Telia höjer utdelningen

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 6.590 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017, framgår det av delårsrapporten.



Marginalen uppgick till 31,1 procent.



Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 6.603 miljoner kronor med en marginal på 31,6 procent, enligt SME Direkt.



Nettoomsättningen blev 21.187 miljoner kronor, mot väntade 20.911 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 2:30 kronor per aktie (2:00), att jämföra med förväntade 2:15 kronor.

Eventuellt högre resultat 2018

Telia räknar med att det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, blir på "ungefär samma nivå" som 2017 då det var 9,7 miljarder kronor.



Det framgår av bokslutsrapporten.



Telia bedömer vidare att detta kassaflöde, tillsammans med utdelningar från intressebolag, bör täcka en utdelning för 2018 som ligger omkring nivån för 2017.



Bolaget spår också att det justerade ebitda-resultatet i kvarvarande verksamhet, kommer att vara i linje med eller något högre än nivån för 2017 på 25,4 miljarder kronor.



Enligt SME Direkt låg analytikernas snittförväntningar inför rapporten på ett ebitda-resultat, exklusive extraordinära poster, på 26,3 miljarder kronor 2018.

På god väg nå kostnadsminskningar

Telia genomför sina kostnadsbesparingar i enlighet med planerna. I Sverige har bolaget sänkt omkostnaderna under den andra halvan av 2017 som det sagt att det skulle göra.



"Vi är på god väg att nå vår ambition om att sänka kostnaderna generellt för koncernen med 1,1 miljarder kronor på nettobas för 2018", skriver vd Johan Dennelind i bokslutsrapporten.



Nivån på Telias betalda investeringar, capex, sjönk under 2017 utan att bolaget kompromissade om sin ambition att ha de bästa näten.



"Vi förväntar oss ytterligare sänkningar under 2018 tack vare bättre koordinering i koncernen samt på grund av en lägre fiberutbyggnad", skriver Telia-chefen.

Förbättrat rörelsekapital bidrog till starkt kassaflöde

Telias åtgärder för att förbättra rörelsekapitalet bidrog till ett "starkt" kassaflöde under det fjärde kvartalet.



"Det starka kassaflödet beror på två faktorer. För det första då våra förbättrade åtgärder avseende rörelsekapital gav större effekter och kom tidigare än vi kunde förutse och vi tror att takten kommer att fortgå även under 2018", skriver vd Johan Dennelind i bokslutsrapporten.



Den andra faktorn är att bolaget minskar betald capex, främst som en följd av den nyligen implementerade investeringsmodellen såväl som effektivitetsförbättringar inom koncernen och inköpssynergier.



Under helåret 2017 uppgick det operationella fria kassaflödet till 9,7 miljarder kronor, en ökning från 5,5 miljarder under 2016.



"Nivån om 9,7 miljarder kronor i kassaflöde tror vi skall bibehållas 2018 för att öka ytterligare åren därefter", skriver Johan Dennelind.