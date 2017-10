Hernhag: Fem trygga utdelningshöjare

Maria: Om du bara skulle ha fem utdelningsaktier, vilka skulle du välja som du tror kommer gå hyfsat framåt? Huvudsaken är utdelningen men man vill ju helst inte att aktien går ner för mycket i värde heller.

Marcus: Fem bra utdelningsaktier? Castellum, Vitec, Swedish Match, Sweco, Nibe är fem bolag som har stigande utdelningstrender. Alla höjer inte utdelningen varje år, men de sänker den mer eller mindre aldrig. Långsiktigt lär kurserna gå åtminstone hyftsat ovanpå det.

Sam: Hej vad tror du om Angler Gaming och deras planer på utdelning nästa år?

Marcus: Hej! En bra chansaktie även om risken är väldigt hög.

Lowe Kisiel: God förmiddag Marcus. Vad tror du om aktien Qliros framtid?

Marcus: Hej! Qliro går mot en turn around och är en bra chansaktie.

Kalle: God morgon Marcus! Finns det någon förklaring till varför OP preferensaktie går ner så mycket de sista två dagarna?

Marcus: Hej! Marknaden har panik för bolagets osålda lägenheter och det får stamaktien att rasa. Helt obemärkt går det inte preffen förbi, risken ökar lite där också.



Nykläckt: Hej, Marcus! Jag är väldigt ny i den här branschen. Jag har en fråga om bostads- och fastighetsmarknaden. Jag har Oscar Properties, Götenehus och Diös. Nu har jag nästan -38 procent i Oscar Prop och jag ligger också i minus i Götenehus. Vad tror du om de här aktierna? Sälja, behålla? Vad tror du om just Oscar Prop?

Marcus: Hej! Jag tror bolagen överlever, men det är svårt att säga hur rationellt det är att handla ned aktierna så mycket så snabbt.



Tonna: Hej! Har 40 procent av portföljen i preffar på grund av utdelning och lägre risk. Senaste två veckorna har Amasten, Klövern och Akelius gått helt okej medan Alm Equity och Oscar Properties har backat ordentligt, speciellt Oscar Prop som gått från 280 till 248. Vad är förklaringen till detta? Hur agera?

Marcus: Hej! Det beror på avmattningen på bostadsmarknaden. Oron kring huruvida bostadspreffarna kommer att klara utdelningen har ökat och satt press på kurserna. Jag utgår ännu från att de kommer att klara utdelningarna på preffarna så att behålla är mitt råd tills vidare.



Ulf: God morgon! Jag kan inte bestämma mig... Ligger lite tungt i kläder och spel och vill minska ner lite. Har H&M/MQ och Betsson/Kindred. Vad anser du? Bör jag göra mig av med ett av bolagen i varje bransch, eller behålla båda och minska innehaven (lika mycket?) i dem?

Marcus: Hej! Sätt stopp loss på hela eller delar av innehaven för att skydda dig. Går det ned säljer du, annars behåller du. Eller så säljer du en fjärdedel av varje innehav.



Gabriel: Hej Marcus! Har haft Betsson ett antal år nu och börjar verkligen tröttna. Varje år när jag varit nära att sälja får jag ändå någon dum optimistisk känsla av att det snart kommer att vända för bolaget. Vad tror du? Spelar VM 2018 någon större roll för att få bolaget att vända?

Marcus: Hej! 2018 blir nog ett bra år för sportsidan, men det har marknaden känt till länge. Aktien känns billig, men riskerna är rätt höga då framtiden för deras verksamhet inte är gjuten i Holland och Turkiet. Risken är hög för att aktien går fortsatt i sidledes.



Annika: Hej, kan det kanske vara läge att börja köpa på sig lite Betsson idag?

Marcus: Hej! Vänta till trenden för bolagets intäkter och vinst samt aktiekursen blir bättre. Ingen brådska att kasta sig in i Betsson.



Alexander: Hej, hur ser du på preffar sex månader framåt? Jag har en portfölj med cirka tio preffar till en amorteringsportfölj. Tycker du det är läge att sälja av detta med tanke på kommande räntehöjningar m.m.? Jag har svårt att sia om hur mycket detta kommer påverka kursen.

Marcus: Hej! Preffar som stigit mycket i kurs kan det vara läge att lätta lite på. Ta det även försiktigt med bostadsutvecklarnas preffar, osäkerheten har ökat trots allt. Alla övriga vanliga medelvärderade preffar känns okej, då räntehöjningar är något som marknaden borde vara redo för framöver då de är utlovade sedan länge.



Anders: Morrn! Du har ju alltid talat varmt om JNJ. Vågar man gå in nu om man är långsiktig nu när Trump ska minska läkemedelsbolagens vinster?

Marcus: Hej! Det har amerikanska politiker sagt i åratal. Republikanen Trump kommer ju inte ens överens med de andra republikanerna, så någon särskild förändring där väntar jag mig inte. JNJ har dessutom stora delar av verksamheten inom medicinteknikprodukter och konsumentprodukter.



Tobbe: Hej Marcus, Alm Equity pref har tappat i värde sista veckan. Tror du att det är en konsekvens av att bolaget främst sysslar med bostadsutveckling och förväntiningar om en vikande marknad? Detta har främst påverkat stamaktierna tidigare. Eller är kursutveckligen snarare beroende av att bolaget gav ut nya preffar för en tid sedan? Jag har inte sett motsvarande trend för andra preffar inom fastighetsbranchen. Trevlig helg!

Marcus: Hej! Det handlar nog om båda, men främst oron bland bostadsutvecklarna. Tidigare skulle alla köpa in sig i branschen, nu ska alla sälja. Preffarna står stadigare än stamaktierna i vart fall.



Fredrik: Hej Hernhag! Som många andra vill jag gärna har guruns visa synpunkter om min portfölj: Autoliv, Novo Nordisk, Kindred, SAAB, Skanska, Nibe, Hoist, Investor, Camurus, Garo och Mycronic. Tycker du att jag ska supplera med någon sektor? Tack!/ Fredrik

Marcus: Hej! Portföljen har bra spridning, men du har plats för ett fastighetsbolag.



Mikael: Hej! Väljer mellan att investera i Bergman & Beving eller Momentum.Vilket av bolagen tror du mest på?

Marcus: Hej! Med tanke på historiken där avknoppade bolag ofta blir kursraketer eller uppköpta säger jag Momentum Group.



Thomas: Hej Marcus. Jag har 1 000 Cellavision som tyvärr backat cirka 14 procent de sista dagarna. Beror det på låga förväntningar inför delårsrapporten den 25:e eller finns det någon annan förklaring? Ska jag sitta lugnt i båten eller sälja? Har fortfarande god vinst. Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Det kom en säljrek i media, vill jag minnas. Är du långsiktig är Cellavision ett bra bolag att vara det i.



Maria: En följdfråga på nedan, om folk är oroliga för räntor och bostadmarknaden, varför går då Akelius så bra men inte ALM till.exempel? Kanske ska man fylla på i ALM nu?

Marcus: Akelius bygger inte fastigheter, de bara äger. Bostadsutveckling (där många bolag aldrig äger husen långsiktigt utan bara bygger och säljer av) är en mycket svängigare bransch än fastighetsförvaltning. Akelius hyreshus i olika länder ger god riskspridning.



Tom: Hej, vad säger magkänslan om Netent inför rapport?

Marcus: Hej! En skapligt bra rapport som marknaden ogillar. Men det är en vild gissning.



Pensionären: Hej Marcus! Fråga 1: Jag är en 85-årig pensionär, som börjar tycka det är svårt och jobbigt att hänga med att kolla av marknaden och fundera på annan inriktning på mitt sparande, som kan ge ett acceptabelt och lite mer riskfritt sparande. Jag har nu preffar (Klövern, Oscar, Sagah, Sdiptech, Voltati), övriga aktier Skanska, fonder (Rhenman Healtcare, Cliens småbolag, Didner & Gerge global, Lannebo småbolag, Spiltan aktiefond) samt Estea kapbevis3. Vilket råd kan du ge mig? Min portföljs värde är cirka 2,5 milj k varav: 1,6 milj kr i aktier, fonder 10 000 kr och obligationer 300 000 kr. Jag behöver inte pengarna utan de är för mina barn när jag inte finns längre. Fråga 2: Om jag inte ändrar inriktning på sparandet, hur ser du på portföljens inriktning?

Marcus: Hej! Din portfölj ser stabil och trygg ut. De flesta av dina innehav klarar sig utan särskilt mycket tillsyn. Vill dlu sänka riskerna är nog olika typer av företagsobligationsfonder ett alternativ. Till exempel Carnegie Corporate Bond och Lannebo Corporate Bond.



Investeringskillen: Tjena Marcus, tack för en fantastisk chatt! Hur skulle du säga att preffar står sig vid oro/"krasch" på börsen?

Marcus: Hej! De står sig bättre, men påverkas förstås också en del.



Åke Karlsson: Tack för den intressanta minibok som medföljde er senaste tidning. Ur den framgår bland annat hur bankerna skor sig på oss sparare för egen vinning. Jag har utan bankernas råd skaffat mig en aktieportfölj sedan millennieskiftet på cirka 3,5 miljoner. Men är nu rädd för att vissa aktieslag har blivit för stora. Har du något råd på hur många och hur stora värdemässigt de bör vara.

Marcus: Med investmentbolag kommer vi långt med en handfull aktier, men en 10-15 stycken räcker annars bra det också. Jag föreslår max 10 procent av din portfölj i ett enskilt innehav. Om du vill kan du ha lägre gräns. Portföljreglerna måste anpassas efter dig och dina preferenser.



Samuel: Finns det någon bra förklaring till att företagen vid utdelning sällan eller aldrig använder sig av fondemission?

Marcus: Fondemission innebär att bolagens bundna egna kapital ökar. Det kanske bankerna/långivarna uppskattar, men ska bolagen dela ut medel till aktieägarna så gör de ju motsatsen (delar ut fritt eget kapital).



Jonas: Hej! Makuleras i regel aktier som bolag köper tillbaka från börsen?

Marcus: Hej! Ja, i regel. Efter en bolagsstämma.



Försiktig: Mitt sparande på Avanza har en sharpekvot på 4,2! Är det bra eller dåligt? Är Spiltan Högräntefond en vettig placering på pengar som kan behövas inom ett år?

Marcus: Det är riktigt bra. Spiltan Högräntefond är en helt okej högriskräntefond, men på ett års sikt skulle jag rekommendera något tryggare.



Unger : Tack för pedagogiska böcker och chatt. Ska jag köpa Resurs nu? Jag läste för en tid sen att man borde vänta tills riskkapitalbolaget sålt sina sista aktier. Jag har inte sett att de gjort det. Ska jag köpa ändå?

Marcus: Det kan ta lång tid innan NC sålt sina Resurs-aktier. Gillar du bolaget och aktievärderingen så köp ändå.



Eva: Hejsan! Jag funderar på att köpa Mycronic nu efter rekylen. Vad tycker du om bolaget? Mvh Eva

Marcus: Hej! Ett intressant bolag för framtiden, men orderingången är väldigt svängig.



Krister: Vilken av storbankerna rekommenderar du för en långsiktig utdelningsplacering?

Marcus: Det är ingen större skillnad. Mer en smaksak.