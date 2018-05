Även Kirkby väntas gå till danska TDC

På tisdagen framkom att Mike Parton, som efter elva år lämnar ordförandeposten i Tele2 vid stämman den 21 maj, blir ny ordförande för TDC. Att han har accepterat att bli invald som ordförande redan innan han formellt lämnat motsvarande post på Tele2 har väckt vrede inom Kinnevikssfären, uppger Di.

Enligt tidningen är hans plan att göra Allison Kirkby till vd för TDC, som sägs av danska pensionsfonder och det australiska riskkapitalbolaget Macquarie.

När Tele2 och Com Hem i början av året aviserade sin fusion meddelades att det var Com Hems vd Anders Nilsson som skulle bli vd för det nya bolaget, trots att Allison Kirkby under sin tid levererat en kraftig överavkastning, påminner Di.

En tänkbar motstöt från Kinnevikssidan är att Pernille Erenbjerg, som på måndagen meddelade att hon lämnar posten som vd för TDC, väljs in i styrelser i Kinnevikssfären.

"Danskan skulle tillföra relevant kompetens till Tele2, Millicom och mediebolaget Nordic Entertainment Group, som hon som vd för TDC försökte förvärva i början på det här året", skriver Dagens industri.