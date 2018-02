Hernhag: Mina alternativ till H&M-aktier

Per: Jag funderar på vad jag ska göra med mina H&M-aktier? Har sett att du under lång tid rekommenderat att sälja dem, men jag har hela tiden trott at det ska vända. Jag har ägt aktiena i över 10 år så det är inte så länge sedan jag hamnade på minus. Var länge mitt klart största innehav. Om du rekommenderar att ta förlusten en gång för alla och byta til andra aktier, kan du komma med tre bra alternativ att byta till med en gång.

Marcus: Jag ser inga alternativa butikskedjor inom sällanköp jag tror mer på. Möjligen spanska Inditex. Kinneviks innehav Zalando är mer lockande, men en annan typ av placering då det är en ren investering i onlinehandel. I stället för H&M blir mitt svar investmentbolag eller konsumentbolag som Essity.

Peter: Hej! Jag försöker bygga en portfölj med stabila aktier som ger trygga utdelningar över tid, men försöker även hitta bolag som är framgångsrika. Kan du rekommendera några bolag som har bra direktavkastning, växande utdelning med växande verksamhet och kan nyttja de megatrender som är i världen?

Marcus: Hej! De finns flera fastighetsbolag som har ett gynnsamt läge, e-handeln driver på efterfrågan på lagerlokaler och bra kontor i storstäderna efterfrågas. Sagax och Castellum är två bolag i branschen. Avanza går riktigt bra då banktjänster på nätet är en fin megatrend.

Amy: Hej, skulle vilja höra din syn på Fingerprint, Klövern och H&M.

Marcus: Hej! I tur och ordning: undvik, helt okej, undvik. Klövern har jag inget emot, men de andra två aktierna tycker jag man ska undvika tills vidare.



Kalle: Hej! Är lite sen av mig men har äntligen läst din bok. Mycket informativ och inte enögt skrivet, bra! Funderar på Pref-aktier och önskar din synpunkt på SBB och Hemfosa. Tycker du SBB har marscherat för snabbt framåt eller känns den säker?

Marcus: Hej! SBB och Hemfosa är två bra bolag såvitt jag vet. Båda preffarna är okej. SBB är förvisso ett nymonterat bolag men säkert för preffägarna är det ändå.



Sven Duva: Hej Marcus! Sitter på stora poster av Swedbank, Opus, Kinnevik, Telia, MQ, African Oil, Ratos. Ligger plus på vissa och minus på andra. Några man borde avyttra eller byta?

Marcus: Hej! Kanske du borde tydligare sätta krav på stigande vinster eller substansvärde för en del aktier. Telia, MQ, African Oil och Ratos har till exempel ingen fin tillväxtthistorik (de senaste åren) att luta sig emot.



Brit dB: Jag köpte in mig på Novo Nordisk precis innan gårdagens dip. Jag tror långsiktigt på företaget, men är nybörjare på akitemarknaden. Har du några kloka tankar om företaget? Stort tack på förhand.

Marcus: Novo är ett bra bolag och deras produkter lär sälja bra. Kortsiktigt är de ibland under press och efter kursraset senast är den fina stigande trenden bruten. Kortsiktigt kanske aktien blir lite trist, men bolaget står pall så det behöver inte bli så mycket värre heller.



Waldemar: Hej! Borde ju ha gjort som du och sålt H&M långt tidigare. Ibland har man lite svårt att slita sig från aktier som fungerat som stabil klippa då det har stormat. Lite samma som med Nokia där man med sin överlägsna framgång en gång inte i tid upptäckte att världen runt omkring höll på att förändras.Vet också att du har Fortum. Har själv nuddat vid säljknappen där flera gången. Enligt dagens rapport håller man fast vid utdelningen. Har du någon uppfattning om framtiden? Allt fler elbilar behöver i varje fall el.

Marcus: Hej! Fortum ligger i en stigande kurstrend nu och jag undrar hur länge den varar. Ingen brådska att sälja än verkar det som, men frågan är när elbilar etc börjar driva upp efterfrågan på el ordentligt. Vi behåller aktierna ett tag till.



Johanna: Tänker sälja H&M och köpa Latour. Hur ör din syn på det?

Marcus: Långsiktigt borde det löna sig.



Johanna: Hej! Hur kommer det sig att SCA tappar på börsen trots bra rapport? Är det läge att öka sitt innehav? Vad tror du om Evolution Gaming på lång sikt? Kommer de fortsätta uppåt? (Dock ej i samma takt). Trevlig helg!

Marcus: Hej! SCA tappar nog mest på grund av vinsthemtagningar och vanlig rekyl. Det är nog ett bra bolag långsiktigt, precis som Evolution Gaming.



Carl: SAS pref, kan man välja att behålla alla eller blir man automatiskt av med 70 procent av innehavet? Är det sedan lämpligt att återinvestera likviden i den kvarvarande noterade SAS pref som kommer finnas på börsen eller kommer direktavkastningen att tryckas ner?

Marcus: SAS tvångsinlöser 7 preffar av 10, men likviderna kan du köpa nya preffar för. Från maj 2019 ska utdelningen stiga enligt villkoren, så direktavkastningen lär stå sig.



Hans: Vilka finska utdelningsaktier kan du rekommendera?

Marcus: Jag har inte så bra koll på finska bolag, men finansbolaget Sampo är stabilt.



Lars: Hej! Vad anser du om preffarna i Amasten och Alm Equity? Jag tycker att de ger en bra riskjusterad avkasting med nuvarande kurs. Eller ser du några uppenbara risker i någon av dem?

Marcus: Hej! De är på gränsen till att vara för riskabla om man vill ha trygga preffar. Bolagen får betala rätt mycket ränta när de lånar pengar, så räntemarknaden anser det är lite riskabelt, men hittills har bolagen levererat. Alm Equity är beroende av bostadsmarknaden som svajar just nu, men utdelningarna på preffarna tror jag de klarar.



Baskemölla: Hej Marcus, vad är din syn på de svenska storbankernas framtid? Tänker själv att det om 10-15 år inte alls kommer vara självklart för gemene man att vara kund i dessa. Ökad konkurrens från nischbanker som erbjuder samma typ av tjänster dessutom smidigare och mer effektivt. Tänker här på Avanza som ju i dagsläget även erbjuder bolån. Är investerad i både Nordea och SHB men har på senare tid varit sugen på att sälja. Tacksam för din input.

Marcus: Hej! Jag ser inga tillväxtmöjligheter av de anledningar du nämner, men de kommer nog att vara kassakor ändå. Direktavkastningarna är höga av en anledning. Bankerna får nog förvärva en del fina tech bolag framöver för att stå sig.



Massi: Hej Marcus! Läste i senaste Privata Affärer att Investmentbolagen krossar aktiefonderna. Är det läge nu att växla till investmentaktier från fonder, hur ser du på detta och vilka aktier är lämpligast just nu i så fall? Trevlig helg!/Mats

Marcus: Hej! Generellt sett är det alltid läge för en långsiktig placerare att köpa investmentbolagen. Vilka du köper är mycket av en smaksak. Investor är störst och bredast, medan Kinnevik har mest telekom och Bure ligger stora i ett par tillväxtbolag och Lundbergs har fastigheter.



B: Tankar om Nibe i dagsläget?

Marcus: Fortsatt ett bolag jag tror på, men det verkar dröja innan de vuxit in i värderingen och fått fart på vinsttillväxten igen. Jag ser ingen snar kursuppgång, men är inte orolig för bolaget sett över många år.



G.R: För varje köpare av en aktie så finns det väl en säljare? Så vad är det för mening med alla experttips och rådgivare. Är det inte bara de större aktörerna som drar fördelar av rörelserna när det tipsas om en aktie? Småspararna har definitivt ingen chanss när robotarna gör blixtsnabba affärer.

Marcus: Mycket handlar om att hitta aktier som passer en själv och vi har olika åsikter, nerver och placeringshorisonter. Läs inte analyser för timingens skull, utan för att få input om olika risker och möjligheter samt hur olika branscher utvecklas etc. Plocka russinen ur kakan så att säga.



Madelene : Hej! Jag har tråkmånsarna MQ och Clas Ohlson, ligger back 30 procent vardera, behöver inte pengarna. Vänta ut kursuppgång eller sälja och satsa på annat?

Marcus: Hej! Långsiktigt ser jag inte riktigt vad som ska få fart på bolagen, så växla till något annat framöver. Fysiska butikskedjor inom sällanköp är en svår bransch i tider av e-handel.



Birgitta: Är det så illa ställt med H&M som alla säger? Blir det inte psykologi när alla skriver ner aktien? Exempelvis hade Privata Affärer en bild igår med tummen ner. Det finns ju företag som gått betydligt sämre men där aktien ändå stiger.

Marcus: De flesta nyheterna om H&M är sämre än väntat eller i vart fall inte så bra som många hoppats på, men visst är det lätt att tro det går riktigt illa för bolaget. Vi får komma ihåg att H&M under så många år var rena guldäggfabriken och värderingen blev därefter. När sådana trender vänder med sådan kraft blir det svarta rubriker.



Magnus Hugosson: Hej, är rätt ny i aktiesvängen, läser mycket tips. Har fått ihop följande portfölj: Victoria Park, Mycronic, Kindred, Leovegas, Dometic, Munters samt BTS. Är det enligt din bedömning en bra kombo eller känner du tvivel inför något av bolagen? Med vänlig hälsning Magnus H

Marcus: Hej, du har fått ihop en rätt skaplig portfölj av små- och medelstora bolag. Bra tillväxtchanser, men också en del risker.



Thomas: Hej Marcus, hur ser du på investering i Corporate high yield bonds nu givet dagens ränteläge och förväntan om sakta stigande räntor? Tack för bra chatt!!

Marcus: Hej! Företagsobligationsfonder borde kunna ge cirka 3 procent i avkastning 2018. Finns få andra alternativ på räntemarknaden som slår inflationen och som ändå ger låg risk. Carnegie Corporate Bond etc.



Gustav: Kan du förklara reaktionen pa Intrum Justitias rapport? I skrivande stund ner ungefär 13 procent sedan rapporten, på en helt okej rapport. Är det mot bakgrund av de ambitiösa målen fran kapitalmarknadsdagen, eller den stora andelen blankat kapital som tynger kursen extra? Eller något annat?

Marcus: Jag blev förvånad över att aktien gick upp så mycket under en tid. Sen den här nedgången. Intrum känns som en svår aktie just nu efter fusionen. Många investerare håller på att byta fot från en tid till en annan verkar det som.