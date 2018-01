Kirkby: Tele2 har länge varit intresserade av Com Hem

"Detta har varit en intressant, potentiell tillgång för oss länge, och som vi tittat på ett antal gånger under ett antal år. Det har gått i lås under de senaste månaderna", säger Tele2:s vd Allison Kirkby i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.



Hon tillägger att bolaget de senaste åren har varit fullt upptaget med en omdanande konsolideringsprocess, inte minst vad gäller bildandet av samriskbolag i Nederländerna respektive Kazakstan. Timingen för en fusion med Com Hem var nu "perfekt" och i och med affären får mobiloperatören möjlighet att erbjuda de svenska konsumenterna även fast bredband och tv-tjänster. Transaktionen handlar inte om besparingar, betonar parterna.



"Vi skapar därför ett fullständigt paket av tjänster som kompletterar varandra. Vi ser en trend att kunderna i ökad utsträckning inte ser någon skillnad mellan mobil och fast uppkoppling - de vill bara vara uppkopplade, var de än är. Nu kommer vi kunna erbjuda detta på ett sömlöst sätt", svarar Allison Kirkby på en fråga om de produktmässiga motiven bakom den föreslagna fusionen.



Hur stor är risken att EU-kommissionen kommer att säga nej till den här affären?



"Vi skulle inte presentera denna affär i dag om vi inte hade känt oss mycket förvissade om att affären kommer att godkännas av EU", svarar Tele2:s vd.



Men det finns en risk att EU säger stopp?



"Det finns det såklart. Men många liknande affärer har redan godkänts av EU på senare tid".



Com Hems ägare kommer att få 37:02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje aktie i Com Hem - ett bud värt cirka 146 kronor per aktie. Premien är 12 procent i förhållande till tisdagens slutkurs.



"Tittar du på aktiepriset i går tisdag så handlades vi på all time high-nivåer. Det måste man också ta in i kalkylen. Och tar du ett steg tillbaka så är premien cirka 40 procent i förhållande till tiden innan Kinnevik gick in (våren 2017; reds anmärkning)", resonerar Com Hems vd Anders Nilsson om nivån på premien.



Han betonar även att Com Hems styrelse, baserat på extern värdering, betraktar budet som "fair" och Anders Nilsson lyfter även fram att Com Hem-ägare får ta del av de förmodade synergierna i och med att delar av köpeskillingen betalas i form av aktier.



Det har länge spekulerats i någon form av affär mellan Tele2 och Com Hem, spekulationer som av naturliga skäl tilltog i styrka när Tele2:s huvudägare Kinnevik köpte nästan 19 procent av aktierna i kabeloperatören i april förra året.



Utöver den affärsmässiga logiken gjordes spekulationerna mot bakgrund av att flera personer i Com Hems ledningsgrupp har rötterna inom Kinneviks domäner.



Com Hems finanschef heter Mikael Larsson och han var tidigare finanschef för Kinnevik. Com Hems hr-direktör Elisabeth Hellberg och bolagets styrelseordförande Andrew Barron har också bakgrund inom Stenbecksfären. Och Anders Nilsson hämtades från MTG när han blev vd för Com Hem under 2014.



"För mig är det som att komma hem. Jag har mer eller mindre växt upp inom Kinnevik där jag började i början på 90-talet", säger Anders Nilsson som alltså blir vd för det sammanslagna bolaget.



Han förnekar att en fusion har varit någon slags "grand master"-plan och säger han inte trodde att detta skulle hända när han tillträdde som vd för Com Hem.



"Det var en stor överraskning när Kinnevik köpte en andel av Com Hem, en positiv överraskning eftersom jag tycker att Kinnevik är en bra långsiktig ägare. Men det är inget jag haft i bakhuvudet", säger Anders Nilsson till Direkt.



De bägge bolagens vd:ar berättar vidare att det nya bolaget kommer att heta Tele2 och att samtliga befintliga varumärken kommer fortsätta att användas under överskådlig tid.