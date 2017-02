Experterna: Så placerar du 2 miljoner på börsen

Herr Sekin: Hej grabbar! Jag har fått två miljoner över efter en lägenhetsförsäljning. Är 35 år och tänkte placera pengarna långsiktigt. Vad ska jag välja för aktier/fonder?

Per och Johan: Bra att du skriver långsiktigt. Det är precis så vi tycker att man ska placera i aktier. Vi tanser att du ska lägga upp en portfölj med mellan 10 och 15 stora svenska bolag inom ett antal olika branscher, gärna sådana med hög direktavkastning. Öppna ett ISK-konto så får du låg beskattning på utdelningarna. Portföljen bör innehåll stabila aktier inom bygg och fastighet, bank, verkstad och investmentbolag. Som t ex Skanska, Castellum, Handelsbanken, Autoliv och Investor. Krydda sedan gärna portföljen med ett par intressanta småbolag. Exempel är spelbolaget Cherry samt blodanalysbolaget Cellavision. Köp aldrig förhoppningsbolag. Lycka till!

Vera K: Jag har ärvt 670 000 kr och nu tänkte jag börja spara i fonder. Hur kommer jag bäst i gång?

Per och Johan: Då måste vi passa på att tipsa dig om nya numret av tidningen där vi presenterar vinnarna i vår granskning Årets Fond. Vi har synat 364 olika förvaltare och valt ut dem som är vassast inom ett antal olika kategorier. Bättre start än så på ett fondsparande är svårt att få. Ett annat tips är att följa våra fondportföljer som vi publicerar i varje nummer av tidningen.

Lars-Åke: Hur ser ni på turerna kring Fingerprint? Är det köpläge nu eller ska man undvika aktien?

Per och Johan: Fingerprint är ett hett debattämne. Vi skulle personligen inte ta i aktien med tång. Börsen erbjuder gott om mer lättanalyserade alternativ. Gå in med ett mindre belopp om du ändå är sugen på att köpa aktien.

My: Hej, finns det några tumregler man bör hålla sig till om man lånar pengar för att köpa aktier?

Per och Johan: Vi anser att man aldrig bör låna pengar för att köpa aktier.



Sara: Jag har en fondfråga. Finns det någon fond som investerar i bolag med hög direktavkastning och som delar ut pengarna till spararna?

Per och Johan: Det är ont om dem i Sverige. XACT OMXSB utd är en börshandlad fond som följer svenska storbolag och som ger utdelning årligen. Aktiespararna har en fond som heter Direktavkastning, som har en utdelningsstrategi. Men den betalar dessärre ingen utdelning till dig som andelsägare utan återvinvesterar allt.



Kajsa S: Vi bor centralt i Stockholm och tycker privatbilen kostar för mycket. Vi har sett på två olika alternativ, bilpool och Drive Now. Vad är bäst? Hur fungerar det?

Per och Johan: Drive Now är en ny form av korttidshyra som BMW har lanserat i Stockholm. Ett stort antal bilar står parkerade på Stockholms gator. Via en app så ser du var den närmaste bilen finns. Du bokar bilen via appen och när du är klar med den så parkerar du var du vill i Stockholm. Du betalar bara för den tiden du har använt bilen, och parkeringskostnaden ingår i hyran. BMW har nämligen gjort ett avtal med Stockholms stad. Hyrformen passar dig som har många envägsresor, och uppskattar friheten att parkera var du vill. En bilpool fungerar lite annorlunda, där måste du parkera på en speciell p-plats när du är klar med bilen. Tänk igenom ditt bilbehov noga och studera prislistorna noga innan du bestämmer dig.



Falun: Är det fortfarande prisvärt att importera bilar till Sverige?

Per och Johan: Med dagens låga kronkurs är det ganska svårt att se någon lönsamhet i privatimport, oavsett om den görs från USA eller från Europa. Men det importeras ändå några tusen bilar per år. Orsaken är dels att vissa specialmodeller fortfarande är billigare utomlands, dels att det stora utbudet ger en valfrihet som inte finns på den svenska begagnadmarknaden.



Stoffe: Hej! Har ni tips på någon riktigt bra svensk eller nordisk småbolagsfond? Helst någon som inte placerar i alltför stora bolag (som jag t.ex. tycker att Lannebo småbolag gör).

Per och Johan: Svaret hittar du i nya numret av Privata Affärer, där vi presenterar vinnarna i vår stora granskning Årets Fond. Kolla där, på sidan 30-31.



Andreas: Hej! Hur ska jag spara till mina barn som är 8 och 10 år som nyligt fått ca 100 000kr vardera som jag vill placera. Dessa är just nu på vanligt bankkonto?

Per och Johan: Bra fråga. Det är många som undrar. Ett problem är att många sparar alldeles för försiktigt till sina barn. Eftersom sparhorisonten är lång ska du välja aktier eller fonder. Dessutom ska du planera vad som händer med placeringarna när barnen en dag blir myndiga. Fundera på att spara i en kapitalförsäkring eller ISK med testamente. Vi rekommenderar att du i lugn och ro granskar nästa nummer av Privata Affärer (kommer den 2 mars) där vi just tar upp detta ämne i en stor artikel. Där hittar du också fyra spännande fondportföljer som Sofia Ullerstam konstruerat för att passa att till barnsparande.



Ola i Karlstad: Vad tror ni om oljeaktier? Vilken är er favorit i sektorn?

Per och Johan: Vi anser att läget för oljeaktierna är hyggligt. Lundin Petroleum har kanske mest spännande läge på sikt, men vi tycker nog att Tethys Oil känns som det tryggaste valet.



Ulla: Har ni tips på några aktier som stadigt höjer utdelningen och som delar ut annan tid på året än våren?

Per och Johan: Hej! Autoliv har kvartalsutdelning. Hemfosa, Astra Zeneca, Telia och Atlas Copco delar ut halvårsvis. Bland andra Addtech, B&B Tools, Clas Ohlson, Lagercrantz, Sectra, Skistar och Svolder har brutet räkenskapsår och delar därför ut andra månader än de flesta andra bolag på börsen. Alla dessa höjer inte utdelningen varje år, men är mer eller mindre stabila i utdelningarna.



Christer: Hej! Är det för mycket att ha 20 bolag i en mycket långsiktig aktieportfölj? Alla är större, svenska bolag, trygga med utdelning

Per och Johan: Hej! Nej, det behöver det inte vara. De flesta aktiefonder har 20-30 bolag eller mer och många experter tycker du ska välja mer än en fond, vilket skulle innebära jättemånga aktier. Vad som är för många att direktäga beror på strategi och tid och intresse etc. För dig som långsiktig är 20 aktier inget problem, tycker vi.



Skåningen: Har 400 000 på ett konto utan ränta. Tänkte nu placera större delen i hyfsat stabila aktier med bra utdelning. Vad föreslår ni? Jag har redan aktier i Investor, Kinnevik och HM.

Per och Johan: Hej! Dina aktier är en bra start på en bra aktieportfölj. Komplettera gärna med aktier som fastighetsbolag som Balder eller Castellum, en bankaktie som Nordea, och varför inte även industribolag som Assa Abloy och Volvo.



Per J: Kan ni ge exempel på aktier som gynnas av Trumps presidentskap, både svenska och amerikanska aktier?

Per och Johan: Saab, Skanska, Geo Group och Raytheon, är några exempel. Militär teknik, byggande, fängelsedrift och robotvapen i tur och ordning. Sedan får man göra en egen bedömning var man står etiskt. Samtidigt vill vi tillägga att det i dag råder en stor osäkerhet om vad Trumps ekonomiska politik egentlgen innebär. Undrar om han själv vet det ...



Carl: Vad tycker ni om inlåningsföretag som erbjuder 10 procents ränta utan insättningsgaranti? Något man vågar sig på?

Per och Johan: Nej!



Farfar: Jag har läst någonstans att man kan få skatteåterbäringen redan till påsk. Stämmer det och hur bär man sig åt?

Per och Johan: Stämmer, men erbjudandet gäller bara vissa skattebetalare och det krävs att du är aktiv. Endast de skattebetalare som godkänner sina deklarationer digitalt senast den 29 mars utan att göra någon ändring kan få tillbaka sina pengar rekordtidigt. Du måste alltså skaffa dig en digital brevlåda. Det gör du enklast via Skatteverkets hemsida. Registreringen måste ske senast den 1 mars. Glöm inte att ange ditt bankkontonummer när du registrerar dig.



Linus: Hej! Jag och min fru har precis köpt ett hus för 7,3 miljoner utanför Stockholm. Detta efter att ha jobbat hårt i 5 år för att tjäna ihop kontantinsatsen. Jag har nu börjar räkna på lånet och insett att det kan bli ganska dyrt om räntan stiger. Tror ni räntan kommer kunna stiga framöver eller har det tåget redan gått? Tycker ni vi ska amortera eller försöka få bättre avkastning på börsen?

Per och Johan: Räntorna kommer att stiga. Frågan är bara när. Ta höjd och räkna med runt 5 procent framöver. Att amortera är alltid rätt. Särskilt om man har små marginaler och har svårt att klara av en snabb ränteuppgång. Ni ska aldrig placera pengar på börsen som ni behöver till ert boende!

Linus: Hej igen! Ni skrev att vi ska räkna med 5% ränta framöver. Det är ju orimligt! Det skulle betyda att vi ska betala 250 000 kr per år i ränta. Staten kommer ju aldrig tillåta denna ränta!

Per och Johan: Hej igen, Linus! När Johan tog sitt bolån för tio år sedan var räntan 5 procent. När Per placerade om bolånen under bankkrisen i början på 90-talet blev han erbjuden ett lån 5-årigt lån på 16,5 procent och då vill vi inte ens nämna vad det rörliga räntealternativet var ... Så det är inte alls orimligt. Se också denna artikel: http://www.privataaffarer.se/bostad/sbab-da-ligger-borantorna-pa-5-procent-894338



Sverker: Hej! En fråga om aktier , anser Ni att behåll alltid eller sälj hälften vid nedgång för att komma in billigare igen, eller sälj allt vid nedgång ock köp tillbaka billigare ? Tack för bra service !

Per och Johan: Världens främsta placerare som Warren Buffett, ger rådet att köpa högkvalitativa aktier och att behålla dessa långsiktigt. Återinvestera sedan utdelningar i nya aktier. Ingen investerare kan pricka upp och nedgångar på börsen. Därför ska du inte köpa och sälja för ofta. Det är en förlorarstrategi.



Micke: Vad är bäst, att äga eller leasa min nästa bil?

Per och Johan: Privatleasing är väldigt populärt och har snart tagit halva privatmarknaden. den stora konkurrensen har gjort att många leasingerbjudanden faktiskt är gynnsamma i jämförelse med köp av bil. Men det gäller att upplägget passar den egna situationen. Det kan vara kostsamt att bryta ett leasingkontrakt, och därför ska du vara ganska säker på att ditt bilbehov står sig under hela leasingperioden, som är normalt tre år. Glöm heller inte att jämförelsen bara gäller nya bilar. Att äga en begagnad bil är fortfarande betydligt billigare.



Villrådig: Är 63 år med låg förtidspension ca 10 000kr efter skatt. Har fonder och aktier för ca 250 000kr och likvida medel på en nischbank ca 940 000kr. Hur skall jag tänka investera mera och i vad eller ha kvar pengarna på kontot. Ge mig ett råd. Hälsningar Göran

Per och Johan: Oj, här krävs både mer information och lite diskussion. Ring därför Johan Markwall på telefontiden i morgon mellan kl 10 och 12. Telefonnumret är 08-736 55 57. Vi hörs!



Frågvisa Maja: Hej! Finns det några avdragsmöjligheter kvar i årets deklaration då det gäller förvaltningskostnader? Jag tänker tex. på bankfack, aviseringskostnader för lån, placeringsguiden, dataprogram för aktier, bankomatkort, etc.

Per och Johan: Hej, vi hänvisar till skatteexperten Jonas Sjulgårds stora deklarationsspecial som kommer i Privata Affärer nr 4 (i slutet av mars).



Ingrid: Hej, tack för jättebra tidning, är 63 år, gpr i pension om 2 år enligt.ppms uträkning så får jag en pension på 12 000kr /månad innan skatt. Vilken fond eller aktie föreslår ni att jag sparar i tillsvidare / ingrid

Per och Johan: Med så kort sparhorisont så ska du undvika ett riskfyllt sparande på börsen. Då är det bara ett högräntekonto som gäller. Några procent kan du trots allt få i dag. Se aktuella räntenivåer på vår sajt.



Fredrik: Hej, brukar spara från min inkomst varje månad och handla aktier i utdelningsbolag för dessa slantar när tydliga svackor kommer, senast februari 2016 och jag säljer ytterst sällan. Var placerar jag bäst dessa slantar under tiden? i nuläget hamnar de bara på ett nollränte-konto hos banken men det känns som att någonting bättre borde finnas?

Per och Johan: Återigen är det ett högräntekonto på en nischbank som gäller. Ex Santander, Avida, AK Spar eller Collector. Läs mer här.



Deborah: Om jag säljer ett hus som jag köpt billigt, ska jag då betala av lånen eller ska jag investera i insatsen i ev dyrare bostad?

Per och Johan: Du ska aldrig spekulera i ditt boende. Välj det säkra alternativet först, om du inte har en ekonomi som tillåter betydligt högre risk.



Villrådig fondspekulant: Hej! Om man är ung och vill spara långsiktigt kanske fonder är ett alternativ. Då inställer sig frågan, vilka fonder ska man köpa och inom vilka regioner (världsdelar) man bör köpa. Samt fördelningen av fondandelarna. Tacksam för råd/tips.

Per och Johan: Du bör ringa på vår telefontid i morgon. Det krävs en dialog. Ring mellan 10 och 12 på 08-736 55 57.



Björn: Hej! Jag har en portfölj med några utdelningsaktier (Nobina, Nordea, Hemfosa just nu) och tänkte även lägga in något investmentbolag och en eller flera fonder. Den här portföljen är ett långsiktigt sparande 10-20 år. Vilket investmentbolag och vad finns det för fonder värt att satsa på (globalt, Europa, Sverige)?

Per och Johan: Invstor och Industrivärden känns som trygga och stabila alternativ inom sektorn. Även Latour har slagt index under många år. Mats Qvibergs Öresund är ett annat intressant altermativ. När det gäller fonder måste vi hänvisa till tidningen, där du hittar svaren på hur du ska välja rätt fonder.



Karolina: Hej! Jag tänker bygga upp en utdelningsportfölj. Är det bäst att vänta med inköpen efter vårens utdelningar eller spelar det ingen roll när jag köper? Tack!

Per och Johan: I långa loppet spelar det ingen roll.



Karl: Vad tycker ni om att investera i crowdfunding-siter som till exempel Lendify, Tessin, Kameo etc? Något att rekommendera för småsparare?

Per och Johan: Nej, egentligen inte. Som småsparare tycker vi att du bör investera i större bolag med hög direktavkastning.