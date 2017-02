Hernhag avslöjar sin försäljningsstrategi

Hjalle: Hej Marcus! Vilken strategi använder du när du ska sälja en aktie? Varför säljer du den och hur tänker du när du bestämmer dig?

Marcus: Hej! Det har hänt att jag upptäckt att jag äger ett bolag som inte går bra, som har problem. Enstaka gånger har jag sålt för att jag kännt att jag inte fattar vad som gäller, när saker förändras till det sämre och osäkerheten blir för stor. I de allra flesta fall säljer jag för att aktien gått upp väldigt mycket på kort tid så jag får mer värde för pengarna någon annanstans. Då säljer jag lite grann, men behåller det mesta. Framgångsrika bolag där aktien stiger lämnar jag inte helt.

Eva: Hej! Vad anser du om utsikterna för Net Insight?

Marcus: Hej! Spännande och lovande utsikter.

Britta: Hej! Resurs backade efter rapporten och tycks fortsätta så i dag. Tyckte inte att rapporten var så illa och undrar om du kan förklara varför alla andra verkar så missbelåtna? Borde jag släppa den också?

Marcus: Hej! Jag läste något om att räntenettot var en besvikelse, men det mesta i rapporten var okej. Agera utifrån din strategi.



Gunilla: Hej Marcus! Skulle gärna vilja höra din åsikt om Skanska. Fint resultat, först en positiv reaktion på börsen för att sedan falla tillbaka till gamla nivåer. Varför gillar inte marknaden Skanska? Varför denna njugghet? Vore tacksam för dina tankar om aktien! /Gunilla

Marcus: Hej! Skanska-aktien ligger fortfarande nära toppnivåer, gissar det var mest kortsiktig spekulation som fick rapporten att hicka till. Aktien är upp rätt mycket på ett års sikt så den behöver kanske lite mer tid innan det stiger vidare.



Vegas: Hej. Vad tror du om Opus? Vad händer nästa vecka och hur påverkar det kursen?

Marcus: Hej! Det enkla svaret är att Opus är en bra chansaktie. Tyvärr ligger Pakistans bilprovningsmarknad något utanför min kärnkompetens här i livet så jag tycker Opus är något svåra att analysera och räkna på, men i grunden är jag generellt positiv.



PR: Hej, vilken av nischbankerna föredrar du?

Marcus: Hej! Hoist och Resurs är två intressanta banker, men det är ingen avgörande skillnad mellan de mindre bankerna. De har sina olika styrkor.



jonas: Hej och god förmiddag! Vad anser du om fonder med provision för så kallade överavkastning samt fast avgift? Presterar de generellt bättre än vanliga aktiefonder hos storbankerna?

Marcus: Hej! Om den fasta avgiften är låg och prestationsavgiften kommer om fonden avkastar bättre än ett relevant index är det bra. Nu är det tyvärr inte alltid så och det är svårt att veta kostnaderna i dessa fonder.



Nisse: Halloj! Jag gillar din idé med utdelningsportfölj. Därför har jag startat en sådan med dessa aktier: Acando, Björn Borg, Castellum, HIQ, Nobina, Ratos, Stora, Swedish Match, Tele2, Telia. Nu har jag tänkt att byta ut Telia mot Betsson. Då Telia gått så dåligt och ligger på rejäl förlust. Vad tror du om det? Ska jag byta eller inte? Eller ska jag köpa något annat än Betsson? Portföljen är långsiktig och jag gör inte mer än någon affär per år (plus köp för utdelningen då det klart).

Marcus: Hej! Enda problemet med Betsson är de kommande regleringarna på flera av marknaderna. Det kommer att äta av marginalerna, men är å andra sidan mer eller mindre inräknat i kursen. Betsson har färre frågetecken än Telia och trenden känns lite bättre också.



Erik: Vad tror du om bolaget Oncopeptides som går att teckna nu?

Marcus: Forskningsintensiva bolags aktier passar inte alla investerare. Svårt att avgöra exakt vad ett forskningsprojekt bör vara värt. Den osäkerheten gör att vi ska vara försiktiga, även om heta progjekt och bolag förstås kan stiga initialt och när det eventuellt kommer goda nyheter.



Bolle: Hej Marcus! Skulle företaget respektive aktieägarna tjäna på om H&M började återköpa egna aktier?

Marcus: Hej! Det H&M:s aktieägare skulle tjäna på återköp (där aktierna dras in) är att det blir färre aktier framöver, vilket betyder att vinsten per aktie stiger lättare. Ska det verkligen löna sig ska återköpen ske när bolaget inte behöver kapitalet för att expandera verksamheten och höja vinsten på det viset. För bolaget som sådant innebär återköpen att kassan minskar och att "skulden till aktieägarna" betalas tillbaka.



Ekström: Hallo, har du följt Josab? Nån kommentar? Köpvärd kring 3?

Marcus: Hej! Svårt att säga, Josab har fått kämpa ett antal år nu men det finns nog en del intresse för produkten här och där.



Skogsbonden: Efter att med intresse läst i dina böcker så besökte jag stadsbiblioteket i sökandet efter en bok för att lära mig teknisk aktieanalys, men där fanns inget. Kan du tipsa om böcker och eller programvara för att komma igång med självlärande?

Marcus: Jag känner inte till så många böcker inom teknisk analys och har inte läst någon själv än. Teknisk analys av Torsell och Nilsson är en. Det går att googla på "teknisk analys böcker" för att hitta fler.



Makro: Kan du förklara hur aktiemarknaden påverkas av ränteläget, och hur situationen ser ut för tillfället?Jag gillar chatten, men tycker att svaren har blivit kortare över tid. Önskar längre svar – du har så många bra tankar. Lycka till med aktiehandeln, och tack för en bra bok!

Marcus: Kul du gillar en av mina böcker! Just nu har vi stigande räntor drivet av förbättrad konjunktur och stigande inflation och det gör att börsen kan stiga trots att högre räntor gör finansieringen (lån) dyrare för börsbolagen. Högre räntor är annars något som allt annat lika borde pressa ned värderingen.



Pension om 6 år: Hej Marcus, tack för två bra böcker och en härlig fredagschat. Jag har 40 000 att köpa aktier för. Önskar tips, sju års sikt, gärna bra utdelning. Har följande aktier i störst respektive minst innehav: H&M, Investor, Balder pref, Axfood, Ica, Kinnevik, Bahnhof, Clas Ohlson, MQ och Engelska skolan. Tack och ha en bra helg!

Marcus: Hej! Trevligt att du läst mina böcker! Du har en bra start med din portfölj redan, vill du ha en till aktie kanske ett fastighetsbolag vore något. Balders stamaktie eller Kungsleden är två med lite högre risk i sektorn.



Anders: Hej! Tack för bra chatt! Hur tänker du om Trumps effekter på USA? Jag sparar långsiktigt i några svenska fonder som på olika sätt huvudsakligen placerar i USA och Nordamerika. Hittills har de gått bra, men framöver? Ska man ta hem vinsten och placera om, fortsätta spara som tidigare eller kanske bara låta dem ligga utan att fylla på? Undrar Anders

Marcus: Hej! Vet inte vad republikanerna hittar på exakt framöver, så vilken Trumpeffekten verkligen blir är svårt att säga. Trenden är upp så det är ingen brådska att sälja i vart fall. Särskilt om du placerar på lång sikt är det behåll som gäller.



Mats: Hej Marcus! Jag funderar på att placera barnens sparpengar som i dag står på konto utan ränta. Ska man köpa en svensk småbolagsfond med ett courtage på 1,5 procent, eller köpa några investmentbolag med utdelning varje år? Och i så fall, vilka bolag? Och är det köpläge nu? (Det är på lång sikt). Tack för en bra chatt.

Marcus: Hej! Investmentbolag är ett bra alternativ till fonder och sett över flera år avkastar de mer än ett vanligt konto. Latour och Lundbergs är två bra, men kanske inte helt billiga alternativ där.



Peter: Hej! Sålde för ett tag sedan Öresund då det varnades för hög premie. Tanken var att kliva på igen, men premien förblir ju hög. Vad tycker du, ska man vänta på lägre premie, kommer den?

Marcus: Hej! Jag har ingen aning när Öresunds premie ändras, men den säger att risken är ganska hög. Tyvärr säger värderingar inte mycket om timingen. Kortsiktiga placerare kan därför bortse från premien och navigera utifrån kurstrenden, medan långsiktiga hellre köper bolagen i Öresunds portfölj i stället.



Mymlan : God fredagsförmiddag! Vilka defensiva bolag tycker du är köpvärda i dagsläget?

Marcus: Hej! Heba Fastigheter känns defensivt och kursen har rekylerat lite grann sen i höstas.



Håkan: Hej Marcus! Sedan jag köpte Africa Oil för en månad sedan har den gått ned cirka 10 procent. Innan jag köpte aktien läste jag att långsiktigt fanns en potential på en uppgång runt 50 procent ! Vad är din uppfattning om aktien?

Marcus: Hej! Potentialen finns kvar, men det är inte säkert den någonsin förverkligas. Africa Oil är en högriskaktie och det kommer säkerligen blir fortsatt stora svängningar i aktien.



Victor: Hej Marcus! Vad anser du om Swedish Match framtida möjligheter? Jag tänker specifikt mot bakgrund av de eventuella krav som kommer i höst på "anonyma" förpackningar där smak osv. inte får skrivas ut.

Marcus: Hej! Vi får se hur det går med de kraven, förhoppningsvis blir det bara så på cigaretter och inte snus. Svårt att säga, men folk lär nog fortsätta att köpa det de vill ha.



Charlie : Hur ser du på Telia? När kan man förvänta sig någon vändning?

Marcus: I takt med att frågetecknen rätar ut sig under det kommande året börjar vi nog se en botten i Telia och vad som blir kvar i bolaget exakt. Just nu ett knepigt läge med försäljningar och miljardböteshot.