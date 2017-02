Torsdag: Högtryck på rapportfronten

Torsdagens höjdpunkt bland rapporterna är onekligen Fingerprint. Mycket har hänt sedan senaste rapporten. Bland annat har bolaget vinstvarnat samtidigt som storägaren Johan Carlström och numera före detta styrelseledamoten Lars Söderfjell misstänks för insiderbrott just i samband med vinstvarningen.

Fingerprint Cards väntas presentera ett rörelseresultat på 629 miljoner kr för årets fjärde kvartal enligt en sammanställning av åtta analytikers prognoser som SME Direkt gjort. Det kan jämföras med 518 miljoner kr motsvarande kvartal i fjol.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2016 om i genomsnitt 0,75 kr per aktie. Föregående år gavs ingen utdelning.

I morgon är det också dags för Nokia att presentera sin rapport. Analytikerna förväntar sig ett per aktie på 0,02 euro för årets fjärde kvartal enligt en sammanställning av 23 analytikers prognoser som SME Direkt gjort.

Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -436 miljoner euro, bestående av omstruktureringskostnader om i genomsnitt 88,4 miljoner euro, PPA-nedskrivningar om 247 miljoner euro samt övriga jämförelsestörande poster om -101 miljoner euro i genomsnitt.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2016 om i genomsnitt 0,19 euro per aktie. För år 2015 var det en ordinarie utdelning om 0,16 euro per aktie samt en extrautdelning om 0,10 euro per aktie.

Ytterligare en storbank rapporterar på torsdagen. Enligt SME Direkt väntas Swedbank redovisa ett rörelseresultat om 5 113 miljoner kr för det förra årets sista kvartal. Det kan jämföras med 4 800 miljoner samma kvartal föregående år. Räntenettot väntas ha uppgått till 6 146 miljoner kr (5 759), eller drygt en procents ökning från det tredje kvartalets 6 062 miljoner kr.

Kvartalets aktieindexuppgång hjälper allt annat lika det förvaltade kapitalet och därmed provisionsnettot. Samtidigt kan fortsatta utflöden ur fonder förväntas ha hållit tillbaka tillväxten, heter det från analytikerhåll. Enligt SME Direkt bedöms provisionsnettot ha ökat 24 miljoner kr från det fjärde kvartalet 2015 till 2 901 miljoner kr, i det tredje kvartalet 2016 var utfallet 2 838 miljoner.

För helårsresultatet bidrog försäljningen av andelen i Visa Europe, som bokfördes under det andra kvartalet, positivt med drygt 2 miljarder. Banken har uppgett att denna försäljning ska inkluderas i utdelningsbasen inom Swedbanks policy att dela ut 75 procent av nettovinsten.

Bland annat till följd av Visa-transaktionen väntas helårsvinsten per aktie ha ökat till 17,52 kr (14,24 kr), enligt SME Direkts analytikerenkät. En utdelningshöjning till 12,94 kr per aktie är vidare väntad (10,70 kr föregående år).

På torsdagen är det också dags Assa Abloy att rapportera. Låsjätten väntas presentera ett rörelseresultat på 1 720 miljoner kr för årets fjärde kvartal enligt en sammanställning av 25 analytikers prognoser som SME Direkt gjort. Det kan jämföras med 3 038 miljoner kr motsvarande kvartal i fjol.

Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -1 504 miljoner kr.

Assa Abloys tillväxt väntas fortsatt hållas tillbaka av Kina. Övriga delar av verksamheten väntas enligt analytikernas konsensus växa både för året som helhet och i det fjärde kvartalet.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2016 om i genomsnitt 2,77 kr per aktie (2,65 kr föregående år).

Lagom till lunch kommer Autolivs rapport som väntas visa en försäljningsutveckling klart över bolagets egen guidning. Även den underliggande rörelsemarginalen spås överträffa bolagets lägstaprognos. Högre global bilproduktion än väntat är förklaringen, menar analytiker.

En annan fokuspunkt är den japanska konkurrenten Takatas öde. Bolaget har drabbats hårt av fallerande teknik kring dess krockkuddar, vilket har lett till att Autoliv knipit stora order på ersättningsprodukter och dessutom rejält ökat sin marknadsandel avseende nya kontrakt på passiva säkerhetsprodukter.

Enligt SME Direkt väntas i genomsnitt att Autoliv redovisar en försäljning om 2 697 miljoner dollar (2 520) och ett justerat rörelseresultat om 251 miljoner dollar (279 miljoner dollar samma kvartal föregående år).

Efter lunch är det dags för SKF att rapportera. I fokus ligger enligt analytikerna hur försäljningen utvecklats och vilka utsikter som lämnas. Kullagerjätten väntas presentera ett resultat före skatt på 1 426 miljoner kr för årets fjärde kvartal enligt en sammanställning av 22 analytikers prognoser som SME Direkt gjort. Det kan jämföras med 653 miljoner kr motsvarande kvartal i fjol.

Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -103 miljoner kr.

Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2016 om i genomsnitt 5,54 kr per aktie (5,50 kr).

Torsdagens rapportbolag:

Billerud Korsnäs (kl 7.00)

Fingerprint Cards (kl 7.00)

Nokia (kl 7.00)

Swedbank (kl 7.00)

Tieto (kl 7.00)

Gränges (kl 7.30)

MTG (kl 7.30)

Inwido (kl 7.45)

Assa Abloy (kl 8.00)

Astra Zeneca (kl 8.00)

Gunnebo (kl 8.00)

Addtech (kl 12.00-13.00)

Autoliv (kl 12.00)

Fabege (kl 12.00)

SKF (ca kl 13.00)

Uniflex (kl 13.30)