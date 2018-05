Hernhag: Preffen med den säkraste utdelningen

Karkas: Om du skulle ta ut endast en preferensaktie – vilken skulle det bli?

Marcus Hernhag: Det skulle jag aldrig göra, men utdelningarna från Akelius Pref är nog tryggast. Sprider vi ut riskerna kan vi ta lite högre risker och somliga preffar är periodvis attraktivt prissatta och kanske lockar lite mer än just Akelius.

fille: Hej Marcus! Jag är en tjej på 19 år som är nybörjare men väldigt intresserad av aktier och börsen. Skulle du vilja ge mig några bra tips och trix att tänka på? Har du någon eller några aktier du vill tipsa om som man kan kika lite på? Tack på förhand :)

Marcus Hernhag: Hej! Zooma ut och titta på hur vinsten per aktie gått på 5-10 års sikt för bolagen. Köp bara aktier i bolag där det pekar uppåt över tid. Titta på kursgrafen över 5-10 år, pekar det lagom uppåt, har det tokrusat på sistone eller tuggar sig aktien långamt nedåt över tid? Om du åtminstone lär dig se och förstå dessa långa tydliga trender så du ser utvecklingen på riktigt lång sikt är mycket vunnet.

Fredrik brevenäs: Blir det inte ohållbart med ett ekonomiskt system som bygger på evig skuldtillväxt?

Marcus Hernhag: Vårt ekonomiska system bygger på evig tillväxt, vilket är möjligt via ökad produktivitet. Så länge inte skulderna ökar mer än tillgångar och inkomster är det ingen fara.



Micke: Hej Marcus! Tack för tre mycket bra böcker. Har en portfölj med Investor, Castellum, Skanska, Vitec och Bure. Tycker du den riskspridningen räcker? Tips på tre aktier du skulle kompletterat med? MVH

Marcus Hernhag: Hej! Den räcker en bra bit, men varför inte leta fler trevliga aktier. Långsiktigt lockar Hexagon inom IT till exempel. Beijer Alma i rekyler är också ett bra bolag att ta in.



PN Seccen: Hej Marcus, vad anser du om Karo Pharma efter den senaste kvartalsrapporten? Hur ser du på Karos företagsbyggande? Mvh PN Seccen

Marcus Hernhag: Hej! Vinsten per aktie ser ut att stiga, men antalet nyemissioner verkar aldrig ta slut. Karo Pharma är trots allt en bra chansaktie.



MarieBirgitta: Hej! Jag är sambo och nu ska vi sälja av varsin kapitalförsäkring som vi haft i fem år. värdet är mellan 150 000-200 000, det är för "dyrt" att ha dem kvar i Folksam. Vi funderar på att sätta över pengarna på ett konto i en nätbank med insättningsgaranti. Tittar på era portföljer och funderar på att välja fonder från er långa portfölj och även välja bland Privata Affärers favoritfonder. Tiden vi tänker är 10-15 år. Men för hur mycket är det bra att köpa varje månad? Och, cirka, hur många olika fonder? Hur ska man dela upp det procentuellt? Sverige? Världen? Europa? Global? Tillväxt? Vi är 58-60 år. Hoppas få lite ideer från er. Tack

Marcus Hernhag: Hej! Privata Affärers fonder borde allt löna sig bra på så pass många år. Kan ni avvara pengarna så är ju en bra fondportfölj i längden bättre än ett konto. Har svårt att säga om ni ska köpa för det mesta av era pengar direkt eller slussa in pengarna mer successivt. Det beror lite på er riskvilja och hur er ekonomi ser ut i övrigt.



Susanne: Undrar varför flera av dina kollegor har och har haft Ratos så länge när den verkar vara så dålig. Långsiktig strategi?

Marcus Hernhag: I så fall är det antagligen en långsiktig och passiv strategi. Jag har aldrig frågat. Botten i Ratos är svår att pricka så jag tycker det är bäst att hålla sig undan.



Jens E: Hej Marcus. Min gamle far har en ekonomisk situation som verkar vara vanlig bland många pensionärer i dag. Med låg pension men med ganska stora besparingar som bara ligger på sparkonto. Jag har efter många om och men fått in honom på att skaffa två preffar (Klövern & Akelius) för en del av värdet på sparkontot. Han får då ett tillskott två av tre månader att leva av eller spara. Vad säger du om detta? Tänkte visa honom denna chatt som en del av min argumentation.

Marcus Hernhag: Hej! Jag gillar preferensaktier mer än mycket annat inom räntesparande så även om kursen kanske kommer att svänga på preferensaktierna är utdelningarna mycket stabila. Totalavkastningen över tid blir troligen också klart bättre än räntekonto, även om preffarna står ganska högt i kurs just nu.



Annika: Hej Marcus! Om nu Ingves tycks komma att dröja något med en första räntehöjning och butiksdöden kanske inte blir så allvarlig, hur ser då en eventuell uppsida ut i fastighetsbolaget Hufvudstaden?

Marcus Hernhag: Hej! Det skulle gynna Hufvudstaden och ökar chansen för att aktien ska sakta men säkert klättrar uppåt.



Rouge: Är det någon nackdel att göra en omfördelning från Nordnet Kapital till Avanza ISK, för att vikta sina portföljer? Rent avgiftsmässigt, tänker på schablonbeloppet. Vad anser du om Volati, har följt aktien ett tag och de gjorde en bra rapport förra gången och mycket insiderköp efter det, samtidigt handlas aktien på nära årslägsta, antagligen efter säljrek av Aktiespararen. Tycker det är ett intressant läge inför rapporten nästa vecka. Har du några tips på aktier som kan dra fördel av en svag krona och som inte är inom bygg? Ha en bra fredag.

Marcus Hernhag: Schablonskatten är lika på alla depåer, men kanske är utbudet av aktier och fonder olika hos olika banker. Volati blir nog bra förr eller senare, men det är inte helt lätt att värdera dem. Boliden är nog det bolag som gynnas mest av svag krona.



Lena: Hej! Vad tror du långsiktigt om Bettsson?

Marcus Hernhag: Hej! Betsson verkar ha förlorat magin som gjorde dem till kursraket under många år. Lite nya tider på deras marknad. Jag tycker det är bäst att undvika bolaget tills vidare.



Magnus: Hej Marcus! Hur ser du på Procter & Gamble? Kommer trenden vända under året? Tack för en bra chatt. Med vänlig hälsning, Magnus

Marcus Hernhag: Hej! P&G kommer förr eller senare att vända upp, men jag vet inte när och hur. Stort och stabilt bolag, men mycket som är stort och tryggt i USA gick upp länge.



Gustav: Jag har ärvt drygt 2 miljoner kr och vill under fem års tid successivt bygga upp en utdelningsportfölj. Hur och var ska jag placera kapitalet under tiden?

Marcus Hernhag: Mycket på räntemarknaden är tyvärr extremt lågavkastande. Företagsobligationsfonder med kort räntebindningstid är det bästa av det säkra.



Tove: Hej! Har investerat i Investor och Kinnevik. Sålde precis Swedbank och undrar vad jag ska köpa nu, eller om jag bara ska återinvestera i någon av dessa två? Tacksam för tips!

Marcus Hernhag: Hej! Du kommer långt med de två, men du kan komplettera med Latour om de skulle börja handlas med substansrabatt igen.



Patte: Hej Marcus! Jag förstår vitsen med blankning, men jag kan inte förstå varför Mycronic är blankarnas favorit. Att blanka en aktie som hela tiden överträffar marknadens förväntningar verkar lite hål i huvet. Varför ger de sig inte på aktier i fritt fall, Fingerprint med flera i stället?

Marcus Hernhag: Hej! Fingerprint gav de sig på när aktien stod högt. I Mycronic ser blankarna något vi andra inte ser, oklart vad. Blankarna är ofta bra pålästa och hemlighetsfulla, men de kan få fel de också. Förr eller senare måste blankarna köpa tillbaka aktierna.



Hasse P: Hej Magnus! Vad ska jag göra med mina Lynx Dynamic? Har cirka 60 000 som legat på några procent minus i ett par år.

Marcus Hernhag: Hej! Sälj och köp aktier i investmentbolag eller välj några av fonderna i PA:s fondportföljer.



borren: Hej! När tror du det är läge att köpa amerikanska aktier, till exempel J&J och och kan man köpa i ISK med tanke på källskatten?

Marcus Hernhag: Hej! Flera av de stora och trygga USA-bolagen har lite trist trend just nu och det går inte att veta exakt när det vänder. JNJ kan du köpa i ISK, men risken finns att du slår i taket för hur mycket källskatt du kan få tillbaka på utdelningen. KF är bättre för utländska innehav.



gclarni: Vid vilken förväntad avkastning bör jag ha ränte/obligationsfond i ISK jämfört med i vanlig depå/fondkonto ? Med tanke på skatten.

Marcus Hernhag: För att det ska löna sig ska din avkastning överstiga schablonintäkten som är 1,49 procent i år.



Majsan: Hur tror du Sampo klarar sig framåt? Nordea och de andra storbankerna är ju lite tröga nu.

Marcus Hernhag: Jag är lite fundersam både när det gäller storbankerna och av den anledningen även Sampo. Kassakor är nog bolagen ett tag till, men ökad konkurrens om bolån och fin tech etc, gör att branschen är svårare än vanligt. Sampos försäkringsrörelse känns däremot trygg och bra än så länge.



nene: Hej! Är Cevian en fond som man kan köpa via nätmäklare?

Marcus Hernhag: Hej! Nej, Cevians fonder är endast för inbjudna storfräsare.



Fredde: Hej, bra chatt! Varför fluktuerar H&M så mycket dag för dag? Blankningar? Svårt att förstår att investerarna ändrar sig så mycket och så pass ofta.

Marcus Hernhag: Hej! Det är mest tillfälligheter och att marknaden har svårt att värdera aktien.



Kalle: Hej! Tack för en bra chatt! Vad tror du om att köpa Ratos nu. Trevlig helg/K

Marcus Hernhag: Hej! Nej, jag tycker så här: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/det-mesta-pekar-fortsatt-at-fel-hall-for-ratos-964044



Moragneta: Vad tror du om Evolution Gaming på sikt? Jag har en stor andel där men räknar inte med att behöva pengarna de närmsta 5-10 åren. Behålla? Sälja allt eller en del. Har för övrigt Akelius pref, Beijer Alma, Biovica, Castellum, Intrum, Investor, Kinnevik, OEM, Opus, Resurs, Sdiptech, Skanska, och Tobii. Vad tycker du om min riskspridning? Jag är ålderserfaren

Marcus Hernhag: Evol ligger fortsatt i vinnarhålet, men deras bransch utvecklas nog rätt snabbt så risken är hög. Behåll, men ligg inte för tungt. Känns spontant som du har en rätt bra riskspridning.



IA: Är det bra att investera i investbolag?

Marcus Hernhag: Ja, det tycker jag. Investmentbolag är bra.



Danne: Hej Marcus! Vad tror du om aktierna NGS och Nilörngruppen på fem års sikt? Tack för bra chatt!

Marcus Hernhag: Hej! Båda har nog rätt bra chanser tror jag.



MarieS: Vill satsa ganska långsiktigt på IT-bolag. E-work, Acando, KnowIt eller annat?

Marcus Hernhag: Gärna det, men ta inte bara IT-konsulter utan titta närmare på Vitec, Hexagon och HMS och IAR och andra IT-bolag. Dyrare aktier, men fint stigande vinster de flesta år.