Tethys Oil förbättrar resultatet

Tethys Oil redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå på 19,3 miljoner dollar för det första kvartalet 2017 (10,3).

Resultatet efter skatt blev 6,7 miljoner dollar för det (-2,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:19 dollar (-0:07).

Intäkterna uppgick till 29,3 miljoner dollar (19,7).

Nettokassan uppgick vid periodens utgång till 40,1 miljoner dollar (45,4).

Produktionen uppgick till 12.495 fat per dag, jämfört med 12.268 fat per dag under det fjärde kvartalet 2016 och 12.212 fat per dag första kvartalet 2016.

Operativa kostnader per fat sjönk drygt 7 procent jämfört med föregående kvartal.’

Ser ökad produktionskapacitet

Tethys Oil är övertygat om att produktionskapaciteten på Block 3 och 4 kommer att öka och att bolaget, när produktionsbegränsningarna hävs, har kapacitet för en högre produktionsnivå än den som varit hittills i år.

Vad gäller borrprogrammet nådde prospekteringsborrningen Ulfa-1 sitt slutgiltiga djup under andra kvartalet och borrhålet utvärderas nu.

"Med över ett dussin ytterligare kartlagda potentiellt oljeförande strukturer, och med den framgång vi haft hittills, är vi fortsatt mycket optimistiska vad gäller tillväxtpotentialen på Block 3&4", säger vd Magnus Nordin i rapporten.