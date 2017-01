Hernhag: Två tillväxtbolag att satsa besparingarna på

Mycket lång sikt: Om du var tvungen att placera din livsbesparing i ett enskilt tillväxtbolag (vinsttillväxt högre än 10 procent per år) utan att kunna sälja av aktier någonsin, vilket skulle det vara, om H&M inte kan väljas?

Marcus: Netent. Fortsatt mycket att göra inom kasinobranschen då många landbaserade är små på nätet och avregleringarna börjar så sakteliga komma i USA, etc. Evolution Gaming en annan kandidat. Båda bolagen är välskötta och ledande på det de gör.

Stoffe: Hej! I min PPM-portfölj ligger jag 100 procent investerad i D&G Aktiefond. Jag vill nu investera hälften av innehavet där i en bra svensk eller nordisk småbolagsfond för att på lång sikt få möjlighet till högre avkastning. Vilken småbolagsfond anser du att jag bör välja?

Marcus: Hej! Svårt att välja fonder, men Lannebo Småbolag är en kandidat.

Marianne: Vad tror du om börsen nu när Trump ska leda landet? Är det speciella aktier som man inte ska ha? Och vad tror du om Fingerprint? Tack för en bra chatt.

Marcus: Det kommer nog bli fler kursrörelser utifrån vad han säger och det republikanerna gör. Vissa sektorer kommer att gynnas, men för oss i Sverige är det för försiktiga placerare bättre att avvakta innan vi köper enbart på grund av Trump. Fingerprint är en chansaktie, på gott och ont.



Capo: Hej, varför är Fingerprint så mycket lägre värderat än sina kinesiska konkurrenter? Tack! Capo

Marcus: Hej, troligen för att marknaden tror att Fingerprints marknadsandelar och resultat är nära toppen.



Mycket lång sikt: Hemfosas värdering ser attraktiv ut men en direktavkastning 2016 på 5,3 procent och låg värdering i relation till driftsresultatet. Vad anser du vara de största riskerna vid köp av Hemfosas stamaktie och hur stor bedömer du risken vara i relation till Castellum?

Marcus: Svårt att säga varför marknaden värderar Hemfosa så pass mycket lägre än Castellum. Kortare historik på börsen och kanske har bolaget fått en prägel av att det och vd:n vill göra snabbare affärer? Vilket blir svårare när räntorna tuffar uppåt lite grann.



Lisa: Vilka utdelningsaktier kan du rekommendera nu till vårens aktieutdelningar?

Marcus: Just nu till vårens utdelningar blir ju placeringshorisonten kort och därmed rena gissningar hur marknaden kommer att ta emot utdelningsbesluten.



Morsan : Hej Marcus, härligt att du är tillbaka! Vad tror du händer med börsen 20 januari när Trump tillträder? Funderar på att köpa fler Investor-aktier, tycker att de är lite höga nu. Tror du på bättre köpläge efter 20 januari? Ha en trevlig helg !

Marcus: Hej! Just den dagen undrar jag om det behöver hända så mycket. I takt med att konkreta budget- och lagförslag börjar trilla in under vintern och våren kan det däremot hända grejer. Investor har lite låg direktavkastning kanske, men substansrabatten är ändå hyggligt hög.



Mycket lång sikt: Investor framstår som rimligt värderat med en substansrabatt på närmare 20 procent om Mölnlycke värderas upp till marknadsvärde. Dock måste man bära i minnet att Atlas med flera bolag är historiskt högt värderade med P/E multipel över 20. Givet fallhöjden till mer normala P/E tal kanske inte Investor är så lågt värderat, trots allt? Hur ser du på detta?

Marcus: Bra poäng. Till exempel Atlas känns allt annat än billig om det inte kommer en högkonjunktur och dollardriven vinstuppgång framöver. Investor är inget fynd, men helt okej i det stora hela. De flesta trender pekar uppåt för Investor och deras bolag.



Göran G: Hej Marcus! Jag tecknade aktier i Brinova fastigheter vid emissionen för några månader sedan. Aktieägarna utökades då från 200 till 3 000. Hittills ingen strålande affär. Ned cirka 40 procent .Jag tyckte det fanns mycket fastighetskunnande i ledningen/styrelsen!? Min fråga: ska jag sälja och satsa på säkrare kort inom fastighetssektorn? Är i så fall Oscar Propierties ett sådant alternativ eller är den för dyr!? Eller kanske köpa fler Evolution Gaming för pengarna? Tacksam för dina kloka synpunkter!

Marcus: Hej! Det beror på din strategi, har inget försämrats för Brinova finns ingen anledning för en långsiktig fundamentalt driven placerare att sälja. Är du mer trendföljande eller trader kanske du bör köpa det som uppvisar annat kursmönster. Oscar P är mer fokuserade mot att bygga och sälja och det är en svängigare bransch. Sett på tio år finns antagligen mest att hämta i Evolution Gaming, men risken i kasinobranschen är förstås inte försumbar.



Jonas: Hej Marcus! Tack för en trevlig chat och mycket inspirerande böcker. Atlas B står i dag i cirka 251 kr medan Atlas A står i cirka 279 kr. Förutom att A-aktien ger mer inflytande i form av rösträtt vid bolagsstämman samt är mer likvid, finns det någon annan anledning att inte välja den billigare B-aktien om jag utgår ifrån en långsiktig buy-and-hold-utdelningsstrategi där jag sparar löpande varje månad? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Nej, Atlas B är lite billigare och bättre än Atlas A. Det är tillräckligt mycket handel i B-aktien och så länge den då är lite billgare – välj den.



Freddan: Äntligen är denna chatt tillbaka, nytt år nya möjligheter :) Vad tänker du om att både ha aktier och fonder i sin portfölj, cirka elva aktier, majoriteten investmentbolag, i övrigt andra storbolag och fem, sex fonder med fokus global, Europa, USA och tillväxtmarknaderna. Bra riskspridning eller onödigt många olika ägg i korgen? Ha ett toppen 2017!

Marcus: Det blir stor riskspridning, men inte nödvändigtvis för mycket. Svårt att dra en exakt gräns.



Niklas: Hej! Lax känns som något man vill satsa en liten slant på. Har du något tips där? Gärna en med en fin utdelningskurva och direktavkastning på minst 3 procent. Tack för en bra chatt!

Marcus: Hej! Tyvärr har jag inte det, laxbranschen har sina egna cykler där priserna stiger och faller i stora vågor.



Maria: Hur tror du H&M-aktien utvecklas framöver? Känns inte som 2016 var H&M:s år men kanske ett bra tillfälle att köpa denna aktie nu? Hur resonerar du?

Marcus: Jag känner som så att kommer inte ett långsiktigt vinstuppsving snart börjar jag bli orolig. Vd:n har antytt att det ska vara på väg en tid nu och jag hoppas det sker i år.



Bernt: Hej Marcus! Det är väl rimligt att tro att räntan höjs snart. Vad händer då med fastigheter, hur mycket tål bolagen? Mvh Hustomten

Marcus: Hej! Fastighetsbolagen styrs främst av de långa marknadsräntorna som redan stigit en del och pressat kurserna. Styrräntehöjningar borde vara inräknade i prissättning, men den kortfristiga belåningen blir förstås dyrare när de kommer.



Lena: Hej! Är det för mycket att ha 20 bolag i en mycket långsiktig, cirkaa 30 år eller evig, basportfölj? Alla är större, trygga med utdelning och svenska. Har läst dina två böcker, mycket bra. Plockat bolagen efter dina rekomendationer. Måste jag bevaka dem som en hök, jag vill inte sälja utan allokerar om genom månadssparande för att hålla nästan likaviktat. Med vänlig hälsning, Lena

Marcus: Hej! Nej, det behöver det inte vara. De flesta aktiefonder har 20-30 bolag eller mer och många experter tycker du ska välja mer än en fond, vilket skulle innebära jättemånga aktier. Vad som är för många att direktäga beror på strategi och tid och intresse etc. För dig som långsiktig är 20 aktier inget problem tycker jag.



kjelle: Det finns ett företag som heter Arocell som har en bra produkt och bra rapporter men aktien står still. Något som du känner till?

Marcus: Känner inte till bolaget, men ser att de knappt har några intäkter alls och går med förlust. Forskningsintensiva bolags aktiekurser är svåra att förutsäga. Marknaden väntar antagligen på bättre nyheter för att vilja handla upp kursen.



Magnus: Hej! Jag förstår inte argumentet att svenska banker ska tjäna så mycket på räntehöjningar. Har de inte stora obligationsportföljer som tappar i värde? Bolånemarginalerna är väl dessutom inte möjliga att höja. Tacksam för din synpunkt.

Marcus: Hej! Det stämmer, men just nu när vissa räntor är negativa är nollräntan bankerna betalar till sina kunder för de flesta sparkonton och alla lönekonton relativt hög och dyr. I takt med att räntorna i övrigt stiger till normalare nivåer kommer bankernas räntenetto att förbättras. Efter det blir det som du skriver inte givet att högre räntor gynnar bankerna.



Christian: Hej! Hälso- och sjukvård har ju gått ner under en längre tid. Borde det inte vara läge att hänga på nu då denna sektor har växt och sannolikt kommer att växa betydligt snabbare än BNP?

Marcus: Hej! Rent strategiskt ja, då befolkningen i väst blir allt äldre. Rent timingmässigt är det svårt att säga denna månad eller detta år.



BiAn: Har tänkt ansluta mig till er aktieportfölj och följa den. Ska jag köpa allt på en gång nu eller hur rekommenderar du att jag går till väga? Vid eventuell försäljning eller köp, framgår detta samma dag på er hemsida och i så fall var? Att vänta till nästa tidning kommer, kan ju kurserna ha ändrats väsentligt.

Marcus: Jag föreslår att du i så fall låter dig inspireras av PA-portföljen mer än följa den slaviskt. Förändringar i portföljen framgår i PA och i Placeringsguiden, så ja kurserna ändras ibland innan du fått tidningen.



Preffolle: Morron! Klövern Pref har nu sjunkit till rekordlåg nivå (vilket ju är bra för utdelningsprocenten). Kan det bli värre inför kommande räntehöjningar? Var tror du att golvet kan ligga – den ger ju tots allt bra och stabil utdelning.

Marcus: Hej! Botten borde vara nära nu, men vad vet man. Det kan ju bli räntehöjningar som pressar sektorn ett tag till.



Villrådig: Jag har sparat ett par hundra tusen länge som ligger på sparkonto i SBAB. Urusel ränta givetvis. Är 63 och hade velat investera i något säkert! Vad tycker du jag ska välja? Har lite aktier redan och de åker ju upp och ner....har lite fonder som gör detsamma. Men enkla fråga är hur jag ska bära mig åt för att få bästa vinst på mitt kapital? Ångrar att jag inte tagit tag i det här tidigare...men nu kan jag inte sitta still i båten längre. Inflationen gör ju att mina sparpengar minskar hela tiden... Litar på dig....så vad ska jag göra?

Marcus: Hitta din strategi och låt olika delar av kapitalet vara på olika lång sikt. Troligen är en billig företagsobligationsfond bättre än ett räntekonto, som Lannebo Corporate Bond eller Carnegie Corporate Bond. Aktier borde löna sig på sikt och leta efter bolag som höjer utdelningen varje år, men där kursen rekylerat.



Nicke Lilltroll : Härligt med fredag igen och kloka råd från dig, Marcus. Är det dags att köpa liter mer defensiva bolag nu? Jag har knappt några i min portfölj och funderar på nåt av livsmedelsbolagen. Är det läge att köpa ICA eller Axfood nu?

Marcus: Kanske det, men varken ICA eller Axfood känns särskilt billiga. ICA är bredast och har rekylerat lite grann i alla fall.