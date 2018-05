JM rekordsänker bopriser

JM genomför "prisanpassningar som en naturlig del när så krävs".

Det skriver bolagets kommunikationschef Sepideh Imani Nyhetsbyrån Direkt i ett e-mejl.

Svaret kommer med anledning av frågor i och med att JM i projektet Sjöviksbacken vid Liljeholmskajen just söder om Stockholms tullar på sin hemsida uppger att det har en "ny prislista".

En sökning på Booli indikerar att priserna på en rad lägenheter i projektet - som sammantaget består av 229 bostäder med tillträden från det andra kvartalet 2019 till det andra kvartalet 2020 - sänkts med mellan 4 och 19 procent och i något fall till och med 29 procent.

"Vi gör inga breda prissänkningar men viss kalibrering kan krävas i projekt som startades när priserna låg högre. Till nuvarande prisnivåer bedöms marginaleffekten som begränsad", fortsätter Sepideh Imani.

I söndags anordnade JM sin stora visningsdag där samtliga visningsbostäder och bostadsbutiker runtom i Sverige visas samtidigt. Sjöviksbacken återfanns inte bland projekten som visades i Stockholm, däremot planeras en visning nästa tisdag. I detta projekt, som ligger ett kvarter in från vattnet, ligger priserna nu på omkring 50.000 per kvadrat som lägst. I Liljeholmskajen visade man däremot ett par projekt invid vattnet och där är priserna per kvadratmeter är högre.

Sammantaget hade helgens stora visningsdag "något färre besökare" sett till hela Sverige i förhållande till föregående stora visningsdag i mars, svarar Sepideh Imani.

"Detta är ett normalt säsongsmönster. Samtidigt var intresset på fortsatt god nivå", skriver hon vidare.