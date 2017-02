Hernhags senaste utdelningsfavorit

Fred: Hej! Tack för en mycket bra chatt! Deutsche Bank har ju fått gigantiskt med stryk sista året med böter i både USA och Ryssland. Kursen har sjunkit väldigt mycket och nu när de verkligen "städat" är min bedömning att de är en potentiell kursdubblare närmsta året när de börjar tjäna pengar igen och räntorna går uppåt. Vad tycker du? Ha en bra helg! // Fred

Marcus: Hej! Visst kan Deutsche Bank dubblas om det vänder för dem, men de kan lika gärna rasa mera. Jag skulle inte ta i aktien eller rekommendera en sån lottsedel till någon.

Agne: God Fredag Marcus! Vilken utdelningsaktie är din favorit i dag! Kanske en svår fråga, då man ska väga in massa parametrar, men vilken är den första du tänker på?

Marcus: Hej! Hemfosa är den senste utdelningsaktien jag själv köpte. 5 procents direktavkastning för ett stabilt svenskt fastighetsbolag.



Malin: Hej! Undrar vad du tycker om att köpa FIngerprin på dessa nivåer utifrån perspektivet utdelningsaktie. Samma fundering runt Peab?

Marcus: Hej! I Fingerprint kan det mesta hända. Direktavkastningen är nu bra för att vara ett teknikintensivt bolag, men det är ingen trygg utdelning då bolagets historik är som den är. Svårt att säga om Fingerprints framtid är ljus eller mörk.



åk: Hej! Tidigare har SCA A och SCA B haft samma kurs. Nu handlas SCA A för några procent högre. Har detta med uppdelningen att göra? Eller finns det någon annan förklaring. Åke

Marcus: Hej! Jag ser ingen anledning till att uppdelningen ska värdera upp A-aktien mer än B-aktien. Det borde vara en tillfällighet.



jonas: Läste att Stefan Persson köpt ytterligare 6 miljoner aktier i H&M. Vem köper han av, över börsen?

Marcus: Ja, antingen direkt över börsen genom att lägga en stor order eller så ger han sin mäklare i uppdrag att hitta säljare. Mäklaren kan ju ringa runt till olika kontakter och fylla boken så att säga.



Erik: Tack för en bra chatt! Vad tror du om Cleantech? De verkar ha väldigt intressanta aktier i sin portfölj.

Marcus: Intressanta, ja, men mycket risk och svårt att värdera. Ska du chansa, gör det med måtta.



Mr Larsson: Hej. Vad göra med H&M och Betsson? Jag ligger minus 27 och minus 42 procent. H&M går ju inte dåligt, men kanske svårt att vända ett storbolag upp. Spelbolag ligger i tiden, men kanske bättre att satsa på Netent eller Evolution gaming? Tack för en bra chatt

Marcus: Långsiktigt tror jag mer på Netent och EVOL. De är högre värderade men en verksamhet som ger bättre riskspridning.



nybörjare: Hej Marcus! Jag hade 1,4 milj i vanligt banksparande för fyra år sen och då sa en vän att satsa dem på aktier i stället och då köpte jag 10-15 olika aktier och nu är de värt cirka 2 milj. Jag har kanske haft tur eller är det så att det är så mycket mer fördelaktigt att ha pengarna på aktier i stället?.

Marcus: Hej! Sett över fem, tio år eller längre är och förblir aktier den bästa tillgången att spara i. Ditt utfall är väntat. Ibland kraschar börsen, men den återhämtar sig ändå förr eller senare.



Olles pappa: Hej. Funderar på att öka på med en nischbank då jag tror på detta segment framöver. Nordax eller Resurs Bank, vilka funderingar har du där?

Marcus: Hej! Hoist och Resurs är två spännande nischbanker, skulle välja någon av dem i första hand, även om jag inte har något emot andra.



Mymlan : God förmiddag Mackan! Är Industrivärden ett investmentbolag att köpa nu och äga fem år framåt?

Marcus: Hej! Javars, även om substansrabatten är något lägre än vad den brukar.



peter: Jag ligger tungt i fem aktier, Ericsson, Novo Nordisk, ABB, H&M och Telia. Är det för liten riskspridning? Tycker du att jag ska komplettera med någon annan aktie?

Marcus: Ja, eftersom flera av bolagen du äger har sina problem och osäkerhetsmoment. Ett fastighetsbolag kanske du kunde snappa upp under året.



Harald: Hej! Utlöses någon skatt om man flyttar pengar, exempelvis utdelningar, från ISK till annat konto. Detta sker ju om pengarna får stå kvar utan att investeras i aktier m.m.

Marcus: Hej! Tar du ut utdelningar och likvider från ISK blir det ingen extraskatt på överföringen, nej.



Lyckosten: Hej Marcus, stort fan av dina korta koncisa råd. Jag har fått 100 000 kr i arv, vill placera på tre till fem års sikt. Jag har redan ett tiotal aktier blandat stora och små bolag, och fem, sex fonder samt en del på räntekonto. Öka i någon särskild aktie eller fond? Köpa något helt annat? Vad skulle du gjort?

Marcus: Hej! Fungerar din nuvarande tillgångsfördelning och dina aktieval ska du behålla det upplägget och bara fylla på.



Robban: Hej Marcus! Kan du hjälpa mig med en aktie jag äger. Jag har aktier i Mertiva som jag vill sälja men knappt vågar, för jag vet att jag får problem med skattemyndigheten på grund av att jag inte vet vad jag ska ange för inköpsvärde. Jag hade tidigare Diamyd B och fick Mertiva genom någon konstig delning av Diamyd. Tacksam för svar, annars får jag väl ha kvar surdegen.

Marcus: Hej! Har du haft aktierna i vanlig depå blir det till att redovisa ett ingångsvärde i deklarationen. Det finns vägledning hos Skatteverket. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/m/mertiva.4.4616442f109bb3f41f380001370.html Tillsammans med transaktionshistoriken hos din bank/mäklare går det att reda ut.



Peter: Godmorgon Marcus! Min vuxna dotter har fått ett arv, cirka 1 miljon kr och önskar råd av mig att hitta vettig placering. Hon har inget direkt behov av pengarna utan det handlar om långtids sparande. Kan du tipsa om några investmentbolag, byggare, fastighetsbolag, banker och gärna några inom tillväxtsektorn? Jag är själv aktieaktiv, men några mer objektiva tips skulle vara tacknämligt! Tack på förhand / Peter PS Dina böcker är som ljuv musik. Kan läsas igen och igen DS

Marcus: Hej! Trevligt du gillar mina böcker. Några investmentbolag att titta närmare på är Investor, Industrivärden, Lundbergs och Bure. Andra bolag är Balder, Resurs Bank, Evolution Gaming.



Annika: Swedbank höjer utdelningen men är aktien för dyr nu enligt din åsikt?

Marcus: Värderingen är lite ansträngd, så det är ett gränsfall.



Mormor: Hej Marcus! Mormor undrar hur det blir vid ett dödsbo med arvtagare när det finns ett större antal preferensaktier? Kan depå eller ISK användas under en avvecklingstid? Finns statistik om hur ofta inlösen sker vid bestämt år och datum? Även då endast inlösenbelopp är angivet utan årtal. Hälsningar mormor

Marcus: Hej! Preferensaktier förändrar inget vid dödsbo. Det är sällan de inlöses och blir det så löses aktierna in mot likvider för dödsboet. De flesta preffar löper på tillsvidarebasis, men till exempel Ratos och SAS kanske löser in inom ett till två år.



Morsan: God morgon, vad tror du om Cellavision och Bahnhof på sikt? Sonen, 19 år, köpte Cellavision för två år sedan, har gått upp över 100 procent. Jag köpte Bahnhof, samma situation där. Ska vi öka innehavet? Ha en bra helg!

Marcus: Hej! Grattis till två bra tillväxtbolag. Känns inte som ni behöver öka, men behåll på lång sikt.



karl: Vad tror du om Investor kontra Öresund sett till 2017, fortfarande köpvärda bolag, då bägge ökat ordentligt de senaste året? Med vänlig hälsning Karl

Marcus: Öresund är det kanske mest framgångsrika bolaget, men nu när de värderas med sådan premie känns de oerhört dyra. För trendföljande investerare är båda bolagen du nämner bra, men Investors lägre värdering innebär lägre värderingsmässig risk.



Nisse: Hej Marcus! Vad har du för uppfattning angående Beowulf Mining som hoppas att få brytningstillstånd i Kallak. Ärendet har gått mellan regeringen, länsstyrelsen och Bergstaten, och ingen vågar fatta beslut. Detta har pågått i många år. Det man väntar på är ett ja eller ett nej. Var är din uppfattning i frågan?

Marcus: Hej! Att spekulera i myndighetsbeslut känns inte som någon lockande aktiestrategi. De flesta förhoppningsbolag inom gruvnäringen har misslyckats de senaste fem till tio åren. Det lovar heller inte gott även om de får ett tillstånd till slut.



Långsiktig: Hej,Jag sitter på en portfölj med Hexpol, Nibe, Garo, Absolent och Lagercrantz. Gillar alltså bolag i tillväxt som visar stigande vinster. Vad tycker du om en sådan portfölj? Jag tänkte köpa något för utdelningarna som kommer. Vad tycker du passar in här? Något tillväxtbolag jag missat? Något av ovanstående jag ska öka i? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Ser ut som en bra tillväxtbolagsportfölj. Addtechs-avknoppningen Addlife, kanske? Eller någon kasinoleverantör som Netent eller Evolution Gaming.



Tryckarn: Tjena! Det finns förväntningar om höjda räntor de närmaste åren. Kommer då ISK att vara lika fördelaktigt som just nu? Tips: min skatt på ISK-kontot betalar jag genom att min arbetargivare får dra mer skatt varje månad. Då känns det nästan som aktievinsterna/utdelningarna är skattefria :)

Marcus: Hej! ISK blir högre beskattat om statslåneräntan stiger, men det är från mycket låga nivåer. Över tid kommer nog räntorna att vara mer eller mindre låga och ISK en fördelaktig depå.



Långsiktig: Hej! Tack för bra chatt. Har funderingar kring Novo Nordisk. Sälja, fylla på eller behålla? Hur ser framtiden ut? Är allt beroende av Trump?

Marcus: Hej! Novo borde vara ganska nära en botten, men osäkerhetsmomenten gör att det kanske inte är någon brådska att öka i vart fall.



Passionären: Hej Marcus, försöker följa dina råd i boken, i artiklar och i chatten och du gör ett jättebra jobb! Vill fråga om tre av dina innehav (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI), W.P. Carey Inc. REIT (WPC) och New Mountain Finance Corporation (NMFC) i din portfölj, är det fortfarande bra läge att köpa någon av dessa långsiktigt och vad ska jag ha koll på om jag köper? Berätta gärna lite om dom också.

Marcus: Hej! WPC är lättast att tipsa om då det är ett fastighetsbolag med bra utdelningshistorik och lockande direktavkastning. CHI är svåra att värdera då det är en hel fond och New Mountain är kanske inget fynd, jämför deras NAV, men det går ju bra i alla fall. Så hög direktavkastning som de båda har är en varningssignal om att utdelningen inte är helt säker och att tillväxten är låg.



Togga: En fråga om strategi. Jag har köpt aktier sedan 80-talet och oftast varit lång i mitt investeringsbeslut. Det senaste året har jag dock ändrat mitt sätt att agera genom att göra många affärer där jag köper bra bolag på rekyler och säljer då jag fått 3-5 procents vinst. Det syns mig vara en betydligt bättre strategi. Min sharpekvot har förbättrats avsevärt och jag är i princip adrig med på kraftiga nedgångar på börsen. Vad tycker du om min strategi?

Marcus: Låter som en bra strategi. Hoppas det funkar i längden också.