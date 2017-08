Alfredsson: Tre aktier du ska köpa efter sommarens rekyl

Att den fina uppgången under första halvåret skulle få ett avbrott och en större eller mindre rekyl förr eller senare låg givetvis i korten inför sommaren. Ändå var det många spekulativa investerare som hoppades på en återupprepning av de överraskande fina rapportsiffrorna från det första kvartalet.

Men den stora nedgången för dollarn började förstöra feststämningen redan innan rapporterna kommit igång - istället för positiva valutaeffekter det andra halvåret började nu analytikerna kunna räkna in en valutamotvind med en möjlig dollarkurs som kanske kommer sjunka under 8 kr under hösten.

Och även om de tunga sektorerna inom verkstad och bank i huvudsak kom in med klart godkända rapporter, så blev det inte någon positiv effekt - de kortsiktiga förväntningarna låg ännu högre och börsens breda index ramlade ner till bottennivåerna i förra veckan.

Vi kan också se den säsongseffekt som säger att sommarhalvåret alltid är sämre än perioden oktober/november-april - och att augusti och september historiskt sett är de sämsta månaderna på året. Det kan mycket väl vara så att placerarna tagit ut denna försvagning redan i förskott.

Detta kommer att visa sig framöver - men det ska inte skymma att med dagens kurser finns det intressanta köpobjekt som fallit sedan i våras eller inte rört sig särskilt mycket trots överraskande bra rapporter. Här är några aktier som verkar lockande just nu (finns bland Privata Affärers köprekommendationer):

Beijer Alma

Råkade ut för ett kraftigt kursfall i början av sommaren, men har börjat återhämta sig. Halvårsrapporten kommer inte förrän i slutet av augusti, men det finns ingen anledning att tro att inte första kvartalets fina vinstökning med 28 procent ska fortsätta för bolagets konjunkturkänsliga verksamheter. En direktavkastning som sannolikt är över 4 procent för 2017 är också lockande.

Betsson

I maj köpte vd Ulrik Bengtsson aktier för över 2 miljoner och menade då att bolaget kommer stå för en skördetid det kommande året. Och rapporten för andra kvartalet var stark och över analytikernas förväntningar. Dessutom har tredje kvartalet börjat bättre än fjolårets dito trots att fotbolls-EM då gav en stark början på kvartalet. Bengtsson menar dessutom att bolaget tar marknadsandelar. Kursen bör ha möjligheter att röra sig uppåt under hösten när Betsson dessutom kommer locka som en av börsens bästa högutdelare.

Mycronic

Aktien har fallit tillbaka trots en mycket stark rapport med en tvådubblad vinstökning till 241 miljoner och en omsättning som nästan fördubblades. Med en fin kursutveckling i ryggen var vinstutvecklingen i och för sig väntad, men istället för att se det positiva i rapporten har marknaden tagit fasta på farhågor om en försvagad marknad för bolagets högteknologiska produkter i framtiden. Risken är hög, men chanserna också och för den som vågar kan avkastningen bli minst 20-30 procent under det närmaste halvåret.