Hernhag: Bolagen jag hellre investerar i än e-handelsbolagen

R: Du nämner e-handelsbolag framför dem som har butiker. Men är inte e-handelsbolag också knepiga med tanke på att konkurrens och marginaler blir låga? Och drakar som Amazon som går mot oligopolliknande förutsättningar? Hur kommer det sig att inte de har mer nedslag från konkurrensmyndigheter förresten, då andra bolag med lägre dominans ofta får krav på sig, eller att affärer inte ens får göras?

Marcus: Amazon växer av egen kraft och det är oftast okej för myndigheterna så länge de inte missbrukar sin ställning. E-handelsaktier är ingen räkmacka, men i vart fall har de samhällets utveckling i ryggen. Bättre än motsatsen. Sen investerar jag ännu hellre i bolag som levererar teknik eller lagerlokaler till e-handlarna. Det är ju svårt att gissa vilka e-butiker som verkligen blir lönsamma på lång sikt och inom vilka sektorer det blir.

K: Hej, vad tycker du om Etrion och Karolinska Development?

Marcus: Hej! Jag tycker inte att de aktierna är värda sina risker.

Magnus: Hej, Jag har Nordaxaktier som nu ska lösas in. Måste jag göra ett aktivt val? Om inte, vad är konsekvenserna? mvh Magnus

Marcus: Hej! Ja, antingen tackar du ja förr eller senare under acceptperioden eller så blir du antagligen ändå tvångsinlösen därefter.



Göran G: Hej! Jag har tidigare köpt Netent, bland annat efter ha läst vad du skrivit. Aktien är ned cirka 30 procent. Bland förlorarna även i dag. Ska jag sälja, behålla eller köpa fler? Om jag säljer, vad göra med likviden? Madrassen, banken, företagsobligationsfond eller andra aktier och i så fall vilka?

Marcus: Hej! Netent har det trögt och aktien ligger i en fallande trend. Enkelt uttryckt är det nog lika bra att undvika den och ha någon aktie i stigande trend i stället. Om du inte tror på en vändning förstås.



Noodles: Hej Marcus, vad tror du som är mer insatt i ämnet ska komma framöver angående köp av amerikanska och kanadensiska ETF:er? Jobbar man på en lösning eller är det kört överhuvudtaget? Tack och trevlig helg.

Marcus: Hej! Det är på gång produkter/tjänster där banken är ett mellansteg för att möjliggöra handel med nordamerikanska ETF:er igen. Vet inte exakt hur bra det blir eller om det blir en långsiktig lösning framöver eller inte.



Unger : Hej Marcus! Nybörjarfråga: AQ Group verkar vara ett stabilt bolag om jag fattat rätt. Men bolaget har dippat rejält sista året och verkar fortsätta så. Historiken ser annars finfin ut. Eller har jag tolkat siffrona fel? Varför fortsätter aktien nedåt? Ska jag fylla på eller rentav sälja?

Marcus: Hej! Håller med om att de har bra historik, men har tillfälliga problem just nu. Kanske håller problemen i sig ett tag till. Det är i vart fall ingen aktie jag rekommenderar för tillfället.



Sara : Är det köpläge på MQ?

Marcus: Det skulle jag inte säga av rent strategiska skäl. Undvik fysiska butikskedjor i tider av e-handelns frammarch.



Lina: Hej Marcus! Är Castellum värt att köpa på nuvarande nivåer? Om ej hur mycket borde den gå ner? Vad tycker du om aktien långsiktigt?

Marcus: Hej! Jag ser ingen snar och stor kursuppgång i Castellum, men det är en trygg utdelningshöjare på sikt.



Tage H: Sossarna grymtar som vanligt om att höja skatterna. Har du någon fundering på hur skatt på kapital eller avkastning av kapital kan ändras efter valet?

Marcus: I värsta fall höjs avkastningsskatten ytterligare lite på ISK och KF, samt att förmögenhetsskatten återkommer. Om Socialdemokraterna samarbetar med Vänsterpartiet finns de riskerna.



Lars L: Hej M! Hur kan Loomis vara så starka? Nog verkar väl detta företag i en kontinuerligt krympande marknad? Hur beskattas vid försäljning aktier som man fått i gåva ? Anskaffningsvärde 0 eller scablon?

Marcus: Hej! Jag tror kontanthanteringen växer än på de flesta marknader, men på sikt borde det blir mer som i Sverige. Har du fått aktierna i gåva är det givarens ingångsvärde som gäller. Är det okänt får du antingen sätta schablonen 20 procent av försäljningskursen som köpkurs eller annan kurs som är rimlig utifrån de kurser som rådde när aktierna en gång i tiden köptes av givaren. Loomis är ju avknoppat från Securitas, så om givaren fick aktierna har Skatteverket uppgifter på ingångsvärde.



Patrik: Hej och tack för en trevlig chatt. Är Ework och Hemfosa värda att köpa på nuvarande nivåer? Eller vad bör de gå ner till?

Marcus: Hej! Jag gillar båda bolagen, men Hemfosa känns inte så billiga längre på de här nivåerna. Helt okej aktier att köpa ändå, både Hemfosa och Ework.



Bert: Hej! Jag har använt nyckeltalet P/B en del vid köp av aktier. Det har funkar väldigt bra och lett till höga direktavkastningar. I vilka branscher tycker du det nyckeltalet är mest lämpligt att använda?

Marcus: Hej! De branscher P/B-talet inte fungerar i är handelsbolag och konsultbolag. De branschernas bolag har inga anläggningstillgångar att tala om så de binder inte kapital som övriga, vilket är en sorts styrka. Men alla andra branscher går det att använda P/B-talet, även om jag skulle göra det endast som en parameter i mängden.



Nicke: Hej Marcus! Jag började spara i aktier för drygt två år sen och gjorde misstaget att köpa MQ som efter dagens rapport gjort att jag ligger nästan 60 procent back i aktien. Är det dags nu att ge upp och sälja? Jag har försökt följa bolaget men ser inga tecken på att ledningen lyckas vända den negativa trenden. Är jag för otålig?

Marcus: Hej! Jag säger inget om timing, men att följa de jättelånga trender som förändrar samhället är något jag tror starkt på att vi ska göra. MQ missgynnas av e-handelns framväxt då de likt H&M sitter med fysiska butiker och behöver ställa om verksamheten en del. Därför gillar jag strategin att undvika aktier i alla fysiska butikskedjor, i alla fall inom sällanköpsvaror som kläder och prylar.



John: Hej, Skanska ser intressant ut med utdelning på nästan 5 procent. Håller de den och hur mycket drabbas de av den lite vingliga bostadskonjunkturen?

Marcus: Hej! Skanska påverkas rätt lite av svenska bostadsmarknaden, de har verksamhet inom flera andra områden och i andra länder.



Eken: Hej Marcus! Jag har bestämt mig för att börja investera i stabila utdelningsaktier som ett sorts pensionssparande. Frågan är om det är för vådligt att börja redan innan jag kan värdera bolag själv? Nu är jag ärligt talat rätt beroende av diverse bloggar, allmänna tyckare och gissningar för att ta reda på läget. Men somliga företag dyker alltid upp som exempel så det känns som att jag kan köpa såna bara på referenserna. Eller är jag ute på hal is?

Marcus: Hej! Börja med de bolagen. Är det verkligen stabila utdelare lär det gå helt okej på sikt. Men skaffa dig ett antal egna investeringskriterier för vilka aktier och bolag du ska äga. Branscher, nyckeltal, kurstrend etcetera, så du får en egen strategi du tror på och förstår. I längden är det bra att inte bara fiska i andras kölvatten. :-)



Marcus: Hej Marcus! Vad tror du om Dedicare på längre sikt, 3-4 år? Jag ligger cirka 25 procent back i aktien och velar om jag ska ta smällen. Jag vet att den politiska risken är aningen stor, men tror du att en eventuell reglering av vinster i välfärden skickar aktien i botten? Med vänlig /Marcus

Marcus: Hej! Branschen går lite för bra just nu, vilket pressar upp lönerna rätt mycket. Det råder personalbrist. Dedicare kan ofta höja priserna mot kunderna för sådana saker, men jag vet inte när det sker. Långsiktigt är det ett intressant bolag, men kortisktigt bör vi nog avvakta.



calle: Hej! Har möjlighet att ta CSN-lån, cirka 7 000 kr i månaden till en ränta på 0.13 procent för 2018. Känns som att det går att göra lite arbitrage på det här eller är de något jag missar? Låter Investmentbolag rimligt om sparhorisonten är 5-8 år? Och i så fall tips på tre köpvärda i stunden.

Marcus: Hej! Aktier som ger betydligt mer i direktavkastning än låneräntan lönar sig kassaflödesmässigt direkt. Bra bolag ger därutöver ännu mer i avkastning. CSN-lånet är ett av de bästa man kan ha, även om det förstås inte är kul att ha köpt aktier för lånade pengar om börsen rasar något år. På så lång sikt som 5-8 år känns det helt okej tycker jag att sätta igång och köpa säg Investor, Kinnevik och Latour.



Michael.: Hej Marcus! Vad betyder dark pool-handel på Stockholmsbörsen?Med vänlig hälsning, Michael

Marcus: Hej! En dark pool är ett ställe där institutioner kan handla aktier utan insyn. Om de handlar öppet på börsen kan många aktörer se att de till exempel har fler aktier att sälja och därmed utnyttja det mot dem. Jag fokuserar inte alls på att sådana finns, jag fokuserar mot bolagens utveckling och kurstrenden i aktien.



AMF : Hej Marcus! Jag har sänt den här frågan till dig förut men "kom inte med". Jag är nu ner 49 procent på mina Lucara Diamond. Ska jag kasta in handduken och ta förlusten eller finns det en framtid för dem?

Marcus: Hej! Lucara är inget bolag jag är expert på direkt, men det var och är en chansaktie. Det har historiskt sett svängt väldigt mycket runt aktien.



Lottis: Hej! Jag funderar över Bilias nedgång. Förstår inte riktigt varför en riktkursändring på 2 kr skulle resultera i den här nedgången. Vad har jag missat? Tack för alla bra chattar!

Marcus: Hej! Många kunder var nog kortsiktiga i aktien och följde bankens råd. Eller så blev det en sån reaktion av andra orsaker också. Lite märkligt stor kursrörelse är det. Jag gissar att aktien är nära en kursbotten på de här nivåerna.



Thomas: Hej Marcus. Lundbergs har nämnt att de på årsmötet ska fatta beslut om emission 1:1. Vad kommer det innebära för mig som aktieägare? // Thomas

Marcus: Hej! Antalet aktier du har blir dubbelt så stort, men aktiekursen halveras. För dig som aktieägare är det ett nollsummespel och du behöver inte göra något. För bolaget blir det redovisningstekniskt så att de binder mer kapital vilket långivare kan uppskatta.



Alfred: Hur ser du på Bilia med tanke på att kursen gick ner 8 procent igår? Ska man sälja eller köpa mer aktier? Hur ser du på Bilia framöver?

Marcus: Kursbotten är nog rätt nära på cirka 75 kr, men en långsiktig vändning uppåt kan dröja.



Per: Hej! Jag undrar över utdelningen i Netent. I Di anges 0 kr både avseende prognos OCH senaste utdelning medan man i PA/PG kan läsa att direktavkastningen är 4,5 procent. Hur hänger det ihop?

Marcus: Hej! Det beror på att Netent för över kapital till sina aktieägare via en inlösenaktie, inte vanlig kontant aktieutdelning direkt. I slutändan får alla ägarna 2,25 kr per aktie oavsett.



Anders: Hej Marcus! Det finns ju en uppsjö av banker och analysföretag som ger köp- och säljrekommendationer. Finns det någon/några som du tycker att man ska lyssna mer på? Med andra ord, har en historia av att ha rätt/påverka kursen.

Marcus: Hej! Nej. Det är bättre att läsa analysernas innehåll om branschutvecklingen. Är det prispress? Tar bolaget marknadsandelar? Gynnas bolaget av långsiktiga trender i samhället? Om rådet sedan är köp eller sälj, ja för vem då och på vilken tidshorisont är det i så fall, det behöver inte vara en rek som riktar sig till just dig.