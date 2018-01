Två specialfall att hålla koll på

Osäkerheten kring bostadsutvecklarna skapade inte bara kursnedgångar utan öppnade även upp möjligheten få Oscar Properties Pref B inlöst. Aktieägarna kan begära frivillig inlösen i mars och få 500 kr per aktie. Aktien handlas i nuläget kring 490 kr så det är 2 procent att inhämta.

På risksidan finns förstås att Oscar Properties inte anser sig ha finanserna, men efter höstens fastighetsförsäljningar har de sannolikt likvider att lösa in ett fåtal B-preffar. En annan risk är att handeln i aktien är ganska tunn.

Kan du hantera de riskerna och vill tjäna 2 procent på några månader, vilket är hyfsat omräknat till årsavkastning, är det bara att anmäla sig. Har du vanlig aktiedepå eller ISK kan det gå att använda bolagets blankett, men kolla med din bank så det är du som står som ägare. Ofta är aktier registrerade i bankens namn i kommission för kund av praktiska skäl. För dig med kapitalförsäkring måste du gå via din bank och låta de begära inlösen åt dig.

Ett annat specialfall att titta närmare på är att försöka köpa kamerabolaget Axis under 340 kr. År 2015 kade japanska Canon ett bud på bolaget om 340 kr per aktie. Affären genomfördes också men Canon lyckades inte köpa upp mer än närmare 87 procent av aktierna. Sedan dess har 340 kr varit ett ankare för aktien. Periodvis faller aktien under den nivån.

Hoppet har stått till att näst störste ägaren och aktivistfonden Elliott ska vägra sälja utan att de kommit ett högre bud. Tveksamt om det kommer något, för har japanska direktörer offentligt sagt nej ska det mycket till att de vill tappa ansiktet genom att ändra sig.

Alternativt så växer Axis försäljning stadigt och till slut har aktien vuxit in i värderingen och börjar bli köpvärd av den anledningen. Vinsten per aktie pekar fortsatt stadigt uppåt, men så länge 340 kr är ett ankare överväg passa på om kursen trillar under och se om du kan tjäna några kronor kortsiktigt.

Annars är Axis och deras digital övervakningskameror ett intressant tillväxtcase långsiktigt även utan ett eventuellt nytt bud.