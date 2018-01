Volvos orderingång ökar kraftigt

Volvos rörelseresultat blev 7.334 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017.



Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 7.393 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.



Rörelsemarginalen blev 8,0 procent för kvartalet. Väntat var en marginal på 8,3 procent.



Försäljningen uppgick till 91.749 miljarder kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 88.862 miljarder kronor.

Orderingången ökar rejält



Lastbilskoncernen Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det fjärde kvartalet till 69.697 enheter, en uppgång med 29 procent från 53.950 fordon motsvarande period 2016.



Siffran var samtidigt bättre än analytikernas snittförväntningar. Enligt SME Direkts prognossammanställning låg förväntningarna på en orderingång på 61.772 lastbilar under kvartalet.Utdelningen föreslås bli 4:25 kronor per aktie för 2017 (3:25), mot en väntad utdelning på 4:06 kronor, enligt SME Direkt.