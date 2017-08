Hernhag: Fem stabila aktier som står emot stormen

Aina: Det mumlas om kommande börskrasch och tidningarna ger goda råd om stabila aktier som ska klara stormen. Vilka fem skulle du tipsa om? Och vad tycker du är viktigast: stabil aktie oavsett utdelning eller ej, eller stabil utdelare oavsett kurskaos?

Marcus: Trygga konjunkturstabila lågriskbolag som Axfood, ICA, Heba Fastigheter, SCA och Swedish Match skulle stå emot åtminstone någorlunda. Jag tycker det är enklast att navigera utifrån utdelningstrenden, för kurserna svänger alltid mer eller mindre.

Jonas: Hej Marcus! Jag tror börsen kommer falla och att en lågkonjunktur är i antågande. Vill dock inte sitta med alla pengar på sparkonto. Är preferensaktier en någorlunda säker hamn även om det stormar på börsen. Tips på något stabilt värdepapper?

Marcus: Hej! Preferensaktierna lär i vart fall rasa mindre än industri och IT om det kommer en lågkonjunktur och börsens placerare skyr risk.

Lotten: Hej Marcus! Du som förefaller vara en lugn och sansad person, hur ser du på det sedan i juli pågående börsfallet med nya förklaringar om vad som är orsaken varje dag? Börjar raset inte bli lite väl självuppfyllande vid det här laget med ett ständigt stigande skräckindex? Tacksam för din syn på läget!

Marcus: Hej! Jag tycker rent rationellt att det är bra det går ned så vi kan köpa aktier allt billigare. Emotionellt känns det däremot inte lika bra när värdet på mina sparpengar minskar. Att låta hjärnan vinna över hjärtat lönar sig och ett börsras behöver det inte bli, även om det skulle öppna för riktigt bra köpläge.

Benke: Hej! Äntligen fredag med aktiechatten. Nu när börsen börjar bli lite skakig, har du några tips på aktier som är bra när börsen faller på 3-5 års sikt. Mina innehav nu är Beijer Alma, Betsson, Resurs Holding, Autoliv, Astra Zenica, ICA, Intrum Justia, Kinnevik och SCA. ligger tungt i Intrum Justitia.Tack för en mycket bra chatt.

Marcus: Hej! Defensiva aktier som SCA och Astra Zeneca kan nog stå emot en börsnedgång. Liksom bolagen som säljer mat.

Nicke : Hej Marcus! Tänkte så smått börja dra ner på risken och ta in ICA eller Axfood? Vilken skulle du välja om du var tvungen att välja bara en till en utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! Jag har den senaste tiden förordat Axfood, som fortfarande känns mer prisvärd trots ICA:s kursras häromdagen.

Fabian: Hej Marcus, tack för återkommande intressant fredagsläsning! Jag har sedan två år tillbaka satsat på att bygga en långsiktig portfölj. Har i dagsläget 60 procent av mitt kapital investerat i aktier (ISK) som ser ut enligt följande: Clas Ohlson (11,5 procent), Doro (9,5 procent), H&M (10,5 procent), Investor (18,5 procent), Kinnevik (8 procent) Scandichot (11,5 procent), Skanska (7 procent), Svolder (9 procent) och Swedbank (14 procent). Hur ser du på sammansättningen på portföljen samt hur jag bör resonera med de 40 procent av kapitalet som jag har på vanligt "sparkonto" i dag. Även om jag är långsiktig i mina placeringar känns det lockande att vänta med att investera ytterligare tills ytterligare nedgång på börsen. Mvh Fabian

Marcus: Hej! Det är rätt tänkt att du inte ska köpa för offensivt, det viktigaste är att vi mår bra av våra aktier. Fortsätter det ned kommer kapitalet på ditt sparkonto att kännas bra att ha, men skulle det vända upp vill du ha köpt för en del av det i alla fall. Slutsatsen blir därför den gamla klassikern att köpa lite då och då.



Mikael Gustavson: Hej Marcus! Jag har en fundering kring Concent Pref aktie som jag tidigare ägt. De har ju skjutit upp utdelningen flera gånger nu och verkar ha haft det riktigt kämpigt. Vad tror du, kan man räkna med att utebliven utdelning kommer så småningom eller är det helt kört? MVH Mikael Gustavson

Marcus: Hej! Någon slant kommer nog att komma till slut, men de samlar på sig en allt större skuld till preferensaktieägarna. Det ser inte helt bra ut, även om de jobbar på finansieringen.



Mattias: Hej Marcus. Vad tror du om att bredda portföljen med att köpa Xact Bear som en hedge?

Marcus: Hej! Det gör portföljen mer motståndskraftig mot nedgångar på kort sikt, men vänder det upp blir effekten tvärtom. Det är inte givet att det är bäst att arbeta med hävstänger och hedgar.



Krister: Hur ser du på THQ Nordic och G5 Entertanment? Finns det fortfarande läge att investera i dem?

Marcus: Sett på tio års sikt är det säkert en mycket bra bransch att vara investerad i. Just de där två chansaktierna på de här nivåerna är svårt att säga, men aktierna har i vart fall bränsle för uppgång.



Jocke: Tjena! Tycker du Investor är billig nu om man kollar substansrabatten? Känns ändå som den rusat iväg och är dyr...

Marcus: Hej! Sant. Investor ligger tungt i dyra och konjunkturskänliga Atlas Copco, vilket är ett mycket bra bolag, men risken har ökat en del. Sammantaget lockar ändå Investors substansrabatt och portfölj för den långsiktige.



Göran R: Nibes resultat för andra kvartalet var en besvikelse och en bra bit från förväntningarna. Tror du det är en tillfällig dipp och hur ser du på bolaget de närmaste åren?

Marcus: Jag tror Nibe kommer att gå bra de närmaste åren. Aktien är fortfarande inte direkt fyndvärderad, men har i vart fall blivit lite billigare.



Affe: Hej. Alltid kul med din fredagschat. Om man köper Pref-aktier i säkra bolag under inlösningskursen – finns det då någon risk? Det ger ju 4-7 procent i avkastning.

Marcus: Hej! Det finns en risk att inflationen fortsätter upp och äter upp din avkastning. Andra typer av aktier kan ge dig utdelningshöjningar, men preffar ger i regel inte det så en riktigt hög inflation efter att du köpt vore negativt. Inte för det är sannolikt, men risken existerar. En finanskris kan också ge bolagen problemen att betala ut utdelningen. Sammantaget är ändå preffar mycket bättre än sparkonton, tycker jag.



Annica: Godmorgon! Vad tycker du är bästa sättet att parkera en del likvider på en ISK? Räntekonto – är det lång eller kort man ska satsa på ? Tips? Är Svolder köpvärd i dag? Får inte fram några bra siffror på det bolaget? Note köpvärd? Klövern B eller Stora Enso R?/ Ha en trevlig helg! Annica fr Umeå

Marcus: Hej! Kortsiktigt är likvider på räntekonto det säkraste och bästa. Klövern och Svolder känns generellt som rätt bra bolag att investera i, även om jag inte säger något om timingen.



Alex: Hej, tack för en bra chatt! Syns du det är bra läge att gå in i Intrum Justitia nu när kursen backat en del? Tänker behålla dem i 3-4 år.

Marcus: Hej! Nej, Intrum måste sälja verksamheter för att tillgodose krav från konkurrensmyndigheten och tiden är begränsad. Det utnyttjar köparna, så frågan är vilket pris Intrum kan få. Jag skulle hålla mig undan ett tag till.



Tim : Hej Marcus och tack för pedagogiska böcker. Jag är nybörjare och pengarna räckte inte till en teleoperatör när jag satte ihop min utdelningslåda. Är det oklokt att vara utan en teleoperatör i en utdelningsportfölj? Annars tror jag min riskspridning är bra.

Marcus: Hej! Det går bra att vara utan teleoperatörer i portföljen, du behöver inte ha alla branscher på en gång.



Eric: Tjena! Vad tycker och tror du om Hoist nu? Aktien vägrar att lyfta. Föredrar du Hoist eller Intrum Justitia?

Marcus: Hej! Hoist känns klart bättre just nu, i Intrum är det svårt att veta vad vi får.



Ruben: Hej! Hur ska man se på ett nyintroducerat bolag som Hemcheck? De har en bra idé och produkt men ännu ingen försäljning. Trots det har aktien nästan dubblerats sedan introduktionen i våras.

Marcus: Hej! Bolag utan försäljning har alltid en riskabel aktie. De är alltid en ren chansning att spekulera i. Jag har sedan jag började med aktier i slutet av 1990-talet sett många bolag med en bra idé eller en "världsledande produkt" som sen inte lyckats sälja den, eller någonsin tjäna några pengar på den.



Nybörjaren: Hej! Hur mycket tror du Spiltan räntefond kan sjunka om börsen rasar cirka 30 procent? MVH/Nybörjaren

Marcus: Hej! 1 procent. Borde egentligen vara noll, men kreditrisken ökar om det blir riktigt oroligt så även korträntefondernas obligationer kan minska tillfälligt.



Jonas: Din nya bok; "Den enkla vägen hitta värdels bästa aktier", kan du ge en kort sammanfattning här i chatten över hur man ska gå tillväga för att hitta dessa?

Marcus: Den enkla vägen hitta världens bästa aktier är att du investerar i de bolag som skapar mest värde för sina kunder och samhället, och därmed skapar mest värde för aktieägarna, samt för tillfället är tillräckligt lågt värderade. De bästa värdeaktierna i bolag som ändå växer stadigt. Kräver en del letande, särskilt nu när mycket fortfarande är dyrt.



Nils Johansson: Hemcheck är ett bolag som noterades i år för 6 kr. Noteringen i dag är cirka 15 kr. Bolaget erbjuder möjligheter att snabbt och enkelt säkerställa att ett blodprov inte förstörs av så kallat hemolus. Vad tror du om detta bolag och priset på aktien?

Marcus: Spännande bolag, men jag kan inte värdera aktien.



Hagman: Hej Marcus,vad finns det för säkerhet bakom guld-ETF:er som till exempel GLD? Jag antar att de inte äger en stor grotta fylld med guld? Kan man lita på att man har ett värde som motsvarar guldpriset vid en eventuell finansiell kris?

Marcus: Hej! Jo, det är faktiskt rätt vanligt att råvaru-ETF:er investerar i fysiska råvaror nuförtiden. http://etfdb.com/type/commodity/exposure/physically-backed/ Fonden GLD äger guldtackor inlåsta i ett eller flera bankvalv. Trots krig och diktatur finns guldet därför kvar.



Nisse: Hej. Har lyckats med idiotin att skapa en depå med Respiratorus, Free2Move och Polyplank! Behöver jag berätta att jag ligger minus... Polyplank rapporterar i dag att de vänt skutan nu, men det syns inte på kursen! Väldigt tacksam för kommentar hur jag ska göra med dessa skräpaktier!

Marcus: Hej! Långsiktigt lönar det sig att undvika skräp. Timingen säger jag inget om, men kvalitet lönar sig i längden.



Göran G: Hallå! Mycronic har sjunkit sista året med cirka 30 procent. Vad tycker du om bolaget? Köpläge vid dagens kurs kring 74 kr?

Marcus: Hej! Det är fortfarande ett lovande bolag, även om risken är relativt hög.



Ulf: Hej, Jag förstår inte riktigt hur de stora kursrörelserna uppstår vid rapporter, om till exempel SKF levererar en dålig rapport och kursen går ner 10 procent, är det småspararna och institutionella som slänger sig på säljknappen? Eller är merparten storägare som skapar rörelserna?

Marcus: Hej! Kortsiktigt kapital rör sig ibland häftigt, medan långsiktigt och passivt kapital mer tittar på. Många hade tydligen spekulerat i en bättre rapport och säljer då när det inte blev som de trodde. Sett över flera år spelar en kvartalsrapport hit eller dit ingen roll.



Johan: Hej Marcus, tack för alla intressanta böcker och bloggar. Hur ser du på köp av preferensaktier på lång sikt i dagens läge med skakig börs och stigande räntor? Någon preferensaktier som sticker ut positivt i det långa perspektivet?

Marcus: Hej! Jag gillar fortsatt preffar som ger cirka 7 procent. Jämfört med räntor och inflation lockar det och risken är överkomlig då.



Charlie: Hej Marcus! Äntligen fredag och din chat! Två frågor: Funderar på att köpa in mig i Etrion – de lägger i stort sett alla ägg i en korg, Japan, men jag är förhoppningsfull vad Lundinfamiljen kan göra med bolaget... Vad anser du? Opus – dålig rapport i dag och jag har redan köpt med 6,12 som kurs. Ligger med cirka 20 procent av portföljen men funderar om det nu är läge att fylla på med tanke på deras internationella tillväxtplan – vad tycker du?Tack på förhand och trevlig helg

Marcus: Hej! Båda aktierna du nämner är chansaktier. Potentialen finns där, men det är mycket svårt att säga när ett eventuellt kurslyft kommer.



Olof: Hej! Jag köpte nyligen Hexpol bland annat för dess utdelning men såg nu att det nog var bonusutdelning som gjorde att utdelningen var hög just i år. Vad tror du i stort om Hexpol. Om inte utdelningen förblir hög försvann ett av mina argument. Hexpol har backat cirka 6 procent i år.mvh Olof

Marcus: Hej! Hexpol är ett bra tillväxtbolag och den ordinarie utdelningen är stigande om än från låga nivåer. På 5-10 års sikt blir det nog en bra investering.



Stefan Björklund : Hej Marcus!Vad tror du om Novo Nordisk på kort respektive lång sikt? Mvh Stefan

Marcus: Hej! Långsiktigt stabilt, kortsiktigt osäkrare.