Analytiker: Tele2 betalar för mycket för Com Hem

"Tele2 betalar ett högt pris", konstaterar Pareto Securities i en kommentar efter att affären aviserats på onsdagsmorgonen.

Handelsbankens analytiker Robert Slorach håller med om att det "ser dyrt ut på vissa multiplar". Han framhåller också att de bedömda synergierna i affären inte mottas positivt av marknaden.

"Synergierna är ju relativt små om man jämför med hur stora synergierna har varit i liknande affärer i Europa. Dessutom består hälften av synergierna av intäktssynergier och marknaden är ganska skeptiskt till möjligheterna att realisera sådana synergier", säger Robert Slorach till Nyhetsbyrån Direkt.

Av de uppskattade synergierna om totalt 900 miljoner kronor utgör kostnadssynergierna, som brukar vara enklare att få igenom, därmed endast omkring 450 miljoner kronor.

Aktiemarknaden agerade genom att handla ned Tele2, vars B-aktie vid strax efter klockan 13 hade fallit med 6,8 procent.

En annan negativ faktor att ta hänsyn till är att affären grusade de förhoppningar som funnits i marknaden om att Tele2:s avyttring av verksamheten i Österrike skulle kunna leda till en eventuell extrautdelning.

Fusionen tolkas däremot positivt för Com Hem, enligt Pareto som samtidigt konstaterar att de båda bolagens storägare Kinnnevik är mer exponerad mot Tele2 än mot Com Hem.

"På längre sikt ser vi fusionen som strategiskt attraktiv med substantiella synergimöjligheter. Den kombinerade enheten kommer att vara en ny kassaflödesmotor för Kinnevik", skriver Pareto, som har en köprekommendation för Kinnevik. Analyshuset har rekommendationen behåll för både Com Hem och Tele2.

Vid lunchtid hade Com Hem-aktien stigit med 6 procent och Kinnevik däremot handlades i stort sett oförändrat (+0,1%).

DNB pekar ut Com Hems aktieägare som vinnare på affären eftersom värdet på synergierna i huvudsak gynnar Com Hems aktieägare.

Affären, där Tele2 betalar för Com Hem-aktierna med en kombination av kontanter och aktier, värderar Com Hem till 146 kronor per aktie, vilket innebär en premie på 12 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Tele2 får cirka 73 procent i det nya bolaget och Com Hem får 27 procent.

Analytikerna framhåller också att det under en tid har funnits spekulationer i marknaden om en sådan här affär och att dessa förväntningar tilltog rejält sedan Tele2:s storägare Kinnevik köpte 18,5 procent i Com Hem i april i fjol.

"Samtidigt som affären kommer tidigare än vad vi räknat med är det knappast en överraskande kombination", skriver RBC.

RBC påminner om att investmentbanken redan tidigare har identifierat logiken i en sådan affär, som skapar en stark konvergerad aktör i Sverige och för Tele2 dämpar den de långsiktiga riskerna av att enbart vara en mobilaktör, plus att den löser Com Hems ambitioner på mobilsidan.

För Sveriges största teleoperatör Telia är affären dock negativ, menar Deutsche Bank.

"Vi ser detta som en negativ läsning (för Telia, reds anm) eftersom den här affären kommer att förbättra Com Hem och Tele2:s förmågor på den svenska marknaden, och Telia självt hittills inte har gjort så mycket inom konvergens (samordningen mellan tv, mobil och fast kommunikation, reds anm)", skriver Deutsche Bank.

Telia handlades ned 1,2 procent på Stockholmsbörsen.

Det nya Tele2-bolaget blir - efter Telia - nummer två i Sverige på mobil- såväl som fastnätsmarknaden. Inom digital-tv blir bolaget störst i Sverige.

Kinnevik, som också är storägare i MTG, har på förhand sagt att det står redo att vidta proaktiva konkurrensåtgärder inom just tv-marknaden om det behövs för att få igenom affären.

MTG-aktien hade strax efter klockan 13 gått upp 1,3 procent.