaget är det onekligen. Men det borde inte vara helt lätt att få ihop alla bolag de köper och alla nya aktier pressar kursen.



mange: Hej, finns det enligt din uppfattning något som talar för att det är lönsammare att spara kortsiktigt eller långsiktigt i aktier; jag menar att göra korta affärer i jämförelse med långa? Givet att det finns courtage och skatter. Finns det någon optimal längd på investeringar i aktier enligt vetenskap eller erfarenhet?

Marcus: Hej! Allt beror på hur du lyckas anpassa din sparhorisont och strategi efter din tid, ditt intresse, din kunskap, etc. Generellt är det lättast att lyckas med långsiktiga investeringar. Börsindex stiger nästan garanterat på 10 års sikt eller längre. Det finns mer både att förlora och tjäna med korta affärer, många misslyckas med sådana medan några få tjänar grovt.



Krister: Finns det någon bra e-handlare som du rekommenderar med tanke på dagens artikel om hur butikerna blir utslagna av e-handeln?

Marcus: Mina favoriter inom e-handel Dibs blev uppköpta, men de ägs av numera börsnoterade danska IT-bolaget Nets. Kanske något att titta närmare på, även om jag tror de har system för annat också.



Dan: Marcus! Vad anser du om vänta med aktieköp då vi haft en börsuppgång fem år i rad. Vill bli utdelningsinvesterare som du beskriver i din senaste bok. Men nu? Är inte 4-5 procents utdelning en klen tröst när vi får nästa rejäla börsnedgång eller börsras?

Marcus: Börstrenden är uppåt och det kan vara en ny högkonjunktur på gång. Investera inte allt på en gång utan vänta på rekyler och ras som kanske kan komma. För det kapital du har i aktier är 4-5 procent i utdelning en klen tröst, men ändå en tröst. Timing är så pass svårt att det är lika bra att köpa en del direkt då börsen går upp fler år än den går ned.



lars: Hej! Ser att en del ”utdelningsbloggare” har högutdelande månadsutdelarna PCN och EHI. Hur ser du på dessa riskmässigt?

Marcus: Hej! Hög risk i de ETF:erna. Jag rekommenderar därför bara medelstora innehav där.