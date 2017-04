Hernhag: Aktien som är mitt största innehav

Fredrik: Hej, härliga böcker att läsa. Om du skulle köpa pref idag, vilka skulle du köpa? Vilka är dyra för tillfället? Har Akelius i utdelningsportföljen, men önskar öka på med någon mer för att öka på med utdelningar.

Marcus: Hej! Tack. Generellt gillar jag alla preffar som ger 6-8 procent i direktavkastning. Jag ökade i Klövern Pref tidigare i månaden. Det är nu mitt största aktieinnehav. Jag gillar att aktien fallit långt under de gamla topparna utan att bolaget direkt går sämre. Ett annat alternativ är exempelvis Volati Pref, men den är inte billig längre, fast bolaget verkar inom andra branscher och ger därmed lite bättre riskspridning.

Caroline: God morgon Marcus! Efter en intensiv rapportvecka undrar jag vilka tre aktier du tycker är köpvärda på både medellång samt lång sikt? Trevlig helg och tack för en suverän chatt! /Caroline

Marcus: Hej! Av de som rapporterat gillar jag teknikhandlaren Swedol. På sikt även kasinoleverantören Netent. Av övriga gillar jag Resurs Holding, som är en lite mindre bankaktie.

Magnus: Hej Marcus. Vet att du liksom jag har AT&T i portföljen. Hur tror du att företaget kommer att stå sig långsiktigt i den tuffa konkurrensen på den amerikanska telekommarknaden?

Marcus: Hej! Det lär nog gå rätt hyfsat, men vi får se hur det går med jätteförvärvet av Time Warner.



Krister: Vad beror skillnaden i pris mellan Akelius pref och Klövern pref. Har ett antal Akelius pref och funderar på om det är en bra idé att sälja dem och köpa Klöverns istället.

Marcus: Akelius bostadsfastigheter har lite lägre risk, därför är direktavkastningen lägre än i Klövern Pref. Det är nästan en smaksak vilken av preffarna som är bäst, men så länge det går bra för fastighetsbranschen får du lite högre direktavkastning i Klövern även om kursutvecklingen i värsta fall kan komma att bli sämre om något går fel.



Henrik: Hej, Hur ser du på Kinnevik efter deras köp i Comhem?

Marcus: Hej, Comhem är allt annat än den typ av uppstickarbolag som Kinnevik brukar försöka satsa i och bygga upp. Å andra sidan kanske inte Comhem behöver investera lika mycket framöver som bolaget har avskrivningar och då räcker kassaflödena till en hel del utdelning. Kinnevik får bättre kassaflöden framöver via Comhemaktierna, men potentialen känns relativt begränsad.



Anna: Är Seadrill helt förlorat? Köpte på toppen och har gått 85% back! Nästan lika illa med Fingerprint 60% back! Hur bedömer du chanserna där?

Marcus: Seadrill överlever nog, men vad aktiekursen står i när finanserna har förbättrats klart och marknaden vänt har jag ingen aning om.



Trannel: Hej Av åldersskäl och synproblem överväger jag att sälja ut mina aktier och investera kapitalet i något stabilt och säkert värdepapper e.d. som inte kräver daglig tillsyn, men som ändå ger en acceptabel avkastning. Börsen är ju ganska högt värderad nu och kanske ej fortsätter uppåt så mycket längre.....?? Idag ligger mina värdepapper i ISK. Bör jag fortsätta att ha det nya papperet där? Det rör sig om ett sjusiffrigt belopp. Tacksam för ett klokt råd. Signatur Trannel

Marcus: Hej! Så länge du får högre avkastning än schablonintäkten som är som lägst 1,25% lönar sig ISK. Svårt att hitta riktigt trygga alternativ till aktier, Rätt korträntefond med en del rörliga räntepapper i kanske. Känns inte bråttom att byta till aktier i nuläget när trenden upp på börsen ser så bra ut.



Hans-Erik : Hej! Väntar med spänning på nästa bok, nu till min fråga jag har Enquest som jag ligger back i finns det någon chans till uppgång eller skall jag sälja och försöka ta hem förlusten i någon annan aktie. Vilken aktie skulle du då föreslå ??

Marcus: Hej! Enquest är en chansaktie som lättare lyfter om oljepriset gör det. Passar det att du har den i portföljen som ett mindre innehav men med lite högre risk kan du ju behålla, annars finns det en hel del andra chansaktier på börsen i stigande trender. Risken är bara att du kommer in i aktier som HMS, IAR och Evolution Gaming rätt sent, även om bra tillväxtaktier nog ändå lönar sig på sikt.



Bjarne: Hej och tack för bra chatt och böcker. Jag är nybörjare och klöpte Duni för ett år sedan. Den går upp och ner men jag ligger fortfarande lite back. Duni hissas emeållanåt och de kommer köprekar då och då men kursen verkar aldrig ta sig över 130 kr. VAd beror det på?

Marcus: Hej! Det finns ett par riktkurser på marknaden på 140 kr, kanske vill somliga sälja en bit under dem. Andra kanske tradar genom att köpa kring 115 kr och sälja vid 130 kr. Aktien har tagit i paus i den långa uppgången, men förr eller senare kommer kursen att stiga om vinsten fortsätter upp.



Robin: Hej. Tips på hur jag kan spara en större summa pengar till låg risk under ca 3 år? Pengarna ska användas till en kontantinsats. Vad tror du om t.ex. Spiltan räntefond Sverige?

Marcus: Hej! Det är ett bra alternativ. Borde ge minst samma avkastning som inflationen så du i vart fall inte tappar köpkraft mot vad saker kostar i samhället i genomsnitt.



Micke S: Xact högutdelande ETF Vad tror du om den

Marcus: Den gillar jag, även om låg volatilitet som ett investeringskriterium inte är världens bästa riskmätare precis. Xact Högutdelande skrev jag om här: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/hernhag-darfor-har-jag-kopt-den-nya-smarta-indexfonden-908556



Ali: Tja kungen. Spar till mina barn i fond( didner & grege aktiefond) D en ena som e 11 har 86000kr och 5 åringen 37000kr. Dom kommer inte få röra dessa först dom e 20-25 år. Finns det bättre alternativ åt dom, så avkastningen blir högre? Dom har gått upp ca 60% på 11 åringen, 30 % på 5 åringen. Har sparat sedan dom föddes. Tacksam för svar och fortsätt med det du gör, för du gör det grymt, trevlig helg. Ali

Marcus: Hej! Didner&Gerge Aktiefond blir nog bra. Aktiva förvaltare, bra historik. Behåll den fonden.



Perka: Hej! Jag tror att du sagt någon gång att det är bättre att ha amerikanska aktier i en kapitalförsäkring än i ISK. Stämmer det? Kan du utveckla det lite?

Marcus: Hej! Ja, det finns i ISK ett tak för hur mycket du kan få tillbaka av den källskatt som dras på utdelningar från utländska innehav.



Henrik: Hej, Jag tänkte komplettera min utdelningsportfölj med några REIT’s men har ISK så det bästa är väl att skaffa en KF för dessa? Är speciellt intresserad av WP Carey, Realty Income, Digital Realty och Crown castle, Är ngn av dessa köpvärd just nu i dina ögon? Mvh Henrik

Marcus: Hej! WP Carey känns billigast och mest köpvärd nu, men långsiktigt kittlar möjligheterna för de lite dyrare Digital Realty och Crown Castle mest. KF är ur ett skatteperspektiv antagligen bättre för dig än ISK med tanke på källskatten på utdelningarna.



Thomas: Hej Marcus och tack för din chatt som jag kallar "veckans höjdpunkt". Jag har köpt Cellavision för 52 kronor och undrar om du tycker att jag ska vara nöjd nu eller hoppas på ytterligare kursuppgång ?/Thomas

Marcus: Hej! Tack. Cellavision kanske inte stiger mer i nuläget och historiskt har bolagets efterfrågan svängt från en tid till en annan. Sett över fem år eller så lär Cellavision fortsätta utvecklas som bolag så är du riktigt långsiktig är det behåll som gäller för åtminstone de flesta aktier du har.



John: Hej Marcus! Jag är rätt ny på aktier och undrar hur jag ska tänka i ett sånt här läge. Om jag har ett GAV på aktier på t ex 50 kr/st och efter det har kursen stigit säg till 75 Kr och jag ser att det fortfarande finns potential för en stigande kurs. Är det ide att köpa fler aktier, trots att det ger mig ett högre GAV, eller är det bättre att sälja av aktierna jag har och ta hem vinsten för att börja om med nya aktier i bolaget? Tack för en bra chatt och många goda råd.

Marcus: Hej! Tror du en aktie ska stiga mer kan du köpa fler aktier. Högre GAV blir det men du får fler aktier som kan ge avkastning istället. Å andra sidan hittar du något mer köpvärt någon annanstans ska du investera där istället. Det viktigaste här är att du hittar din strategi så du successivt lär dig vad som fungerar för dig. Ska du vara långsiktig och behålla i många år eller ta hem vinster snabbt? Hur många aktier ska du ha i portföljen och hur mycket tid har du att följa dem? Vad funkar bäst för dig?



Mikael: Vilka preferensaktier skulle du föredra av följande och varför? Amasten pref, SAS pref, Pegroco, Prime Living eller Alm?

Marcus: Jag föredrar Amasten Pref och Alm Equity Pref, för de ger måttligt hög direktavkastning men har ändå rätt låg risk.



:(: Sitter med -30% i Betsson... Dra av plåstret och sälja eller sitta kvar i båten och rida ut stormen?

Marcus: De närmaste månaderna ser jag ingen uppgång att tala om, men på mycket längre sikt kan det vända för aktien om bolaget fortsätter att gå bra. Om du ska sälja eller behålla beror på din placeringshorisont.



Anders: Är det bra timing att gå in i REIT nu?

Marcus: Det är nog ganska hyfsat bra läge.



Tim : Hej Marcus och tack för bra böcker. NÄr får vi läsa en bok som enbart handlar om tillväxtbolag? Om vi inte får det kan du väl i alla fall svara på den här frågan som inte handlar om tllväxtbolag:Hur länge brukar bolag som MQ stå och stampa? Snart börjar vi räkna år ...

Marcus: Hej! Vi får se vad det blir för böcker framöver. :-) Bolag som MQ och även andra kan stå och stampa i kurs ett år eller mer, det beror så mycket på. Finns ingen begränsning i tid egentligen, men går bolagets vinst uppåt är det bara en tidsfråga innan aktien hänger med.



anna: Hennes & Mauritz. Sälja eller behåll

Marcus: Kortsiktigt kan det bli uppstuds med lite tur så det kommer en positiv nyhet, men sett över flera år tycker jag det känns klart osäkert.



Babs: God Morgon Marcus! Försöker förstå Sagax erbjudande om att byta ut preferensaktier mot Sagax D. Kan Du se någon nackdel i praktiken för oss som har preferensaktierna? Ett lite sockrat erbjudande gör ju att man kan tänka att det kanske finns någon nersida av betydelse. Eller det en vinn-vinn situation. Glad om Du kan ha någon synpunkt.

Marcus: Hej! Risken är högre i Sagax D-aktie då den saknar företräde till utdelningar. Preferensaktien ger lägre risk och lägre direktavkastning, vill du ha ett lågriskalternativ är det den du ska ha, annars D-aktien om du vill ha aningen högre risk men få mer avkastning. Hade jag preffen skulle jag troligen behålla den, även om D-aktien lockar på sitt sätt.



Magnus: Hej Marcus, tack för bra chatt! Jag sökte aktier i spelsegmentet för ett knappt halvår sen och då hade bla Evolution Gaming stigit redan rätt mycket, medan flera pekade på Netent som då haft en svagare utveckling under en tid. Valde att kliva in där, men sedan dess har inte mycket hänt trots att ett antal andra spelaktier stuckit rätt mycket. Hur ser du på dem efter de senaste månaderna och rapporterna? Är du lika positiv som förut, eller finns andra mer intressanta?

Marcus: Hej! Långsiktigt ja, men tveksamt om Netent kan vända kursmässigt de kommande månaderna.



Olof: Hej funderar på att fylla på min portfölj med Realty Income Corp, Procter & Gamble Co och AT&T Inc. Är det någon av dessa jag bör utesluta eller kanske ta in Verizon Communications Inc i stället för AT&T Inc.

Marcus: Hej! Nej, inte behöver du utesluta någon av dem.