Tunga investerare tror på lyft i Nepa

Nepa är ett researchföretag där verksamheten är att ge uppdragsgivarna värdefull information om deras kunders beteende och preferenser. Detta är naturligtvis en jättestor marknad värt många miljarder globalt – och det är här som Nepa tänker sig slå sig fram.

Nepa har funnits i över tio år och hade haft en tillväxttakt på cirka 25 procent per år när bolaget gjorde entré på First North i april förra året. Företaget hade då fått fem utmärkelser i Dagens industris Gaselltävling och hade 350 kunder i över 50 länder.

Företagets främsta produkt kallas ActionHub vilket ger möjligheter att kombinera olika data från marknaden och om kunden. Det medför att det blir lättare för kunden att se vilka åtgärder som till exempel skulle ge större kundnöjdhet och förbättra lönsamheten.

Då visade bolaget en liten vinst, vilket visade att bolaget redan fått ett genombrott på marknaden och de första kvartalen på börsen blev en succé med en tvådubbling av kursen fram till all-time-high i januari i år på över 130 kr.

Därefter har dock kursen sjunkit tillbaka kraftigt eller med över 30 procent, varav 15 procent bara den senaste veckan. Placerarna har nu sannolikt vant sig vid tanken att det blir förluster under några kvartal när bolaget nu ska expandera globalt, varav den amerikanska marknaden är ett prioriterat mål.

Det som aktiemarknaden inte tagit hänsyn till är att Nepa blev partner till Facebook under våren, vilket innebär stora möjligheter att kommersialisera sina produkter eftersom annonsering på sociala medier är en av de starkaste trenderna just nu inom marknadsföring.

Dessutom har Nepa en tung ägarlista där AMF Fonder och Handelsbanken fanns med som ankarinvesterare redan från starten. Robur, Didner & Gerge och Öhman har kommit till under våren när styrelse och ledning lättade en del på sina stora innehav, men där de fortfarande är kvar som storägare.

Denna förtroendeförklaring som Nepa med ett börsvärde på cirka 700 miljoner fått genom att fonderna äger cirka 27 procent av bolaget plus partnerskapet med Facebook bör vara en bra grund till att den nuvarande rekylen från kursrekordet tidigare i år snart kan vara ett minne blott.

Bolagets soliditet ligger på över 50 procent varför risken för nyemission är liten på kort sikt. Positivt är också att den svenska lönsamma verksamheten visar allt bättre marginaler plus att orderingången under sensommaren förbättrats jämfört med tidigare under året.

Nepa är ett förhoppningsbolag sett till att bolaget nu går med förlust och att satsningen globalt för med sig risker att det tar tid innan minus vänder till plus. Men tillväxten hittills och tunga placerares intresse visar att detta är en chansaktie med relativt mindre risk än många andra i den kategorin.