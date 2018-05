Så tjänar du pengar på att hyra ut fritidshuset

Ett fritidshus kostar pengar året om, men används ofta bara under kortare perioder. Amorteringskrav, räntekostnader, el, värme, försäkringar och underhåll uppgår ofta till flera tusenlappar per månad.

Genom att hyra ut fritidshuset under några veckor per år går det att få in pengar som i vissa fall kan täcka kostnaderna för att äga det.

Totalt kan du tjäna upp till 50 000 kr per år – skattefritt – på att hyra ut fritidshuset. Schablonavdraget uppgår till 40 000 kr och på hyresintäkten kan du göra ett avdrag på 20 procent.

Skattefri ersättning

Den som hyr ut fritidshuset under fyra sommarveckor för 8 000 kr per vecka tjänar 32 000 kr skattefritt.

Om du får en ännu högre inkomst från uthyrningen, till exempel 80 000 kr blir skatten 7 200 kr. Räkna bort 20 procent på 80 000 kr, minska med 40 000 och skatten på 30 procent baseras på 24 000 kr, vilket är 7 200 kr.

Tänk dock på att skriva ett kontrakt vid uthyrningen där det framgår hyrestid, betalning och annat praktiskt som annars kan förorsaka bekymmer.

– Det går även att använda schablonavdraget om du i stället vill hyra ut din permanentbostad. Men kom ihåg att du först behöver kontrollera om du får hyra ut din bostad. Om du exempelvis bor i bostadsrätt är det viktigt att först få föreningens godkännande och för hyresrätt gäller hyresvärdens godkännande, säger Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson.

Uthyrd del också avdragsgill

Den som har en bostadsrätt får dra av schablonavgiften på 40 000 kronor och hela avgiften som man själv betalar för lägenheten under uthyrningstiden om hela bostaden hyrs ut. Hyr du inte ut hela bostaden får du bara dra av den del av avgiften som motsvarar den uthyrda delen.

– Avdragen får aldrig överstiga ersättningen och om du hyr ut lägenheten ett par veckor så får du bara dra av en del av avgiften den månaden. Och om du hyr ut en del i din lägenhet gäller att du bara får dra av den del av avgiften som motsvarar vad exempelvis ett uthyrt rum motsvarar av hela lägenheten, säger Emma Persson och påpekar att det finns bra information på Skatteverkets hemsida.

Flera avdrag

Schablonbeloppet på 40 000 kr gäller per bostad, så man kan hyra ut både sin året runt-bostad och sitt fritidshus och göra avdrag för båda. Från och med den 1 juli 2014 får en bostadsrättsförening ta ut en särskild avgift från den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand för att täcka föreningens extra kostnader för andrahandsuthyrningen. Denna avgift får du dra av tillsammans med den avdragsgilla avgiften.