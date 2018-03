Hernhag: Så gör jag i börsturbulensen

BCW: Hur agerar du i det aktuella börsläget?

Marcus: Jag övervakar befintliga innehav och de jag sålt samt aktier jag eventuellt vill köpa. Dyker kursen mer än motiverat eller faller ned mot nivåer där den vänt tidigare ökar eller köper jag. I första hand de lite tryggare bolagen med ganska bra direktavkastning, medan jag är försiktigare med offensiva tillväxtaktier.

Simon: Hej! Svår fråga, men vad tror du om börsen de närmaste månaderna?

Marcus: Hej! Fortsatt rekyl efter höstens topp de närmaste veckorna, sen får vi se.

Stefan: Hej Marcus! Vi lever i en otrygg tid som präglas av hotbilder, rädslor för terrorattacker, osäkerhet osv. På börsen finns i dag ett antal företag inom säkerhet och övervakning som till exempel Cavotec, Securitas, Consilium, Gunnebo, Sectra osv. Finns det något företag som kan vara extra intressant att investera i just nu enligt dig? Har du något tips på något annat företag i denna bransch?

Marcus: Hej! G4S kanske. Gillar Securitas men framför allt den tyvärr alltid dyra aktien Sectra.

Maggan: Hej Marcus! Befarar att börsen är på väg rejält nedåt. Vad tror du? Hur skraj ska man vara? Delvis placera om sina inte så stora tillgångar?

Marcus: Hej! Förr eller senare kraschar alla marknader, men många har varit oroliga för olika krascher sedan finanskrisen. Så länge du inte målar in dig i ett hörn utan har positiva kassaflöden (utdelningar etc) och en del säkrare tillgångar så ser jag ännu ingen anledning att börja möblera om portföljen mot säkrare tillgångar om det är riktigt långsiktigt kapital.

Klas: Hej! Tycker du att man ska acceptera Klöverns bud på Tobin Properties eller ska man avstå? Vad bör hända om man avstår att acceptera? Tacksam för din åsikt i denna fråga!

Marcus: Hej! Jag lutar åt att kortsiktiga accepterar budet medan långsiktiga som tror Tobin kommer att gå starka ur svackan inte accepterar. Aktien kanske faller en del efter budet, men Klövern som ny ägare stabiliserar bolaget mycket så det behöver inte hända så mycket heller.



Annika: Hej Marcus! Svänger mycket på börsen nu! Vad tror du om att passa på att öka innehavet i Investor nu? Anser du att Bure är köpvärd på nuvarande nivåer eller ska man titta på annat Investmentbolag? Har Investor, Kinnevik, Volati och Svolder. Trevlig helg!

Marcus: Hej! Investor långsiktigt nu när rabatt är rätt stor känns helt okej. Bures rabatt är också större än vanligt och vill du ha mer tillväxtaktier i portföljen kan du få det via Bures innehav.



Mikael: Hej Marcus! Vill köpa fastighetsaktier.Väljer mellan Hemfosa, Klövern och Kungsleden.Vilken skulle du välja ed avseende på störst chans till kursökningar och utdelningshöjningar?

Marcus: Hej! Hemfosa lockar mest om de kommer ned mot 90 kr igen. Stabilaste inriktningen, medan Klövern kanske är mest rock'n'roll.



Sune: Hej. Nämn en bra företagsobligationsfond eller något annat där pengar kan förvaras under skakiga börstider.

Marcus: Hej! Carnegie Corporate Bond, men även Lannebos är bra. Spiltan Räntefond Sverige är tryggare, men avkastningen där lär knappast slå inflationen.



Hasse: Hej! Klövern köpte ju aktier i Tobin Properties för 20 kr/aktie. Sedan höjde de sitt budpliktsbud till 22,65. Var de tvungna, eller varför höjde de budet? Har du någon rekommendation om man bör acceptera eller behålla aktierna?

Marcus: Hej! Budnivån måste vara minst vad de betalat för aktierna som fick Klövern att komma över nivån för budplikt. Utöver det tror jag inte det är något tvång. Klövern vill inte komma över allt, utan bara ta ett rejäl steg in i Tobin. Jag lutar åt att långsiktiga inte ska ta budet utan ligga kvar och sälja först i nästa bostadsbyggarboom om ett antal år.



Nicklas: Fastighetsbolagen WP Carey och Realty Income har gått lite sämre sista året. Borde man öka på nu?Tack Nicklas

Marcus: Tror du på bolagen långsiktigt så ja, då är det läge att öka. Jag funderar fortsatt över Realty Incomes stora slagsida mot retail. Studsar kurserna upp kanske jag tänker om där.



Lotta: Hej Marcus! Ser hur mina aktier rasar, Hennes & Mauritz, Betsson, Inwido, nästan halverade i värde. Vad är ditt råd, vänta, passa på att köpa, sälja satsa på annat?

Marcus: Hej! Fysiska butiker är mitt råd sedan något år att vi ska undvika. Inwido kommer nog tillbaka förr eller senare. Betsson ger mig intrycket att det är något lurt då bolaget inte går bättre jämfört andra i branschen. Betsson borde kunna prestera bättre, men de och Netent har det trögt.



SL: Hej! Vill fråga dig om Nordea flytt av huvudkontoret till Helsingfors i höst. Jag har aktier och fonder hos Nordea, kanske måste jag betala källskatt? Jag har ISK-konto, finns det risk att jag får betala dubbel skatt, lite på ISK OCH Källskatt? Jag har även Avanza och Swedbank och funderar på att flytta aktier och fonder till Avanza eller någon annan! Om du har aktier hos Nordea, skulle du ha dem kvar eller flytta dem? Trevlig dag!

Marcus: Hej! Dina aktier och fonder i dina depåer hos Nordea påverkas inte alls. Enbart om du äger Nordea-aktier kommer det att bli källskatt på utdelningen. Men källskatten får du tillbaka automatiskt.



ragsve: Jag blev tilldelad aktier i Essity som jag sedan sålde. Hur deklarerar jag dem, vilket inköpsvärde tar jag upp. SCA-aktien föll ju mycket vid tilldelningen.

Marcus: Har du inte ISK eller KF utan vanlig depå blir det kapitalskatt på reavinsten. Ditt ingångsvärde är 80 procent av det du hade i SCA B (som i sin tur bara har 20 procent kvar av sitt). Detta enligt https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/e/essity.4.515a6be615c637b9aa443d6.html



Björn : Hej Marcus! Vilka möjligheter finns om man vill spekulera i ett högre pris för guldet utöver att köpa rent guld? Fonder? ETF'er eller liknande? Vilka bolag kan tänkas tjäna på ett stigande guldpris?

Marcus: Hej! Tidigare kunde vi köpa ETF:er som köpte fysiskt guld, men just nu vet jag inte. Bolag med guldgruvor gynnas av högt guldpris, men ofta är bolagen små och riskabla eller har en hel del andra gruvor och metaller också.



Arne : Hej Hernhag! Jag har en liten post H&M med GAV cirka 225 kr. Hur tokig skulle du säga att jag är om jag ökar innehavet om kursen söker sig mot 100 kr?

Marcus: Hej! Det vore kanske inte så tokigt trots allt, men det finns så många osäkerhetsmoment med H&M att jag inte har en aning om när aktien och bolaget bottnar och börjar vända.



Mattias : Hej Marcus, vad tror du om att öka i utdelningsaktierna Bejer Alma, Intrum J, Sweco i rekylen? Vilken av bankerna SEB och Nordea skulle du ha i en utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! Jag gillar de tre bolagen, så varför inte även om jag inte säger något bestämt med timingen. SEB lockar lite mer än Nordea just nu, då Nordeas kundnöjdhet är oroande svag.



Daniel: Hej Marcus! Vad tycker du om SBB som en långsiktig placering för min son.eller tycker du någon annan fastighetsakite är bättre? Eller fond? mvh Daniel

Marcus: Hej! Jag gillar SBB och deras värdering är lockande.



EH: Du skriver att man ska undvika fysika butiker och det gäller hela segmentet. Finns inget undantag? Då måste det dra med sig nästa led, de som äger lokalerna? Vilka fastighetsaktier av de svenska är mest exponerade mot butiker? Och vilka mer områden kan det påverka?

Marcus: Matbutiker känns okej om de har en bra nätsatsning som Axfood, men även här lär det bli omvandligspress. Atrium Ljungberg har en hel del köpcentran, men Sverige har ingen överetablering av samma dignitet som USA har av "malls". Jag satsar hellre på lagerlokaler och distributionscentran.



Maggan: Hej Macus, tror du att det är bra tillfälle att köpa Johnson & Johnson och säla Nobina? hälsningar. Margareta

Marcus: Hej! JNJ börjar locka, som jag skrev på http://www.privataaffarer.se/borsguiden/sakraste-utdelningshojaren-borjar-locka-igen-956124 Nobina har jag inte analyserat på länge.



Tonna: Hej! Nu är goda råd dyra! Blev aldrig färdig att sälja mina 1 800 H&M och 3 000 MQ (varför är det så svårt att sälja?) och sitter nu med en förlust på 40-50 procent. Vad är ditt råd? Behålla? Sälja hälften? Sälja allt? Satsar på en utdelningsportfölj och har inget behov av dessa pengar på mer än 10 år.

Marcus: Hej! Sälj åtminstone hälften och placera i saker som går bättre som bolag och som har trevligare kurstrend.



Berit: Jag har blivit inspirerad av din bok om aktieutdelningar och har tänkt byta ut en del aktier med ingen eller låg utdelning. Är det några av dessa du skulle ha behållit i stället? DevPort, Munters, Tobii, Attendo, Academedia, Nuevolution och SBB?

Marcus: Klimatbolaget Munters gillar jag långsiktigt, bland annat för deras verksamhet inom serverhallar. SBB och välfärdsbolagen kan kanske bli bra också, men Attendo och Academedia är svåra, kortsiktigt i alla fall.



Johannes: Hej! Aktiesparar småskaligt på ISK för att bygga upp lite långsiktigt. Innehav i Investor, Kinnevik, Industrivärden, Balder, Evolution Gaming och Handelsbanken. Kompletteringsförslag? Om jag ska aktiespara till barnen, 5 och 3 år gamla?

Marcus: Hej! Gillar egentligen alla de innehaven du har, men se upp så inte Handelsbankens kontorsfokuserade modell över tid får svårt när tjänsterna digitaliseras, vilket i princip innebär mer centralisering. Kommer inte på något kompletteringsförslag just nu, en favorit som Hexagon är ganska dyr.



Livia: Hej! Vad är dina kommentar om dagens information om uppdelningen av MTG? Förstår inte riktigt vad jag ska tycka!

Marcus: Hej! Fullt rimligt. Det är bra att de delar upp. Avknoppningar brukar bli uppköpta eller ge bra avkastning långsiktigt.



Olof: Morning Marcus! Tänkte sätta en slant i Dustin Group. Vad tror du om utvecklingen för aktien?

Marcus: Hej! Dustin tuffar och går stadigt som bolag och aktien har rekylerat ned. Kan vara ett hyggligt läge.



Andreas : Jag köpte en del SCA för att få Essity billigt. Borde ju vara en långsiktig vinnare medan SCA nog är en betydligt trögare aktie. Men Essity har backat 5 procent och SCA har gått som tåget. Vad tror du om dessa aktier på mycket lång sikt?

Marcus: Jag gillar båda långsiktigt. Priserna på pappersmassa har stigit och det gynnar SCA men missgynnar Essity. Det är en kortsiktig skillnad.



