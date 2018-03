Hernhag: Tre bolag jag kan tänka mig att öka i

Patrik: Tjena. Om du endast fick äga en preferensaktie och köpte den nu...vilken skulle det bli? Mvh

Marcus Hernhag: Hej! Klövern Pref kanske om det är just nu. Om Akelius Pref faller till 300 kr skulle jag ta den i stället.

Castel: Hej! Tittar på Stendörren. Fokus på e-handel / industrifastighet nära Stockholm, bra direktavkastning, rejäl substansrabatt, bra rapport, insynsköp. Kursvinnare framöver?

Marcus Hernhag: Hej! Ska titta närmare på dem när jag får tid. Det låter ju lovande i vart fall.

Kalle: Hej! Kan du rangordna tre bolag i min utdelningsportfölj som du skulle kunna tänka dig öka i just nu? Min portfölj ser ut som följer: Investor 11 procent, Axfood 8 procent, Swedbank, Hemfosa, HIQ, Rottneros, Kinnevik 7 procent vardera, Castellum, Nordea 6 procent vardera, H&M, Lucara, Bure, Nobina 5 procent, Acando 4 procent, Saltängen, Tele2 3 procent och Ratos 2 procent.

Marcus Hernhag: Hej! Bure, Acando och Investor säger jag då.

Aktiegumman: Hej Marcus.Tror du att amerikanska reits typ WP Carey och Realty Income fortsätter att behålla/höja den fina utdelningen även i en situation där USA-börserna faller rejält så direktavkastningen drar iväg över 10 procent?

Marcus Hernhag: Hej! Det beror lite på varför det faller, men ett enkelt svar är ja. De klarade att höja utdelningen genom hela finanskrisen och lär fortsätta.



Hasse: Hej! Har i dag en portfölj beståendes av, Collector, Ambea, Skanska, Telia, Assa Abloy, Alimak, Ericsson och Catena Media. Vad tycker du att jag borde lägga till? Trevlig helg

Marcus Hernhag: Hej! Vad sägs om Hexagon om aktien rekylerar ned?



Karim: Hej Marcus! Har du lite tips för pensionssparande? Har lång placeringshorisont, är i 30-års åldern. För tillfället sparar jag i Spiltan Investmentbolag och Spiltan Globalfond, samt Länsförsäkringar Global Indexnära. Ska man komplettera med ytterligare fonder och i så fall vad? Eller ska man köpa några aktier? Vad tänker du dig då? Stort tack på förhand och trevlig helg!

Marcus Hernhag: Hej! Det är inget krav då du redan har god riskspridning, men ska du ha fler fonder ta någon spännande branschfond som Lannebo Vision eller Skagen M2.



Lina: Hej Marcus! Jag gillar att ha investmentbolag i min portfölj. Vilken skulle du föredra att köpa i dagsläget, Latour eller Bure och varför? Eller skadar det inte att ha båda två i sin portfölj?

Marcus Hernhag: Hej! Jag skulle just nu ta Bure som har lite substansrabatt. Latour har lägre risk och mer riskspridning mellan olika innehav plus riktigt bra historik, så blir Latour lite billigare skulle jag välja den i stället. Båda bolagen går bra i en portfölj.



Madelene : Hej!Hur anser du att en 80-plus person placerar 1 miljon tryggt och säkert med bättre avkastning än det företagskonto pengarna nu står på?

Marcus Hernhag: Hej! Företagsobligationsfonder som Carnegie Corporate Bond och Lannebo Corporate Bond ger 2-3 procent på årsbasis och till låg risk. Bättre än kontot.



My: Hej Marcus! Nybörjarfråga – jag gjorde misstaget att köpa MQ till min utdelningslåda för två år sedan och har sett aktien sakta sjunka till hälften av vad jag köpte den för. Vad händer om ett bolag inte kan vända trenden? Går de i putten eller blir de uppköpta? Hur funkar det?

Marcus Hernhag: Hej! Inget av det händer, de bara fortsätter. Bolaget tjänar pengar så det lär inte bli konkurs eller något, men jag ser inga långsiktiga vinstlyft heller. Uppköp vore osannolikt då butikskedjor nog inte lockar många kapitalstarka längre.



Aktiegumman: Hej Marcus! Läste att du köpt Brookfield Renewable Partners. Ser att den kan handlas både i USA och på kanadensiska börsen. Vad valde du och hur resonerade du där?

Marcus Hernhag: Hej! Det är ett bolag baserat i Kanada och jag hittade bara den kanadensiska noteringen hos Avanza så det blev Toronto-noteringen för mig.



M: Är 10 procents belåningsgrad för mycket enligt dig? Vilken belåningsgrad har du själv?

Marcus Hernhag: På aktier är 10 procent kanske lagom i belåningsgrad. Om du belånar din bostad ska du hålla dig under 50 procent åtminstone om du vill vara riktigt säker. Jag beräknar min totala skuldsättning till 7 procent.



Pelle: Hej Marcus, vad tror du om Hemfosa som utdelningscase på lång sikt? Hyfsad direktavkastning i dag, är den hållbar på sikt?

Marcus Hernhag: Hej Hemfosas utdelningar är säkerligen hållbara. Direktavkastningen ändras däremot i takt med att kursen förändras. Just nu är Hemfosa-aktien på väg nedåt.



greven: Tror du Lönner kommer att lyckas med sitt företagsbygge i Karo Pharma? Ytterligare ett stort förvärv kommunicerades i går som kommer att finansieras genom ytterligare utspädning. Har du aktien under bevakning?

Marcus Hernhag: Jag håller fast vid att Karo Pharma är en rätt bra chansaktie. Vinsten per aktie är inte alls lika tydligt uppåt som omsättningen, men med stordriftsfördelar och annat borde det bli bättre över tid.



Hawen: Hej! Vad tror du om REIT:s? De har ju kommit ner en del i pris sista tiden då räntan ser ut att stiga. Kan inte en högre ränta även vara följden av att vi befinner oss i en högkonjunktur vilket borde gynna REIT:s. Tänker ökad efterfrågan på lokaler. Jag har personligen lagt en slant i industrifastigheter (STAG) samt serverhallar.(COR).

Marcus Hernhag: Hej! Visst är det så att inflationen och god efterfrågan på lokaler underlättar hyreshöjningar för fastighetsbolagen. Det kompenserar i viss mån för ökade lånekostnader. Den högre räntan är definitivt en följd av att konjunkturen fått åtminstone lite styrfart på inflationen.



Ronny: Har följande tio bolag, med olika viktning, som ger bra utdelning. Amasten Pref, Bosjö, Corem Pref, Kallebäck, K2A Pref, Klövern Pref, Ocean Yield, Oscar Pref B, Saltängen, SAS Pref. Vilka bör vara överviktade eller hur skulle du vikta dem? Är det någon som bör tas bort respektive läggas till?

Marcus Hernhag: Eftersom du nästan bara har fastighetsaktier borde du sprida riskerna mer till andra branscher.



Robert: Marcus – vad tycker du om Securitas? Håller du med Simon Blecher om att den är köpvärd?

Marcus Hernhag: Jag håller med om att säkerhet är ett tema man kan investera i framöver. Securitas gillar jag som bolag, men är lite osäker på hur snabbt vi behöver köpa aktien egentligen.



Novis: Hej. Är nybörjare på aktier och undrar över det här med direktavkastningen. Varför behöver du bara äga en aktie i några få dagar för att ha rätt till utdelning? Borde inte tidsperspektivet vara betydligt längre, och sedan som en belöning för att du har varit med och investerat ett år, får du utdelning. Nu köper man några dagar innan, får utdelning och sen kan man ju sälja igen.

Marcus Hernhag: Hej! Du kan köpa aktien sista minuterna innan börsen stänger sista dagen aktien handlas inklusive utdelning så får du en utbetalning. Aktier faller oftast med ungefär utdelningsbeloppet så det finns inget att tjäna på att bara äga aktien så kort tid. Över lång tid kommer kursen allt annat lika sannolikt att återhämta sig i takt med att bolaget tjänar in till nästa utdelning. Utdelningar lönar sig därför bara på lite sikt.



Finfina: Hej Marcus! Blev intresserad av Energifonden med 8,9 resp 10 procents ränta årligen, vad tror du om det? Kan man lita på att det inte ändras under tiden om man binder sig? Tack för bra råd.

Marcus Hernhag: Hej! Att låna ut pengar till ett onoterad bolag som i sin tur satsar kapitalet i onoterade små bolag är ingen garanterad avkastning. De höga räntorna indikerar hög risk. Det får du vara medveten om ifall du chansar och tecknar.



pelle: Energifonden lockar med upp till 10 procents ränta.Vad har du för uppfattning om detta? Kan man sälja den under löptiden eller måste man ha den till att de går ut? Pelle

Marcus Hernhag: Jag har inte kollat, men utgår från att obligationerna inte kan säljas till något bra pris under själva löptiden.



Rune : Hej Marcus, vad tror du om Oscar Properties framtid? Många av deras projekt färdigställs under året och de får in mycket kapital, aktien handlas tydligen under substansvärdet. Är det inte bättre likvidera bolaget när nyproduktion i ”lyx segmentet ” är nattsvart i Stockholmsområdet? Vad tror du om att köpa aktien på att bolaget likvideras? Känns som att ingen kommer teckna deras projekt framgent samt läser man på diverse forum så är klagomålen enorma.

Marcus Hernhag: Hej! Att likvidera hela bolaget i år skulle nog innebära 80-95 procent i förluster på stamaktien och preffarna då deras tillgångar är svårsålda i brådrasket. Däremot kommer de inte att dra igång så många nya projekt de kommande åren så verksamheten lär krympa i takt med att de bli klara med byggena. Att bolaget kör på och säljer det som går men är redo att vänta in köparna till bostäderna är nog rätt väg, även om det kommer att ta tid.



Lena: Du föreslår företagsobligationsfonder som till exempel Carnegie Corporate Bond. Vad är då lämpligast att välja, ISK eller vanlig aktiedepå?

Marcus Hernhag: Med nuvarande räntor lönar det sig med ISK, men det bygger på att fonderna ökar tillräckligt mycket i värde och det finns det inga garantier för. Jag tycker därför räntefonder är nästan bättre att ha i vanlig depå.



Glänn: Hej! Ligger du tungt i Sdiptech pref? Funderar du på att öka? Operativ risknivå i bolaget?

Marcus Hernhag: Hej! Nej, högst måttligt investerad. Intjäningen är jag inte orolig för, men preffen ligger nära inlösenkurserna och borde ha svårt att stiga från de här nivåerna.



Gunnar Larsson: När du hanterar ordet chansaktie ser du då mer på kursökning än utdelningsökning? Bra chatt detta även om jag har böckerna samtidigt trots att mina portföljer är aktier, önskar jag en bok om fonder också, kom igen.

Marcus Hernhag: Tack. Med chansaktie menar jag en intressant aktie med hög risk, men med lägre risk än rena lottsedlar som jag avråder från. Jag tänker mest på den eventuella totalavkastningen här, oavsett om den kommer från kursen eller utdelningar.



Jonas: Upptäckte att min kapitalförsäkring där jag månadssparat under drygt 20 år och själv gjort aktiva fondvalsbyten var stämplad med rådgivning. Detta innebär att jag helt i onödan betalat höga avgifter när man kan teckna denna försäkring på egen hand utan dessa avgifter. Är inne på att flytta sparandet till mitt nuvarande ISK i stället för att öppna en ny kapitalförsäkring, vad tror du är bäst? Om fem år går frugan och jag i pension då sparslantarna ska börja användas.

Marcus Hernhag: Det tror jag är en bra idé, att flytta från avgifts-KF till ISK. Börja dra ned på riskerna de sista åren innan pension, men sälj kanske inte allt i aktier för allt spenderas antagligen inte första åren.



Brita: Hej Marcus! Det är första gången jag skriver på chatten, men brukar följa den med intresse. Jag har ett par sorgebarn som jag tidigare trott på men inte ser någon ljusning på längre. Nämligen Nordea Bank som sjunkit med nästan 9 procent sedan inköp. Doro är också bara fallande. Har sjunkit med nästan 23 procent sedan inköp. Det är en ganska stor förlust. Vad har du för uppfattning om dessa båda? Kan inte hitta några analyser om framtiden. Bör jag sälja? Hälsningar Brita

Marcus Hernhag: Hej! Som långsiktig investerare tycker jag du kan behålla. Är du däremot mer kortsiktig spekulant vore det annat.