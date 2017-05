Hernhag: Aktien jag önskar att jag köpte för länge sedan

Karl: Hej Marcus! Vad tror du om Skanska på sikt? Vilken hade du valt av Storytel, Bufab eller Resurs Bank? Tänker på något års sikt. Trevlig helg!

Marcus: Hej! Skanska är ett bra bolag att äga på lång sikt. Storytel önskar jag att jag hade köpt för länge sedan, får hoppas på rekyl framöver. Just nu lockar Resurs Bank mer.



Vaden: Efter Fingerprints usla rapport i går, vad tror du om framtiden för bolaget, är det bättre att de blir uppköpta? Vaden

Marcus: Det blir fortsatt svängigt för Fingerprint. Efter det senaste halvåret känns bolaget inte som någon bra chansaktie längre utan mer som ren lottsedel igen. Potentialen finns kvar, men det är osäkert om det vore bättre med uppköp i stället.



Mymlan : Hej Aktieferdinand, denna soliga börsfredag. Om det vänder snart har du några defensiva bolag du vill tipsa om? Solskenet varar ju inte i evighet.

Marcus: Hej! Läkemedel, mat, snus och välfärd står nog relativt stadigt i en eventuell börsnedgång. Astra, Axfood, Swedish Match och bolag som Academedia.



Olle: Hej Marcus, tack för en väldigt intressant chat. Vad tror du om Lundin Petroleum? Är det läge att köpa till nuvarande nivå?

Marcus: Hej! Aktien är kanske inget fynd, men en långsiktig överlevare där Lundinarna visat sig få goda resultat i förr eller senare.



Göran-Håkan: Hej! I förra veckans chatt pratade du om Klövern Pref. Jag började jämföra preffar mot stamaktierna och kunde utläsa en markant skillnad i p/e-tal, soliditet, etc med tanke på skillnaden i kurs mellan aktierna (samma tendens gäller även för andra pref-aktier). Hur ska jag tänka när jag värderar en aktie sett till nyckeltalen? Eller försöker jag jämföra äpplen med päron? Tack för trevlig chatt!

Marcus: Hej! Preferensaktierna värderas endast (bolagsspecifikt) utifrån direktavkastningen och kreditrisken samt (allmänt) långräntor och placeringsalternativ och allmän riskvilja etc.



JessieE: Jag har följande utdelare plus flertalet investmentbolag: Autoliv, Castellum, Nordea, Nibe, SWMA, Skanska, Net B, Ework, Xact Högutdelande, Nobina, Hemfosa, Tele2 och Vitec. Jag har tänkt sälja Tele2, Nobina och eventuellt Nordea (byta till Sampo). Tankar på det och bra nya långsiktiga komplement?

Marcus: Du har en lovande portfölj. Svårt att säga att du måste göra den ena eller andra ändringen.



FEOH: Vad tror du kommer hända med Autoliv?

Marcus: De är svåra på kort sikt, men långsiktigt ännu lovande.



Stiffe: Hej, hur ser du på Hemfosa nu för tiden? Jag vill minnas att du gillade den för ett tag sedan men på sistone har jag inte hört dig nämna den längre. Är du fortfarande positiv till aktien?

Marcus: Hej! Ja, det är inget som förändrats, jag gillar Hemfosa. Men jag vill inte haussa eller alltför ofta nämna en aktie jag själv köpte i vintras/våras.



Helene: Hej, tack för intressant chat och böcker! Har du använt vanlig aktiedepå, ISK eller KF när du köpte Xact Högutdelande? Mvh Helene

Marcus: Hej! Jag köpte Xact Högutdelande i ISK.



Höglund: Hej! Är lite tung i olja då jag har Africa Oil, Maha och Enquest. Vilken eller vilka ska bort? Samma med bygg då jag har Serneke, Byggpartner och Tobin Properties.

Marcus: Hej! Risken och potentialen är störst i Africa Oil och aningen mindre i Enquest. Hur mycket risk tål ditt sparande och hur optimistisk är du mot oljan? Låt det avgöra valet av aktie. Inom bygg skulle jag ta det försiktigt med Serneke, troligen hellre något av de andra två.



Kalle: Hej! Jag sålde halva innehavet i Öresund med kraftig vinst och sålde sedan två preferensaktier som fallit i värde för att kvitta vinsten. Sedan köpte jag tillbaka dem till bra pris. Var det riktigt tycker du?

Marcus: Hej! Ja, har du en vanlig aktiedepå låter det som en bra kvittningsaffär.



Nisse: Hallå! Har läst din bok och jobbar efter udelningsportfölj. Innehav Acando, Björn Borg, HiQ, Nobina, Ratos, Stora, Swedish Match, Tele2, Telia, Axfood, Dustin, Hemfosa, MQ, Nordea, Resurs Holding, SJR och Telenor. Jag tycker att Ratos och Telia gått sämre än förväntat och sänkt udelningen. Nu blir mina frågor, ska jag sälja någon eller båda och vad ska jag i så fall välja att köpa i stället? Tidshorisonten är 5-7 år.

Marcus: Hej! Jag lutar åt att du ska sälja båda och köpa Kinnevik i stället. Öka också i några av dina befintliga aktier, kanske.



Janne : Hej! Både LeoVegas och Evolution Gaming kommer in klart bättre än väntat med kraftig tillväxt i Q1 och följaktligen har aktierna dragit. Anser du att det är för sent att gå in? Man ska inte underskatta en stigande trend, men kanske kan rekyler komma?

Marcus: Hej! Nej, inte för sent sett över tid och trenderna är uppåt. Men du kanske ska köpa för en mindre summa pengar än du först tänkt dig då du kanske är lite sen på pucken.



Ricky: Hej! En klassisk fråga men ändå nyfiken på svar. Äger i dag Investor, Industrivärden, Castellum, SEB, SHB, Resurs, Netent, Betsson, Skanska, Tele2, Gränges, H&M, Atlas och MQ. Var du tycker du jag bör fylla på (befintliga aktier plus nyförvärv) och är det nåt du tycker jag ska minska? Mvh

Marcus: Hej! Jag skulle ta det försiktigt med Betsson och H&M och inte öka där. Investmentbolagen, Skanska och bankerna känns långsiktigt stabilare och Atlas om det kommer en rekyl nedåt.



Classe : Hej! Xact Högutdelande känns given i en långsiktig utdelningsportfölj. När är "X-dagen" för utdelning? Mvh Classe

Marcus: Hej! Jag tror det blir i juni nästa år.



nisha: Hej! Ligger du fullt investerad eller har du en viss procent i kassan?

Marcus: Hej! Jag ligger med en hel del i kassan, men kämpar för att hitta lägen att investera slantarna.



Olof: Hej! Realty Income har gått ner lite senaste veckan, läge för köp?

Marcus: Hej! Det kan det allt vara sett över flera år. Deras utdelningstrend imponerar och portföljen känns rätt bra.



Tryckarn: Marcus! Hur ser du på marknadsläget för börsen på ett års sikt? Jag har fattat beslut att minska min tidigare fullinvesterade ISK till betydligt mindre. Vill ha kassa vid en rekyl. Dina synpunkter på hur tänket göra. Mvh Tryckarn

Marcus: Det ser bra ut. Konjunkturtrenden och börstrenden pekar uppåt. Stora verkstadsbolag ser ökad orderingång. Rekyler kan alltid komma, men det är inte alls bråttom att förbereda sig inför någon längre nedgång.



Andreas Johansson: Hej Marcus! Marknaden är överköpt, vad menas egentligen med det? Är det fel läge att gå in och köpa nu? Tack på förhand

Marcus: Hej! Överköpt betyder att börsen har gått upp alla eller de flesta dagarna på sistone, oftast mätt på ett par veckor. Är trenden måttlig kommer ofta rekyl när börsen är överköpt, men är trenden stark kan en aktie eller börsindex vara överköpt länge. Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index



Anna: Hej, vad tror du om aktien Samhällsbyggnadsbolaget i Norden?

Marcus: Hej! Blir spännande att följa och fokuset är intressant, men de har byggt upp bolaget så snabbt att jag inte skulle våga köpa själv i nuläget.



Anne: Hej Marcus! Tack för spännande böcker och chat! Resurs, NGS, Realty Income har gått ner ganska mycket. Är det aktier att köpa mer av eller finns det något allvarligt problem med dem?

Marcus: Hej! Inget allvarligt problem, men NGS-rapporten var ganska svag. Där ska jag fundera mer och återkomma.



Anders: Hej Marcus! Har ett stort innehav i Sobi och undrar hur du tror att framtiden ser ut, aktien har gått bra i år och frågan är om uppgången fortsätter?

Marcus: Hej! Sobi är en bra chansaktie, men aktien lär vara fortsatt krängig.



Titt: Hej! Såg att du inte tyckte man skulle fylla på med H&M. Precis innan hade jag gjort just det. Så dumt. Jag ligger på stort minus där, har haft aktien i många år och följt med i uppgången utan att sälja, trodde det skulle vara "för evigt" och nu ligger jag alltså på minus och ville jämna ut lite och få mer utdelning. Ska jag sälja allt? Satsa på någon annan aktie? Har en del spelbolag och investmentbolag. Solkram!

Marcus: Hej! Nejdå, du behöver inte sälja allt, men ligg inte för tungt i H&M. Jag tror inte längre på alla nya butikskedjor de startar. Med det sagt krävs bara en liten positiv nyhet för en ganska skaplig rekyl uppåt. Jag kan ju ha fel också och de har fortfarande aldrig sänkt utdelningen. Bevaka utvecklingen.



Mattias: Hej Marcus. Hur stor genomsnittlig årlig utdelning kommer din portfölj upp i? Hur ser din innehavslista ut i dag?

Marcus: Hej! Mina innehav finns på hernhag.se.



Per: Hej! Köpte Latour för några månader sedan då Di skrivit att det var en av de mest hatade aktierna (brukar göra tvärtemot rek i Di) och nu har den stigit med 19 procent sedan dess. Hur förklarar man det? Lyssnade tyvärr på säljrådet beträffande Lundbergs och sålde på 590, nu står den i 657 och det är väl inget som tyder på att den ska gå ner?

Marcus: Hej! Inget tyder på att Lundbergs ska ned nej, men aktien känns å andra sidan dyrare än vanligt.



Lasse: Hej, kan du förklara kortfattat hur Netent B gör sin aktieinlösen? Bra eller dåligt för aktieägaren?

Marcus: Hej! Det är bra, blir egentligen som vanlig kontantutdelning i slutändan. Har du vanlig aktiedepå blir det lite extra att tänka på gällande deklaration och ingångsvärden.