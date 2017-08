Hernhag om dåraktiga kursrusningen

Perka: Hej och tack för en bra chatt. Jag funderar på utsikterna för Global X SuperIncome Preferred (SPFF) och New Mountain Finance. Jag tror att du sålt dessa och verkar inte rekommendera dem längre. Är det något speciellt som hänt med dessa?

Marcus: Hej! Jag sålde SPFF i november då jag låg rätt tungt i svenska preferensaktier och kurstrenden var ned utan att jag riktigt förstod varför. Jag satsar på svenska preffar i stället mer som strategi, inte för att amerikanska behöver vara fel. New Mountain har jag kvar och funderar på att öka i nu när kursen backat något och dollarn är ner en del också.

Tommy: Hej, vad är det som händer i Huvudstaden C, vilken kursrusning?

Marcus: Hej! Handeln i C-aktien är tunn så förklaringen till den till synes dåraktiga kursrusningen är att några få aktörer tittar enbart på kurstrenden och struntar i aktien.

niklas: Jag läser dig var fredag. Jag har en fråga, kan du förklara varför Hufvudstaden C:s aktie gått upp till 430 kr på några dagar, 100 procent i år och cirka 30 procent igår, torsdag? Substansvärdet är 144 kr per aktie. Jag har inte sett något uppköpserbjudande från någon eller Fredrik Lundbergs slå i hop båda bolagen? Hoppas jag kan få ett svar på frågan! Ha en bra fredag. niklas

Marcus: Det är som jag skrev i tidigare svar på den frågan en galen och omotiverad kursrusning så bara kan ske för att det är sådan liten handel i C-aktien.

Putte: Hej Marcus! Fundering kring DGC One AB, hittar denna under ''okategoriserade'' i min aktieportfölj? Vad kan detta bero på? Kan inte se kursen och dylikt.

Marcus: Hej! DGC blev uppköpta och avnoterade. https://www.dgc.se/Investerare/Press/Pressmeddelanden/Nyheter/?itemid=1344296 Det blev en bra affär för dig, men du har antagligen inte tackat ja till budet för då hade du redan fått pengarna. Nu blir det tvångsinlösen vilket är en process som kan ta ett par år, men kontaktar du bolaget får du nog hjälp att tacka ja i efterhand.



Kjelle: Tjena Marcus. Hur ser du på trenden, är den fortfarande uppåt på börsen eller kan den ha vänt nedåt?

Marcus: Hej! Den långa trenden på börsen är upp men den korta är ned.



Johnny Cash: Hej, hur ser du på Novo Nordisk? Jag ligger på minus och vet inte om jag ska behålla eller sälja. Tack för en bra bok!

Marcus: Hej! Jag gillar i grunden Novo men det är bara att inse att det inte är någon lätt väg de har med prispress och annat. Trots allt tycker jag du kan behålla då de är ledande på det som de gör. Med lite tur går de mot bättre tider nu efter en tid av sänkta prognoser.



Gittan: Hej Marcus, jag har Getinge som inte gått bra i min portfölj. Ska jag delta i nyemissionen?

Marcus: Hej! Om Getinge inte är något riktigt stort innehav för dig så, ja. Långsiktiga aktieägare stöttar sitt bolag och tror på sitt bolag och deltar därför. Annars sälj. Jag har varit skeptisk till Getinge länge, men förr eller senare vänder de nog på skutan.



Glenn: Om svensk styrränta gradvis stiger till 3 procent, vad bedömer du att direktavkastningen på Akelius Balder pref borde vara den dagen?

Marcus: Preffarna styrs mer av de långa räntorna än de korta och lite högre räntor är redan inräknade i kurserna tror jag. För att svara på din fråga tror jag att om styrräntan höjs till 3 procent så kommer direktavkastningen för Akelius stiga med minst 2 procentenheter, vilket innebär en aktiekurs på 250 kr. Sen i nästa lågkonjunktur sjunker räntan och kursen återhämtar sig upp mot 300 kr igen.



Palle Eghjort: Balder har annonceret at de vil optage et lån og betale Balder preference aktierne ud. Til hvilken kurs vil det ske? I dag er kursen cirkaa 348 – og hvordan sker transaktionen for os der har Balder prefernce aktier? mvh

Marcus: Balders preferensakties inlösenkurs är 350 kr. Beslutar bolagets styrelse om inlösen behöver du inte göra något, dina preferensaktier kommer att försvinna från din depå och ersättas med pengar automatiskt.



Glenn: Hej! Vad tror du om portföljen Castellum, Skanska, Handelsbanken, Axfood och Balder pref? John Deere

Marcus: Hej! Det är en stabil och defensiv portfölj. Sov gott om natten med den.



Fredrik: Tjena! Hemfosa eller Atrium Ljungberg? Bonava eller Skanska? Tack!

Marcus: Hej! Då säger jag Hemfosa coh Skanska.



Joakim: Hej Marcus! Förut skrev du om Fortnox som ett intressant bolag. Hur ser du på bolaget i dag efter den senaste rapporten? Aktiekursen har stigit kraftigt under de senaste tolv månaderna och sedan den avbrutna affären med Visma. Är aktien fortfarande köpvärd?

Marcus: Hej! Det är fortsatt en bra chansaktie. Bolaget går mer eller mindre som tåget. Långsiktigt är det nog en bra aktie, men risken är hög.



Glenn: Hej! Jag stör mig allt mer på att utländsk källskatt undanhålles i tre år. Det för att ränta på ränta-formeln går långsammare. Tror du att Avanza kan komma att lösa detta så att 1) all källskatt betalas tillbaka och 2) att de inte behöver undanhålla den i tre år?

Marcus: Hej! De kan nog fixa så att all källskatt återfås, men tiden det tar är nog som det är.



Annas: Hej Marcus! Tack för den signerade boken. Ska bli spännande att läsa den. Vad tror du om Bilia? På lite längre sikt. Ska man ta rygg på Mats Q? Bra utdelning, ju. Och så vill jag tacka för tipset att behålla mina Tele2. Det blev ju till slut en bra affär!

Marcus: Hej! Bilia är nog ingen dum placering efter nedgången. Varför inte ta rygg på Q. Trevligt att dina Tele2-aktier gått upp i kurs.



Robban: God morgon Marcus! Jag var med i en nyemission i Diamyd Medical och betalade in det förtryckta beloppet på en avi märkt Swedbank. Problemet är att jag inte har fått några aktier eller annat bevis på min inbetalning. Vid kontakt med Swedbank kunde de se att pengar dragits men hade ingen förklaring till att jag inte erhållit några aktier. Ska jag känna mig blåst nu och gå vidare? Eller vad göra? Jag är nybörjare och ska väl egentligen inte hålla på med lottsedlar. Tacksam för svar

Marcus: Hej! Så konstigt. Vad svarar bolaget? Om du fick en avi undrar jag också om det var till samma depå som dina befintliga aktier som de nya aktierna skulle?



"Biolen": Hej Marcus! Har blivit trött på Sparbankens skitdåliga ränta på deras fasträntekonto. Tänker flytta över till kanske någon av Spiltans fonder eller Klöverns pref. Vad tycker du och du har säkert flera bättre förslag? H// Biolen

Marcus: Hej! Jag gillar Klöverns pref och andra preffar som ger runt 7 procent i direktavkastning. Spiltans räntefonder ger lite mindre avkastning, men har också lägre risk.



Fred: Hej! Kanon med chatten. Varför strilar både Betsson och Kindred sakta nedåt? Bolagen går bra och har hög utdelning/avkastning. Är det rätt tid att gå in med större investering i dem båda? Att investera cirka 200 000 kr i var och en av dem och låta ligga långsiktigt. Ha en bra helg!

Marcus: Hej! Speloperatörerna är inte så säkra som man kan tro i tider av reglering och allt fler varumärken som slåss om kunder via bonuserbjudanden. Jag avråder inte från sektorn, men vinstutvecklingen känns generellt lite osäker. Med lite tur vänder till exempel Betsson upp en bit.



Erik: Hej Marcus! Jag funderar på att ta in Autoliv till min portfölj. Hur går dina tankar kring bolaget? Som du kanske vet har aktien tappat väldigt mycket sedan kvartalsrapporten. Läge att hoppa in på nivåer runt 850 kr?

Marcus: Hej! Bolaget är egentligen väldigt bra, men aktien är svår. Lite oroande marknadssignaler från del av av fordonsindustrin kan fortsätta att pressa.



Klas: Hej, efter lite tvätt och koncentration i portföljen, är Karolinska Development AB ett case för en del i en riksportfölj?

Marcus: Hej! Enkla svaret är nej. Känns inte som de är värda risken.



x: Har du koll på var Samhällsbyggnadsbolaget pref tar vägen? Har inte sett någon klar info om vad som händer.

Marcus: Det är på väg, utbetalning till de i Högkullen som accepterat budet påbörjas omkring i dag. Sedan kan SBB Pref noteras på First North.



Nils: Tja! Vad är din första reaktion på följande portfölj: Skanska, Beijer, Alma, Investor, Haldex, MQ, Kinnevik, BeWork, Tele2, H&M, Castelllum, Starbreeze och Tobii?

Marcus: Hej! En rätt bred och bra portfölj med både värdeaktier och tillväxtaktier.



Åke: Vad jag kan se så har inte utdelningen på Astra kommit. Borde inte utdelningen på Astra ha skickats ut? Jag har sett olika utdelningsbelopp. Hälsningar

Marcus: Astra handlas utan halvårsutdelningen sedan den 10 augusti, men utbetalningen kommer först den 11 september. Det exakta utdelningsbeloppet kan skilja sig lite beroende på vilken valuta och valutakurs som gäller när utdelningen avskiljdes från aktien eller när den utbetalas.



Mikael: Hej! Igår kom ångesten över RaySearch och kursraset. Vågar man hänga kvar eller måste man sälja. Behöver inte pengarna akut men vill inte bli av med allt såklart!

Marcus: Hej! Det är tillväxtsatsningar som tynger marginalen, så på sikt lönar det sig nog att behålla aktien. Kortsiktigt kanske det kan bli lite skakigt.



kerstin: Aktier i Axfood, Amasten pref, Castellum, Hexpol, H&M, Investror, Kinnevik, Net Entertainment, Resurs. Kan jag sova lugnt?

Marcus: Ja, det tycker jag allt!

Playa: Jag har avslutat en kapitalförsäkring på grund av för höga avgifter från banken. Jag kommer att flytta pengarna till Avanza och Skandiabanken. De har bättre courtageavgifter. Jag avslutade kapitalförsäkringen i slutet av juni och försöker vänta tills nästa uppgång eller närmar vi oss ras på börsen? Har du några råd?

Marcus: Timing är svårt, men just nu lönar det sig att ligga utanför börsen när många kurser faller. Svårt att säga när det vänder upp, men jag gissar det sker senare i höst.