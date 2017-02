Svensk köpboom i Spanien

Allt fler svenskar tar steget och köper en bostad i Spanien. Den låga svenska räntan i kombination med den starka svenska bostadsmarknaden lockar allt fler till solen runt de spanska kusterna.

Nya siffror från Registradores, den spanska inskrivningsmyndigheten, visar att 3 607 svenskar köpte bostäder i Spanien under 2016. Sedan 2014 är ökningen hela 46 procent.

– Det stora intresset skapar lite av en snöbollseffekt, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Sverige är det land som står för störst andel köp i Spanien per capita och sannolikt det land som ökar antal köp mest under 2016. Intresset är markant högre i Sverige än i andra EU-ländet. Britterna ökar till exempel köpen i Spanien med 1,9 procent under 2016, vilket kan tolkas som en tydlig brexit-effekt.

Antal köp av norrmän i Spanien minskar med 11 procent under 2016 mycket på grund av en svagare norsk kronkurs. Bostadsköp av tyskar ökade med 19 procent under året.