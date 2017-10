Så mycket mindre är köparna villiga att betala

"Säljarna accepterar inte den lägre nivån. I prisstatistiken syns bara bostäder där säljare och köpare kommit överens så prisstatistiken hänger inte med eftersom osålda bostäder inte är med i statistiken", säger han.



Han säger att det är psykologiska effekter som ligger bakom köparnas minskade betalningsvilja.



"De fundamentala faktorerna är lika positiva som före sommaren", säger han och pekar på samma låga ränta och en fortsatt stark ekonomisk utveckling.



Han påpekar att hösten började med ett 50 procent högre bostadsutbud, jämfört med 2016, och att utbudet därefter har ökat.



"Samtidigt har det kommit utspel om ytterligare amorteringskrav medan inflationen kommit upp till 2-procentsmålet. Snarare än att räntan ska komma ned mer kan det bli högre räntor framöver, vilket bidragit till att viss oro har smugit sig in bland köparna", säger han och lägger till att det kommit vissa indikationer från politiker om att ränteavdragen kan komma att justeras.



Därför pågår det i nuläget en "dragkamp" mellan säljare som vill hålla priset uppe medan köpares betalningsvilja har kommit ned. Bilden av en det skulle råda en bostadspriskris i nuläget tycker Johan Nordenfelt samtidigt är missvisande.



"Det rör sig om priser några procent under all-time-high. Det finns ingen annan marknad där man skulle tala om en kris när priserna rört sig ned några procent från sin rekordnivå", säger han och anger att en aktie som handlas några procent under högstanivån inte skulle få en krisrubricering.



Han påpekar också att det fortfarande säljs objekt till samma höga nivåer som tidigare. Säljare som sedan måste ha en ny bostad.



"En fördel med den svenska bostadsmarknaden är att alla äger sina bostäder för sina egna boendebehov och inte äger bostäder för att hyra ut. Den svenska bostadsmarknaden balanserar därmed sig själv bättre jämfört med i andra länder då i princip samtliga säljare även finns på köpsidan vid i stort sett samma tidpunkt", säger Johan Nordenfelt.