Hernhag: Mina två långsiktiga favoriter bland teleoperatörerna

Nicke : När jag sålde mina DGC i våras saknar jag ju en bransch i min utdelningsportfölj. Har du nåt klokt förslag på aktier i samma sektor? Eller kan det kvitta? Jag sparar på minst sju års sikt, förmodligen längre.

Marcus: Mina långsiktiga favoriter bland teleoperatörer är AT&T och Bahnhof.

Cyklist på smala däck: Bitcoin, vad tror du om värdeutvecklingen på fem års sikt? Jag har stor tro på kryptovalutorna, de är fristående från staten vilket lockar mig. När de institutionella investerarna tar sitt förnuft till fånga och börjar tanka bitcoin och ether så kommer kurserna rusa än mer. Det är hur som helst så lockande att jag vågar ha några hundra tusen placerade och riska dem mot den uppsida jag ser just nu. Pratar med många men ingen verkar hålla med mig eller vågar investera. Hur mycket ute och cyklar tror du att jag är?

Marcus: Jag håller med på så vis att knapphetssprissättningen på bitcoin lär hålla i sig ett tag till. Det är nog många i till exempel Kina där de traditionella valutorna är reglerade som via bitcoin vill få pengar ur landet. Långsiktigt tror jag mest på tekniken, inte på den ena eller andra valutan. Mycket hög risk och hittar placerarna andra sådana här valutor kan det visa sig vara en bubbla.

Mattias: Hej Marcus och tack för dina mycket inspirerande böcker! Jag funderar på att köpa Fortum till utdelningsportföljen. Direktavkastning på över 7 procent lockar, men vad du tror du om stabiliteten på sikt? Och skulle du välja Tele2 eller Telia i det här läget, eller kanske ingen av dem?

Marcus: Hej! Kul du läst mina böcker. Jag räknar med att Fortum kommer att sänka utdelningen någon gång i framtiden, men att den ändå kommer att hållas på rätt bra nivåer. Jag rekommenderar inte Telia, så i så fall får det bli Tele2 trots kursuppgången.



monica: Hej! Tacksam för råd: Ska låna ut 50 000 kr till anhörig. Vilka pengar tycker du är bäst att jag använder? Har 550 000 på konto med 0,40 procent ränta. Har aktier bland annat Hexagon som går bra, och H&M som jag har i två poster. I dagsläget cirka 22-23 000/aktie. I dag förlust på cirka 10 000/aktie. Är det bättre att sälja dessa än att ta av sparbeloppet? Vore tacksam för tips. Ska återbetalas med 3 000/månad.

Marcus: Hej! Du har ju mycket på kontot jämfört sparkapitalet i aktier, så ta från kontot du så slipper du tajma börsen.



Rolf: Hej! Jag äger en liten post i Sobi men äger också Investor & Gladiator. Investor har 39 procent & Gladiator 1,30 procent i Sobi. Ska jag göra mig av med Sobis aktie och behålla Investor & Gladiator då jag har större summor i dem? Känns otroligt onödigt att äga Sobi på tre ställen.

Marcus: Hej! Fast Sobi är en väldigt liten del av Investors portfölj, men troligen en ganska stor av Gladiators. Om du har en liten post i Sobi kan du ändå behålla om du verkligen tror på bolaget, men inte annars.



Christian: Hej Marcus! Vad tror du om Tobii? Är det inte köpläge i ett bolag som har sund drift och spännande teknik? Aktien var upp i 85 kr för att nu dala till 38.

Marcus: Hej! Det kanske är läge att chansa i Tobii nu, men det är väldigt svårt att veta hur den här typen av högriskbolag kommer att gå. Lovande teknik, men kursen kan ju fortsätta ned ett tag till för det.



Harriet pensionär: Inwido-rekommendationen i Privata Affärer, vad tror du om aktien som har gått ned så mycket?

Marcus: Inwidos kurs är nere mot de nivåer där det vänt upp tidigare. Kanske bottnar här igen.



Magnus: Hej Marcus, vet du varför Boston Pizza rasade med 7,33 procent i går? Kan det vara köpläge nu när direktavkastningen är uppe i 6,8 procent?

Marcus: Hej! Rapporten var inte särskilt bra alls, men den var ju ingen katastrof heller. Svårt att se något som lyfter bolagets siffror i närtid, även om pizza känns konjunkturstabilt.



Cisse: Hej ! Vilken är din just nu favorit-REIT respektive preferensaktie för tillfället?

Marcus: Hej! Jag tror det är W.P. Carey bland REIT:arna och Klövern Pref bland preffarna.



Joakim: Hej Marcus, ska addera mer utdelningsaktier, har tänkt mig SCA, Nobia, Fortum, SJR, Alkelius. Vad tror du om dessa? Någon mer du skulle addera eller någon du tycker jag ska ta bort?

Marcus: Hej! Det är ingen jag avråder från av de där. Kör på!



Krister: Hur ser du på skillnaden att köpa fonden Spiltan Investmentbolag jämfört med att själv knåpa ihop en portfölj av olika investmentbolag? För- och nackdelar.

Marcus: Du sparar lite tid och courtage på att köpa fonden, men kan välja de bolag du gillar bäst om du satsar på aktierna. Då får du dessutom utdelningar att återinvestera eller leva på.



TO: Hej! Vad tror du om MSAB efter Melkers avgång? Jag bygger just nu en långsiktig portfölj investmentbolag, och jag undrar om det inte är bättre att fokusera på Lundbergsföretagen i stället för MSAB?

Marcus: Hej! Lundbergs aktie är ovanligt dyr jämfört deras substans, men MSAB är billigare. De som tar över efter Melker är säkert duktiga på förvaltning de också.



PK: Hej Marus! Roligt att läsa din chatt, råd och förslag om aktier. Jag undrar över Bergman & Beving AB:s aktier, som har snart sin utdelning. Dessa aktier sjunker i värde i stället för att stiga i värde innan kommande utdelning. Varför? Vågar man köpa aktier för att ta del av utdelning den 31/8?

Marcus: Hej! Bergman & Beving har backat på grund av utdelningen av Momentum Group och ser även ut att ha fallit på halvårsrapporten. Bergmans kontantutdelning i slutet av augusti är inte det som primärt påverkat aktien den här sommaren.



Björn: Hej Marcus, ligger i korta företagsobligationer som Spiltan Högräntefond och Safe Play, om nu aktiemarknaden går ned kraftigt kommer även dessa gå ned, eller finns det någon risk att ligga i dem, typ om jag vill sälja och det inte finns köpare?

Marcus: Hej! Går aktiemarknaden ned på grund av snabbt stigande räntor kan befintliga långa företagsobligationer också sjunka i pris. Många vill ju då köpa de nya obligationerna med högre ränta. Korta räntepositioner behöver inte påverkas och normalt bör korta företagsobligationer kunna stå emot ett börsras. Endast i finanskriser blir kreditrisken så hög att obligationerna faller i kurs.



Hass: Hej Marcus! Vad tror du om Karo Pharma? Hars Anders Lönner ett nytt Meda på gång? Mvh Hasse

Marcus: Hej! Jag gillar Karo Pharma som chansaktie. Ett bolag med en spännande framtid.



Takstolen : Hej! Kan du ange den matematiska formeln som säger hur mycket pengar jag ska investera för att sänka befintlig aktiekurs till en viss nivå.

Marcus: Hej! Vi kan inte ens se precis alla order i orderdjupet. Hur mycket kapital som krävs för att påverka en aktiekurs beror ju på hur stor handeln i aktien är. Matematisk formel för det?



Timpa : Äntligen hösttermin och chatt. Jag köpte Nobina i starten och har ökat efterhand. Det verkar som marknaden inte längre litar på bussbolaget. Vad tror du om Nobina på tre års sikt? Förresten: Får vi läsa en bok av dig i höst?

Marcus: Nobina kan nog fortsatt klara sig, även om det är svårt att bedöma deras avtal och lönsamheten där över sikt. Även denna höst kan du få läsa en ny bok av mig, ja.



Christian : Hej, vad tror du om Nobina? Kursen är 39 kr och utdelningen i år 3,10 och den lär inte sänkas. Är inte bolaget väldigt undervärderat? Swebus utgör endast 3 procent av omsättningen och kan väl inte motivera detta kursfall?

Marcus: Hej! Nobina kan vara undervärderat, ja, men aktiemarknaden ser en hel del risker nu tydligen. Svårt att säga hur kostnaderna för bussleasingen kommer att gå jämfört eventuell prispress på bussavtalen med kunderna.



Kent: Hej! I svaret till Krister ovan skrev du att om han köper egna aktier i investmentbolag, i stället för att placera i Spiltans Investmentbolag, så får han utdelning. Men Spiltan-fonden tar väl också del av utdelningarna från bolagen och återinvesterar, så fondens värde torde bli återinvesterad med motsvarande värde?

Marcus: Hej! Ja, det stämmer. Men får du utdelningen själv direkt kan du bestämma vad som ska hända med pengarna. För många är det en fördel, men kräver ju att du tar ett aktivt beslut. Fonden lämpar sig således bättre för passiva placerare.



Goga: Hej Marcus! Jag har ett svagt minne av att du i din portfölj haft Intrum Justitia som numera är bortplockad. Vad tror du om företaget och deras framtid? Kursen går ner för var dag. Ska man sälja eller vara kvar? Gällande amerikanska aktier har jag följande: WP, Starbucks, Reality, AT&T. Har du några andra du rekommenderar? Vad tror du om NCC, läge att gå in?

Marcus: Hej! Jag har aldrig ägt Intrum, men bolaget kan fortfarande vara bra i grunden även om fusionen ändrar på mycket. Kan bli ett svajigt kommande halvår. Gillar aktierna du äger i övrigt.



Mali : Hej Marcus, tack för bra böcker. Du har tidigare skrivit att du tror på Resurs Bank på lång sikt, vad tycker du i dag? Och vad anser du om Latour till dagens nivåer? Tack för bra chatt.

Marcus: Hej! Trevligt du gillar mina böcker. Jag tycker fortsatt att Resurs har potential om de agerar rätt. Börsen hyser viss misstro mot aktien just nu. Latour har värderats upp länge nu, men är ett bra bolag. Inget fynd längre, precis.



Mass: Hej! Jag har 21 stycken utdelningsbolag i min portfölj. Är det för många?

Marcus: Hej! Nej, inte om du är intresserad och tycker det är roligt att följa så många bolag.



Gustav: Hej! Vad tänker du om Nibe?

Marcus: Hej! Jag gillar Nibe långsiktigt. Bra historik.



Gustav: Hej, Sdiptech preferensaktie ger cirka 7,5 procent i direktavkastning. Finns det en risk för att bolaget långsiktigt ej kan vidmakthålla utdelningen om 8 kr per år?

Marcus: Hej, nej jag ser ingen stor sådan risk alls.



Filip: Hej Marcus, Vad tror du om Resurs framöver? Det har varit en seg utveckling av aktien och de släppte nyligen en bra rapport men kursen rör sig inte uppåt. Är det Nordic Capitals ägande som tynger kursen tro? Vad är dina tankar?

Marcus: Hej! Troligen är det en bidragande faktor. Förr eller senare lär det bli bättre på den fronten.