Hernhag: Chansaktierna jag INTE rekommenderar

Daniel Brunnsborrare : Hej! Det kom tips om bland annat Eniro och Braincool i början på veckan. Jag köpte på mig en del av båda och de har ökat rejält. Ska man sälja eller chansa och behålla tror du? Mvh

Marcus: Hej! Eniro riskerar företagsrekonstruktion om deras räddningsemissioner inte går igenom. Braincool är ett förhoppningsbolag. Jag rekommenderar inte någon av aktierna.

My : Hej Marcus! Passar en preferensaktie i en utdelningsportfölj? Jag har bra spridning bland branscherna redan. Vilken är din favorit bland preffarna på fem års sikt?

Marcus: Hej! Preferensaktier passar bra i en utdelningsportfölj. Klövern och Volati är två preffar jag gillar.

Mike: Om du tvingas välja mellan Klövern eller Hemfosa, vad väljer du då?

Marcus: Klöverns pref och Hemfosas stamaktie. :-)

Janne: Är det din förtjänst att det går bra för dina rekommendationer Braincool och Lauritz?

Marcus: Jag har aldrig rekommenderat de aktierna.



Britten: Gomorrn! Vad tycker du, ska man ta smällen och sälja Intrum J? Köpte i tron att samgåendet skulle stärka företaget, men nu verkar det som att det blir en jättedyr affär för dem med alla astronomiska juridiska kostnader. Finns en möjlighet att vänta ut så att fallet inte blir så kännbart tror du? Mycket tacksam för din synpunkt.

Marcus: Hej! Det finns en hel del bra affärsverksamhet i grunden, men för det kommande halvåret är osäkerheten stor kring vad bolaget får för verksamheterna som ska säljas. Det lär nog ta tid innan Inturm vänder.



Göran: Hej Marcus. Vad tror du om Preservias preferensaktie?

Marcus: Hej! Ännu ett ungt fastighetsbolag med nästan misstänkt hög direktavkastning på preferensaktien. Inget som lockar.



Eva: Hej! Finns det någon fördel med Bonava jämfört med Skanska? Tack! / Eva

Marcus: Hej! Bonavas fokus mot bostadsbyggande innebär ju större potential om just den delen av marknaden går bäst. Och omvänt om det går sämre.



Mr Green: Hej! Tror du att Klövern kommer att kunna öka sin utdelning regelbundet de närmaste tio åren? Om du skulle välja mellan Omega Healthcare och Realty Income på 10+ års sikt, vad skulle du välja då? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Det kan nog Klövern klara av om räntorna inte sticker iväg uppåt. På tio års sikt skulle jag välja Realty Income, som har en lägre riskprofil. Omega har en del slagsida mot fastigheter vars hyresgäster är beroende av Medicare och Medicaid, alltså högre politisk risk.



Tårsten: Hej!Hur bedömer du risken i Sdiptech pref?

Marcus: Hej! Den känns klart hanterbar. Bolagets intjäning och verksamhet duger gott, men preferensaktiens kurs är nära inlösenkurserna så jag ser ingen uppsida kursmässigt. Direktavkastningen är helt okej trots det.



Sven: Hej Marcus! Hur säkert är det att spara i kapitalförsäkring eller ISK? Jag åsyftar om banken går i konkurs, vilka belopp är säkra? Jag tror detta är bra för alla att veta. MVH Sven.

Marcus: Hej! Värdepapper i KF och ISK är mycket säkert även om banken går i konkurs. Dina likvider på de depåerna är däremot inte lika säkra.



Lena: Hur ser du på Balders preferensaktie? Dags att sälja? Vilken är inlösenkursen?

Marcus: Inlösenkursen är 350 kr och Balder kallar i dag till extrastämma för att besluta om att lösa in preferensaktien till den kursen. Sälj direkt över börsen om du behöver kapitalet till annat, annars behåll och få den såld/inlöst till 350 kr automatiskt.



Beatrice: Hej Marcus! Tack för kunskap och inspiration! Jag håller på att bygga upp en utdelningsportfölj. Placeringshorisont mer än tio år. Månadssparar 5 000 kr/månad. Tycker du att något saknas eller är något överflödigt? Nordea, Clas Ohlson, Fenix Outdoor, Skanska, Castellum, Axfood, Fortum.

Marcus: Hej! Din portfölj ser i det stora hela bra ut.



Daniel: Hej Marcus. Jag saknar någon fastighetsaktie i min portfölj. Vilken skulle du köpa? Detta är till min långsiktiga portfölj/utdelningsportfölj. Tack för en bra chatt! Med vänlig hälsning Daniel

Marcus: Hej! Mina personliga favoriter är Castellum och Hemfosa, men till exempel Balder och Wallenstam ger lägre direktavkastning och mer tillväxt.



Rurik: Hej Markus! Jag har cirka 2,5 miljoner i fonder (DNB Tek, MS Asia Opp, PrioNilsson, Spiltan a/f), som jag avser att sälja. I våras hade jag ett plus på cirka 20 procent, men efter sommarens oro på börsen är hela ökningen borta. Jag tänkte placera kapitalet i obligationer och preffar. Jag har redan köpt för cirka 150 000 kr i Estea, som ger en avkastning på 6,7 procent med utdelning fyra gånger per år. Vad anser du om den obligationen? Jag har funderat på Klövern preffar. Vore tacksam att få tips på bra placeringar med hygglig utdelning. Hur många olika värdepapper bör man ha och hur tycker du att man ska fördela kapitalet i procent på olika värdepapper. Jag är 85 år, pigg och efter åldern frisk, men vill inte ha för mycket bekymmer om mina placeringar. Jag följer dock dagligen utvecklingen på börsen.

Marcus: Hej! Esteas båda kapitalandelsbevis gillar jag. Det har gått bra hittills för dem. Fördela kapitalet ganska jämnt mellan dina innehav och satsa på en 5-10 olika placeringar.



lel: Jag tycker att Glycorex har ett bra koncept, men undrar varför aktiekursen ej går upp. Har ni någon förklaring till detta?

Marcus: Glycorex utveckling de senaste tio åren är svag. Försäljningstrenden är inte ens uppåt och bolaget tjänar knappt pengar. Kurstrenden är därefter.



Kerstin: Tack för böckerna!!! Vad tror du om Siemens aktier? Väntar gärna en vecka på svar om du är osäker i dag.

Marcus: Siemens är inget bolag jag följer, så jag kan inte säga så mycket, tyvärr.



Rut: Hej Marcus! Och tack för de inspirerande böcker du skrivit, har fått mycket tips från dem. Har vågat mig på ett sparande med en portfölj av Latour, Industrivärden, Investor, Kinnevik, Hemfosa, Nibe, Nordea, Ica Gruppen, Resurs Holding och Skanska. Hur ser du på den fördelningen?

Marcus: Hej! Den fördelningen ser mycket bra ut.



Tårsten: Hej! Vilken totalavkastning torde Investor ge på denna kurs vid buy-n-hold?

Marcus: Hej! Sett över många år 10-15 procent i genomsnitt per år.



Hans Andersson: Hur blir det med Nordnet-aktierna?

Marcus: Nordnet blev uppköpt och avnoterades i februari. Tackade du inte ja väntar tvångsinlösen.



William : Hej Marcus! Jag vet att de flesta förespråkar 10-15 aktier per portfölj för riskspridningens skull och att har man för många aktier så kan man lika gärna ha en indexfond. Själv har jag varit trigger happy och köpt på mig 31 bolag varav nio investmentbolag (16 LargeCap, tolv MC, två SC och ett utländskt). Logiken är att aktiva portföljer med det uttalade målet att slå index har mer än 30 innehav, alltså bör även min portfölj teoretiskt klara det. Tänker jag fel?

Marcus: Hej! Riskspridning i form av 10-15 aktier är bra, men jag tror inte jag sagt något om indexfond i stället för många aktier. Du kan ha så många aktier du tycker dig vilja ha och har tid för. Väljer du rätt aktier och tar rätt beslut slår du index, om det krävs mer än 30 aktier vet jag inte men det kanske passar din förvaltningsstil.



Undrande: Hej Marcus! Jag väntar med spänning på leveransen av din tredje bok.Vad tror du om de robottjänster som börjar poppa upp? Exempelvis den hos Nordnet? Mvh Stig-Åke

Marcus: Hej! Det är en spännande utveckling. Robotrådgivning blir nog en del av en helhet.



Jan i Mellby: Hej Marcus! Läser i denna stund din nya och senaste bok som är mycket inspirerande! Jag har en stor mängd Investoraktier i en depå (30 000 stycken) det vill säga egentligen alldeles för många, "inlåsta" i depån. Jag tvekar på att sälja för att köpa annat till min ISK på grund av skatteeffekten. Kan du ge mig ett gott råd: bör jag sälja delar av depån och köpa annat i ISK:n och i så fall vad vore i dessa tider vettigt att ersätta delar av Investor med? Jag strävar efter god direktavkastning! Stort tack på förhand./ Jan i Mellby

Marcus: Hej! Jag lutar åt att du borde sälja av en del av Investoraktierna och köpa till exempel Kinnevik i ISK i stället. Blir bättre riskspridning då, även om Investor ensamt inte behöver vara så tokigt.



John: Hej Marcus! Hoppas kunna få hjälp med mina funderingar. Vill sätta ihop en utdelningsportfölj och vill ha några bolag för framtiden med ett visst mått av krydda. Kan Kindred och Netent vara två bra kandidater? Framför allt den sistnämnda blir jag lite fundersam över när jag på börsdata ser att utdelningsandelen för 2016 och vad det verkar 2017 ligger över 100 procent. Vet du någon orsak till detta och om det är troligt att de åtminstone kan hålla nuvarande utdelning om de fortsätter växa? Hade varit intressant med din syn på detta!

Marcus: Hej! Netents kassa och stigande vinst gör att de varit offensiva i utdelningshöjandet. Någon sänkning blir det nog inte, men vinst och kassaflöden måste fortsätta upp om bolaget ska kunna höja utdelningen mer.



Lotta: Hej! XACT högutdelande för riskspridning och direktavkastning och tillväxtföretag som Netent och Mycronic och lite Nibe, Vitec, Resurs, Swedish Match, Hemfosa och investmentbolagen Investor, Industivärden och Kinnevik (dessa tre tillsammans utgör 25 procent av protföljen). Är det en OK portfölj tycker du? Tar gärna emot förslag på bolag att komplettera med, funderar på Skanska och Bilia. Vänliga hälsningar, Lottis

Marcus: Hej! Ja, det är en bra portfölj. Både Skanska och Bilia skulle passa som tillskott.



Mårön: Vad gillar du tekniksk analys? Försökt följa DIanalys med dåligt resultat.

Marcus: Teknisk analys kan komplettera andra sätt att värdera och vaska fram aktier.



Pege: Hej Marcus, närmar mig slutet på din senaste bok och försöker förstå: Kan Coor ses som värdeaktie eller är det för tidigt? Industrivärden, Latour och Investor, är det för många av "samma sak"?

Marcus: Hej! Coor känns lite som ett mellanting. Varken klassisk värdeaktie just nu eller sprattlande tillväxtbolag. En helt okej investering oavsett. Industrivärden, Latour och Investor har ändå ganska olika innehav, så det är inte direkt fel med alla tre i en portfölj.



TO: Hej jag sparar i cirka tio investmentbolag, dock minskar Melker Schörling och Lundbergsföretagen direktavkastningen. Vad tror du om att lägga till Xact högutdelande eller Castellum/Handelsbanken för att öka direktavkastningen? Jag har främst ovanstående investmentbolag för att öka portföljvärdet på sikt, och sekundärt för deras utdelningar.

Marcus: Hej! Det låter som bra idéer.



M: Hej Marcus! Anser du fortfarande att Crown Castle är värt att investera i?

Marcus: Hej! Bolaget känns väl dyrt just nu, vänta på rekyl.



stefan: Hejsan, Fortum som jag köpt på mig efter hand, lite på grund av hyfsad direktavkastning och att de ser bra ut tekniskt sett, ska man köpa fler eller alternativ till dessa?

Marcus: Hej! Även om elbilen är på väg och en del kärnkraft på väg bort borde elpriset gynnas framöver, så är Fortum inget bolag som jag tycker vi ska bli överviktade i, utan ha ett medelstort innehav. Alternativen är tyvärr få på nordiska börserna.