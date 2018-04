Starkt resultat av Thule

Nettoomsättningen uppgick till 1 611 miljoner kr, mot förra årets 1 529 miljoner, vilket gav en rörelsemarginal på 19,2 procent (17,7).

Nettovinsten blev 220 miljoner kr (197) och vinsten per aktie 2,15 kr (1,94).

Thules nettoomsättning, justerat för valutakursförändringar, steg med 5,5 procent i det första kvartalet. Inom region Europe & ROW var ökningen 9,1 procent medan region Americas visade en minskning på 4,4 procent valutajusterat.

I region Europe & ROW bidrog speciellt en stark utveckling i Norden, Frankrike och Australien. Inom Sport & Cargo Carriers var tillväxten speciellt god inom takräcken och takboxar, skriver Thule i sin delårsrapport.

Nedgången i Americas förklaras främst av en planerad utfasning av vissa lågmarginalprodukter. Sett till enskilda länder inom regionen utvecklades USA negativt, medan Brasilien och Kanada fortsatte utvecklas väl.

"Vår tunga satsning inom produktutveckling fortsätter och under våren och sommaren lanserar vi både ett brett utbud av innovativa produkter till konsument samt visar upp nya produkter för retail som kommer lanseras till konsument under 2019. Tillsammans med vår effektiva produktion och distribution samt vårt starka globala varumärke gör det att jag är optimistisk för utvecklingen under året", sammanfattar vd Magnus Welander.