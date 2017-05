Hernhag: Här är de fem säkraste preffarna

Rasmus: Om du skulle rangordna de i ditt tycke fem säkraste preferensaktierna som har bäst chans att löpa "för evigt" och klara av att betala utdelning? Hur skulle Topp 5 se ut?

Marcus: De fem tryggaste preferensaktierna är Ratos, Volati, Balder, Akelius och Hemfosa. Men alla preffar som ger direktavkastning på 6,5-7,0 procent eller lägre anser marknaden vara de säkraste.

Edvard: Vad skulle få dig att köpa/öka i H&M igen?

Marcus: Långsiktigt förbättrad rörelsemarginal, inga nya varumärken och butikskedjor, minskat varulager och bättre fria kassaflöden.

Morsan : God morgon, tack för en härlig chat. Funderar på att sälja Clas Ohlson och fylla på med Nibe-aktier. Har fem års sikt. Vad tror du? Ska jag vänta på rekyl? Vad tror du om Cellavision, köp eller vänta? Ha en trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag tror det skulle löna sig med Nibe. Jag har faktiskt själv sålt Clas Ohlson och köpt Nibe den här våren. Cellavision tycker jag du ska vänta med, deras efterfrågan kan vara ojämn även framöver och då, om aktien hickar till, är det köpläge.



Andreomeda: Hej! Jag undrar vad du har för syn på HCP Inc? Den långsiktiga trenden ser ju ut att ha varit nedåt under ett antal år? Tror du att det är läge att minska antalet aktier nu och i stället ha pengar i kassan vid rekyl nedåt eller tror du på fortsatt uppgång? Trevlig helg!/Andreomeda

Marcus: Hej! Jag tror på HCP långsiktigt. Fastigheter inom sjukvården utan att vara beroende av politiska riskmoment som Medicare och Medicaid. Kursen har bottnat kring 29-30 dollar tidigare och gör det nog nu också.



Mikael: Hej Marcus! Tack för bra böcker och råd. Jag undrar hur jag ska tänka angående hur mycket kontanter jag ska ha i min aktieportfölj?

Marcus: Hej! Nu när börstrenden är uppåt ska du inte ha allt för många procent i kontanter. Svårt att säga exakt, 0-10 procent eller så, det beror på vad du känner du behöver ha för att köpa för ifall det blir rekyl, etc.



TB: Hejsan! Tänkte höra om man har tillgångar för 1,3 miljoner samt bolån på 400 000 kr, skulle du betala av bolån eller satsa bolånepengarna på börsen nu? 40 procent av tillgångarna är redan i aktier och fonder. En som således undrar om man ska ha bolån på börsen i stället för att återbetala? Dessutom undrar jag om bästa sätt att binda pengar hos banker till bra ränta som är högre än bolån (har bra rabatt via arbetsgivaren)?

Marcus: Hej! Jag skulle satsa på aktieköp och ha rörlig ränta på bolånet. I längden är avkastningen från aktier högre än räntekostnaderna på bolånet. Så länge bostaden är lågt belånad är det inga problem, aktieutdelningar och vinster kan du då och då ta till att amortera ned bolånet om du vill.



Gittan: Hej Marcus, jag funderar på att teckna Munters. Vad tycker du om det bolaget? Är det värt att teckna?

Marcus: Hej, det verkar vara ett rätt bra bolag så teckna du. Läs även min kollegas analys http://www.privataaffarer.se/borsguiden/notering-darfor-ska-du-teckna-klimatbolaget-913781



Emma : Hej! Om du skulle rekommendera ett par läkemedelsbolag att investera i, vilka skulle du valt och varför?

Marcus: Hej! Min långsiktiga favorit är Johnson & Johnson, JNJ. Aktien är lite dyr nu, men 54 år av utdelningshöjningar och låg utdelningsandel och bred verksamhet gör det till en väldigt trygg investering på sikt. I Sverige är det ont om noterade läkemedelsbolag, men danska Novo kanske har bottnat nu.



Ola: Hej! Realty Income är ner över 11 procent på en månad. Dålig rapport, eller vad händer?

Marcus: Hej! Realty Income har fallit, men jag känner inte till något bolagsspecifikt som borde driva ned dem så här. En del andra fastighetsbolag har också fallit, kanske är det oro för nya räntehöjningar i USA.



Ingrid S.: Tack, Marcus, för din intressanta chat! Enea har inte gått något vidare, utdelningen har också sänkts, vad tror du om fortsättningen?

Marcus: Hej! Eneas båda storkunder Ericsson och Nokia har det lite kärvt, främst Ericsson. Det fortsätter pressa Enea, liksom den juridiska tvisten med en av dem. Dessutom fler open source-lösningar, vilket inte är bara bra precis. Enea är trots det spännande att följa för framtiden, men osäkerhetsmomenten gör att det nog är bäst att avvakta och hålla sig undan ett tag till.



Mike: Hur stor risk är det att en fond som Spiltan Högräntefond följer med ner i en rejäl börskrasch?

Marcus: I en börskrasch – liten risk. I en finanskris, större risk. Faller obligationspriserna faller räntefonderna och det krävs oro för bolagens betalningsförmåga för det. Under normala omständigheter lär Spiltan Högräntefond stå emot rätt bra i en börsnedgång.



Kalle: Hej! Har investerat enligt PA-portföljen men vill komplettera med Property Income 2017. Vad tycker du om det? Ökar det risken i portföljen? Mvh Kalle

Marcus: Hej! Varken eller, det gör din portfölj bredare, även om Property Income innebär medel till hög risk för att vara fastigheter så det är ju ingen lottsedel på något vis.



Anders: Morrn! Två frågor: Om du inte hade något fastighetsbolag i din portfölj i dag, skulle du då gå in i något och i så fall vilket? Tror du att Sampo är ett bra bolag att äga långsiktigt?

Marcus: Morrn! Då skulle jag köpa Realty Income och Castellum eller Hemfosa. Sampo gillar jag på lång sikt, men de är inte så lågt värderade nu, men direkt dyra är de nog inte heller. Stabilt bolag, stabil kurstrend.



Jens: Hejsan Marcus, har en fråga: min mamma har 300 000 kr i 80-tals allemansfonder på vanlig depå, vilket hindrar henne att få bostadstillägg trots pension på cirka 8 000 kr. Kan hon bara skänka dessa till sina barn utan att realisera någon vinst? Tack på förhand

Marcus: Hej! Ja, ingen gåvoskatt samt ingångsvärden och latent reavinstskatt följer med. Utan att vara skatteexpert tror jag det ska gå bra.



Mary: Hej, äntligen fredag och dags igen för din intressanta chatt. Du skriver ofta om Hemfosa. Är det stam- eller preferensaktien man ska köpa tycker du och varför? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag menar alltid stamaktien om jag inte skriver något annat.



Alfred: Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) kommer i nästa vecka att lägga bud på Högkullens preferensaktier. För 14 stycken Högkullen-aktier får man en preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget med ett nominellt värde på 500 kr och med en utdelning på 7 procent. Nuvarande pris på Högkullen-aktien är 32,50 kr och budet motsvarar nominellt ett värde på 35,71 kr, det vill säga nästan 10 procent högre värde. Vad är dina synpunkter på detta?

Marcus: Budet känns rimligt, så tacka ja.



Pam: God morgon! Jag fick precis utdelning på Sampo till mitt ISK-konto. Det skulle bli cirka 2 300 kr men jag fick endast 1 800 kr till mitt konto. Är slillnaden den så kallade källskatten och hur går man tillväga för att få tillbaka den? MvhPam

Marcus: Hej! Källskatten ska vara 15 procent och den får du tillbaka automatiskt, men kolla så det finns med i nästa års deklaration. Annars får du begära att få tillbaka den. Ett undantag är om du slagit i taket för hur mycket källskatt du kan få tillbaka i din ISK.



Marcus O: Hej, vi månadssparar till barnen genom deras barnbidrag och samlar ihop och köper aktier var fjärde till sjätte månad på 15-20 års sikt. Portföljen består än så länge av Autoliv, Axfood, Balder och Investor. Tanken är att löpande köpa större stabila företag vi tror på och gillar och som ligger "bra" i aktiekurs när vi gör våra köp. Nu till min fråga. Skulle du, om du var i min sitts som en hobbysparare, vara aktiv och exempelvis sälja Investor som nu ligger plus 35 procent och köpa något annat eller bara kallt räkna med att portföljen på 15-20 års sikt jobbar själv så att säga och ger en bra avkastning?

Marcus: Hej! Håll nere antalet transaktioner och försök inte tajma börsen. Det är grundrådet, men vänder börstrenden ned långsiktigt något år, undvik att återinvestera utdelningarna. Eventuellt går det att sälja en del av aktierna också om ni vill vara mer aktiva, men bli bra på att tolka trender och momentum först.



Connie Nilsson: Hej. Tack för en bra chatt. Har i dag enbart aktier värda runt en halv miljon kr i min portfölj. Om jag nu vill säkra upp mitt innehav är det då rätt att satsa delar av aktieportföljen på Spiltan investmentbolag och på XACT Högutdelare? Må så bra.Tony

Marcus: Hej! De fonderna ger bra riskspridning och har relativt låg risk, men det är inte givet de ger bättre kursutveckling än aktierna du har i din portfölj. Om du verkligen vill säkra vinster i väntan på börsnedgång är det tryggare alternativ som behövs.



Louis: Hej! Köpte på mig en hög Realty Income 2014 och var med på en skön resa upp. Sålde 50 procent i juli 2016 till 69,83 USD då kursen gått starkt under lång tid. Köpte igår tillbaka för 54,51 USD. Gjorde jag rätt tror du? Avser behålla under många år och gillar månadsutdelningarna.

Marcus: Hej! Jag tror du gjorde rätt.



Johan: Hej! Vad tror du om Pricer framöver?

Marcus: Hej! Fortfarande ingen favorit...



Gusten: Vad anser du om Munters comback på Stockholmsbörsen, ska man teckna?

Marcus: Troligen blir det en bra start på börsresan: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/notering-darfor-ska-du-teckna-klimatbolaget-913781



Kristian: Hej Marcus! 1. Var kan jag läsa om dina tankar kring sparande i skog? Jag tänker på de onoterade aktierna i din portfölj. 2. Jag vill minska mina innehav i H&M och Betsson då de ligger tungt i portföljen, men undrar när jag bör göra detta nu när utdelningen är nära? Min ursprungliga tanke var att vänta till att kurserna återhämtat sig efter utdelningen under året. Förslag? Jag ska köpa dina böcker då din blog och chatt är så oerhört intressanta att följa!

Marcus: Hej! Skog känns som ett bra komplement till allt noterat jag har. Vill du minska så gör det oavsett utdelningen, det är svårt att få rätt i kursutvecklingen på kort sikt och i samband med utdelningarna. De långa trenderna i aktierna och det som skapar de trenderna väger tyngre än utdelningarna så att säga.



Mvh Thomas: Hej Marcus. Jag läste i Privata Affärer den 9 maj om det amerikanska VIX-indexet som mäter börsens svängningar. Det stängde i måndags på den lägsta nivån sedan 1993. Ska man tolka detta som en stor risk för rekyl? Även den europeiska motsvarigheten ligger på en mycket låg nivå. Även 2007 låg den nära denna nivå och då vet vi vad som hände sen. Så Marcus, hur orolig ska man vara?

Marcus: Hej! Kanske, men det är också ett styrkebesked att börsens stiger så stadigt. Historiskt sett har det de flesta gånger varit väldigt svårt att använda VIX för att förutspå börsutvecklingen.



Tenson : Vad hände egentligen med Fast Partner tidigare i veckan. Först ned 10 procent och dagen efter upp 14 procent?

Marcus: Det var precis i stängningen en dag som stamaktien dök en tia på börsen, det var nog en felrapportering eller något tekniskt.