Hernhag: En bra chansaktie för den som vill ha lite risk

Erik: Hej Marcus! Vad har du för tankar angående Anders Lönners nya företagsbygge med Karo Pharma? Vad tror du det beror på att det fortfarande inte finns någon riktig analys på det växande bolaget? Verkar som att det går under radarn...!?Mvh

Marcus Hernhag: Hej! Jag tycker det är en bra chansaktie att ha i portföljen om man vill ha lite risk.

Janne: Godmiddag! Har plötsligen 4 miljoner att investera i värdepapper. Är ”ung” pensionär och tillika ”fattigpensionär” det vill säga låg pension. Ser nu en möjlighet till en ny ”pensionsförsäkring” via mitt oväntade kapital. Hur ska en aktieportfölj se ut enligt dig om jag önskar åtminstone 8 procents avkastning i utdelning på mitt kapital?

Marcus Hernhag: Hej! Bygg en bra aktieportfölj. Grunda med investmentbolag och några bra utdelningshöjare. För säkerhets skull också en företagsobligationsfond. Ha en årslön i likvider för konsumtion eller mer köp i aktier om börsen går ned långsiktigt.

HL: Marcus, hjälp mig! Håller på att sälja en del av mina aktier på mitt VP-konto för att minska min aktierisk samt att få loss lite pengar så att mina pengar kan förvaltas av Private Banking i en av deras lågrisklösningar. Per automatik (eftersom jag ej har så mycket kunskap inom området) vill jag ju sälja de aktier som går bra just nu och behålla de som går sämre för att "vänta in" att de sämre går upp igen... (ej något behov av pengarna varken nu eller inom kommande åren). Har på mitt VP följande vikt: Öresund (3%), Acando (1%), Catena (1%), Creades (4%), Essity (22%), SHB (1%), Hufvudstaden (3%), Investor A (24%) plus B (19%), Saab (7%), SCA B (5%), Volvo A (10%). På VP-kontot finns totalt 3 miljoner kr. VP-kontoaktierna är ärvda så jag har inga inköpsbelopp för dessa. Hur mycket rekommenderar du att jag säljer? Undrar också hur du ställer dig till PB? Eftersom de investeringar som jag själv gjort gått dåligt så behöver jag verkligen hjälp med att förvalta mina pengar, det är så stressande att köpa fel hela tiden.

Marcus Hernhag: Jag tycker det ser ut som att du har en bra portfölj. Om du mår bättre av private banking-avdelningens lågrisklösning ska du ta den, men generellt rekommenderar jag att man gör affärerna själv. Med ärvda aktier på ett vanligt VP-konto får du betala en hel del skatt på reavinsten också om du säljer.



Arto: Hej Marcus! Hur kan en sättning på nära 50 procent vid ett rapporttillfälle, som för Rovio, hända över huvud taget? Var analytikerna förda bakom ljuset? Har inte Rovio kommunicerat? Skulle de ha vinstvarnat långt tidigare?

Marcus Hernhag: Hej! Ett så stort fall så snart efter en IPO är förvånande och tyder på att marknaden känner sig grundlurad om tillväxten. Förvisso vet alla om att spelförsäljning är lite nyckfullt och så, men det kan bli någon form av grupptalan eller stämning framöver. Jag tror inte Rovio visst om det här förrän nu, men att missa förväntningar så grovt ser inte alls bra ut.



Olle: Hej! Vilket investmentbolag tycker du känns mest köpvärt just nu?

Marcus Hernhag: Hej! Värderingsmässigt Investor som har störst substansrabatt. Gillar även Bure. Jag önskar att Latour och Lundbergs kunde få en del substansrabatt snart.



Sven: Tre stora investmentbolag, är det gott nog riskspridningsmässigt, för ett månadsspar på lång sikt?

Marcus Hernhag: Det korta svaret är ja.



Nils: Hej, jag äger Cinnober som gick på en rejäl pump igår. Hur tänker du när stora innehav i portföljen går rejält ned?

Marcus Hernhag: Hej! Jag försöker alltid titta mer på bolaget än på aktien. Så länge bolaget fortsatt ser bra ut så kan jag fokusera bort från aktiekursen som kan svänga mycket.



Herr Kal: Hej Marcus, har genom åren haft en del riktiga favoritaktier som fått ligga kvar länge och som givit en god avkastning. En av mina riktiga favoriter har dock inte gått lika bra men jag hittar ingen anledning till det, vad har du för åsikt om Collector bank? Vågar man köpa på sig mer eller är det dax att ge upp?

Marcus Hernhag: Hej! Collector Bank går än så länge bra, men de kommande åren kan de få problem med utlåningen till bostadsprojekt. Ett sannolikt bra bolag som riskerar en tillfällig svacka... jag säger behåll dina aktier. Varken öka eller minska.



Erki: Tjenare Marcus, kan du förklara varför Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure föll nästan 11 procent igår? Behålla eller sälja av? Mvh Erki

Marcus Hernhag: Hej! Jag gissar det handlar om att utdelningen och avkastningen planar ut så att säga, att marknaden hade hoppats på mer än vad ledningen guidar för. En chock att kursreaktionen blev så stor. Jag avvaktar och funderar vidare hur jag ska göra, men långsiktigt tror jag inte det är någon fara. Att finansiera miljövänliga projekt borde höra framtiden till.



Anna: Hej! Vad tycker du om investmentbolagen Volati och Svolder? Kan Svolder vara ett bra alternativ till en småbolagsfond? Hur tror du småbolagsmarknanden kommer utveckla sig den närmaste tiden? Trevlig helg när det är dags!

Marcus Hernhag: Hej! Svolder är ett bra alternativ till småbolagsfond, ja. Volati är ett långsiktigt intressant investeringsbolag, men vi får se när kurstrenden blir stadigt uppåt.



GR: SAS pref ligger långt över inlösenkursen. Vad är motivet till detta?

Marcus Hernhag: Direktavkastningen är mycket högre än risken i preffen numera, så aktien har handlats upp. Sannolikt blir preffen inlöst inom ett år så det blir en kursförlust om man köper på de här nivåerna. Direktavkastningen minus den kursförlusten blir den totalavkastning som marknaden anser vara rimlig utifrån SAS risker.



Amy: Hej! Köpte Evolution Gaming när den föll. Behålla eller sälja med den vinst jag har nu?

Marcus Hernhag: Hej! Jag lutar åt att du ska behålla, men inga träd växer till himlen och värderingen i Evolution är mycket hög.



Amy: Hej! Har ägt aktier sedan ISK infördes men undrar nu om det är fortsatt lönt att handla inom dessa. Ligger just nu mycket back. Känns inte roligt att sälja när man ligger på minus och dessutom får man ju betala skatt på innehavet. Hur ser du på det?

Marcus Hernhag: Hej! Du måste hitta en aktiestrategi som passar dig. Börsen är upp marginellt senaste året så väljer vi de bästa bolagen och bara äger dessa passivt borde vi få minst börsindex avkastning.



Annika: Hej! Sitter med 21 procents förlust på Collector och börjar tröttna. Hur långt ner i källaren ska den, är det lönt att behålla eller bara klippa förlusten och sälja?

Marcus Hernhag: Hej! Collector klarar säkert biffen som företag sett på fem år och längre tid, men jag vet inte när aktien till slut vänder upp. Hur du ska göra beror på om du är aktiv eller passiv som investerare. Är du aktiv ska du undvika aktien så länge den långa kurstrenden är negativ och återkomma när det tydligt bottnat och vänt upp.



M: Hej! Hur tror du Spiltans Högräntefond skulle klara sig om räntorna stiger rejält?

Marcus Hernhag: Hej! Jag vill minnas att fonden har en rätt stor andel obligationer med rörlig ränta, så det skulle nog gå rätt bra.



Pivve: Hej Marcus. Hur tycker du man ska agera angående budet på Nordax? Är det rimligt att tro att budet kommer höjas? Vad händer om man tackar nej till budet på Nordax?

Marcus Hernhag: Hej! Budet ser ut att ligga på rimliga nivåer. Troligen går budet igenom och de som inte tackar ja blir till slut tvångsinlösta.



Bob: Hej Marcus! Jag har en tanke om att fokusera på utdelningsbolag och försöker vikta om min portfölj. Är 31 år och har lång horisont framför mig och i dagsläget är jag viktad cirka 40 procent mot börsen. Sitter i dag på 7 150 Alelion, 2 250 stycken Betsson, 55 stycken Marine Harvest och 1 050 stycken Mr Green. Har dessutom 1 200 Resurs, 65 000 Shamaran, 100 Swedbank, 5 000 Tangiamo och 1 500 Tele2. Som du ser ligger jag fortfarande lite spretigt, min fråga till dig är, är det värt att sälja av mina chansbolag såsom Shamaran / Alelion? Shamaran har jag legat i sen 2012 och har således en stor minuspost där just nu. Ska man ligga kvar ytterliggare ett år och se vad som händer eller är det bättre att ta förlusten och lägga i nått stabilare? Något annat generellt tips du kan ge mig angående min portfölj? Tack på förhand!

Marcus Hernhag: Hej! Svårt att säga exakt när du ska sälja, men det borde löna sig att du på sikt fokuserar strategin och innehaven mot måttligare risk och där bolagen stadigt tjänar pengar.



Jonny: Hej Marcus. Läst dina böcker och försöker ta lärdom av det du skrivit för att skaffa mig kunskap och en egen strategi. Långsiktighet är en viktig del, men angående värdeaktier, avkastning, vad rekommenderar du här?

Marcus Hernhag: Hej! Det som är viktigt är att vi får en avkastning som är god jämfört med riskerna vi tar. Ju lägre risk desto lägre avkastning kan räknas som bra.



Sune: Hej! Igår på "uppesittarkväll" pratades den en del om "torrt krut", det vill säga att alltid ha pengar tillgängliga för eventuella nedgångar. Ligger du fullinvesterad, eller har du en "krigskassa". Vad är din rekommendation kring detta?

Marcus Hernhag: Hej! Jag är mer eller mindre fullinvesterad, men har lite krut vid sidan av plus stora kassaflöden från alla utdelningar. På så vis kan jag lätt gilla läget när det går ned och se det som köplägen som öppnar sig.



IH: Hej Chatman! Vad tror du om Hexpol, som gått ner mycket sista året, dags för vändning? Samma fråga beträffande NetEnt i helt annan bransch. Trevlig helg!

Marcus Hernhag: Hej! Det går trögt för båda bolagen och jag vill se att tillväxt och annat börjar ta fart igen innan jag blir positiv.



Chris: Hej! Har du några förslag på någorlunda säkra företagsobligationer? Funderade på Soltech men någon expert tyckte att det var för riskfyllt! Tack! /Chris

Marcus Hernhag: Hej! Tyvärr finns det knappt några enskilda företagsobligationer som vi vanliga privatplacerare kan investera i. Fonder är det enda alternativet med både vettiga kreditrisker och riskspridning.



niklas: Lundbergs gör en 1:1 fondemission. Min fråga är, varför gör de det? Kan inte hitta någon information varför de gör det?

Marcus Hernhag: Fondemissioner binder kapital i bolaget rent redovisningstekniskt. Kan vara en fördel för finansiärer att se. Ingen avgörande skillnad eller förändring alls för vanliga aktieägare mer än att antalet aktier förändras.



Perra: Hej!Kort fråga: Vad händer i HASI? 10 procent ner igår? Har du koll? Tack på förhand!

Marcus Hernhag: Hej! Marknaden är besviken på rapporten och guidningen. Trist utveckling, men jag tror bolaget står starkt men funderar vidare ett tag till.



Micke: Hej Marcus, i en eventuell närtida börskrasch – hur kommer investmentbolag som Kinnevik och Investor prestera då? Bättre eller sämre än index?

Marcus Hernhag: Hej! Långsiktigt har de slagit börsindex, men rent statistiskt sett är betavärdena för Kinnevik och Investor över 1 så de svänger mer än index. Det indikerar att de skulle kortsiktigt gå sämre än index om det går ned, men det behöver ju inte bli så i praktiken bara för det.



Per: Har du någon förklaring till varför Resurs har sänkt sin utdeling. Är du tveksam til aktien på lång sikt?

Marcus Hernhag: Det har de inte på årsbasis. Det som hände var att de införde halvårsutdelningar.